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Работать с Трампом будет трудно, но мы трудолюбивы, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов работать с любым, кто находится у власти в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC.

По словам Зеленского, работать с Трампом "будет очень трудно, однако это именно то, что мы умеем".

Глава государства также ответил на реплику кандидата в вице-президенты США Джей Ди Венса, который в одном из телеэфиров сказал, что ему "все равно, что произойдет с Украиной".

"Возможно, ему действительно все равно, но мы должны работать с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это не меняет потребности работать с Соединенными Штатами и любой их властью.

Напомним, Зеленский в интервью BBC рассказал при каких условиях война может завершиться до конца года.

Читайте также: Если Запад останется сильным, "горячая фаза" войны может закончиться до конца года, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+20
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19.07.2024 07:53 Ответить
+16
О, блт, да!!!! Особлово ти, гнусаве лайно працьовите.Гнида! Напрацював, нелегетимний ти наш, разом із своїм кодлом!
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19.07.2024 07:53 Ответить
+14
І 8 мільйонів втекли поза очі, щоб не бачити цього "зеленого раю".
Це ж так потрібно прикинутися патріотом і за бюджет країни стелити асфальтні дороги в той бік, звідки буде йти ворог, замість посилення оборони? Втратити південь, Азовське море з містами, портами, флотом і базами відпочинку і робити вигляд, що нічого не сталося, добре працював? Втратити назавжди Нококаховську ГЕС, Запорізьку АЕС, всі ТЕС і ТЕЦ, викрасти половину "гуманітарки" в людей, половину бюджету і пишатися цим? Ей, наріде 73%, які всі президенти, що це таке?
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19.07.2024 08:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ви вже з ковідом напрацювали....
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19.07.2024 07:50 Ответить
Та і не тільки. Країну про*бали
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19.07.2024 07:52 Ответить
Процьовиті,це якщо відносно шашликів!!))
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19.07.2024 08:12 Ответить
І не дивлячись ні на що, непогано працювали. Ситуація була жахлива. Але в багатьох інших країнах, ще гірше
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19.07.2024 08:00 Ответить
ага, тільки всього навсього 120 000 українців загинуло.
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19.07.2024 08:01 Ответить
І 8 мільйонів втекли поза очі, щоб не бачити цього "зеленого раю".
Це ж так потрібно прикинутися патріотом і за бюджет країни стелити асфальтні дороги в той бік, звідки буде йти ворог, замість посилення оборони? Втратити південь, Азовське море з містами, портами, флотом і базами відпочинку і робити вигляд, що нічого не сталося, добре працював? Втратити назавжди Нококаховську ГЕС, Запорізьку АЕС, всі ТЕС і ТЕЦ, викрасти половину "гуманітарки" в людей, половину бюджету і пишатися цим? Ей, наріде 73%, які всі президенти, що це таке?
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19.07.2024 08:11 Ответить
Трамп ще більш наївний ніж наш Зе. Трамп вважає що ***** буде дотримуватися своїх обіцянок. Та ***** його кине у найближчий сприятливий момент. Чого тільки варте ДОТРИМАННЯ БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ ЗІ СТОРОНИ РОСІЇ у питанні ЯЗ України
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19.07.2024 10:13 Ответить
ДОТРИМАННЯ обернулося анексією Криму, 4-ох областей та широкомасштабною війною проти України
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19.07.2024 10:15 Ответить
я вам більше скажу, Чого тільки варте ДОТРИМАННЯ БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ ЗІ СТОРОНИ сша і англії....ото цікавіше
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19.07.2024 22:28 Ответить
Могло загинути в рази більше
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19.07.2024 09:34 Ответить
це де була гірша ситуація? Україна була в топ 5 по кількості померлих від ковіду.
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19.07.2024 08:05 Ответить
В країнах Латинської Америки наприклад, в Азії. У нас принаймні, трупи на вулицях не лежали. Їх акуратно клали в дворі моргу. Приміщення не вміщало
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19.07.2024 09:32 Ответить
Це тролінг такий? Особливо "непогано" працювало те тєло, що всі маски продало за кордон перед початком ковід-істерії.
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19.07.2024 08:10 Ответить
Zahara ColombetТи з дуба рухнув ? Зеля привів війну в нашу краіну .І готувався зустрічати ворога хлібом - сіллю . Оманські домовленості ніхто не відміняв і до сьогодні Вірніше,це ти привів війну ! Своім недолугим вибором
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19.07.2024 09:19 Ответить
З республіканським Конгресом на скільки наших 200-х "напрацювали" через нестачу снарядів ? 👿

Працьовитий, курва...
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19.07.2024 08:23 Ответить
До нього потрібно рук докласти - да - Зеля
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19.07.2024 07:52 Ответить
О, блт, да!!!! Особлово ти, гнусаве лайно працьовите.Гнида! Напрацював, нелегетимний ти наш, разом із своїм кодлом!
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19.07.2024 07:53 Ответить
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19.07.2024 07:53 Ответить
Скажіть, це його фотокарточка звідтіль, де він має давно бути ? 😂👍
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19.07.2024 08:25 Ответить
Ми пахалі: я і трактор
або
Ми й між людьми чимало знаєм
Брехливих прихвостнів таких;
вертяться скрізь, щоб бачили і їх:
І ми, мов, тут - турбуємось і дбаєм!
(Л.Глібов "Орачі і муха",1891)
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19.07.2024 09:26 Ответить
В плані працьовитості зеленим не відкажеш - темпи знищення і розкрадання країни найвищі в історії
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19.07.2024 07:55 Ответить
Дайте хоть что-нибудь, а то у нас даже коррупции нет. Плавали, знаем.
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19.07.2024 07:57 Ответить
Сьогоднішнє фото Hollie Adams

Ну як я, побачивши жест Короля, міг це фото не спаскудити відповідною фразою....

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19.07.2024 07:57 Ответить
Тонкий англійський юмор з товстим концом 😂👍
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19.07.2024 08:26 Ответить
Та зелене гуано ще й не вигадало цей номер, а тупо вкрало чи у німців, чи у австрійців - я бачила ту гру на піаніно по німецькому ТВ році так в 1998-99.
Мавпи - вони такі мавпи!
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19.07.2024 08:26 Ответить
Навiщо таке казати? Це вiн вважає що такi висловлювання допоможуть спiвпрацi?
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19.07.2024 08:00 Ответить
Треба хоч щось сказати - що саме в криворiзькiй школi дипломатii не навчили.
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19.07.2024 08:02 Ответить
пипець - вже тошнить від від тупості "мудрого наріду"
Зе-гнида загнав їх у стійло, ввело диктатуру і вже на голову їм сере - а смєтуни все торочать що "він просто помиляється"...
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19.07.2024 08:48 Ответить
І що б ми робили без тебе та твоїх 5-6 дефективних менеджерів?
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19.07.2024 08:00 Ответить
так - сам трамп признав що ви працьовиті - продавати Україну.
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19.07.2024 08:01 Ответить
Напрацювали, бл"дь на 100 год наперед.
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19.07.2024 08:02 Ответить
Знову бреше.
То не Zeбіли, а їх родини працьовиті. Самі вони злидні, а все вкрадене майно на рідних оформлене.
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19.07.2024 08:02 Ответить
Шкода що, черговий раз в історії, Україну знову наїпали, вона так і не стала самостійною, вільною і не залежною. Не сталося того чого б хотілося. Був майдан, та не було лідера а ті всі посіпаки то всі несправжні патріоти. Та знову у всьому винен сам народ України, кого ми обираємо те і маємо. Може колись і буде Україна конституційною, де не буде олігархів, продажних суддів, прокурорів, де не буде духу параши.
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19.07.2024 08:06 Ответить
був майдан і був лідер,і вікно в європу відкрив,і закон про мову прийняв - вперше за 300 років,і українську армію створив,і церкву відновив,так рабки гнойні назад в стойло побігли в 2019 році.тупі ублюдки.
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19.07.2024 08:24 Ответить
Пан чогось не розумвіє, але добре знає в чий город кидати камінчик? "Був майдан, та не було лідера а ті всі посіпаки то всі несправжні патріоти". Були ледери - Порошенко, Яценюк, Турчинов, Парубій, Тягнибок, та інші. Але були і ті, що стояли по інший бік майдану - татаров, єрмак, портнов, Беня, Новінський, Зеленський..., сьогодні вони всі біля керма і казни. "Може колись і буде Україна конституційною, де не буде олігархів..." Так ніби правильно, але знову камінчик з лйном полетів в бік одного опозиціонера, який в пух і прах розбивав олігархів з 2014 року, забравши в них корпоративні права і крадені гроші з державних підприємств. І ці підприємства стали давати мільярдні прибутки не олігрхам-хапугам, а держві. Проти проросійських і промаланських олігархів, наприклад, Беню, боголюбова, новінського та інших, можливо і правильно, але ким був у свій час Хмельницький, Мазепа, Полуботок, чи навіть князь Володимир, Ярослав Мудрий, Мономах, Святослав...? Правильно, вони були олігрхами того часу, але проукрїнськими, бо без них не побудувати вільну і самостійну держву. Прикладом є і америкнські чи Європейські лідери, чи вони кухарки і трактористи?
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19.07.2024 08:27 Ответить
кацап хитрожопий пішов 😂👍
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19.07.2024 08:50 Ответить
Все-таки п'ятий зробив багато ! Зупинив війну на початку ! Якби не Мінські- 10 років тому була б війна Безвіз і т д - всім відомо ! Ми рухались в певному напрямку Але насєлєнію,як тій бабі з ночвами , все було пагано Тепер , мабуть, добре .
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19.07.2024 09:23 Ответить
краще би цей вилупок мовчав.
воно наговорить аби що, перекладач це лайно перекладе як зможе і то зна що зрозуміють в Америці
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19.07.2024 08:06 Ответить
Цьому гундосому сорому не видно ні кінця ні краю
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19.07.2024 08:07 Ответить
Ми орали, казала муха, сидячи у вола на шії....
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19.07.2024 08:10 Ответить
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19.07.2024 08:11 Ответить
Мудили, Ізраіль робить все щоб здихатись тих палестинців разом з їх хамазом із Гази, а цей прикормлює місце

ЗЄля, мля, де наші обіцяні вісім ізраільських Петріотів ?

в карагандє вони будуть
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19.07.2024 08:36 Ответить
После многочисленных "хамских" высказываний в адрес Трампа, действительно будет трудно работать с ним... Он такое не прощает, такой же мстительный "нарцисс", как и Зеленский.
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19.07.2024 08:13 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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19.07.2024 08:14 Ответить
Коли його звпихають взад до мами риммми
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19.07.2024 08:16 Ответить
ці слова потрібно сприймати - українці я хєрпіду буду працювати
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19.07.2024 08:26 Ответить
як не херпіде, то НАхерпіде, під білі ручки в мєчта нєотдальонні...
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19.07.2024 08:39 Ответить
Ох... ну хотя бы будет шанс Выборы провести... хотя мудрий нарид может снова удивить...
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19.07.2024 08:28 Ответить
Ще й як здивує, а ми як "удівімся" !

ЗЄлєнухи, курви досі нікуди не поділись, а лише затаїлись. Якщо тобі відповідають:
я внє політики...
я протів всєх..
то знайте, перед вами ЗЄлєнуха !
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19.07.2024 08:43 Ответить
Що тобі заважає вибори проводити?
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21.07.2024 12:40 Ответить
Ми- боярє нарід працьовитий!!!
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19.07.2024 08:34 Ответить
Лайно завжди залишається лайном!
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19.07.2024 08:38 Ответить
Ти вже напрацював, на кілька пожиттєвий, так що суши сухарі клоун
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19.07.2024 08:42 Ответить
нажаль, в Україні лише один пожиттєвий дають.
другий пожиттєвий він зможе відсидіти в Америці, якщо встигнемо депортувати до того, як сконає 😂🤕
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19.07.2024 08:47 Ответить
Ви працьовиті?! Ви тупі, недодугі і ледащі потвори, які НІЧОГО не робите для країни, а тільки КРАДЕТЕ, КРАДЕТЕ, КРАДЕТЕ і ПІЗДИТЕ, ПІЗДИТЕ, ПІЗДИТЕ.
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19.07.2024 08:42 Ответить
Зеленський має здібності працювати на себе - така його міщанська психологія, на державу їх,явно, не вистачає. За роки президенства нічого не зробив корисного у сфері державного будівництва, в жодній. Він, мабуть, перший президент в Україні, який з презирством ставиться до розробки Стратегії комплексного розвитку країни., до перспективного планування, як такого. Звідси, інституційний занепад і волюнтаризм. Першою жертвою руйнації став Інститут президенства. Утворив незаконну структуру , ОПУ. Наніс удар по Армії, як би не війна, точно б угробив ЗСУ. Достатньо згадати, як миттєво він закрив усі перспективні розробки ракетних програм, запекле "велике будівництво." Відбиток остракізму відчутно вдарив по всім інститутам влади. Вони є, але не діють як самостійні утворення. Завдяки п*яти чи шести менеджерам повністю "поклав на лопатки"всі управлінські структури. Все робиться з їх дозволу. Зеленський хизується цими менеджерами, особливо незамінним Єрмаком, їх ефективною роботою, не розуміючи біди, яку накоїв, масштабів шкоди, яку щоденно наносять вони державі, разом з ним. Раді, коли треба плакати. Прийде час, радість обернеться сльозами.
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19.07.2024 08:53 Ответить
Єдине, що ви вмієте, це красти і піаритись.
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19.07.2024 09:19 Ответить
Так як він та шобла зараз "працюють"- і ворогів не треба...☹️
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19.07.2024 09:24 Ответить
Ти мавпа дурнувата, твої дебільні відео це не праця!
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19.07.2024 09:38 Ответить
Хто вже говорив ,який цинізм ,ви працьовиті що готували до капітуляції України ? чого тільки варті здача Півдня і ніхто не поніс покараня ,а що до стамбульських домовленостей я жодного пояснення не почув.
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19.07.2024 09:46 Ответить
Де українськи ракети? Може тобі вже відпочити треба?
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19.07.2024 10:02 Ответить
Та Зельоні вже ледве чекають прихід Трампа. В них вже Оманські домовленості порушені. І Стамбульські пора в народ закидувати!
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19.07.2024 12:45 Ответить
гірше дурня тільки дурень з ініціативою
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20.07.2024 11:10 Ответить
 
 