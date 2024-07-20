Никифоров про розмову Зеленського та Трампа: Є принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалася можливість візиту в Україну
Президент України Володимир Зеленський та кандидат в президенти США Дональд Трамп у телефонній розмові обговорювали можливість візиту Трампа до України, втім про конкретику наразі говорити зарано.
Про це розповів в ефірі телемарафону прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Скажімо так: була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже-дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки, деталі, коли це може бути можливо", - сказав Никифоров.
Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася можливість візиту Трампа в Україну, він відповів, що "це справді обговорювали. На цьому важливо наголосити. (Обговорювали. - Ред.) коли це має відбутися і де. Але конкретика ще дуже передчасна - і формат, і час, і місце".
Прессекретар Зеленського також розповів, що сторони обговорили вчорашній удар російської армії по Миколаєву та удар 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит". Водночас Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються виправдати дії Путіна.
"Ніяких виправдань тут, звичайно, немає. Він звичайний вбивця, президент так і сказав у телефонній розмові", - розповів Никифоров.
Зі свого боку, за словами Никифорова, "Трамп сказав теж дуже цікаву річ: він сказав не вірити фейк-ньюсу, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії".
Нагадаємо, Зеленський після розмови з Трампом заявив, що вони домовились обговорити під час особистої зустрічі, "які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим". Трамп після розмови з Зеленським пообіцяв покласти край війні в Україні
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Трамп? Якій уже усе сказав про Україну, та підкріпив свою позицію вибором віце Презідента ?
З якого рожна йому мінятися?!
Чи Зеленський? Якій хоче зазирнути у очі Трампа? Що він там шукае?
яких нових ідей?
якіх підґрунть для захисту України?
може новий шлях до перемоги? Так це смішно.
Тому обидва грають свою гру. І це небезпечно для України.
І говорити з тими, хто наразі проти нас, можливо навіть важливіше, ніж говорити з друзями!
Приїзд у Бучу та Ірпінь багатьох політиків змінив, а що буде, якщо показати їм Вовчанськ?
А все ж навіть з такими клованами, що з одного боку, що з іншого, треба розмовляти!
по перше-
Щось не памьятаю коли Черчель говорив з гітлером?
по друге-
не говорити, а діпломатіею намагаються щось змінити…
яка діпломатія від зеленськоно? Він думае про що можно говорить, а про що ні? Його кожне слово виважено як криштал? Ні.
по третье-
коли йде війна говорять генерали на полі бою. Коли паступае Перемога, тоді виходять діпломати, за плечима якіх стоять Генерали.
А ми воюємо з Америкою, чи з Англією?
І діпломати повинні мовчати. А не метушитися в незрозумілому порядку…
Зараз? Так Трамп ще ніхто…
Потім? Так це дуже зарано.
Не треба мішати демократам проводити їхню компанію. Не треба бути у гущі внутрішній амеріканський политики.
Може годі дурню писати?
https://youtu.be/hp6swLOAeM4?si=M_Gv-o9tpH6p47zg
Все правильно. Трамп вже майже Президент США. Але щоби не виглядати ганебно, привітавши колись не того кандидата, зв'язки з майбутнім Президентом як сани, треба готувати влітку.
Оце буде Шоу...
на передову Трампа...на передову...в окопи..
Дай Боже, щоб в твоїй голові був раціональний менталітет!
https://t.me/Chornovil_official/20990 Тарас Чорновіл :
"У кандидата від демократів у США з'явився примарний, але шанс на наступних виборах. Ні, поки соціологія нічго хорошого не віщує, букмекери ставлять на Трампа, Байден ще не зробив своєї заяви й партійний з'їзд відкладається - усе в мінус. А для Трампа всі вітри в його вітрила. Але...
Але не забуваймо про дивовижний ірраціональний фактор. Наш віслюк апокаліпсису вже раз довів Дональда до імпічменту своїм патяканням. А погано засвоєна історія має здатність повертатися. Трамп розслабився й погодився на телефонну розмову з цим бідоносцем. Ви ж пригадуєте оті колишні дві розмови - суцільне приниження й відверто злочинні обіцянки. Зло, яке йде від нього, приносить невдачу всім, з ким би він не спілкувався. Його дрібні й гидотні провокації завдали невиправної шкоди Байдену. Зараз підставився Трамп..."
Якщо не помиляюся,на попередніх виборах зе вже поздоровив Трампа з перемогою,а вибрали діда.Чому він біжить попереду паровоза?