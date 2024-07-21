Зеленський щодо плану Трампа про завершення війни "за добу": Це означає просто зупинитися і віддати. Україна ніколи на це не піде
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви експрезидента США Дональда Трампа щодо можливості завершення війни в Україні "за 24 години"
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю ВВС.
На запитання про те, яка його думка щодо минулорічної заяви Трампа про завершення російсько-української війни впродовж 24 годин, Зеленський заявив, що "усі будуть щасливіші, якщо одна людина у світі, не важливо Дональд Трамп це чи ні, зможе зупинити війну упродовж 24 годин. Питання в тому - якою ціною і хто її платитиме".
Він зауважив, що простим варіантом буде підштовхнути Україну платити.
"Це означає просто зупинитися і віддати, і забути. Без санкцій, без нічого. Путін забере територію, Путін створить перемогу для свого суспільства, для світу. Ніхто не сяде у в’язницю, жодної відповідальності, жодного трибуналу", - заявив президент.
Він зауважив, що це дуже простий шлях, але Україна ніколи на це не піде.
"Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи. І не існує жодної людини у світі, яка може примусити нас це зробити, тому що йдеться не про одного президента або десятьох людей, йдеться про націю", – заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп "як наступний президент США" пообіцяв покласти край війні.
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Тобто віслючок би пішов миттєво.
А він пацан слова,а лох! Як дав,так і забрав!
Хіба не він вповноважив СВОЇХ переговірників у Стамбулі віддати ВСІ захоплені території,здати зброю,розформувати ЗСУ?!
Але найкращий пункт - це перерахунок расєянами кількості опломбованої зброї!
Якби не бевіз Пороха,вониб сиділи вдома,або бігали вздовж кордону,чекаючи візи,а ЄС ім видали благоійні намети. Можливо.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64188665
якщо хтось поводиться як мудак, його треба сприймати як мудака, не зважаючи на попередні регалії... і якщо чесно, ще треба проаналізувати, чи дійсно він допоміг на 100% Україні за своєї каденції, чи як Байден - більше язиком молов і вагався, скільки допомогти, і чи можна Україні бити по кацапам отриманою зброєю
Осіб із групи ризику варто відлучити від загального виборчого права і законотворчих ініціатив. Навіть, якщо вони - етнічні українці.
У мережі постійно спливають пости, де хтось із 25% питає в когось із числа 73%: «Ну шо, як живеться, хуже не стало?». Отримує у відповідь потік агресивної маячні, хапається за голову і волає про «необучаємість», про те, що треба звідси валити, і так далі, і тому подібне.
Чесно кажучи, ******* методичкою, але будемо виходити з презумпції щирості. Що ви хочете почути від цих людей: що вони обісрался?що про*бали своє життя й життя своїх нащадків?що проторгувалися? Так, вони сам й самі знають, що продали честь, гідність, армію, мову, віру, пам'ять предків, героїв і подвижників. А тепер на обмін не залишилося нічого, крім власної шкури й власних дітей!У такому ніхто не зізнається, бо це - психологічна смерть. Таке заганяють у найглибші куточки підсвідомості й перетравлюють у ненависть до якогось «бариги», що все у них украв, зварив усіх у казанах під Іловайськом і досі бігає та бруднить всім штани.Нав'язати людині тези, що руйнують її позитивний образ «Я» та йдуть всупереч зі сталими світоглядними установками, динамічним стереотипом ВНД, можна тільки із позиції сили. А силу дає організація, згуртованість нації.
а без цього можна вічно перебувати в обіймах комфортних ілюзій
те саме у більшості населення рашки - знають, що роблять злочин, але признатись не можуть... але без цього зміни неможливі
Де слуги і де Нація.
І у якої голові це може співіснувати..
Тепер тебе ніхто не буде питати чи формально ти віддаш те, чим де-факто не володієш, чи ні.
Чому Вова ? Чонгар ти ж розмінував ?
Класична п'єса - наречена ламається перед свадьбою і набиває собі ціну, головне щоб про поламану цноту ніхто не здогадався 🤣
Тобто: або пу швидко виводить всі окупаційні війська з території України й платить репарації - або…
Краще би прокоментував, діючого президента:
- що сталось з лендлізом. Хто відмовився від нього, та чому?
- чому не виконується закон США, про розробку плана перемоги України?
- що з законом США "Мир через силу у 21ст"?
Тобто є закони в США, котрі зараз не виконуються
Проте їх не коментують
Зато про Трампа зразу всі збігаються, та коментують
(2) Віра у можливість успіху (тобто, надія на успіх) агресії мотивує агресора до нових агресій і, як мінімум, продовжувати вже почату агресію.
(3) ЗАГРОЗА ПОКАРАННЯ для АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ПРОДОВЖУВАТИ ВЖЕ ПОЧАТУ АГРЕСІЮ.
А какая разница что говорит Зеля?
От его слов что-то зависит?
Не переймайтеся!