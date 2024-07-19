Работать с Трампом будет трудно, но мы трудолюбивы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов работать с любым, кто находится у власти в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC.

По словам Зеленского, работать с Трампом "будет очень трудно, однако это именно то, что мы умеем".

Глава государства также ответил на реплику кандидата в вице-президенты США Джей Ди Венса, который в одном из телеэфиров сказал, что ему "все равно, что произойдет с Украиной".

"Возможно, ему действительно все равно, но мы должны работать с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это не меняет потребности работать с Соединенными Штатами и любой их властью.

Напомним, Зеленский в интервью BBC рассказал при каких условиях война может завершиться до конца года.

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