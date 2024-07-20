Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колишнім главою Білого дому, нині кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Говорив із Дональдом Трампом. Привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі.

Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави. Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня", - написав Зеленський.

За словами президента України, ввони домовились із Трампом обговорити під час особистої зустрічі, "які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим".

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