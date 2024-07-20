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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, - СМИ

Зеленський провів розмову з Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с бывшим главой Белого дома, ныне кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Об этом сообщили Укринформу источники в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, стало известно, что разговор имел место. Детали пока уточняются.

Также читайте: Зеленский о заявлениях Трампа относительно окончания войны за "24 часа": Это будет означать сдачу наших территорий

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) США (27334) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+28
Тупой и еще тупее.
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20.07.2024 01:42 Ответить
+24
Надеюсь посоветовал ему как решить за 24 часа проблему с мексиканской границей отдав Мексике Техас и Калифорнию?
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20.07.2024 01:51 Ответить
+23
тут можна тільки помолитися за Україну. Нічого більше
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20.07.2024 01:41 Ответить
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Ну от всі і дочекалися втілення "оманського плану". Про що міг говорити Трамп з чудом пісюнограєм? Воно що, дипломат, стратег, на худий кінець, воно взагалі може про щось зрозуміло говорити? Тільки проблеяти "ок".
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21.07.2024 01:44 Ответить
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