Зеленський щодо плану Трампа про завершення війни "за добу": Це означає просто зупинитися і віддати. Україна ніколи на це не піде

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви експрезидента США Дональда Трампа щодо можливості завершення війни в Україні "за 24 години"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

На запитання про те, яка його думка щодо минулорічної заяви Трампа про завершення російсько-української війни впродовж 24 годин, Зеленський заявив, що "усі будуть щасливіші, якщо одна людина у світі, не важливо Дональд Трамп це чи ні, зможе зупинити війну упродовж 24 годин. Питання в тому - якою ціною і хто її платитиме".

Він зауважив, що простим варіантом буде підштовхнути Україну платити.

"Це означає просто зупинитися і віддати, і забути. Без санкцій, без нічого. Путін забере територію, Путін створить перемогу для свого суспільства, для світу. Ніхто не сяде у в’язницю, жодної відповідальності, жодного трибуналу", - заявив президент.

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Він зауважив, що це дуже простий шлях, але Україна ніколи на це не піде.

"Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи. І не існує жодної людини у світі, яка може примусити нас це зробити, тому що йдеться не про одного президента або десятьох людей, йдеться про націю", – заявив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп "як наступний президент США" пообіцяв покласти край війні.