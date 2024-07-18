РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7879 посетителей онлайн
Новости
4 632 49

Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ

Володимир Зеленський та Чарльз ІІІ

18 июля во время визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский был принят Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский выразил благодарность британцам и правительству Его Величества и подчеркнул, что Соединенное Королевство остается одним из ближайших и важнейших союзников Украины.

Также он поблагодарил Короля Чарльза III и всю королевскую семью за поддержку украинского народа и внимание к украинцам, которые нашли временный приют в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Также смотрите: Зеленский прибыл в Великобританию на саммит Европейского политического сообщества: Подпишут новые соглашения о безопасности. ФОТОрепортаж

Автор: 

Великобритания (5046) Зеленский Владимир (21085) Чарльз III (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Шут,в кєдах і футболці зустівся з королем!
показать весь комментарий
18.07.2024 21:57 Ответить
+13
Взагалі-то на прийом до монархів слід одягатись по протоколу а не як БОМЖ .
показать весь комментарий
18.07.2024 21:58 Ответить
+12
А кажуть «протокол, дрес-код» на прийомі обовʼязковий. Для осіб такої величини та могутності, як зеля Перший протоколи не існують. Піжама, капці, дякувати, що взагалі зголосився зайти. Бідолашний король, напевно, в шоці, - тьфу, у захваті!
показать весь комментарий
18.07.2024 21:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"King and the Clown"
показать весь комментарий
18.07.2024 22:50 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2024 21:50 Ответить
Банкова хотіла уникнути спекуляцій щодо долі популярного генерала: багато хто був невдоволений його відставкою.

Називали й іншу причину: усунути політичного конкурента, рейтинги якого в певний момент затьмарювали президентські, та змусити працювати в команді, де дипломатичний напрямок курує голова ОП Андрій Єрмак.

показать весь комментарий
18.07.2024 21:51 Ответить
Це падеде перед х.....з бункера -ми ещьо договороспособниє,нам уже никто немешаєт.
показать весь комментарий
18.07.2024 22:44 Ответить
Де ті йолопи що розповідають начебто Зеленський це агент путіна? 🤡
показать весь комментарий
18.07.2024 21:51 Ответить
ты первый об этом заговорил...)
показать весь комментарий
18.07.2024 22:08 Ответить
здохни, воша обісцяна
показать весь комментарий
18.07.2024 23:32 Ответить
Зелене г***о !
показать весь комментарий
18.07.2024 21:52 Ответить
Our sympathies, Your Majesty...
показать весь комментарий
18.07.2024 21:55 Ответить
А кажуть «протокол, дрес-код» на прийомі обовʼязковий. Для осіб такої величини та могутності, як зеля Перший протоколи не існують. Піжама, капці, дякувати, що взагалі зголосився зайти. Бідолашний король, напевно, в шоці, - тьфу, у захваті!
показать весь комментарий
18.07.2024 21:56 Ответить
Найкращий воєнначальник 21 сторіччя Залужний в галстуку і костюмі, а це убожество перед королем Великобританії в світері і кедах.
показать весь комментарий
18.07.2024 21:59 Ответить
воно там від лобової атаки в окопі хоче замаскуватись чи нахіра воно так оділось ?
показать весь комментарий
18.07.2024 22:01 Ответить
а чувака в світері і в кедах яка хімічна речовина не відпускає ?
показать весь комментарий
18.07.2024 22:20 Ответить
Шут,в кєдах і футболці зустівся з королем!
показать весь комментарий
18.07.2024 21:57 Ответить
стецько... позор.
показать весь комментарий
19.07.2024 01:22 Ответить
Взагалі-то на прийом до монархів слід одягатись по протоколу а не як БОМЖ .
показать весь комментарий
18.07.2024 21:58 Ответить
зашкварив таки короля ((
показать весь комментарий
18.07.2024 22:01 Ответить
как жалок лилипут играющий Геракла...
показать весь комментарий
18.07.2024 22:10 Ответить
Британські маєтки оглядає? Ну а що, з дітями побавитись, з Лєнкою переспатись і, що головне, все ж за наш рахунок...
До речі, а не пора вже нам якийсь фонд створити, щоб тобі зеленому бомжу хоч якийсь фрак придбати, бо ж соромно не за нього, за державу, щоб ось таке чмо та на прийомі в короля...
показать весь комментарий
18.07.2024 22:16 Ответить
Та ні, то гімно, що під ніком
Зелене таке і смердюче... Фу, гидота. І де ж ти таке взялось. Тебе, напевно ОПа висрала...
показать весь комментарий
18.07.2024 22:25 Ответить
На хрін підеш сам, чи тебе послати? смердюче ж ти, і зелене...
показать весь комментарий
18.07.2024 22:32 Ответить
Дійсно королівська витримка. Так соромно за Україну, але ж надіюся, британці розуміють, що цей преЗе - це ще не весь український народ
показать весь комментарий
18.07.2024 22:20 Ответить
По якому такому розуму? Це зеленсьний гігант мислі, світоч науки, академік трускавецьких університетів?
показать весь комментарий
18.07.2024 22:33 Ответить
Доки ти з королем зустрічаєшся та пʼєш шампанське на банкетах, твої депутати чудові закони приймають, а українці без світла і води сидять згадуючи владу незлим тихим словом….
показать весь комментарий
18.07.2024 22:22 Ответить
Ішак поїхав за державний кошт вирішувати свої проблеми - продавати віллу. Чмо пудрить мізки любителям ішака. Чергова фотосесія і не більше.
показать весь комментарий
18.07.2024 22:30 Ответить
Дует вляпався. Брити нагадали, що візит за відсутності посла це нонсенс в дипломатів. А Хрипатий поц заартачився - то він мене зустрічати буде ? А х...лі, тиж сам кандидата подавав. А на рахунок одьожок то вони з Дерьмаком мавпують з кубинських братів. Ті квітучу країну спаскудили до краю.
показать весь комментарий
18.07.2024 22:58 Ответить
Тут багато всякого понаписували..
Але, факт - Британія зараз - самий найбільший союзник і побратим для України !, тому і кацапи тихенько виють в очереті
Rule, Britannia !, Britannia rules the waves..!
Чарлік,давай лазери випробуємо !))
показать весь комментарий
18.07.2024 23:06 Ответить
в чому він найбільший?
показать весь комментарий
18.07.2024 23:18 Ответить
От,зараз,тут всьо кину і піду з тобою в кубики бавитись..)
показать весь комментарий
18.07.2024 23:32 Ответить
Ти вибраний раділся!уйобок!
показать весь комментарий
18.07.2024 23:49 Ответить
зефілітик?
показать весь комментарий
19.07.2024 07:07 Ответить
Висраний
показать весь комментарий
18.07.2024 23:50 Ответить
Чуєш,уйобок
Завтра 5pm Sloane sq.,London
Я тобі всьо розповім! Давай!
показать весь комментарий
19.07.2024 00:06 Ответить
Біля фонтану
Ок?
показать весь комментарий
19.07.2024 00:07 Ответить
Король и шут тепер не тільки мерзенна москальска музика 💩 а ще й ця непорозуміла зустріч 🤮
показать весь комментарий
18.07.2024 23:19 Ответить
Квартальна гопота, абсолютний невіглас, нащадок "шарікових" та "швондерів", неголений, в "елегантних" м"ятих кальсонах, тепер є "обличчям" України... Воно самим своїм зовнішнім виглядом продовжує знущатися з нашої держави, яку призирає та ненавидить усіма фібрами своєї ватно-совкової душонки... Чарльз напевно довго думав що поруч з ним робить цей неголений прибиральник в мятих кальсонах???
показать весь комментарий
18.07.2024 23:33 Ответить
Потужний тричі вигукнув "Дякую!".
На цьому аудієнція закінчилась.
показать весь комментарий
19.07.2024 00:10 Ответить
Шоу бізнес?
показать весь комментарий
19.07.2024 00:10 Ответить
правильна зустріч
показать весь комментарий
19.07.2024 02:48 Ответить
 
 