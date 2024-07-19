Зеленский о заявлениях Трампа относительно окончания войны за "24 часа": Это будет означать сдачу наших территорий
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине за "24 часа". По его мнению, платить за это пришлось бы Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC.
Все будут счастливы, если одно лицо в мире, неважно - Дональд Трамп или кто-то другой, пусть Дональд Трамп, смогло бы остановить войну за 24 часа. Но вопрос в том, какой ценой и кто ее будет платить", - отметил Зеленский.
По его убеждению, расплачиваться за это пришлось бы Украине.
"Я не имею в виду, что его(Трампа, - ред.) идея в том, чтобы заставить нас платить. Но если он хочет сделать это в течение 24 часов, простой способ - это заставить нас заплатить", - подчеркнул он.
По словам президента, он понимает, что это означает - остановить бои, отдать территории и забыть о санкциях.
"Это будет означать просто остановиться - и отдать (территории - ред.), и забыть. Санкции снимут, Путин получит землю, сделает из этого победу для своего общества. Мы никогда на это не пойдем, и нет никого в мире, кто может подтолкнуть нас к этому", - резюмировал Зеленский.
Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае его избрания президентом он может остановить войну России против Украины за 1 день.
Во время речи на съезде республиканцев Трамп пообещал закончить войну между Россией и Украиной. По его мнению, он может остановить любую войну телефонным звонком.
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Явна брехня!
Прийдеться Трампу шукати інший план, як зупинити за 24 години
Бо планів більш ніхто не має...
Навіть прийняття закону про "розробити план перемоги України" - Байден не виконав.
На мою думку, це не працює на Україну.
Тому Трамп не буде принижувати Америку за схемою Байдена, який принизив Америку, здавши Афганістан.
За це на венса можна подати в суд.
- даремно
Ну и кхм... шо опять забути? Сразу после прекращения огня готовиться надо к следующему раунду, а не шашлыки жарить. Но это уже будет после Выборов.
море біля Маріуполя розміновував аж бігом перед нападом!
саме тому зєлєнскАвА треба позбутись якнайскоріше.
За 2,5 роки порожні обіцянки вже партнерів не задовольняють.
Залишається нити в сторонці, багато літати і ручкатись.
Бо не може це так по колу рухатись, дайте нам оце, потім оце, через пів року- мало дали, через рік - всі винуваті, через 1,5 р- мало санкцій, через 2р - корупція як у всіх/перерахуйте нам борги, через 2,5 - немає 14 бригадам зброї/14млрд на метро виноградар... І так далі - є літаки, немає до них ракет, є і літаки і ракети -но немає радарів аяксу, все є але глобальне потепління зробили пустки.
І так 30 років, рівно стільки скільки вже існуюче розпродували.