Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с бывшим главой Белого дома, ныне кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.
Об этом сообщили Укринформу источники в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, стало известно, что разговор имел место. Детали пока уточняются.
Топ комментарии
+28 Богдан XXX
показать весь комментарий20.07.2024 01:42 Ответить Ссылка
+24 Alex Nosov #582146
показать весь комментарий20.07.2024 01:51 Ответить Ссылка
+23 Gen #576077
показать весь комментарий20.07.2024 01:41 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Ivan ’Bogun’ Karatel
показать весь комментарий21.07.2024 01:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль