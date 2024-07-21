Трамп зможе закінчити війну Росії проти України, тому що він продемонструє силу, - спікер Джонсон
Колишній президент США та кандидат на цю посаду Дональд Трамп зможе закінчити війну Росії проти України.
Про це в ефірі телеканалу ABC News заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
Джонсона запитали, як би Дональд Трамп закінчив війну Росії проти України, зазначивши, що раніше експрезидент заявляв, що йому для цього знадобиться 24 години.
"Я абсолютно впевнений, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він продемонструє силу. Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з половиною роки адміністрації Байдена. Це було з точністю до навпаки", - відповів спікер Палати представників.
Він запевнив, що експрезидент-республіканець може просто телефоном "висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що в певному сенсі бояться його", що, за його словами, є справжньою цінністю.
Раніше 45-й президент США Дональд Трамп, який знову балотується на цю посаду, неодноразово заявляв, що швидко покладе край російсько-українській війні.
Водночас Джон Болтон - відставний радник Трампа заявив, що його колишній шеф не має жодного реального плану закінчення війни в Україні, крім поступок Росії.
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