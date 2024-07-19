Если Запад останется сильным, "горячая фаза" войны может закончиться до конца года, - Зеленский
Весь мир должен оказать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ВВС заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", - подчеркнул президент Украины.
Он заявил, что если союзники Украины на Западе останутся сильными, то то, что он назвал "горячей фазой" войны с Россией, может закончиться до конца этого года. И добавил, что слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.
"Осуществляя давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", - добавил Зеленский.
Напомним, утром в пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании правительства Великобритании.
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я заплутався у цьому вирі слів
А він сильний? Чи троооошки сцикливий?
А ви, ***** зелені, будете продовжувати красти і приймати недолугі, зрадницьки рішення.
1. По сравнению с довоенным периодом РФ нарастила производство всех типов ракет в среднем в 8 раз. И продолжает наращивать. "НЕ горячая фаза" - это путлер будет жалеть Украину и перестанет запускать ракеты?
2. По дронам РФ даже точной статистики нет. Там увеличение производства в десятки раз + производство того чего небыло у РФ до войны. "НЕ горячая фаза" - это путлер будет жалеть Украину и перестанет запускать дроны?
3. Производство артиллерийских боеприпасов всех типов - такая же история.
Так что такое ""НЕ горячая фаза"? Перестали ходить в массовые штурмы по всей линии фронта, продолжая при этом разрушать нашу инфраструктуру и города? И что в итоге? Раньше они лупили по какому-то селу пару недель, пока там одна груда кирпичей не останется, потом шли на штурм, неся потери в технике и л/с. В "не горячей фазе" они будут разрушать село месяц или два ... и потом все равно будут туда заходить.
Короче, все эти "горячая/не горячая фазы" - это всё профанация чистой воды, словестная эквилибристика. На самом деле, есть или "режим войны" или "режим прекращения огня". И на сегодняшний день, я не вижу ни малейших предпосылок для второго.
Зеленский традиционно врет, выдавая желаемое за действительное.
Ви ,мабуть,від задоволення найпотужно мастурбуєте,дивлячись на ось це!?
(але я не приймаю психотропи й не зловживаю алкголем)
Єрмак, годі розбавляти порошок!
«В Одесі помер 34-річний чоловік, якого госпіталізували з Суворовського військкомату. У лікарні йому поставили діагноз закритої черепно-мозкової травми та забою мозку, а також епілепсії. Однак у п'ятницю, 19 липня, чоловік помер.
Про це пишуть місцеві пабліки у п'ятницю, 19 липня. Наразі офіційної інформації від ТЦК щодо цього події ще не надійшло.»
Кончик цитаты.
марсіанин
Вірити цьому лунатику просто не поважати себе.