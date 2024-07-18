Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ
18 июля во время визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский был принят Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Зеленский выразил благодарность британцам и правительству Его Величества и подчеркнул, что Соединенное Королевство остается одним из ближайших и важнейших союзников Украины.
Также он поблагодарил Короля Чарльза III и всю королевскую семью за поддержку украинского народа и внимание к украинцам, которые нашли временный приют в Великобритании.
Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.
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+15 Лис Микита #575773
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+13 Сергій Малецький
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+12 Ирина Мороз
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Називали й іншу причину: усунути політичного конкурента, рейтинги якого в певний момент затьмарювали президентські, та змусити працювати в команді, де дипломатичний напрямок курує голова ОП Андрій Єрмак.
До речі, а не пора вже нам якийсь фонд створити, щоб тобі зеленому бомжу хоч якийсь фрак придбати, бо ж соромно не за нього, за державу, щоб ось таке чмо та на прийомі в короля...
Зелене таке і смердюче... Фу, гидота. І де ж ти таке взялось. Тебе, напевно ОПа висрала...
Але, факт - Британія зараз - самий найбільший союзник і побратим для України !, тому і кацапи тихенько виють в очереті
Rule, Britannia !, Britannia rules the waves..!
Чарлік,давай лазери випробуємо !))
Завтра 5pm Sloane sq.,London
Я тобі всьо розповім! Давай!
Ок?
На цьому аудієнція закінчилась.