Работать с Трампом будет трудно, но мы трудолюбивы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов работать с любым, кто находится у власти в США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC.
По словам Зеленского, работать с Трампом "будет очень трудно, однако это именно то, что мы умеем".
Глава государства также ответил на реплику кандидата в вице-президенты США Джей Ди Венса, который в одном из телеэфиров сказал, что ему "все равно, что произойдет с Украиной".
"Возможно, ему действительно все равно, но мы должны работать с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что это не меняет потребности работать с Соединенными Штатами и любой их властью.
Напомним, Зеленский в интервью BBC рассказал при каких условиях война может завершиться до конца года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ж так потрібно прикинутися патріотом і за бюджет країни стелити асфальтні дороги в той бік, звідки буде йти ворог, замість посилення оборони? Втратити південь, Азовське море з містами, портами, флотом і базами відпочинку і робити вигляд, що нічого не сталося, добре працював? Втратити назавжди Нококаховську ГЕС, Запорізьку АЕС, всі ТЕС і ТЕЦ, викрасти половину "гуманітарки" в людей, половину бюджету і пишатися цим? Ей, наріде 73%, які всі президенти, що це таке?
Працьовитий, курва...
або
Ми й між людьми чимало знаєм
Брехливих прихвостнів таких;
вертяться скрізь, щоб бачили і їх:
І ми, мов, тут - турбуємось і дбаєм!
(Л.Глібов "Орачі і муха",1891)
Ну як я, побачивши жест Короля, міг це фото не спаскудити відповідною фразою....
Мавпи - вони такі мавпи!
Зе-гнида загнав їх у стійло, ввело диктатуру і вже на голову їм сере - а смєтуни все торочать що "він просто помиляється"...
То не Zeбіли, а їх родини працьовиті. Самі вони злидні, а все вкрадене майно на рідних оформлене.
воно наговорить аби що, перекладач це лайно перекладе як зможе і то зна що зрозуміють в Америці
ЗЄля, мля, де наші обіцяні вісім ізраільських Петріотів ?
в карагандє вони будуть
ЗЄлєнухи, курви досі нікуди не поділись, а лише затаїлись. Якщо тобі відповідають:
я внє політики...
я протів всєх..
то знайте, перед вами ЗЄлєнуха !
другий пожиттєвий він зможе відсидіти в Америці, якщо встигнемо депортувати до того, як сконає 😂🤕