Если Запад останется сильным, "горячая фаза" войны может закончиться до конца года, - Зеленский

Весь мир должен оказать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ВВС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", - подчеркнул президент Украины.

Он заявил, что если союзники Украины на Западе останутся сильными, то то, что он назвал "горячей фазой" войны с Россией, может закончиться до конца этого года. И добавил, что слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.

"Осуществляя давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", - добавил Зеленский.

Напомним, утром в пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании правительства Великобритании.

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