Трамп: "Положу конец каждому международному кризису, включая ужасную войну между РФ и Украиной"

Во время речи на съезде республиканцев кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал закончить войну между Россией и Украиной. По его мнению, он может остановить любую войну телефонным звонком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп заявил, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны, и пообещал изменить ситуацию - с чем нынешнее правительство США во главе с президентом Байденом, похоже, не в состоянии справиться.

Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом", - отметил он.

Читайте также: Трамп о Путине: Мы хорошо ладили. Сказал бы ему никогда не лезть в Украину

По его словам, вывод американских войск из Афганистана побудил Россию к вторжению в Украину.

45-й президент США отметил, что при нем не было никаких войн, за исключением ИГИЛа, и он остановит все войны телефонным звонком.

"Я остановлю эти войны только телефонным звонком. Я могу остановить любую войну телефонным звонком", - добавил республиканец.

Читайте также: Трамп об отмене ограничений против РФ для прекращения войны в Украине: "Я не люблю санкции"

Трамп также напомнил, что при других президентах США Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, а "при нынешней администрации хочет захватить всю Украину". Бывший президент США добавил, что когда он был в Белом доме, "Россия ничего не забрала". Его боялись как РФ, так и Китай.

Трамп предостерег, что Третья мировая война будет страшной, из-за оружия, которое теперь доступно человечеству.

"Это оружие является уничтожающим. Пришло время перемен", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готов стать посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной после избрания его президентом США, - Орбан