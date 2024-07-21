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Новини Війна
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Трамп зможе закінчити війну Росії проти України, тому що він продемонструє силу, - спікер Джонсон

Трамп зможе закінчити війну Росії проти України, тому що він продемонструє силу, - спікер Джонсон

Колишній президент США та кандидат на цю посаду Дональд Трамп зможе закінчити війну Росії проти України.

Про це в ефірі телеканалу ABC News заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Джонсона запитали, як би Дональд Трамп закінчив війну Росії проти України, зазначивши, що раніше експрезидент заявляв, що йому для цього знадобиться 24 години.

"Я абсолютно впевнений, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він продемонструє силу. Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з половиною роки адміністрації Байдена. Це було з точністю до навпаки", - відповів спікер Палати представників.

Він запевнив, що експрезидент-республіканець може просто телефоном "висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що в певному сенсі бояться його", що, за його словами, є справжньою цінністю.

Читайте також: Експрем’єр Британії Джонсон вірить, що Трамп може покласти край війні - на правильних умовах для України і Заходу

Раніше 45-й президент США Дональд Трамп, який знову балотується на цю посаду, неодноразово заявляв, що швидко покладе край російсько-українській війні.

Водночас Джон Болтон - відставний радник Трампа заявив, що його колишній шеф не має жодного реального плану закінчення війни в Україні, крім поступок Росії.

Читайте також: Зеленський щодо плану Трампа про завершення війни "за добу": Це означає просто зупинитися і віддати. Україна ніколи на це не піде

Автор: 

Трамп (5414) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+21
А ,чого ж він її не закінчив, під час свого першого ПРІШЕСТВІЯ? Війна з 2014 р !
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21.07.2024 20:52
+19
Єдиний хто зможе- це наш міжгалактичний лідор!

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21.07.2024 20:58
+17
Трамп обіцяє все підряд, ляпає язиком, потрясаючи чубчиком і порваним вухом.
Нічого він не зможе зробити. Після його миру війна почнеться знову
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21.07.2024 20:54
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А ,чого ж він її не закінчив, під час свого першого ПРІШЕСТВІЯ? Війна з 2014 р !
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21.07.2024 20:52 Відповісти
Трамп обіцяє все підряд, ляпає язиком, потрясаючи чубчиком і порваним вухом.
Нічого він не зможе зробити. Після його миру війна почнеться знову
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21.07.2024 20:54 Відповісти
це про цього мова?

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21.07.2024 20:55 Відповісти
Смішно, чесно. Трамп не вистоїть проти ********
Фактично він просуває його кампанію
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21.07.2024 20:52 Відповісти
це передвиборне потрясання повітря. блаблабла
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21.07.2024 20:52 Відповісти
Щось Борис Джонсон сам собі бреше , то казав , що неможливо домовитись з КРОКОДАЙЛОМ , коли він вже напав і відкусює ногу жертви !
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21.07.2024 20:53 Відповісти
Майк Джонсон, https://www.holosameryky.com/a/johnson-ukraine/7706856.html пише "Голос Америки", інформує . Джерело:
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21.07.2024 20:57 Відповісти
Це не той Джонсон ..не Борис
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21.07.2024 21:08 Відповісти
та й борис вже не джонсонюк для мене. він з трампом договарюються про кордони 2022 року. Україна не в НАТО, крим рашки.
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21.07.2024 21:18 Відповісти
А ти хочеш воювати за кордони 91 року?
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21.07.2024 21:43 Відповісти
у польщі українських кордонів 91 року немає, тому ти, зелень, і не підеш у лави ЗСУ. тобі, зелена пліснява, начхати на кордони України та на всю нашу країну.
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21.07.2024 22:12 Відповісти
Сподіваюсь,що ви маєте право говорити за всіх,хто захищає Україну зараз в окопах
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21.07.2024 22:33 Відповісти
Це ви, 75% обрали наркомана президентом. І зараз сидиш гнида десь в теплому місці і гогиш на смерть простих українців. Всі мої друзі, що воюють, хочуть зупинити цей кошмар і повернутись живими додому. А таких, як ти, пристосуванець- в окопи замість них. Тиж хочеш каву в Ялті?
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21.07.2024 23:40 Відповісти
зелена гнида, ти у польщи, де все тихо, а я у Києві, де кожну ніч сирени воють і ппо працює, на моїх очах на охматдит ракета прилетіла. ти гнида зелена на польских харчах. а твої друзі на фронті. чому ти не на фронті, не захищаєш Україну? так що помовч "вояка" у польських окопах. війна почалась від таких зелених гнид, як ти і зараз зелені потвори готують здати Україну ***** і ти цьому допомогаєш своїм висером.
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22.07.2024 23:08 Відповісти
Борис просто присипає трампа
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21.07.2024 21:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f7IkM9ndl4M Химерний план Джонсона
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22.07.2024 06:03 Відповісти
Кому покаже силу?
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21.07.2024 20:54 Відповісти
Єдиний хто зможе- це наш міжгалактичний лідор!

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21.07.2024 20:58 Відповісти
Цей, да🤡
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21.07.2024 21:17 Відповісти
Пишуть Байден- оголосив про вихід з перегонів
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21.07.2024 20:55 Відповісти
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21.07.2024 20:59 Відповісти
Карти иому в руки - він вже без п"яти хв. президент
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21.07.2024 20:56 Відповісти
злупа він коняча як і його бидлопоцінувачі
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21.07.2024 21:25 Відповісти
Так інших немає - світ міняється - і не в кращу сторону
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21.07.2024 21:30 Відповісти
Це той Джонсон, який під тиском трампа не давав нам допомогу і всіляко старався затягнути транш для України. Боже, бережи нас від перемоги трампа.
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21.07.2024 20:56 Відповісти
За цього Джонсона не впевнений, але до слів Бориса Джонсона варто дослухатися. Він завжди був і є на боці України.
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21.07.2024 20:56 Відповісти
Він завжди був на своєму боці. А зараз він в сраці британської політики, тому буде ляпати все шо завгодно, типу як Трамп
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21.07.2024 21:07 Відповісти
Знайдіть у словнику визначення слова "Джонсон", і ви знайдете всі відповіді.
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21.07.2024 20:57 Відповісти
"Син Джона". А в тебе яка інтерпретація?
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21.07.2024 21:08 Відповісти
https://www.merriam-webster.com/dictionary/johnson
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21.07.2024 21:35 Відповісти
Весь Світ не може з ****** покінчити , як з ГІТЛЕРОМ і Усамою бен Ладеном ! ВСІ ПАДЛЮКІ , а головні наші гниди , ЗАПРДАНЦІ і совк_дрочери , які обрали ПРИХВОСТНІВ кацапських
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21.07.2024 20:58 Відповісти
А де новина що Байден знявся з виборів?
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21.07.2024 20:58 Відповісти
Від талібів втекли перелякані, а від рашки так взагалі обісруться.
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21.07.2024 20:59 Відповісти
Байден зняв кандидатуру! Тепер є шанс, що Трамп не виграє.
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21.07.2024 20:59 Відповісти
Байден виходить з президентської гонки.
Хто буде від демократів, Камала Хпрріс?
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21.07.2024 20:59 Відповісти
Трамп оголосить про ленд ліз для парашії, а на Україну накладе санкції. І війна дійсно швидко закінчиться.
Джонсон троха дебіл походу...
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21.07.2024 21:14 Відповісти
Блд, задовбали своїм "конфліктом" ...
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21.07.2024 21:15 Відповісти
Джонсон іди на ...
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21.07.2024 21:18 Відповісти
***** он теж "продемонстрував силу".. ну, він так думав..
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21.07.2024 21:23 Відповісти
Ага, продемонструє силу віддавши *уйлу те що він забажає
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21.07.2024 21:27 Відповісти
Трамп може зробити пу "пропозицію, від якої відмовитись не можливо":
терміново (24 години або 72 години…) вивести всі війська з усієї території України та почати репарації - або…
Потенціал рф - соті долі проценту від потенціалу Америки.
Те, що рф зараз за добу виробляє стільки снарядів, скільки Америка десь за місяц: поки не було потреби - конвейер працював лише для оновлення складських запасів. Буде заказ - виробництво буде по потребі.
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21.07.2024 21:27 Відповісти
які снаряди? якщо Америка візьметься воювати з кацапами, то вона снарядами точно воювати не буде..
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21.07.2024 23:18 Відповісти
Ядерну війну Америка починати не буде - тому залишається допомагати Україні снарядами та ракетами
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22.07.2024 09:54 Відповісти
Трамп разве что силой может притащить Украину за стол капитуляции. Больше ета рыжая обезьяна ничего не сможет. Спросите лучше Трампа, почему они силой не может надавить ***** чтобы тот не продавал хуситам оружие которым те кошмарят Израиль и нападают на корабли?
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21.07.2024 21:33 Відповісти
Але ***** напало не при республіканцю Трампу, а при немічних обамі і байдену
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21.07.2024 21:46 Відповісти
Никто не говорит что Обама и Байден хорошие. Ети хоть нихрена не делали или делали но по ложке. А Трамп чисто работает на *****. И никто не забыл кроме тебя как Трамп постоянно названивал ***** и сдавал все секреты НАТО.
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21.07.2024 22:06 Відповісти
Так працював на рф, що аж наклав санкції на північний потік 2, які бідон благополучно зняв через 3 місяці після інавгурації. Ага.
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21.07.2024 22:09 Відповісти
25 червня 2024, сказали журналістам про PDA.
Потім позвонили до росії, і відклали надання PDA на 2 тижні
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21.07.2024 22:31 Відповісти
Осторожно!!! Трамп демонстрирует силу
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21.07.2024 21:38 Відповісти
Нічого він не буде закінчувати, як мінімум 3 роки, бо в тому є не аби яка вигода. А ще, цілком можливо ескалація Тайванського конфліктам, Комуністична Корея, як порохова діжка. Ізраїль ніяк не можуть заспокоїти, що б ті перестали боротись з терором. Ну і так далі. Це Світова криза і вона на довго.
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21.07.2024 21:47 Відповісти
Це мені щось дуже нагадує....

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.А тепер про те, як це зробити.Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
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21.07.2024 21:54 Відповісти
Після цого виходу на сцені 🤡 я сказала всім своїм виїжати з України
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21.07.2024 22:02 Відповісти
в твоїй Україні -хто буде президентом? зельонский чи єрьмак ?.
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21.07.2024 22:19 Відповісти
Рыжий генетический идиот как и Венс. Но тупицам он нравится.
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21.07.2024 22:20 Відповісти
Байден також надав Україні надто мало допомоги. Він не надав Україні високоякісну американську зброю, а кількість зброї, наданої Україні, була надто малою.
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21.07.2024 22:22 Відповісти
Як сказав Болтон все це блєф, ні якого плану Трамп не має, він даже не розуміє що треба робити, тому всі ці розмови пусті!!!
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21.07.2024 22:23 Відповісти
настав тримісячний період охуітєльних історій.
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21.07.2024 22:27 Відповісти
А в яку сторону він буде демонструвати свою силу? Може проти пуйла, який на нього має купу компромату? Щось я дуже сумніваюсь. І де була його сила в першій каденції, коли хомʼяк витирав об нього черевики? Сила в цієї падлюки є тільки пхать секретні документи в унітази Білого Дому
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21.07.2024 22:28 Відповісти
Trump speaks tough and is always ready to show his force on easy to beat targets. But he is very cautious and polite with those who can do him real harm. It is real win-win: you look like a fearsome street thug without ever getting in any serious fight. It is smart and it works wonders with his voters. And it helps avoid conflicts.
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21.07.2024 22:30 Відповісти
Скільки експертів тут зібралось......
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21.07.2024 22:34 Відповісти
Трамп дай нам прямо зараз Томагавки та велику кількість літаків, і українці з великою радістю приймуть тебе у президенти Штатів (Джонсон так умовляє українців у величі Трампа наче ми в їх виборах беремо участь ). Все інше шо несе рудий кловун - це від лукавого і брехня. Хочу нагадати окремим українцям які сподіваються на тому що Трамп зробить так що не буде війни, - Трамп був президентом з 2017 до 2021 саме в цей час вже був і Крим і лугандон, і що Трамп нам сильно допоміг??? А тут ще ця Каміла, я навіть не знаю її уподобань і як вона відноситься до України і що воно буде при неї???
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21.07.2024 23:38 Відповісти
 
 