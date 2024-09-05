Стефанчук обговорив із спікером Палати представників Джонсоном зняття обмежень на удари по РФ
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся в Італії зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку голови Верховної Ради.
"Під час зустрічі ми зосередились на безпековій ситуації в Україні, розказав про останні терористичні атаки, до яких вдалась Росія.
Наголосив, що критично важливо зняти всі обмеження на використання американського озброєння та отримати згоду партнерів на використання наданої нам зброї без жодних умов і обмежень. Україна не має захищатися зі звʼязаними руками, ми повинні отримати можливість завдавати ударів по військових об’єктах РФ. Закликав Майка Джонсона сприяти підтримці цього питання", - написав Стефанчук.
Співрозмовники також обговорили потреби ЗСУ та санкції проти Росії.
"Окреслив список найнеобхідніших оборонних потреб сил безпеки і оборони України, серед яких системи ППО та літаки F-16. Окрема увага — питанню посилення санкцій проти РФ", - зазначив голова Верховної Ради.
Будь ласка, зачекайте...
Дедушка в поле гранату нашел.
Сунул в карман и к райкому пошел.
Дернул колечко, бросил в окно.
Дедушка старый, ему все равно
Який конкретний практичний сенс зустрічей голови Верховної Ради в оксамитовий сезон в Італії з цих питань, які він сам у принципі не може вирішити?
і я не здивуюсь, якщо ввечері ось цей Джонсон прочитає в Біблії, що демократичєський Діду є повний пудак і треба бити по рашиским нехристям америцькими ракетами
Трамп - проти.
- Там, теє...ееее дозвол треба на...
- ПошоЛь нах хряк і забери з собою йЕрмачилу з татаркою! ОК?
- Ну, я пошоЛь. ОК?
І пішов він сонцем палимий вітром гонимий.... на пляж чи на басейн...з коктейлем в руці.
Не маю співчуття до жодного "зеленого" міністра і нардепа, але зазначу що головною перепоною надання нам зброї є зелена корупція і відверто грубіянська поведінка Зеленського щодо союзників. Я глибоко здивований тим, що нас взагалі ще не кинули на пошматування Москвою, як це зробили англійці з Петлюрою у 1919 році.
І підленько ухмілявся.
Падлюка ще та.
Но є шось спільне у обох - оба кончені мудаки.
- два рази слово перемога України
- розробити план перемоги України
- надати далекобійні ракети атакамс для перемоги України
- конфіскувати росактиви на користь України
Адміністрація Байден+Камала не виконують прийняті закони
Також в кінці місяця згорає залишок PDA 6.1млрд, з виділених 7.8млрд
Адміністрація поки не поспішає підписувати PDA
"Клоуни" знову згадують Трампа
Хоча зовнішня політика залежить виключно від адміністрації