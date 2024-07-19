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Новости Война
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Если Запад останется сильным, "горячая фаза" войны может закончиться до конца года, - Зеленский

Володимир Зеленський

Весь мир должен оказать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ВВС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", - подчеркнул президент Украины.

Он заявил, что если союзники Украины на Западе останутся сильными, то то, что он назвал "горячей фазой" войны с Россией, может закончиться до конца этого года. И добавил, что слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.

"Осуществляя давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", - добавил Зеленский.

Напомним, утром в пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании правительства Великобритании.

Также читайте: Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ

Автор: 

Зеленский Владимир (21085)


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Топ комментарии
+24
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19.07.2024 07:46 Ответить
+14
Боже мій! Що цей дурень несе?
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19.07.2024 07:16 Ответить
+14
Якщо перевести, виходить, що Зеленський свідомо вів дорогою поразки. Гад все знав і здача Маріуполя була узгоджена, як і злив контрнаступу.
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19.07.2024 07:31 Ответить
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19.07.2024 07:14 Ответить
Сильна слабка позиція, сильна слабка країна

я заплутався у цьому вирі слів
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19.07.2024 07:15 Ответить
"гаряча фаза" закінчиться після звільнення територій України від орківської нечисті...
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19.07.2024 07:34 Ответить
Беріть глибше: торчок почав готуватися до приходу до влади Трампа і нової політики США у відношенні до України.
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19.07.2024 16:29 Ответить
"Якщо Захід залишиться сильним," Джерело:

А він сильний? Чи троооошки сцикливий?
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19.07.2024 07:15 Ответить
Він на опиті
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19.07.2024 08:12 Ответить
Як тонко і можна сказати віртуозно Бєня Бородач познущався з українців, назвавши серіал "Слуга народа", але не назвавши якого. Тепер-то, заднім числом, і заднім місцем українці вже знають, що мав на увазі Бєня: якого народу слуга.
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19.07.2024 20:11 Ответить
Боже мій! Що цей дурень несе?
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19.07.2024 07:16 Ответить
Коли новий контрнаступ і нове кохве хоч не в Ялті, то в Токмаку?
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19.07.2024 07:18 Ответить
Аби щось ляпнути. Недолуге.
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19.07.2024 07:18 Ответить
Неуседа сказав шо Захід допомагає не на повну
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19.07.2024 07:21 Ответить
Захід не залишиться сильним ,бо він сильним і не був. Стурбованності і декларації не є силою
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19.07.2024 07:21 Ответить
І саме страшне - на Захід, зараз, ніхто не нападав. Директор цру- Бернс, вже давно, у своїх спогадах написав, та казав своїм ЗМІ про війну в Україні - коли він попередив х...ла у листопаді 22 про наслідки нападу раші на Україну - х...ло йьому відповів - А коли, як не зараз - Україна така слабка при зеленскому.
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19.07.2024 07:28 Ответить
Трамп порєшає, від тебе вже мало що буде залежати.
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19.07.2024 07:24 Ответить
Да-да, рішала рижий клоун.
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19.07.2024 08:13 Ответить
Вже всі побачили "сцикливу силу заходу" з мокрими штаньми.
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19.07.2024 07:30 Ответить
Якщо перевести, виходить, що Зеленський свідомо вів дорогою поразки. Гад все знав і здача Маріуполя була узгоджена, як і злив контрнаступу.
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19.07.2024 07:31 Ответить
Вже була дипломатія в Омані і Стамбулі. З такими переговорниками як Єрмак, Подоляк і Арахамія можна всю Україну рашистам віддати.
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19.07.2024 07:33 Ответить
Боневтик был готов сдать Украину Ху#лу ещё начиная с Омана, и почти сдал в марте 2022 г. в Стамбуле. Но оно своим скудным умишком не может понять, что: 1) Аппетиты Ху#ла, как и границы параши, "нигде не заканчиваются", и его претензии только растут. 2) Как только он сдаст Ху#лу Украину, его и так никчёмная жизнь не будет стоить даже 1 парашного срубля.
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19.07.2024 07:33 Ответить
Правильно говорить «*****». Ни одного ***** ))
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19.07.2024 13:46 Ответить
Потрібен кінець війни взагалі і вибори нового преза. Плани закінчення "гарячої фази" і початок "холодної фази" - проект довічного президенства ЗЕ. Пора закінчувати пусті вояжі по закордонах.
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19.07.2024 07:34 Ответить
а хто буде представляти рф? путін не може, бо на нього виписаний ордер як на військового злочинця. Пропоную або соловйова або мардана.
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19.07.2024 07:36 Ответить
Тре повзать кабдзон
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19.07.2024 20:08 Ответить
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19.07.2024 07:46 Ответить
Який потужний політик яка потужна промова.
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19.07.2024 07:47 Ответить
Весь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни. Джерело:
А ви, ***** зелені, будете продовжувати красти і приймати недолугі, зрадницьки рішення.
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19.07.2024 07:48 Ответить
На війну пролонгованому більше бабла не дають, то доведеться закрити цей проєкт та розкрадати кошти на відбудові/розмінуванні.
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19.07.2024 07:55 Ответить
Естественно Зе замял для ясности что такое "горячая фаза", т.к. при ЛЮБОЙ детализации этого понятия возникает много неприятненьких вопросиков.
1. По сравнению с довоенным периодом РФ нарастила производство всех типов ракет в среднем в 8 раз. И продолжает наращивать. "НЕ горячая фаза" - это путлер будет жалеть Украину и перестанет запускать ракеты?
2. По дронам РФ даже точной статистики нет. Там увеличение производства в десятки раз + производство того чего небыло у РФ до войны. "НЕ горячая фаза" - это путлер будет жалеть Украину и перестанет запускать дроны?
3. Производство артиллерийских боеприпасов всех типов - такая же история.

Так что такое ""НЕ горячая фаза"? Перестали ходить в массовые штурмы по всей линии фронта, продолжая при этом разрушать нашу инфраструктуру и города? И что в итоге? Раньше они лупили по какому-то селу пару недель, пока там одна груда кирпичей не останется, потом шли на штурм, неся потери в технике и л/с. В "не горячей фазе" они будут разрушать село месяц или два ... и потом все равно будут туда заходить.
Короче, все эти "горячая/не горячая фазы" - это всё профанация чистой воды, словестная эквилибристика. На самом деле, есть или "режим войны" или "режим прекращения огня". И на сегодняшний день, я не вижу ни малейших предпосылок для второго.
Зеленский традиционно врет, выдавая желаемое за действительное.
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19.07.2024 08:00 Ответить
Козел!
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19.07.2024 08:14 Ответить
Питання до 73%.
Ви ,мабуть,від задоволення найпотужно мастурбуєте,дивлячись на ось це!?
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19.07.2024 08:15 Ответить
Мені слабо віриться, що ***** буде домовлятися з нашим клоуном мабуть тільки після капітуляції. А колись воно ******* Мінський домовленості це зрада.
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19.07.2024 08:27 Ответить
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19.07.2024 08:41 Ответить
Трепло...
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19.07.2024 09:10 Ответить
Якщо, то може - губошльоп зелений.
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19.07.2024 09:20 Ответить
зелений говнюк закликае до капітуляціі
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19.07.2024 09:21 Ответить
Про шашлыки ничего не сказано
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19.07.2024 09:38 Ответить
За словами Зеленського ховається план Сша по заморозці війни
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19.07.2024 10:20 Ответить
Ну, что переговоры будут осенью уже всем ясно, вопрос в том, что Украина сможет на них добиться... и в каком состоянии к ним подойдёт...
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19.07.2024 10:22 Ответить
А де він побачив той "сильний Захід"? Я теж хочу його побачити!
(але я не приймаю психотропи й не зловживаю алкголем)
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19.07.2024 10:58 Ответить
Ага. Тобто, кордони 91 року, вже будуть не відвойовувати, а повертати "дипломатичним шляхом"? Цікава зміна риторики. А тиснути на росію треба було після відбиття Херсона. Тоді це мало сенс і дало б результат. Зараз кацапня на під'йомі, успішно атакує, навіщо ій перемовини?
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19.07.2024 11:15 Ответить
"Ми тут чекаємо, щ Захід сильний і закінчить війну до кінця року. Інакше який він Захід? Якщо ні, то Стамбульські, мир-дружба-лапті. І гроші Китай пропонує, за правильне вирішення Мирного плану.
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19.07.2024 12:47 Ответить
Весь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.

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19.07.2024 12:54 Ответить
Знову хтось війну в своїй голові вже закінчив. Нічого нового.
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19.07.2024 13:12 Ответить
Переговорщики переговариваются. До Трампа надо закончить войну, этот хэррр нам нихуахуа не даст.
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19.07.2024 13:43 Ответить
Брехло бреше кожен раз як відкриє свій чорний брехливий ріт. Посилюй армію, не бреши.
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19.07.2024 14:00 Ответить
Що ВОНО несе?!
Єрмак, годі розбавляти порошок!
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19.07.2024 14:14 Ответить
Зелений знову ''несе якусь дичину''.
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19.07.2024 14:44 Ответить
Тут пишуть , що Зеля вже згодний віддати Донбас . Що там зараз проживає більшість старих людей, які вірять, що по повернуться вСРСР . І що потрібні великі кошти на відбудову.
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19.07.2024 14:48 Ответить
Зеля, кончай эту тягомотину! Народ в военкоматах гибнет!

«В Одесі помер 34-річний чоловік, якого госпіталізували з Суворовського військкомату. У лікарні йому поставили діагноз закритої черепно-мозкової травми та забою мозку, а також епілепсії. Однак у п'ятницю, 19 липня, чоловік помер.

Про це пишуть місцеві пабліки у п'ятницю, 19 липня. Наразі офіційної інформації від ТЦК щодо цього події ще не надійшло.»
Кончик цитаты.
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19.07.2024 15:50 Ответить
Напишуть -напад епігепсії. Це їхній ''коньок'' - завжди провозить.
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19.07.2024 17:31 Ответить
Думаете бился головой ап стену и от этого умер? Медики реально так могут считать??
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19.07.2024 18:17 Ответить
Какієразніци, "канєц епохі бєднасті" вже смокчете. Каву в ялтє вже попили влітку 2023... ракети в кацапів вже закінчилися у 2022, потім у 2023, потім у 2024... тепер вже час розвісити лохам локшину про "аканчаніє гарячєй фази до канца року" (Вован, до кінця якого року???)
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19.07.2024 19:20 Ответить
Просто відбиті мізки
марсіанин
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19.07.2024 19:51 Ответить
Он оно как..."Дипломатичне Врегулювання"!...який мудрій хід..кіньем..
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19.07.2024 22:50 Ответить
По розповіді Зеленського ні про що.
Вірити цьому лунатику просто не поважати себе.
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19.07.2024 23:44 Ответить
 
 