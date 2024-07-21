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Новини
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Зеленський щодо плану Трампа про завершення війни "за добу": Це означає просто зупинитися і віддати. Україна ніколи на це не піде

Зеленський в інтерв’ю ВВС

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви експрезидента США Дональда Трампа щодо можливості завершення війни в Україні "за 24 години"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

На запитання про те, яка його думка щодо минулорічної заяви Трампа про завершення російсько-української війни впродовж 24 годин, Зеленський заявив, що "усі будуть щасливіші, якщо одна людина у світі, не важливо Дональд Трамп це чи ні, зможе зупинити війну упродовж 24 годин. Питання в тому - якою ціною і хто її платитиме".

Він зауважив, що простим варіантом буде підштовхнути Україну платити.

"Це означає просто зупинитися і віддати, і забути. Без санкцій, без нічого. Путін забере територію, Путін створить перемогу для свого суспільства, для світу. Ніхто не сяде у в’язницю, жодної відповідальності, жодного трибуналу", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експрем’єр Британії Джонсон вірить, що Трамп може покласти край війні - на правильних умовах для України і Заходу

Він зауважив, що це дуже простий шлях, але Україна ніколи на це не піде.

"Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи. І не існує жодної людини у світі, яка може примусити нас це зробити, тому що йдеться не про одного президента або десятьох людей, йдеться про націю", – заявив Зеленський.

Читайте: Никифоров про розмову Зеленського та Трампа: Є принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалася можливість візиту в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп "як наступний президент США" пообіцяв покласти край війні.

Автор: 

Зеленський (23642) Трамп (5414)


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Топ коментарі
+16
Ніколи? А якщо умовою буде повне припинення постачань всього з боку США і негласне розпорядження зробити те саме іншим країнам?
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21.07.2024 16:11
+16
Сірожа, попади до рук любому українцю з такими словами, і точно задихнешся.
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21.07.2024 16:20
+16
Розуміють, тому й хочуть трошки потримати тебе за горлянку. Недовго.
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21.07.2024 16:34
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Чегевара Оманський !!))
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21.07.2024 16:06 Відповісти
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21.07.2024 16:08 Відповісти
Ермак разом з сирським запланували розвалити фронт поставити придурка ваву перед фактом і примусити до переговорів.
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21.07.2024 16:09 Відповісти
Не Я не піду на таке, а Україна...
Тобто віслючок би пішов миттєво.
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21.07.2024 16:10 Відповісти
Ніколи? А якщо умовою буде повне припинення постачань всього з боку США і негласне розпорядження зробити те саме іншим країнам?
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21.07.2024 16:11 Відповісти
Не думаю, що Європа на це піде. Не в її інтересах сильна переможиця рашка.
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21.07.2024 16:40 Відповісти
Як виявилось, у військовому плані Європа мало що може. Наприклад, вже визнали, що переоцінили свою здатність виробляти снаряди, і не можуть нам надати обіцяний мільйон.
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21.07.2024 17:08 Відповісти
Саме через це вони і зацікавлені у відволікання рашки на нас.
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21.07.2024 17:21 Відповісти
Кордони впливу раші в Україні давно очерчені. Тепер справа часу
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21.07.2024 17:14 Відповісти
вони нам дадуть ракети до патріоту чи атакамси? ні на що та європа не здатна.
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21.07.2024 23:35 Відповісти
А коли спливе розмова Вироку з Трампом? невже перед самими виборами ми дізнаємось про цей діалог двохнарцисів від шоу-бізнесу- ПАТ та паташьонок...
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21.07.2024 16:42 Відповісти
... перемога рашки.... і США стають країною... о яку будуть витирати ноги всі, кому не лінь. Ну а прямя погроза європейським країнам очевидна.
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21.07.2024 17:07 Відповісти
підеш ти лопатою маскалів бити
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21.07.2024 23:15 Відповісти
А ви від москалів сподіваєтесь автомат отримати?
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22.07.2024 08:56 Відповісти
Україна на це не піде, а сам?
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21.07.2024 16:13 Відповісти
Воно вважає "Україна - це Я!".
А він пацан слова,а лох! Як дав,так і забрав!
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21.07.2024 16:18 Відповісти
І яким чином він збирається відправляти у в'язницю путлєра, під трибунал? Продовжує годувати свій лохторат переможницькою пропагандистською локшиною.
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21.07.2024 16:15 Відповісти
Він швидше до в'язниці потрапить
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21.07.2024 18:00 Відповісти
А хіба не зє бажав "договориться посередине", здавши 30% територіі України за 3 доби?!
Хіба не він вповноважив СВОЇХ переговірників у Стамбулі віддати ВСІ захоплені території,здати зброю,розформувати ЗСУ?!
Але найкращий пункт - це перерахунок расєянами кількості опломбованої зброї!
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21.07.2024 16:16 Відповісти
Тут все простіше. Пєнси не хочуть повертатися з закордону. Бо як тільки це припиниться їх всіх погонять 100 відсотків
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21.07.2024 16:48 Відповісти
А хоч один з тих,хто виїхав за кордон подякував Пороху за безвіз?!
Якби не бевіз Пороха,вониб сиділи вдома,або бігали вздовж кордону,чекаючи візи,а ЄС ім видали благоійні намети. Можливо.
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21.07.2024 19:33 Відповісти
Вже краще перемир'я. Воно піде на користь Україні, яка вже задихається від війни. А рашке і так нормально, он минулого тижня 2 нових моста через Волгу відкрили.
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21.07.2024 16:16 Відповісти
Сірожа, попади до рук любому українцю з такими словами, і точно задихнешся.
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21.07.2024 16:20 Відповісти
Сказати путіну - ну пажалуста...пєрєстань стрєлять...а путін скаже - на сразу би так і сказалі! і виведе з України війська...?
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21.07.2024 16:22 Відповісти
Що таке перемир'я розумієте?
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21.07.2024 16:28 Відповісти
Розуміють, тому й хочуть трошки потримати тебе за горлянку. Недовго.
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21.07.2024 16:34 Відповісти
"Різдвяне перемир'я" по-російськи: обстріли Херсона, Курахового і Краматорська, є загиблий
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64188665
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21.07.2024 17:03 Відповісти
Ну **** зелена ,що тобі поганого зробила Одеса,Краматорськ ,мозгов на рівні рибки групі
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21.07.2024 18:41 Відповісти
Це 🤡 себе вмовляє ...але оманське дишло , вже вийшло ...їди с* ко у відставку за станом здоров'я , ми тобі все пробачимо ...можливо ,тільки залиш Україну !
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21.07.2024 16:17 Відповісти
Мене більше цікавить інше. Тут уже почали чехвостити Бориса Джонсона за його висловлювання про Трампа та про війну в Україні. І чехвостять на повну, особливо на Прямому. Що вже пройшла любов до нього чи щось знову не те в головах опозиції? Адже тільки недавно його любили та розхвалювали.
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21.07.2024 16:19 Відповісти
Від любові до ненависті, як кажуть....
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21.07.2024 17:10 Відповісти
людину сприймають по її вчинкам

якщо хтось поводиться як мудак, його треба сприймати як мудака, не зважаючи на попередні регалії... і якщо чесно, ще треба проаналізувати, чи дійсно він допоміг на 100% Україні за своєї каденції, чи як Байден - більше язиком молов і вагався, скільки допомогти, і чи можна Україні бити по кацапам отриманою зброєю
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21.07.2024 17:14 Відповісти
Українці потребують масового щеплення презумпцією щирості.

Осіб із групи ризику варто відлучити від загального виборчого права і законотворчих ініціатив. Навіть, якщо вони - етнічні українці.

У мережі постійно спливають пости, де хтось із 25% питає в когось із числа 73%: «Ну шо, як живеться, хуже не стало?». Отримує у відповідь потік агресивної маячні, хапається за голову і волає про «необучаємість», про те, що треба звідси валити, і так далі, і тому подібне.

Чесно кажучи, ******* методичкою, але будемо виходити з презумпції щирості. Що ви хочете почути від цих людей: що вони обісрался?що про*бали своє життя й життя своїх нащадків?що проторгувалися? Так, вони сам й самі знають, що продали честь, гідність, армію, мову, віру, пам'ять предків, героїв і подвижників. А тепер на обмін не залишилося нічого, крім власної шкури й власних дітей!У такому ніхто не зізнається, бо це - психологічна смерть. Таке заганяють у найглибші куточки підсвідомості й перетравлюють у ненависть до якогось «бариги», що все у них украв, зварив усіх у казанах під Іловайськом і досі бігає та бруднить всім штани.Нав'язати людині тези, що руйнують її позитивний образ «Я» та йдуть всупереч зі сталими світоглядними установками, динамічним стереотипом ВНД, можна тільки із позиції сили. А силу дає організація, згуртованість нації.
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21.07.2024 16:23 Відповісти
визнання проблеми - перший крок до її виправлення

а без цього можна вічно перебувати в обіймах комфортних ілюзій

те саме у більшості населення рашки - знають, що роблять злочин, але признатись не можуть... але без цього зміни неможливі
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21.07.2024 17:11 Відповісти
Трамп вже президент США ??? Йому ще треба ним стати. Зараз він робить будь які заяви які піднімуть йому процент, але навіть порване вухо не допомогло - кожен залишився при своїй думці.
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21.07.2024 16:27 Відповісти
Де договорняки і де Перемога.
Де слуги і де Нація.
І у якої голові це може співіснувати..
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21.07.2024 16:29 Відповісти
У штатів є реальна можливість зупинити війну за 24 години але на це немає ні політичної волі ні економічно це їм не вигідно... не думаю що Трамп зможе піти проти потужного китайського та збройного лоббі
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21.07.2024 16:30 Відповісти
Зєля не пояснив Трампу, шо "проста нада пірістать стрілять"
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21.07.2024 16:32 Відповісти
Ти вже віддав в 2022, поц.
Тепер тебе ніхто не буде питати чи формально ти віддаш те, чим де-факто не володієш, чи ні.
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21.07.2024 16:33 Відповісти
Ще в молодості почув , не памʼятаю від кого . НІКОЛИ НЕ КАЖИ НІКОЛИ.
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21.07.2024 16:34 Відповісти
Нет! На это я пойтить не могу. Мне надо посоветоваться с шефом.
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21.07.2024 16:36 Відповісти
НІ ПРО ЩО, "потужне" бла-бла-бла
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21.07.2024 16:36 Відповісти
Війну завершити легко , просто потрібно перестати стріляти , що я пропустив ? ((
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21.07.2024 16:36 Відповісти
https://t.me/novostiniko/53448 💥 На відео бойова робота Повітряних Сил на півдні країни цієї ночі
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21.07.2024 16:38 Відповісти
Та це твоя мрія!
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21.07.2024 16:38 Відповісти
Щойно Болтон повідомив, що Рижий продасть Україну дружбану Х.... Не задумуючись, для нього не існує жодних моральних стримувань та інтересів Америки. А наші ларьочники з Банкової тільки цього і ждуть. Два нарциса-ето пара.
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21.07.2024 16:38 Відповісти
Три нарциса, три. 5-го президента України ти забув. Він дуже добре відгукувався про Трампа, коли він став Президентом США. і стосунки їх були на нормальному рівні.
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21.07.2024 16:46 Відповісти
Зеленський щодо плану Трампа про завершення війни "за добу": Це означає просто зупинитися і віддати. Україна ніколи на це не піде Джерело:
Чому Вова ? Чонгар ти ж розмінував ?
Класична п'єса - наречена ламається перед свадьбою і набиває собі ціну, головне щоб про поламану цноту ніхто не здогадався 🤣
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21.07.2024 16:48 Відповісти
Можна скільки завгодно демонструвати незламність та потужність, коли вона чимось підкріплена. А коли вливання партнерів сьогодні є, а завтра нема, то треба якось дослухатись до тих, завдяки кому ти ще існуєш.
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21.07.2024 16:48 Відповісти
А що ж ти хотів, у Х&йла від смоктати хотів - не вийшло. У рудого клоуна з нецілим вухом хотів від смоктати теж не вийшло...що ж тобі тепер робити?
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21.07.2024 17:00 Відповісти
На этот счет не переживай. Думай на кремлевском корпоративе в прошлом, прекрасно смоктал, с заглотом и потужной подякой!
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21.07.2024 18:39 Відповісти
Це нещастя допонтується до повного програшу у війні. Абсолютний самодур.
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21.07.2024 17:00 Відповісти
И он самодур. и народ надурил. и как я вижу по каментам, даже в САМОМ АДЕКВАТНОМ СМИ "Цензор". Тут тоже 99% самодуров.
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21.07.2024 18:38 Відповісти
Однопартиец Трампа, республиканец Болтон уже дал интервью и заявил что Трамп ето крах не только для Украины а и для всего мира. Трамп ето продажный барыга который не имеет никакого плана и не смотрит дальше своего носа, а только любит заключать сделки даже с Дьяволом для своей минутной выгоды. А дальше хоть трава не расти. Вот и все его методы завершения войны.
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21.07.2024 17:05 Відповісти
закат США як супердержави.
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21.07.2024 23:18 Відповісти
потужно. вельми потужно
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21.07.2024 17:19 Відповісти
Новi реалii Украiни, вроги на Сходi i на Заходi.
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21.07.2024 17:28 Відповісти
Аляску пускай отдаст путину
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21.07.2024 17:30 Відповісти
Бідкається, бідолашне. Вже з усіх зе-помийок звучить виправдання віддачі територій, та "зупинити війну". Але для Зельоних одна проблема - "Україна на це ніколи не піде!"
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21.07.2024 17:32 Відповісти
Трамп опортуніст. Так що заява Зелі правильна. Якщо Трамп не бачить можливості швидкого успіху він переключається на іншу. Все залежить які в Трампа будуть радники, і це буде не Венс, бо в нього немає повноважень.
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21.07.2024 18:25 Відповісти
А шо в очах **йла побачи - не нагадаєш, нелох?
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21.07.2024 18:38 Відповісти
Треба почекати, що Єрмак скаже!
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21.07.2024 18:42 Відповісти
На нари ішака.
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21.07.2024 18:42 Відповісти
Вова забери своїх менеджерів і бігом поки ще дають зброю ,а ми без зелених воров та ублюдків,різніх команд інвалідів справимось,Дебіловин не вчить хісторі
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21.07.2024 18:43 Відповісти
Трамп може зробити пу "пропозицію, від якої відмовитись неможливо".
Тобто: або пу швидко виводить всі окупаційні війська з території України й платить репарації - або…
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21.07.2024 19:43 Відповісти
От навіщо коментувати слова експрезидента?

Краще би прокоментував, діючого президента:
- що сталось з лендлізом. Хто відмовився від нього, та чому?
- чому не виконується закон США, про розробку плана перемоги України?
- що з законом США "Мир через силу у 21ст"?

Тобто є закони в США, котрі зараз не виконуються
Проте їх не коментують
Зато про Трампа зразу всі збігаються, та коментують
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21.07.2024 20:08 Відповісти
(1) БУДЬ-ЯКИЙ (навіть частковий) УСПІХ АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ДО НОВИХ АГРЕСІЙ.

(2) Віра у можливість успіху (тобто, надія на успіх) агресії мотивує агресора до нових агресій і, як мінімум, продовжувати вже почату агресію.

(3) ЗАГРОЗА ПОКАРАННЯ для АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ПРОДОВЖУВАТИ ВЖЕ ПОЧАТУ АГРЕСІЮ.
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22.07.2024 01:31 Відповісти
Ау, господа-панове!
А какая разница что говорит Зеля?
От его слов что-то зависит?
Не переймайтеся!
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22.07.2024 09:45 Відповісти
 
 