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Конгрес США (1200) Стефанчук Руслан (739) Джонсон Майк (131)

Стефанчук обговорив із спікером Палати представників Джонсоном зняття обмежень на удари по РФ

Стефанчук зустрівся із спікером Палати представників Конгресу США Джонсоном

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся в Італії зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку голови Верховної Ради.

"Під час зустрічі ми зосередились на безпековій ситуації в Україні, розказав про останні терористичні атаки, до яких вдалась Росія.

Наголосив, що критично важливо зняти всі обмеження на використання американського озброєння та отримати згоду партнерів на використання наданої нам зброї без жодних умов і обмежень. Україна не має захищатися зі звʼязаними руками, ми повинні отримати можливість завдавати ударів по військових об’єктах РФ. Закликав Майка Джонсона сприяти підтримці цього питання", - написав Стефанчук.

Читайте також: Трамп зможе закінчити війну Росії проти України, тому що він продемонструє силу, - спікер Джонсон

Співрозмовники також обговорили потреби ЗСУ та санкції проти Росії.

"Окреслив список найнеобхідніших оборонних потреб сил безпеки і оборони України, серед яких системи ППО та літаки F-16. Окрема увага — питанню посилення санкцій проти РФ", - зазначив голова Верховної Ради.

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Топ коментарі
+7
викоистайте стефанчука без обмежень. як потужний каб, заляпає гімном цілий аеродром.
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05.09.2024 19:38
+6
Это чучело приперлось в Италию? Какого хера? Покупаться в море? Падло зеленогнойное, едь в Покровск!
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05.09.2024 19:34
+5
****, кабан мохнорылый..
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05.09.2024 19:49
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Джонсон за, а два старі американські маразматики проти?
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05.09.2024 19:31 Відповісти
Джонсон у відставці, він може бути за що завгодно за.

Дедушка в поле гранату нашел.
Сунул в карман и к райкому пошел.
Дернул колечко, бросил в окно.
Дедушка старый, ему все равно
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05.09.2024 19:33 Відповісти
Це не той Джонсон.
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05.09.2024 19:53 Відповісти
Ідея гарна, реалізація - не зрозуміла

Який конкретний практичний сенс зустрічей голови Верховної Ради в оксамитовий сезон в Італії з цих питань, які він сам у принципі не може вирішити?
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05.09.2024 19:31 Відповісти
В Італії сезон ще літній.
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05.09.2024 19:47 Відповісти
ги-ги !

і я не здивуюсь, якщо ввечері ось цей Джонсон прочитає в Біблії, що демократичєський Діду є повний пудак і треба бити по рашиским нехристям америцькими ракетами
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05.09.2024 19:31 Відповісти
манєра у нього така
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05.09.2024 19:34 Відповісти
Это чучело приперлось в Италию? Какого хера? Покупаться в море? Падло зеленогнойное, едь в Покровск!
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05.09.2024 19:34 Відповісти
А толку такого переговору?
Трамп - проти.
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05.09.2024 19:35 Відповісти
Та Стара Англія трохи має важелів впливу у світі...
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05.09.2024 20:08 Відповісти
Це не той Джонсон. Не плутайте його з Джонсонюком.
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05.09.2024 20:10 Відповісти
Обговорили:
- Там, теє...ееее дозвол треба на...
- ПошоЛь нах хряк і забери з собою йЕрмачилу з татаркою! ОК?
- Ну, я пошоЛь. ОК?
І пішов він сонцем палимий вітром гонимий.... на пляж чи на басейн...з коктейлем в руці.
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05.09.2024 20:53 Відповісти
викоистайте стефанчука без обмежень. як потужний каб, заляпає гімном цілий аеродром.
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05.09.2024 19:38 Відповісти
****, кабан мохнорылый..
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05.09.2024 19:49 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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05.09.2024 19:52 Відповісти
https://t.me/dragonspech/7864 Дмитро "Калинчук"-Вовнянко, сержант ЗСУ, колишній пілот БПЛА в 72-й бр., нині сержант-інструктор з льотної підготовки курсантів в навчальному центрі ЗСУ :

Не маю співчуття до жодного "зеленого" міністра і нардепа, але зазначу що головною перепоною надання нам зброї є зелена корупція і відверто грубіянська поведінка Зеленського щодо союзників. Я глибоко здивований тим, що нас взагалі ще не кинули на пошматування Москвою, як це зробили англійці з Петлюрою у 1919 році.
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05.09.2024 19:55 Відповісти
Цей Джонсон не ставив на голосування допомогу Україні як вимагав Трамп.
І підленько ухмілявся.
Падлюка ще та.
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05.09.2024 19:57 Відповісти
він поставив питання на голосування, коли дійшшов до потрібної сторінки в Біблії - ну дуууже набожна людина !
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05.09.2024 21:06 Відповісти
про що та свиня може домовитись ?
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05.09.2024 20:04 Відповісти
Україна не має захищатися зі звʼязаними руками, ми повинні отримати можливість завдавати ударів по військових об'єктах РФ. Американці і західні партнери нікуя не розуміють для чого Україні давати дозвіл і зброю на удари по 3,14дерації, коли Кримський міст фунциклірує, ж/д куйло запустив Півднем окупованої України .Чонгарські переправи не знищені і всіми цими комунікаціями на території України, рашисти транспортують смерть для українського народу...Так хто зв'язав ЗСУ руки для нанесення ударів ,як не рашистська агентура з ОП...???
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05.09.2024 20:07 Відповісти
Хряк та трампіст разом.
Но є шось спільне у обох - оба кончені мудаки.
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05.09.2024 20:24 Відповісти
Лучше бы было если бы другой человек говорил с яджонсонм про оружие.
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05.09.2024 20:31 Відповісти
Наприклад ? Порошенка не згадуйте, ок!
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05.09.2024 21:23 Відповісти
Глузуєте з релігійних переконань спікера Джонсона далі? Що ж з вами таке, де ваш розум?
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05.09.2024 21:19 Відповісти
Людоед
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05.09.2024 21:41 Відповісти
Якраз Джонсон вніс в закони:
- два рази слово перемога України
- розробити план перемоги України
- надати далекобійні ракети атакамс для перемоги України
- конфіскувати росактиви на користь України

Адміністрація Байден+Камала не виконують прийняті закони
Також в кінці місяця згорає залишок PDA 6.1млрд, з виділених 7.8млрд
Адміністрація поки не поспішає підписувати PDA

"Клоуни" знову згадують Трампа

Хоча зовнішня політика залежить виключно від адміністрації
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05.09.2024 21:43 Відповісти
Нашли кого послать🥴
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06.09.2024 00:27 Відповісти
 
 