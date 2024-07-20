Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с бывшим главой Белого дома, ныне кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Об этом сообщили Укринформу источники в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, стало известно, что разговор имел место. Детали пока уточняются.

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