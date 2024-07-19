Трамп: "Положу конец каждому международному кризису, включая ужасную войну между РФ и Украиной"
Во время речи на съезде республиканцев кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал закончить войну между Россией и Украиной. По его мнению, он может остановить любую войну телефонным звонком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Трамп заявил, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны, и пообещал изменить ситуацию - с чем нынешнее правительство США во главе с президентом Байденом, похоже, не в состоянии справиться.
Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом", - отметил он.
По его словам, вывод американских войск из Афганистана побудил Россию к вторжению в Украину.
45-й президент США отметил, что при нем не было никаких войн, за исключением ИГИЛа, и он остановит все войны телефонным звонком.
"Я остановлю эти войны только телефонным звонком. Я могу остановить любую войну телефонным звонком", - добавил республиканец.
Трамп также напомнил, что при других президентах США Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, а "при нынешней администрации хочет захватить всю Украину". Бывший президент США добавил, что когда он был в Белом доме, "Россия ничего не забрала". Его боялись как РФ, так и Китай.
Трамп предостерег, что Третья мировая война будет страшной, из-за оружия, которое теперь доступно человечеству.
"Это оружие является уничтожающим. Пришло время перемен", - резюмировал он.
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- вывалил до кучи нефти на рынок и положил цены на нефть
- ввел санкции на сп2
- расхерачил 300 вагнеров в Сирии
- ввел корабли ВМС США в черное море.
- снял вето с летального оружия и передал Украине.
- выгнал кучу рашистких дипломатов без всяко военной риторики со стороны кремля и закрыл консульства.
- давил на ЕС, что бы те повышали военные бюджета и доблися более менее результата.
главное что бы и дальше так дружил. не то слово его оппонент. который говорит держите меня семеро, а потом снимает декларацию о том, Крым це Украина в первый же день и дальше по списку. всё ровно наоборот.
если не считать что 70%+ американцев были за предоставление военной помощи Украине
если не считать что большинство в обеих палатах были за предоставление военной помощи Украине
если не считать что тем же большинством был издан закон о Ленд лиз
то да, помощьна 26млрд за 800 дней войны можно считать достижением администрации байдена.
как раз из перечисленного вытекает очень интересный момент.
почему из ассигнованных Конгрессом 176 млрд$ было передано в вид оружия 26млрд за 800 дней войны и почему республиканцы раньше голосовали за всё что нужно Украине подавляющим большинством, а за 60млр из которых на 4й месяц поступило 2млрд уже меньшиством? ответ в самом вопросе.
Його віцепрезидент висловлювався, що до України йому зовсім ніякої справи немає, нехай сама вирішує.
І мова йде про Трампа особисто, не про демократів або республіканців. Якщо республіканці знімуть Трампа з перегонів (фантастика), то це питання для США перетворюється вже не на екзистенційне, а суто політичне. Курс трохи туди, трохи сюди.
Зараз же цей курс прямує точно до другої громадянської війни.
если у всех, кто читает "новости" интрига - что произойдет, когда придет Трамп, то для меня интрига что во всех архивах, которые он обещал разархивировать. Я каждый собираюсь досканально читать.
и про Трампа я не знаю на наверняка как он будет вести себя в том или ином вопросе. Вряд ли это кто-то еще знает кроме него. это будущие дела. Есть прошлые дела и есть вечные сплетни. можно из трех выбрать 2 худших и недееспособных веток и верить.
еще раз повторюсь. если пишут "Трамп сказал", "У Трампа сказали" то это сразу в унитаз. Если что-то интригует, ищем видео в ютубе - 21й век. после пару раз уже автоматом будете фильтрировать всякий бред. а если еще там уважаемый НЬЮ ЙОРК ТАЙМС СООБЩАЕТ, то это только смех.
Але тут з'являється інтрига у мене: чи не виникне одразу після обрання Трампа невеликий малопомітний сайтік з назвою, скажімо, ТаймТр, де кожного дня будуть з'являтись невеликі текстові повідомлення, написані в стилі звітів СЗР, в яких докладно, з інсайдами та подробицями фіксуватимуться "зашквари" Трампа персонально і різних особистостей з його оточення?
про слив о нем инфы. на него весь дем аппарат и все соросы копают уже 8 лет. так и не удалось посадить. по факту все обвинения на проверку оказываются пшиком. идеальных людей нет, потому это втройне удивительно.
Якщо його не знаходять на Трампа, значить, це комусь не дуже треба.
Ну нічого, коли до влади прийде, за нього візьмуться тє, кому надо. Вони вміють отримувати заданий результат.
Треба буде тільки сайтік знайти. Ну, з цим особливих проблем не буде, рознесуть тихим протягом по інтернетам, бо для того він і призначений.
эти 4 года будет футбол в другие ворота. с Украиной надеюсь всё будет порядке, а на остальное я уже запасаюсь попкорном. правда еще нужно что бы обе палаты были республиканскими, но для того же аммо и техники для Украины ни Конгресс, ни сенат не нужен. по USAI(закон уже есть) можно за 1$ передать всё, что прямо сейчас пентагоном считай байденом утилизируется.
Для таких людей, як Трамп, Україна - то зачмирений шкільний лузер, а росія - міцний *******, з яким краще не псувати стосунки.
изменю себе и один раз выскажусь про личность. если даже взять его бекграунд, то он капиталист, бизнесмен. а бизнес и капитал может быть там, где 1. есть свободы 2. есть peace. как по первому, так и по второму варианту рашка не попадает под эти критерии. но это поле сплетен. кто сра-лся с китаем, не он ли.
посмотрите как харрис бойкотирует выступление Нетаньяху перед Конгрессом.
Взагалі ізоляціонізм - це одна з рис трампістів. Місцевий магівець Базіль Кук так і писав: забути про глобальне, зосередитись на внутрішньоамериканському.
Однак great countries не можуть без того, щоб не впливати на менші країни.
Якщо не домінуватиме Америка, її місце швидко займуть росія, Китай та Іран.
давайте начнемс конца. за 800+ дней войны и дем и респ Конгресс ассигновал Украине денег 176млрд. до сегодняшнего дня белый дом оружием поставил Украине 26млрд. смотрим https://protectukrainenow.org/en/report (я вспомнил, это проект disapora_ua, та самая, которая устраивает пикеты в Белого дома за Ленд лиз Украине).
и во время этих перепетий Джонсон как раз написал письмо в Белый дом с 12 пунктами о стратегии победы Украины.
и вместе с казоном 60млр было прописано что в течении 40 дней Белый дом должен предоставить Конгрессу стратегию победы Украины. этот срок истек, а байден в нарушении очередного законы эту стратегию в Конгресс не предоставил.
на сегодня из 60млр в виде оружия Украине поступило только 2млрд $. смотрите ту часть, где на обвинения Трампа что байден слил 200млрд Украине, байден отвечает "эй придурок, эти деньги остаются в америке" - примерный перевод. вместо того, что бы разом передать Украине тысячи техники и миллионы снарядов, которые подлежат утилизации и это с ними сейчас происходит, Белый дом своим лоббистам размещает по завышенным ценам заказы, которые х знает когда придут.
теперь с точки зрения респов(я сейчас вообще молчу что законопроектов было 5 или 6 штук, что там хамасу было 9млр, что там в проекте белого дома прописывались квоты в количесве 2млн нелегальных имминрантов в год), который проголосовали за Ленд лиз, голосовали до этого за 100млрд+, адмнистрация Байдена поставляет ровно столько и в стольких количесвах и самое главное ТОГДА, ктогда Украина не получилит уже на поле боя решительного преимущества. смотрите на Атакамсы. и смотрите сами на новости с фронта. где F-16.
стратегия обам и соросов(байден уже ходячая туша) помогать Украине ровно до последнего Украинца. а чего это Зе заявляет что до ноября нужно договорится с рашкой? почему никто не задает вопрос. почему не до сентября, почему не до февраля 25, а именно ноября этого года. какое событие должэно произойти тогда кроме войны.
Зе заявляет что до ноября нужно договорится с рашкой
Де це він сказав? Що саме до листопада.
я достаточно пруфоф скинул своим словам. дальше можете сами поискать первый законопроект предложенный белым домом(на 110млрд), если интересует правда. но если считаете что на 20-30м пруфе я слился, то это ваш выбор.
просто задайте себе вопрос где 60млр. сравните с хайпом во время баталий. при желани Байден мог дать те 4.2лрд $ по время баталий по закону. он дал ровно 0$. у него еще оставались деньги USAI - около 5млрд. мог бы за 1$ поставить кучу всего, что под утилизацию сейчас. тоже ссылки не будет )
по Зеленскому тоже сливаюсь. точно не смотрел оригинал его интервью, читал на цензоре. может так же наврали, как вам про Трампа и респов, но к Зе у меня мало вопросов и меня не так сильно интересует, как с следующем потенциальном президенте США - там будет решатся судьба Украины или до последнего украинца с демократами или что-то на тысячу порядков лучше(по моему прогнозу)
Якби республіканці виставили кандидатурою когось іншого, ніж Трамп, було б набагато краще.
Та ж Ніккі Гейлі має більш проукраїнські погляди.
на словах я помню байден даже го го го, о о о. и что он делает? в первый же день отправляет в архвив декларацию о Крым це Украина. что делает? выводит флот США из ЧМ. что делает? снимает санкции с СП2. и далее по списку. Не говорю что Хейли так же поступила бы, но я бы не поставил что у нее будет независимая политика.
З цієї точки Трампа можна було б назвати сильним політиком, але якби він керувався національними інтересами, а не якимось особистими хотєлкамі (як у випадку з першою спробою імпічменту).
тот же Израиль получил кучу фишек, от авраамовских соглашений и налаживания отношений с другими арабскими странами, до переноса посольства США в Иерусалим(для них это важно я считаю), неговоря уже об ослаблении ирана. да даже украинцы не ценят нахождения флота США в чм, по сути этот уровень защиты был как членство НАТО. они не "не ценят", они просто об этом не знают. не все понятно, а те, кто читает и смотрим ваш мейнстрим. тот же цензор например.
Трамп про це.
Воно й зрозуміло: рашка - один з найбільших постачальників нафти на планеті. А також величезний ринок, вихід з якого боляче вдарив по прибуткам багатьох компаній.
Тому з суто меркантильних інтересів - з росією краще дружити.
как сильно совподает пропаганда фсб и соровской. не спроста это один лагерь и разделают общие цели.
смотрел лет 8 назад лекцию одного бизнесмена. он процитировал какое-то иследование, где был сделан вывод что основная фитча людей это не потребление информации, а отказ от части ее. на основе того, что мы игнорируем, и строится картинка в наших головах. чаще всего она имеет мало общего с реальностью.
это я еще по вате понял: любой факт он не имеет значения. но вот предположения - это замечательный инструмент определения реальности. что бы победить врага, нужно сначала победить себя.
из всего что сказано ведь вытекает что Ленд лиз украинскому обществу не нужен. 60млр, из которых не поступила почти ничего нужны, а Ленд ли не нужен.
а теперь вопрос. в интересах фсб, которое бросает десятки миллиардов $ на продвижение своих нарративов, выгодно что Украина получали Ленд лиз или не получила? или тот кто замахивается на этот топик - трампист, враг Украины и русня?
Кузю відремонтувати немає кому. Док крякнув, новий так і не зробили.
Гіперзвук виявився гіперпуком.
І по тупі снаряди до КНДР з поклоном їздите.
Глуховський з Куваєвим світ за очі втекли і повертатись не збираються.
Зате до всіх у світі лізете повчати, як жити.
Типово для русні, як і казав.
можете считать как угодно, я озвучил.
у вас головах:
про дем/лефтвинг/обама-байден - на стороне Украины
про респ/консерваторы/Трамп - на стороне рашки.
это большая ошибка, которая стоит реальных жизней.
про дем/лефтвинг/обама-байден - на стороне Украины
Це у вас застарілі дані. Почитайте тут коментарі, зрозумієте, що скепсису щодо Байдена і демократів значно побільшало в світлі останніх подій.
Але відношення до Трампа це не поліпшило аж ніяк.
Був би інший кандидат від республіканців, так би не бомбило.
Стосовно Байдена - рівно те саме.
я надеюсь вы не забыли в конце 22го "сейчас придут республиканцы и всем нам конец" или в 2016м "сейчас придет фашист Трамп и всем нам конец".
https://www.youtube.com/watch?v=wrWzBg475Q8&ab_channel=ABCNews эти ребята ведь поняли, что настал конец мира, с первого дня президенства Трампа начнутся строится конслагеря и зажигатся печи. ведь он же второе пришествие гитлера. помню как тинеджеры искренне рыдали, как им было жаль всё человечество.
а потом пришел байден, который просто уничтожит пукина, который просто введет санкции из ада, который наведет порядок в мире. гениально.
скепсис увеличился на 850й день, но к Трампу, который в Белом доме принимает ровно 0 решений, вопросов больше, чем к байдену, который лишил Украины Ленд лиз.
ну хоть скепсис появился. надеюсь не будет поздно, когда дойдете до предательства обама-байденов и начнете требовать Ленд лиз(первый уже не продлили демы в сенате), респы готовили законопроект о втором, но похоже до них уже дошло что украинцы не хотят его, они хотят "ПРОГОЛОСУЙТЕ ВЫ ГАДЫ ЗА 60млрд ОРУЖИЯ".
я надеюсь через пол года всё закончится. в пользу Украины, на ее условиях. а орчье пойдет свое дер-мо разгребать десятилетиями. удачи!
https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky/videos
В принципі, вже через півроку побачимо.
Правда, якщо що, буде пізно пити борожмі.
Залишиться хіба що казати, як зараз стосовно зєлі, "а я ж попереджав!"
по поводу Зеленского около 70% пишущих пишут что 70% как-то не так проголосовали.
Тот мог бы сесть на предложенный байденом джет или подписать минс-3 как Порошенко. выбрал иное. а про шашлыки 90% пишущих говорят что 90% верили шашлыкам.
сейчас вы бы хотели жить так, как жили в 2016-2020 годах?
якщо у нього інші варіанти, тоді він триздун
Или просто положит конец.
1. У США є певні обов'язки в Європі, вам прийдеться захищати, умовно кажучи, Польщу, Болгарію та Румунію.
2. Ви правильно в США кажете що Україна найбідніша економіка Європи. Так от, навіщо путіну найбідніша економіка Європи, захопивши яку не отримаєш миттєвого зиску ? Значить, путіну потрібна не економіка чи соціальний тягар України, а територія - але для чого ? Для того, щоб бути ближче до Польщі, Болгарії та Румунії - а хто там дальше, можете подивитися на мапу.
3. Тобто, якщо виходити з того, що війна ведеться з раціональних причин (наблизитися до територій де економіка багата), а не з ірраціональних причин ("Київ мать городов русскіх"), то тоді стане зрозуміло : щоб не допустити війну на території з багатими економіками - треба увести війська НАТО до України
4. Бо якщо війна йтиме на території Німеччини, то не довіряти американцям будуть вже не тільки українці, але й німці, і жителі всіх територій між Україною та Німеччиною. Всі питатимуть : чому ви допустили війну сюди - коли її можна було зупинити там ?
росія намагається залучити індію, китай та бразилію ( а ще Мексику, Індонезію, Туреччину) в БРІКС, побачимо що з того вийде
але навіть без БРІКС, мега-імперії Сходу (індія, китай та росія) збереглися як крупні угруповання, яким протистояла Євро-Атлантична цивілізація. Якщо Америка позбудеться своєї європейської спадщини (а демократи активно над цим працюють), то протистояти мега-імперіям Сходу буде лише Європа, якої цього разу не вистачить надовго ( таке вже було в середньовіччі, коли араби правили Іспанією, а турки викоріняли греків, ассирійців та вірмен в Малій Азії )
. . . і внутрішніх проблем США від того не поменшає . . .
У США є певні обов'язки перед Україною, оскільки клінтон, згідно його свіденням забрав шантажом у України 3ий світовий потенціал зброї, пообіцявши захист, який сша так і не надали, і завдяки чому сша зекономили трильйони доларів.
У України є привід подати в суд на клінтона (чи на сша) за шантаж, який привів до смерті сотен тисяч людей, і цей шантаж був самим брудним шантажем американців в історії людства з наслідком геноциду укр. нації.
Ну а далі - по тексту.
треба мати більше витримки і випромінювати оптимізм
- лендліз для України
- план перемоги України
і т.п.
це більш реально, є закон - котрий не виконаний
Прокурор навіть https://lb.ua/world/2024/02/09/597619_spetsprokuror_visuvatime.html по справі неналежного зберігання секретних документів , відмовився передавати до суду
"Гур додав у звіті, що Байден співпрацював і його було б важко засудити. Прокурор описав президента американців як "доброзичливого, літнього чоловіка з поганою пам'яттю".
Прокурор підкреслив, що пам'ять Байдена під час дотипу була "суттєво обмежена". Він забув, у якому році розпочався та закінчився його термін повноважень віцепрезидента при Бараку Обамі, а також у якому році помер його син Бо."
а как начинать консолидировать других? начать нужно с себя родного.
жахлива війна між расєєй і Україною,а жахливий напад расєї на Україну і жахливий геноцид українського народу