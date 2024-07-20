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Никифоров про розмову Зеленського та Трампа: Є принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалася можливість візиту в Україну

Телефонна розмова Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський та кандидат в президенти США Дональд Трамп у телефонній розмові обговорювали можливість візиту Трампа до України, втім про конкретику наразі говорити зарано.

Про це розповів в ефірі телемарафону прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Скажімо так: була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже-дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки, деталі, коли це може бути можливо", - сказав Никифоров.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася можливість візиту Трампа в Україну, він відповів, що "це справді обговорювали. На цьому важливо наголосити. (Обговорювали. - Ред.) коли це має відбутися і де. Але конкретика ще дуже передчасна - і формат, і час, і місце".

Прессекретар Зеленського також розповів, що сторони обговорили вчорашній удар російської армії по Миколаєву та удар 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит". Водночас Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються виправдати дії Путіна.

"Ніяких виправдань тут, звичайно, немає. Він звичайний вбивця, президент так і сказав у телефонній розмові", - розповів Никифоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заяви Трампа щодо закінчення війни за "24 години": Це означатиме здачу наших територій

Зі свого боку, за словами Никифорова, "Трамп сказав теж дуже цікаву річ: він сказав не вірити фейк-ньюсу, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії".

Нагадаємо, Зеленський після розмови з Трампом заявив, що вони домовились обговорити під час особистої зустрічі, "які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим". Трамп після розмови з Зеленським пообіцяв покласти край війні в Україні

Автор: 

Зеленський (23642) Трамп (5414) Сергій Никифоров (159)


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Топ коментарі
+9
А ще трамп сказав що він найрозумніший і найкрасивіший з усіх, а також володар всесвіту і там далі по тексту ще 2176 титулів.
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20.07.2024 15:05
+9
дипломатія від зелі - це дніще. а що при цьому дума Джо, та вся демпартія??? той зелений дума, що пройдоха та аферист трамп, після розмови, ось так переметнетсья на сторону України???
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20.07.2024 15:10
+8
І не тільки ти:
https://t.me/Chornovil_official/20990 Тарас Чорновіл :
"У кандидата від демократів у США з'явився примарний, але шанс на наступних виборах. Ні, поки соціологія нічго хорошого не віщує, букмекери ставлять на Трампа, Байден ще не зробив своєї заяви й партійний з'їзд відкладається - усе в мінус. А для Трампа всі вітри в його вітрила. Але...

Але не забуваймо про дивовижний ірраціональний фактор. Наш віслюк апокаліпсису вже раз довів Дональда до імпічменту своїм патяканням. А погано засвоєна історія має здатність повертатися. Трамп розслабився й погодився на телефонну розмову з цим бідоносцем. Ви ж пригадуєте оті колишні дві розмови - суцільне приниження й відверто злочинні обіцянки. Зло, яке йде від нього, приносить невдачу всім, з ким би він не спілкувався. Його дрібні й гидотні провокації завдали невиправної шкоди Байдену. Зараз підставився Трамп..."
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20.07.2024 15:19
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писюанист сыграет на пианине...?
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20.07.2024 15:02 Відповісти
Перший день ганебного "миру" - останній день ЗЄлі 👿
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20.07.2024 15:23 Відповісти
Хто тут нормальний?!

Трамп? Якій уже усе сказав про Україну, та підкріпив свою позицію вибором віце Презідента ?
З якого рожна йому мінятися?!

Чи Зеленський? Якій хоче зазирнути у очі Трампа? Що він там шукае?
яких нових ідей?
якіх підґрунть для захисту України?
може новий шлях до перемоги? Так це смішно.

Тому обидва грають свою гру. І це небезпечно для України.
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20.07.2024 15:48 Відповісти
Якщо довго дивитися в очі Трампу, то можна побачити там...
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20.07.2024 16:40 Відповісти
Як би там не було, а нам потрібно говорити зі всіма.

І говорити з тими, хто наразі проти нас, можливо навіть важливіше, ніж говорити з друзями!

Приїзд у Бучу та Ірпінь багатьох політиків змінив, а що буде, якщо показати їм Вовчанськ?
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20.07.2024 16:40 Відповісти
Він тільки говорить. А робить все навпаки. То навіщо тоді зустрічатися, то щось говорити? Сидів би там глибоко, та мовчав !
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20.07.2024 16:47 Відповісти
Той випадок, коли зустрілись два базікали! Так що ще питання, хто кого переплюне!

А все ж навіть з такими клованами, що з одного боку, що з іншого, треба розмовляти!
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20.07.2024 16:53 Відповісти
«Говорити треба з усіма»…?

по перше-
Щось не памьятаю коли Черчель говорив з гітлером?

по друге-
не говорити, а діпломатіею намагаються щось змінити…

яка діпломатія від зеленськоно? Він думае про що можно говорить, а про що ні? Його кожне слово виважено як криштал? Ні.

по третье-
коли йде війна говорять генерали на полі бою. Коли паступае Перемога, тоді виходять діпломати, за плечима якіх стоять Генерали.
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20.07.2024 18:10 Відповісти
Коли говорять гармати, дипломати мовчать!

А ми воюємо з Америкою, чи з Англією?
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20.07.2024 18:23 Відповісти
Гармати говорять аж гай гуде.

І діпломати повинні мовчати. А не метушитися в незрозумілому порядку…
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20.07.2024 19:39 Відповісти
Обговорювалась можливість візіту в Україну…?!

Зараз? Так Трамп ще ніхто…

Потім? Так це дуже зарано.

Не треба мішати демократам проводити їхню компанію. Не треба бути у гущі внутрішній амеріканський политики.
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20.07.2024 19:47 Відповісти
Що - таки в Америку гармати говорять?
Може годі дурню писати?
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20.07.2024 19:48 Відповісти
Дзвінок Трампу був помилкою:

https://youtu.be/hp6swLOAeM4?si=M_Gv-o9tpH6p47zg
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21.07.2024 06:13 Відповісти
Мені якось пофіг на думку Рашкіна, бо він вже багато разів виставляв себе звіздуном і брехлом.
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21.07.2024 09:41 Відповісти
А кому не пофіг думка Only?
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22.07.2024 00:29 Відповісти
Як і твоя.
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22.07.2024 02:36 Відповісти
🤡🤢🎪рижий клоун зеленому ГЛАЗ Н ВИКЛЮЄ
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20.07.2024 17:37 Відповісти
Не в них один кумир - ВВ ПУТЛЕР , оба від нього ссуть гарячим кіпятком прикладів морє !
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20.07.2024 17:39 Відповісти
Трамп сказав теж дуже цікаву річ: він сказав не вірити фейк-ньюсу, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії Джерело:
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20.07.2024 15:02 Відповісти
А ще трамп сказав що він найрозумніший і найкрасивіший з усіх, а також володар всесвіту і там далі по тексту ще 2176 титулів.
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20.07.2024 15:05 Відповісти
"Трамп сказав не вірити фейк-ньюсу, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії"(с) - ну, по перше ще два дні тому це сказала мериносна лошадь Лавруша... То кому вірити?
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20.07.2024 15:08 Відповісти
Обговорювалася можливість візиту в Україну Джерело:

Все правильно. Трамп вже майже Президент США. Але щоби не виглядати ганебно, привітавши колись не того кандидата, зв'язки з майбутнім Президентом як сани, треба готувати влітку.
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20.07.2024 15:09 Відповісти
Хоч щось
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20.07.2024 15:09 Відповісти
Трамп ? в Україні
Оце буде Шоу...
на передову Трампа...на передову...в окопи..
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20.07.2024 15:09 Відповісти
дипломатія від зелі - це дніще. а що при цьому дума Джо, та вся демпартія??? той зелений дума, що пройдоха та аферист трамп, після розмови, ось так переметнетсья на сторону України???
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20.07.2024 15:10 Відповісти
Та невже? Я помітив, що ти робиш успіхи на шляху розуміння того, "зеля - це дніще"; бо раніше тебе відзначав, як цілковитого адепта ЕрЗе.
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20.07.2024 15:17 Відповісти
ти з кимось мене путаєш
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20.07.2024 15:22 Відповісти
та дай Боже, що поплутав. Але ж ні!
Дай Боже, щоб в твоїй голові був раціональний менталітет!
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20.07.2024 15:36 Відповісти
Джо зараз думає йти чи не йти на вибори. Сутність дипломатіє - це вміння фахово працювати із обома партіями у США. як говорив Валерій Чалий. коли у 2016-му європейці були налякані тим, що до влади обрали Трампа, якого вони куєсосили і робили ставку на Хілларі. А порохоботи тоді вміло працювали із обома партіями. І що Байден, що потім Трамп були задоволені роботою порохоботів із Білим домом, хто би там на той час не сидів.
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20.07.2024 15:17 Відповісти
в 2019 зелений почав активно грати проти Байдена, назаводив тут справ проти його сина, в результаті Джо переміг, а відносини були зруйновані - Україну не запросили навіть на інавгурацію. Зараз це повторюється. ОП - люди без досвіду та абсолютно не компетентні.
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20.07.2024 15:26 Відповісти
Зовсім не схоже, що сьогоднішня розмова із Трумпом мала на меті затівати якусь каверзу проти Джо, як це було колись із сином Байдена по плівкам Деркача.. ну а те що зелені дипломати некомпетентні - це очевидно було і до 19-го року. саме тому категорично не варто було обирати їх до влади. А з Трумпом варто говорити, бо він офіційний кандидат від республіканців. нема гарантії, що вибори виграє Байден чи хтось з інших демократів. Тому тут працювати варто. і головне - працювати фахово і виважено.
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20.07.2024 15:57 Відповісти
А от тепер я не впевнений, шо Трамп переможе
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20.07.2024 15:16 Відповісти
І не тільки ти:
https://t.me/Chornovil_official/20990 Тарас Чорновіл :
"У кандидата від демократів у США з'явився примарний, але шанс на наступних виборах. Ні, поки соціологія нічго хорошого не віщує, букмекери ставлять на Трампа, Байден ще не зробив своєї заяви й партійний з'їзд відкладається - усе в мінус. А для Трампа всі вітри в його вітрила. Але...

Але не забуваймо про дивовижний ірраціональний фактор. Наш віслюк апокаліпсису вже раз довів Дональда до імпічменту своїм патяканням. А погано засвоєна історія має здатність повертатися. Трамп розслабився й погодився на телефонну розмову з цим бідоносцем. Ви ж пригадуєте оті колишні дві розмови - суцільне приниження й відверто злочинні обіцянки. Зло, яке йде від нього, приносить невдачу всім, з ким би він не спілкувався. Його дрібні й гидотні провокації завдали невиправної шкоди Байдену. Зараз підставився Трамп..."
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20.07.2024 15:19 Відповісти
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20.07.2024 15:22 Відповісти
Не рановато ли?
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20.07.2024 15:18 Відповісти
А убийство Фарион было вишенкой на тортике капитуляции?
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20.07.2024 16:20 Відповісти
Зеленський окучує Трампа при живому Байдені? А якщо Трамп програє вибори?
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20.07.2024 16:24 Відповісти
Як повідомляється з обох сторін, обидві сторони залишились задоволені розмовою, і спільним розумінням вирішення проблеми. Тут два варіанти. Один - Трамп змінив думку на протилежне, і згоден, що Кацапія спочатку має вивести війська з України, потім перемовини. І другий - все має залишитись як є, Кацапія дістає перемир'я, і залишається на захоплених територіях. На якому зійшлись обидва абоненти, чим і так задоволені? Один з варіантів фантастичний.
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20.07.2024 16:35 Відповісти
Хто такий Трамп?
Якщо не помиляюся,на попередніх виборах зе вже поздоровив Трампа з перемогою,а вибрали діда.Чому він біжить попереду паровоза?
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20.07.2024 17:50 Відповісти
Тому що дібіл . в нормальних людей є графік що де коли має відбутися якесь мироприємство.
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20.07.2024 20:31 Відповісти
Дагаварілісь дагаваріватса.. Два дебіла - ета сіла !
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20.07.2024 20:12 Відповісти
Цікаво подивитись на зустріч , наш президент зустрічає кандидата в президенти .
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20.07.2024 20:28 Відповісти
...створюючи кандидату Найпотужнішу підтримку! Відгадай - хто найвеличніший лідер **********?
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21.07.2024 00:35 Відповісти
 
 