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Новости Война
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Трамп: "Положу конец каждому международному кризису, включая ужасную войну между РФ и Украиной"

Дональд Трамп на з'їзді республіканців згадав про війну в Україні

Во время речи на съезде республиканцев кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал закончить войну между Россией и Украиной. По его мнению, он может остановить любую войну телефонным звонком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп заявил, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны, и пообещал изменить ситуацию - с чем нынешнее правительство США во главе с президентом Байденом, похоже, не в состоянии справиться.

Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом", - отметил он.

Читайте также: Трамп о Путине: Мы хорошо ладили. Сказал бы ему никогда не лезть в Украину

По его словам, вывод американских войск из Афганистана побудил Россию к вторжению в Украину.

45-й президент США отметил, что при нем не было никаких войн, за исключением ИГИЛа, и он остановит все войны телефонным звонком.

"Я остановлю эти войны только телефонным звонком. Я могу остановить любую войну телефонным звонком", - добавил республиканец.

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Трамп также напомнил, что при других президентах США Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, а "при нынешней администрации хочет захватить всю Украину". Бывший президент США добавил, что когда он был в Белом доме, "Россия ничего не забрала". Его боялись как РФ, так и Китай.

Трамп предостерег, что Третья мировая война будет страшной, из-за оружия, которое теперь доступно человечеству.

"Это оружие является уничтожающим. Пришло время перемен", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готов стать посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной после избрания его президентом США, - Орбан

Автор: 

США (27334) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+35
А ще... а ще... аще я вмію вишивати хрестиком....
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19.07.2024 08:22 Ответить
+28
Не смешите с той кучкой джавелинов. К тому же ето не Трамп дал а республиканцы. Трампона буквально за руки держали чтобы оно подписало а оно все рвалось ***** позвонить
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19.07.2024 08:46 Ответить
+28
Вивід військ з Афгану санкціонувало саме це руде брехло з одірваним вузом.
Байден лише закінчував почате


Бреше, бреше і ще раз бреше !
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19.07.2024 08:56 Ответить
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так он отлично абсолютно ладил еще в 16м году. а потом в знак дружбы
- вывалил до кучи нефти на рынок и положил цены на нефть
- ввел санкции на сп2
- расхерачил 300 вагнеров в Сирии
- ввел корабли ВМС США в черное море.
- снял вето с летального оружия и передал Украине.
- выгнал кучу рашистких дипломатов без всяко военной риторики со стороны кремля и закрыл консульства.
- давил на ЕС, что бы те повышали военные бюджета и доблися более менее результата.

главное что бы и дальше так дружил. не то слово его оппонент. который говорит держите меня семеро, а потом снимает декларацию о том, Крым це Украина в первый же день и дальше по списку. всё ровно наоборот.
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23.07.2024 17:07 Ответить
Опонент нам все-таки підкинув зброї, зокрема "Хаймарсів", саме завдяки яким і був звільнений Херсон та русня втратила плацдарм на Лівобережжі.
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23.07.2024 17:13 Ответить
если не считать что началась большая война
если не считать что 70%+ американцев были за предоставление военной помощи Украине
если не считать что большинство в обеих палатах были за предоставление военной помощи Украине
если не считать что тем же большинством был издан закон о Ленд лиз

то да, помощьна 26млрд за 800 дней войны можно считать достижением администрации байдена.

как раз из перечисленного вытекает очень интересный момент.
почему из ассигнованных Конгрессом 176 млрд$ было передано в вид оружия 26млрд за 800 дней войны и почему республиканцы раньше голосовали за всё что нужно Украине подавляющим большинством, а за 60млр из которых на 4й месяц поступило 2млрд уже меньшиством? ответ в самом вопросе.
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23.07.2024 20:38 Ответить
Звідки ми знаємо, як вчинив би Трамп, якщо б велика війна почалась при ньому?
Його віцепрезидент висловлювався, що до України йому зовсім ніякої справи немає, нехай сама вирішує.
І мова йде про Трампа особисто, не про демократів або республіканців. Якщо республіканці знімуть Трампа з перегонів (фантастика), то це питання для США перетворюється вже не на екзистенційне, а суто політичне. Курс трохи туди, трохи сюди.
Зараз же цей курс прямує точно до другої громадянської війни.
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24.07.2024 08:25 Ответить
осталось немного что бы узнать, если победит и доживет.

если у всех, кто читает "новости" интрига - что произойдет, когда придет Трамп, то для меня интрига что во всех архивах, которые он обещал разархивировать. Я каждый собираюсь досканально читать.

и про Трампа я не знаю на наверняка как он будет вести себя в том или ином вопросе. Вряд ли это кто-то еще знает кроме него. это будущие дела. Есть прошлые дела и есть вечные сплетни. можно из трех выбрать 2 худших и недееспособных веток и верить.
еще раз повторюсь. если пишут "Трамп сказал", "У Трампа сказали" то это сразу в унитаз. Если что-то интригует, ищем видео в ютубе - 21й век. после пару раз уже автоматом будете фильтрировать всякий бред. а если еще там уважаемый НЬЮ ЙОРК ТАЙМС СООБЩАЕТ, то это только смех.
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24.07.2024 14:02 Ответить
Ну, якщо в унітаз все, що Трамп і у Трампа сказали, то і обіцянку відкриття архівів туди ж, відповідно. Вірніше, тієї їх частини, яка стосується безпосередньо Трампа, і також його партії.
Але тут з'являється інтрига у мене: чи не виникне одразу після обрання Трампа невеликий малопомітний сайтік з назвою, скажімо, ТаймТр, де кожного дня будуть з'являтись невеликі текстові повідомлення, написані в стилі звітів СЗР, в яких докладно, з інсайдами та подробицями фіксуватимуться "зашквари" Трампа персонально і різних особистостей з його оточення?
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24.07.2024 14:09 Ответить
вы не поняли. новость на сайте "Трамп сказал" не ровно тому, что Трамп сказал. Вот например про рассектетить его слова: https://youtu.be/fHVnOMjJjsA?si=MPfGIoaDYn5EHgYF&t=97 епта 20 минут потратил. ютуб тупо отправил в серый бан это видео, выдает при поиске соровскую пропаганду. пришлось уже на канале фокса искать. если вы этого видео не видели, то и не было сказано этих слов. так это и работает. понятно всё проверять жизни не хватит, поэтому нужно проверять тех, кто это транслирует. если ловите на лжи(не на ошибки, они иногда бывают), то этот авторитет в бан. иначе от ваты сложно далеко уехать.

про слив о нем инфы. на него весь дем аппарат и все соросы копают уже 8 лет. так и не удалось посадить. по факту все обвинения на проверку оказываются пшиком. идеальных людей нет, потому это втройне удивительно.
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24.07.2024 14:26 Ответить
Ідеальних людей немає, це правда. На кожного можна знайти матєріальчик.
Якщо його не знаходять на Трампа, значить, це комусь не дуже треба.
Ну нічого, коли до влади прийде, за нього візьмуться тє, кому надо. Вони вміють отримувати заданий результат.
Треба буде тільки сайтік знайти. Ну, з цим особливих проблем не буде, рознесуть тихим протягом по інтернетам, бо для того він і призначений.
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24.07.2024 14:30 Ответить
с 16 по 20 и даже сейчас это было и есть. а кто его по судам таскает.

эти 4 года будет футбол в другие ворота. с Украиной надеюсь всё будет порядке, а на остальное я уже запасаюсь попкорном. правда еще нужно что бы обе палаты были республиканскими, но для того же аммо и техники для Украины ни Конгресс, ни сенат не нужен. по USAI(закон уже есть) можно за 1$ передать всё, что прямо сейчас пентагоном считай байденом утилизируется.
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24.07.2024 15:10 Ответить
Чого б це з Україною мало бути в порядку?
Для таких людей, як Трамп, Україна - то зачмирений шкільний лузер, а росія - міцний *******, з яким краще не псувати стосунки.
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24.07.2024 15:14 Ответить
я свои аргументы изложил против этого.

изменю себе и один раз выскажусь про личность. если даже взять его бекграунд, то он капиталист, бизнесмен. а бизнес и капитал может быть там, где 1. есть свободы 2. есть peace. как по первому, так и по второму варианту рашка не попадает под эти критерии. но это поле сплетен. кто сра-лся с китаем, не он ли.
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24.07.2024 15:38 Ответить
А якщо рашка дасть зрозуміти, що підтримувати Україну буде виключно збитковою справою?
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24.07.2024 15:43 Ответить
наверное будет выглядеть глупо если я начну перечислять что выгодно странам. я все же исхожу из того, что республиканцы, в отличии от текущих крайне левых демов, делают ставку на свободный мир.

посмотрите как харрис бойкотирует выступление Нетаньяху перед Конгрессом.
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25.07.2024 12:34 Ответить
І саме тому республіканець Джонсон ледь не півроку відтягував голосування про ті нещасні 60 млрд допомоги Україні, мотивуючи тим, що у них внутрішнє питання з кордоном не закрите, тому немає сенсу витрачати гроші кудись там назовні.
Взагалі ізоляціонізм - це одна з рис трампістів. Місцевий магівець Базіль Кук так і писав: забути про глобальне, зосередитись на внутрішньоамериканському.
Однак great countries не можуть без того, щоб не впливати на менші країни.
Якщо не домінуватиме Америка, її місце швидко займуть росія, Китай та Іран.
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25.07.2024 12:41 Ответить
это даже близко не было так.

давайте начнемс конца. за 800+ дней войны и дем и респ Конгресс ассигновал Украине денег 176млрд. до сегодняшнего дня белый дом оружием поставил Украине 26млрд. смотрим https://protectukrainenow.org/en/report (я вспомнил, это проект disapora_ua, та самая, которая устраивает пикеты в Белого дома за Ленд лиз Украине).

и во время этих перепетий Джонсон как раз написал письмо в Белый дом с 12 пунктами о стратегии победы Украины.

и вместе с казоном 60млр было прописано что в течении 40 дней Белый дом должен предоставить Конгрессу стратегию победы Украины. этот срок истек, а байден в нарушении очередного законы эту стратегию в Конгресс не предоставил.

на сегодня из 60млр в виде оружия Украине поступило только 2млрд $. смотрите ту часть, где на обвинения Трампа что байден слил 200млрд Украине, байден отвечает "эй придурок, эти деньги остаются в америке" - примерный перевод. вместо того, что бы разом передать Украине тысячи техники и миллионы снарядов, которые подлежат утилизации и это с ними сейчас происходит, Белый дом своим лоббистам размещает по завышенным ценам заказы, которые х знает когда придут.

теперь с точки зрения респов(я сейчас вообще молчу что законопроектов было 5 или 6 штук, что там хамасу было 9млр, что там в проекте белого дома прописывались квоты в количесве 2млн нелегальных имминрантов в год), который проголосовали за Ленд лиз, голосовали до этого за 100млрд+, адмнистрация Байдена поставляет ровно столько и в стольких количесвах и самое главное ТОГДА, ктогда Украина не получилит уже на поле боя решительного преимущества. смотрите на Атакамсы. и смотрите сами на новости с фронта. где F-16.

стратегия обам и соросов(байден уже ходячая туша) помогать Украине ровно до последнего Украинца. а чего это Зе заявляет что до ноября нужно договорится с рашкой? почему никто не задает вопрос. почему не до сентября, почему не до февраля 25, а именно ноября этого года. какое событие должэно произойти тогда кроме войны.
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25.07.2024 13:01 Ответить
Та невже? З тією допомогою постійно спливала то мексиканська, то ізраїльська теми. Не хотів Джонсон ставити на голосування окремо, хоча можна було.
Зе заявляет что до ноября нужно договорится с рашкой
Де це він сказав? Що саме до листопада.
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25.07.2024 13:06 Ответить
всё ровно наоборот. я читал еще первый законопроект и там было всё и Израиль и хамас.
я достаточно пруфоф скинул своим словам. дальше можете сами поискать первый законопроект предложенный белым домом(на 110млрд), если интересует правда. но если считаете что на 20-30м пруфе я слился, то это ваш выбор.

просто задайте себе вопрос где 60млр. сравните с хайпом во время баталий. при желани Байден мог дать те 4.2лрд $ по время баталий по закону. он дал ровно 0$. у него еще оставались деньги USAI - около 5млрд. мог бы за 1$ поставить кучу всего, что под утилизацию сейчас. тоже ссылки не будет )

по Зеленскому тоже сливаюсь. точно не смотрел оригинал его интервью, читал на цензоре. может так же наврали, как вам про Трампа и респов, но к Зе у меня мало вопросов и меня не так сильно интересует, как с следующем потенциальном президенте США - там будет решатся судьба Украины или до последнего украинца с демократами или что-то на тысячу порядков лучше(по моему прогнозу)
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25.07.2024 15:37 Ответить
Байден - слабкий політик, і вже, на щастя, скоро стане історією.
Якби республіканці виставили кандидатурою когось іншого, ніж Трамп, було б набагато краще.
Та ж Ніккі Гейлі має більш проукраїнські погляди.
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25.07.2024 15:42 Ответить
Любарский тоже топил за Хейли. посмотрел. чисто субъективно - нет харизмы. человек системы(что очень плохо, когда система прогнила), "легла в постель" с донором демократом, который сазу же ее кинул. я бы точно не голосовал за такого кандидата.

на словах я помню байден даже го го го, о о о. и что он делает? в первый же день отправляет в архвив декларацию о Крым це Украина. что делает? выводит флот США из ЧМ. что делает? снимает санкции с СП2. и далее по списку. Не говорю что Хейли так же поступила бы, но я бы не поставил что у нее будет независимая политика.
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25.07.2024 21:03 Ответить
кстати вот подумал. обама слабый политик, при котором случился крым и лугандония, байден слабый политик, при котором рашисты пошли уничтожать всю Украину. интересно, с чего они такие слабые? а в 21м насчет байдена или в 2010м насчет обамы было такое мнение? я вот признаюсь слабым политиком в 2010 обаму не считал. никак не считал.
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25.07.2024 21:16 Ответить
Сильні політики - це ті, які можуть приймати різкі та непопулярні рішення.
З цієї точки Трампа можна було б назвати сильним політиком, але якби він керувався національними інтересами, а не якимось особистими хотєлкамі (як у випадку з першою спробою імпічменту).
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26.07.2024 09:38 Ответить
16-20 показывает, что это не так, если под национальными интересами подразумеваются бизнес климат и низкие цены на бензин в США.

тот же Израиль получил кучу фишек, от авраамовских соглашений и налаживания отношений с другими арабскими странами, до переноса посольства США в Иерусалим(для них это важно я считаю), неговоря уже об ослаблении ирана. да даже украинцы не ценят нахождения флота США в чм, по сути этот уровень защиты был как членство НАТО. они не "не ценят", они просто об этом не знают. не все понятно, а те, кто читает и смотрим ваш мейнстрим. тот же цензор например.
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26.07.2024 13:22 Ответить
Для нормального бізнес-клімату і низьких цін на бензин треба зняти всі обмеження з рашки.
Трамп про це.
Воно й зрозуміло: рашка - один з найбільших постачальників нафти на планеті. А також величезний ринок, вихід з якого боляче вдарив по прибуткам багатьох компаній.
Тому з суто меркантильних інтересів - з росією краще дружити.
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26.07.2024 14:10 Ответить
нужно снять все ограничения с производителей США что приведет к ценам по 50, когда как у рашки себестоимость будет в этом диапозоне. много где идет нефть, в Гайане открыли кучу месторождений. а на рашку нужно накладывать полное эмбарго. или налог, который будет поступать на фонд ВСУ. не знаю как с китаем, но с индией это точно получится, так как она экспортирует нефтепродукты на запад. но это всё несерьезный разговор с моей стороны, так как не силен в теме. посмотрим.
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27.07.2024 00:19 Ответить
Подивимось.
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27.07.2024 16:46 Ответить
кстати мне это еще кое что ватное напомнило: если не пукин, то кто?

как сильно совподает пропаганда фсб и соровской. не спроста это один лагерь и разделают общие цели.
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20.07.2024 16:44 Ответить
почему-то вспомнился ватный нарратив с 14х годов - вывсёврете

смотрел лет 8 назад лекцию одного бизнесмена. он процитировал какое-то иследование, где был сделан вывод что основная фитча людей это не потребление информации, а отказ от части ее. на основе того, что мы игнорируем, и строится картинка в наших головах. чаще всего она имеет мало общего с реальностью.
это я еще по вате понял: любой факт он не имеет значения. но вот предположения - это замечательный инструмент определения реальности. что бы победить врага, нужно сначала победить себя.
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20.07.2024 15:18 Ответить
Практика росії показала, що для "навєдєнія порядка" в сусідній країні не обов'язково спочатку приводити до ладу власну.
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20.07.2024 15:23 Ответить
справедливое утвержение. но я сейчас на о наведении порядка внутри Украины. а в головах общества.

из всего что сказано ведь вытекает что Ленд лиз украинскому обществу не нужен. 60млр, из которых не поступила почти ничего нужны, а Ленд ли не нужен.

а теперь вопрос. в интересах фсб, которое бросает десятки миллиардов $ на продвижение своих нарративов, выгодно что Украина получали Ленд лиз или не получила? или тот кто замахивается на этот топик - трампист, враг Украины и русня?
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20.07.2024 16:33 Ответить
Ви спочатку на росії порядок в головах наведіть.
Кузю відремонтувати немає кому. Док крякнув, новий так і не зробили.
Гіперзвук виявився гіперпуком.
І по тупі снаряди до КНДР з поклоном їздите.
Глуховський з Куваєвим світ за очі втекли і повертатись не збираються.
Зате до всіх у світі лізете повчати, як жити.
Типово для русні, як і казав.
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20.07.2024 19:02 Ответить
юмоя позиция, что там порядок в голавах наводить смысла 0. ибо в головах пусто. они должны заплатить развалом, новыми 90ми, гражданской войной. это будет хотя бы отдаленная цена за содеенное. неговоря уже о репарациях, которые будут платить несколько поколений.
можете считать как угодно, я озвучил.

у вас головах:
про дем/лефтвинг/обама-байден - на стороне Украины
про респ/консерваторы/Трамп - на стороне рашки.

это большая ошибка, которая стоит реальных жизней.
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20.07.2024 22:21 Ответить
у вас головах:
про дем/лефтвинг/обама-байден - на стороне Украины

Це у вас застарілі дані. Почитайте тут коментарі, зрозумієте, що скепсису щодо Байдена і демократів значно побільшало в світлі останніх подій.

Але відношення до Трампа це не поліпшило аж ніяк.
Був би інший кандидат від республіканців, так би не бомбило.
Стосовно Байдена - рівно те саме.
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21.07.2024 12:52 Ответить
скепсис на фоне "дайте же вы гады республиканцы нам 60 млрд", это уже ничто.
я надеюсь вы не забыли в конце 22го "сейчас придут республиканцы и всем нам конец" или в 2016м "сейчас придет фашист Трамп и всем нам конец".
https://www.youtube.com/watch?v=wrWzBg475Q8&ab_channel=ABCNews эти ребята ведь поняли, что настал конец мира, с первого дня президенства Трампа начнутся строится конслагеря и зажигатся печи. ведь он же второе пришествие гитлера. помню как тинеджеры искренне рыдали, как им было жаль всё человечество.
а потом пришел байден, который просто уничтожит пукина, который просто введет санкции из ада, который наведет порядок в мире. гениально.

скепсис увеличился на 850й день, но к Трампу, который в Белом доме принимает ровно 0 решений, вопросов больше, чем к байдену, который лишил Украины Ленд лиз.
ну хоть скепсис появился. надеюсь не будет поздно, когда дойдете до предательства обама-байденов и начнете требовать Ленд лиз(первый уже не продлили демы в сенате), респы готовили законопроект о втором, но похоже до них уже дошло что украинцы не хотят его, они хотят "ПРОГОЛОСУЙТЕ ВЫ ГАДЫ ЗА 60млрд ОРУЖИЯ".

я надеюсь через пол года всё закончится. в пользу Украины, на ее условиях. а орчье пойдет свое дер-мо разгребать десятилетиями. удачи!

https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky/videos
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21.07.2024 14:04 Ответить
Сподіваюсь, що це його базікання - то просто передвиборчі брудні прийомчики, а реальні рішення будуть геть іншими, але... є у мене дуже серйозні сумніви щодо цього.
В принципі, вже через півроку побачимо.
Правда, якщо що, буде пізно пити борожмі.
Залишиться хіба що казати, як зараз стосовно зєлі, "а я ж попереджав!"
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21.07.2024 14:08 Ответить
про болтовню всегда предлагаю смотреть оригинальное видео - всё остальное это как бабки на дворе по 20 раз пересказанное и предоставленное в лучшем свете для демов фейк нюсами.

по поводу Зеленского около 70% пишущих пишут что 70% как-то не так проголосовали.
Тот мог бы сесть на предложенный байденом джет или подписать минс-3 как Порошенко. выбрал иное. а про шашлыки 90% пишущих говорят что 90% верили шашлыкам.
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21.07.2024 16:55 Ответить
не хочуть. Але те що пропонує трамп виглядає ще гіршим
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19.07.2024 18:20 Ответить
тот же вопрос.

сейчас вы бы хотели жить так, как жили в 2016-2020 годах?
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20.07.2024 12:12 Ответить
Не може одна людина, навіть президент США, покласти край всім негараздами у світі і вирішити всі проблеми США. Є багато факторів на які не може Трамп вплинути, і це зрозуміло хоч трохи думаючим людям. Думаю будуть його ж симпатики гнати Доні з посади через деякий час в стилі тої події, через яку Трампа тягали по судах (штурм Капітолію).
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19.07.2024 13:16 Ответить
Брехло та популіст.
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19.07.2024 13:20 Ответить
Ося Бендер #2.
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19.07.2024 16:43 Ответить
Один потужний клован на виборах щось подібне вже обісцяв!
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19.07.2024 13:21 Ответить
Серед кандидатів на серйозні пости таких обіцяльників 99,(9)%.
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19.07.2024 16:46 Ответить
Достану звезду с неба!
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19.07.2024 13:24 Ответить
Трамп: "Покладу край кожній міжнародній кризі, включаючи жахливу війну між РФ та Україною" Джерело: По перше це не війна між РФ і Україною, а агресія оскаженілого садиста проти народу мирної країни в тому числі жінок і дітей з цілью пограбування і вбивства, а деякі країни дивляця на це спокійно і проходять повз, а ще і можливо насолоджуються і по другу Україне не жебрак якому можна дати чи можна не давати допомогу, вони забовязані надати Україні допомогу вчасно і не меньшою ніж країні НАТО, а то і більшу в рахунок боргу по перше за знищення народом україни ядерної зброої бувшого СРСР націленої на тіж США і інші країни НАТО і по друге зате що українські захисники ціною свого життя захищають не тільки народ України, а і Европи. Але які можуть бути претензії до інших, що вони по суті кинули і пограбували Україну коли "українська" влада про це мовчала 30 років і досі мовчить, тому що отримавши індульгенцію від Заходу на пограбунок і збереження награбованого в Україні та інші привілеї у виді особистих літаків і вертольотів на випадок втечі .
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19.07.2024 13:58 Ответить
А по друге - для них це «міжнародна криза» а для українців війна де гітлер-хуйло кожен день вбиває нашу молодь стариків та дітей. Ліцемери, мля….
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19.07.2024 14:43 Ответить
останнє речення явно зайве. А початок правильний
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19.07.2024 18:22 Ответить
якщо він буде бомбити москву тоді нехай обирається
якщо у нього інші варіанти, тоді він триздун
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19.07.2024 14:09 Ответить
«Трамп: "Положу конец каждому международному кризису»
Или просто положит конец.
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19.07.2024 14:39 Ответить
Памʼятаєте анекдота - «Ой киздить!!!!». Бубочка з трампецом будуть по телехфону розмовляти на тему «по чьом в Одесі рубероїд»
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19.07.2024 14:40 Ответить
В 70 роки в Америці на ура йшли фільми про горе-проповідників, які вояжували країною та збирали аншлаги довірливих, всі виявлялись простими заробітчанами. Це вже потім Кашпіровский та Чумак мавпували. Нічого він робити не буде, доля Буша старшого стукатиме в пердак. Як і всякий психічно хворий безперестанку бреше.
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19.07.2024 16:04 Ответить
Кому ж не хочеться простих і швидких рішень?
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19.07.2024 16:30 Ответить
Тому, хто хоче дивитись трохи далі, ніж на два кроки. А таких чимало, хоч і у меншості.
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19.07.2024 16:59 Ответить
Гадаю, американським платникам податків тре вже молитися не Ісусу Христосу, а трампу.
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19.07.2024 16:41 Ответить
засунь свою букву Ё собі в дупу
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19.07.2024 18:18 Ответить
розмовляти з американськими консерваторами треба приблизно так (це не мої уподобання а результат аналізу):

1. У США є певні обов'язки в Європі, вам прийдеться захищати, умовно кажучи, Польщу, Болгарію та Румунію.

2. Ви правильно в США кажете що Україна найбідніша економіка Європи. Так от, навіщо путіну найбідніша економіка Європи, захопивши яку не отримаєш миттєвого зиску ? Значить, путіну потрібна не економіка чи соціальний тягар України, а територія - але для чого ? Для того, щоб бути ближче до Польщі, Болгарії та Румунії - а хто там дальше, можете подивитися на мапу.

3. Тобто, якщо виходити з того, що війна ведеться з раціональних причин (наблизитися до територій де економіка багата), а не з ірраціональних причин ("Київ мать городов русскіх"), то тоді стане зрозуміло : щоб не допустити війну на території з багатими економіками - треба увести війська НАТО до України

4. Бо якщо війна йтиме на території Німеччини, то не довіряти американцям будуть вже не тільки українці, але й німці, і жителі всіх територій між Україною та Німеччиною. Всі питатимуть : чому ви допустили війну сюди - коли її можна було зупинити там ?
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19.07.2024 18:13 Ответить
Терся тут такий собі Базіль Кук, трампіст, от він казав, що краще США вийти з гри за глобальне лідерство, забути про домінацію і зосередитись виключно на внутрішніх проблемах США.
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19.07.2024 18:23 Ответить
найгірше те, що в сша таких куків більше 50%. Тому розмовляти з ними краще натяками на судові розборки за роззброєння України. Ніяки взивання до демократії, емпатії, справедливості і т.п. - не поможуть.
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19.07.2024 18:30 Ответить
а судді хто ?
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19.07.2024 18:35 Ответить
міжнародний суд з відповідною юрисдикцією. Клінтон вчинив страшний злочин. Чому Україна має мовчати?
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19.07.2024 18:42 Ответить
не тільки він так думає, це мейнстрим в США ще з 1920-х років

росія намагається залучити індію, китай та бразилію ( а ще Мексику, Індонезію, Туреччину) в БРІКС, побачимо що з того вийде

але навіть без БРІКС, мега-імперії Сходу (індія, китай та росія) збереглися як крупні угруповання, яким протистояла Євро-Атлантична цивілізація. Якщо Америка позбудеться своєї європейської спадщини (а демократи активно над цим працюють), то протистояти мега-імперіям Сходу буде лише Європа, якої цього разу не вистачить надовго ( таке вже було в середньовіччі, коли араби правили Іспанією, а турки викоріняли греків, ассирійців та вірмен в Малій Азії )

. . . і внутрішніх проблем США від того не поменшає . . .
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19.07.2024 18:33 Ответить
насправді п.1 мав виглядати так:

У США є певні обов'язки перед Україною, оскільки клінтон, згідно його свіденням забрав шантажом у України 3ий світовий потенціал зброї, пообіцявши захист, який сша так і не надали, і завдяки чому сша зекономили трильйони доларів.
У України є привід подати в суд на клінтона (чи на сша) за шантаж, який привів до смерті сотен тисяч людей, і цей шантаж був самим брудним шантажем американців в історії людства з наслідком геноциду укр. нації.
Ну а далі - по тексту.
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19.07.2024 18:28 Ответить
ви точно не дипломат

треба мати більше витримки і випромінювати оптимізм
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19.07.2024 18:37 Ответить
до чого тут витримка. Це сухі факти. І оптимізм ми б випромінювали, якщо б сша не забрала у нас зброю. Це - першопричина. Все інше - похідне. З неї треба починати.
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19.07.2024 18:44 Ответить
Почніть з причетних до не виконання прийнятих законів США:
- лендліз для України
- план перемоги України
і т.п.

це більш реально, є закон - котрий не виконаний
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19.07.2024 18:57 Ответить
я з вами що, сперечаюся? так, байден не виконує навіть це. Що далі? подати на нього позив?
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19.07.2024 22:24 Ответить
Да вже нічого не зробити...

Прокурор навіть https://lb.ua/world/2024/02/09/597619_spetsprokuror_visuvatime.html по справі неналежного зберігання секретних документів , відмовився передавати до суду

"Гур додав у звіті, що Байден співпрацював і його було б важко засудити. Прокурор описав президента американців як "доброзичливого, літнього чоловіка з поганою пам'яттю".

Прокурор підкреслив, що пам'ять Байдена під час дотипу була "суттєво обмежена". Він забув, у якому році розпочався та закінчився його термін повноважень віцепрезидента при Бараку Обамі, а також у якому році помер його син Бо."
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19.07.2024 23:08 Ответить
начать консолидировать общество для требования Ленд лиз - в данном случаи принятия второго его закона. если ***-тые массово в США выступают за палестину, то почему никто в США массово не выступает за Ленд лиз Украине? те, пара дюжин из диаспоры Украины, которые устраивают пикеты за Ленд лиз у Белого дома в Украине объявлены врагами и вообще трампистаи.

а как начинать консолидировать других? начать нужно с себя родного.
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21.07.2024 19:40 Ответить
3ий світовий потенціал зброї,до сьогодні ітак би продали наші керовніки тільки в роздріб
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19.07.2024 21:18 Ответить
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19.07.2024 21:20 Ответить
історія не має "сослагательних наклолнений". Ніхто не знає, "если би да каби"
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19.07.2024 22:22 Ответить
Кто слыхал про выброс на Ростовской АЭС? 2 млн россиян без света!!
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19.07.2024 19:34 Ответить
вже один нам таке розповідав....
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19.07.2024 19:36 Ответить
Положу конец, можно понимать по-разному, Зеля к примеру положил на конституцию.
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19.07.2024 20:02 Ответить
Товариство, хочу нагадати про факти, а це речі упрями . Трамп буде президентом , на 96-ть відсотків, це так , і зараз треба думати як з цім жити ,а не змагатися , хто, більш образить майбутнього президента. У дописувачів інфантілізм так і пре .
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19.07.2024 20:07 Ответить
Нетаньяху спит и видит Трампа президентом, Трамп это самый произраилький президент за всю историю США, так что ваш интерес к Дональду понятен.
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19.07.2024 20:13 Ответить
Сейчас он много что полезного может сделать и уже сделал для Израиля, но ничего не вечно и в будущем это может дорого стоить.
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19.07.2024 20:15 Ответить
Ну ,а що робить , я хвилююсь за Україну , ***** ненавиджу потологическі , але зараз Ізраїль це моя країна . Діти народилися тут
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19.07.2024 21:01 Ответить
Мне до лампочки, Киссинджер говорил что США кинут Израиль и не будет такого государства, Бжезинский хотел сам устранить Израиль, как он говорил этот прыщ мешает мне на глобальной шахматной доске, ну а я повторюсь, мне похрен.
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19.07.2024 21:51 Ответить
Вітання Ізраїлю з Харкова!))
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19.07.2024 22:46 Ответить
🤬🤬🤬 не жахлива війна між расєєй і Україною, а жахливий напад расєї на Україну і жахливий геноцид українського народу
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19.07.2024 22:16 Ответить
Ну..це може бути цікаво..Або Трампушка окрисиця на кацапів..це буде дуже круто..)))Або ми будемо воювати тількі з допомогою Європи..це буде некруто..але будем..Е ще третій варіянт..Доні дуже настроїв проти себе й цееру й фбр...може того його так погано охороняли?)))...З двох варіянтів дуже велика ймовірність громадянської війни в Штатах..Так що на себе надо покладатись..А в нас Велике Крадівництво продовжуеться..Все цікавіше й цікавіше..
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19.07.2024 22:45 Ответить
Кажуть, було дві кулі. Одна відірвала вухо. А друга прийшла крізь голову нічого не зачепивши
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20.07.2024 04:42 Ответить
У цого ложителя був один термін щоб покласти край конфліктам. А замість того на ного положили і Ким і Іранці і Асад і *****.
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22.07.2024 09:54 Ответить
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