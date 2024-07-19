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Новости Война
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Зеленский о заявлениях Трампа относительно окончания войны за "24 часа": Это будет означать сдачу наших территорий

Зеленський прокоментував заяви Трампа про закінчення війни в Україні за 24 години

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине за "24 часа". По его мнению, платить за это пришлось бы Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC.

Все будут счастливы, если одно лицо в мире, неважно - Дональд Трамп или кто-то другой, пусть Дональд Трамп, смогло бы остановить войну за 24 часа. Но вопрос в том, какой ценой и кто ее будет платить", - отметил Зеленский.

По его убеждению, расплачиваться за это пришлось бы Украине.

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"Я не имею в виду, что его(Трампа, - ред.) идея в том, чтобы заставить нас платить. Но если он хочет сделать это в течение 24 часов, простой способ - это заставить нас заплатить", - подчеркнул он.

По словам президента, он понимает, что это означает - остановить бои, отдать территории и забыть о санкциях.

"Это будет означать просто остановиться - и отдать (территории - ред.), и забыть. Санкции снимут, Путин получит землю, сделает из этого победу для своего общества. Мы никогда на это не пойдем, и нет никого в мире, кто может подтолкнуть нас к этому", - резюмировал Зеленский.

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Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае его избрания президентом он может остановить войну России против Украины за 1 день.

Во время речи на съезде республиканцев Трамп пообещал закончить войну между Россией и Украиной. По его мнению, он может остановить любую войну телефонным звонком.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+18
Ти вже їх здав на початку війни, довбойоп. І тепер не здатен повернути аж ніяк.
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19.07.2024 13:27 Ответить
+16
А ви потвори що зробили розминуванням Чонгару??))
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19.07.2024 13:24 Ответить
+13
в своїй голові ти давно все здав
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19.07.2024 13:31 Ответить
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Перед виступом Трампа на зʼїзді республіканців на екрані вивели його фото з путіним.🤡
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19.07.2024 13:23 Ответить
Брехня!
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19.07.2024 13:33 Ответить
Дайте посилання. Не знайшла такого фото в галереї республіканської парті, щодо цього з'їзду.
Явна брехня!
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19.07.2024 13:37 Ответить
Камалла Харріс буде наступним президентом США.а рудий кнур сидіти на нарах.
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19.07.2024 13:47 Ответить
Такие закидоны Трампу, мать бы его перетак. А если Трамп победит, как ,вава, тогда заблеешь?
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19.07.2024 13:23 Ответить
які закидони? сам трамп про це говорив
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19.07.2024 17:48 Ответить
А ви потвори що зробили розминуванням Чонгару??))
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19.07.2024 13:24 Ответить
За рахунок Украіни - він би швидше порішав
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19.07.2024 13:25 Ответить
Ти вже їх здав на початку війни, довбойоп. І тепер не здатен повернути аж ніяк.
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19.07.2024 13:27 Ответить
Він здав Україну ще у 2019, заявивши, що "нада проста пірістать стрілять". А 73% "ржунов" радісно заволали: "Нада, Нада!"
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19.07.2024 15:37 Ответить
в своїй голові ти давно все здав
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19.07.2024 13:31 Ответить
Зеленський сьогодні озвучить це Трампу
Прийдеться Трампу шукати інший план, як зупинити за 24 години

Бо планів більш ніхто не має...
Навіть прийняття закону про "розробити план перемоги України" - Байден не виконав.
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19.07.2024 13:31 Ответить
Ще трампампон не став презом,а ти вже бикуєш морда в ярмулці...?
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19.07.2024 13:33 Ответить
Надо требовать за 12 часов!!!
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19.07.2024 13:34 Ответить
А «проста пєрєстать стрєлять» і «гдє-та пасрєдінє» - це не те саме що пропонує Трамп?
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19.07.2024 13:34 Ответить
саме і це. І найбільш вірогідно - за наш рахунок. Про що зе і говорить. То буде катастрофа для нас.
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19.07.2024 17:49 Ответить
Не думаю, що варто робити такі заяви до розмови з Трампом.
На мою думку, це не працює на Україну.
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19.07.2024 13:35 Ответить
які заяви? трамп сам про це казав. Венс про це казав.
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19.07.2024 17:50 Ответить
Я бачу ви давно не читали свіжі інтерв'ю Трампа і Венса, а варто.
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19.07.2024 19:02 Ответить
Здача українських територій російському гітлеру означала б приниження Америки, а гасло і мета Трампа - "Зробимо Америку знову великою!"
Тому Трамп не буде принижувати Америку за схемою Байдена, який принизив Америку, здавши Афганістан.
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19.07.2024 13:37 Ответить
афганістан здав сам трамп. домовився з талібами і визначив дату виведення військ. бідон лише дотримувався плану трампа.
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19.07.2024 14:37 Ответить
Це дуже поширена брехня, але брехня
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19.07.2024 15:34 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%96_(2020) та невже?
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19.07.2024 16:07 Ответить
коли трамп призначає віце преза, який каже, що йому начхати що буде з Україною, і що кордонів 91 ніколи не буде досягнуто, то що це? Це навіть не приниження сша, а схвалення геноциду на очах всього світу в 21сторіччі. Країною, яка нас до всього роззброїла.
За це на венса можна подати в суд.
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19.07.2024 17:52 Ответить
що ви очікуєте від спікера фсбшного Єрмака? перемоги?
- даремно
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19.07.2024 13:40 Ответить
Може Трамп зробить путіну пропозицію, від якої той не зможе відмовитися - та вивіде війська з України? Якщо не за 24 години, то за 72.
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19.07.2024 13:40 Ответить
То це Трамп вже винен,що ти 3.14дрила кончена здав Південь на перший ж день війни?
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19.07.2024 13:48 Ответить
Один клінічний ідіот, а другий параноїк.
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19.07.2024 13:58 Ответить
как же отвратительно оно высказывает набор своих мыслей!

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19.07.2024 13:58 Ответить
Набір слів не завжди є думкою.
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19.07.2024 15:41 Ответить
Мы оступаем уже 10 месяцев и теряем территории каждый день. Он этого не замечает?
Ну и кхм... шо опять забути? Сразу после прекращения огня готовиться надо к следующему раунду, а не шашлыки жарить. Но это уже будет после Выборов.
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19.07.2024 14:06 Ответить
На яких впевнено переможе зєля.
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19.07.2024 14:28 Ответить
Врядли зеля пойдет на то что бы отдать Запорожье и Херсон. Даже учитывая то что он упоротый наркет. Это отдать територии вместе с крепостными получается?
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19.07.2024 14:08 Ответить
А досі території здавали безлюдними, після глобальної евакуації?
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19.07.2024 15:42 Ответить
Радується Зельоний! Обіцянки, які дав своєму кумиру, на кінець будуть виконані!
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19.07.2024 14:10 Ответить
ну якби зєлєнскому не привикати здавати Україну....
море біля Маріуполя розміновував аж бігом перед нападом!

саме тому зєлєнскАвА треба позбутись якнайскоріше.
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19.07.2024 14:16 Ответить
Та ти шо *****? Серйозна? Віконечко Овертнона у дії панове.
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19.07.2024 14:45 Ответить
Гарно і сміливо ввалив Зєля Трампу межи вочі.
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19.07.2024 14:46 Ответить
Це вже все?Бубочка сопротівлялась як могла планам підступних піндосів?
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19.07.2024 16:31 Ответить
Настає час коли без твоїх бикувань будуть вирішувати.
За 2,5 роки порожні обіцянки вже партнерів не задовольняють.
Залишається нити в сторонці, багато літати і ручкатись.
Бо не може це так по колу рухатись, дайте нам оце, потім оце, через пів року- мало дали, через рік - всі винуваті, через 1,5 р- мало санкцій, через 2р - корупція як у всіх/перерахуйте нам борги, через 2,5 - немає 14 бригадам зброї/14млрд на метро виноградар... І так далі - є літаки, немає до них ракет, є і літаки і ракети -но немає радарів аяксу, все є але глобальне потепління зробили пустки.
І так 30 років, рівно стільки скільки вже існуюче розпродували.
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19.07.2024 19:11 Ответить
 
 