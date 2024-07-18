Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ

18 июля во время визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский был принят Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский выразил благодарность британцам и правительству Его Величества и подчеркнул, что Соединенное Королевство остается одним из ближайших и важнейших союзников Украины.

Также он поблагодарил Короля Чарльза III и всю королевскую семью за поддержку украинского народа и внимание к украинцам, которые нашли временный приют в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

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