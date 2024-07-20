Никифоров про розмову Зеленського та Трампа: Є принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалася можливість візиту в Україну

Президент України Володимир Зеленський та кандидат в президенти США Дональд Трамп у телефонній розмові обговорювали можливість візиту Трампа до України, втім про конкретику наразі говорити зарано.

Про це розповів в ефірі телемарафону прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Скажімо так: була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже-дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки, деталі, коли це може бути можливо", - сказав Никифоров.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася можливість візиту Трампа в Україну, він відповів, що "це справді обговорювали. На цьому важливо наголосити. (Обговорювали. - Ред.) коли це має відбутися і де. Але конкретика ще дуже передчасна - і формат, і час, і місце".

Прессекретар Зеленського також розповів, що сторони обговорили вчорашній удар російської армії по Миколаєву та удар 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит". Водночас Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються виправдати дії Путіна.

"Ніяких виправдань тут, звичайно, немає. Він звичайний вбивця, президент так і сказав у телефонній розмові", - розповів Никифоров.

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Зі свого боку, за словами Никифорова, "Трамп сказав теж дуже цікаву річ: він сказав не вірити фейк-ньюсу, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії".

Нагадаємо, Зеленський після розмови з Трампом заявив, що вони домовились обговорити під час особистої зустрічі, "які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим". Трамп після розмови з Зеленським пообіцяв покласти край війні в Україні