Президент Зеленский примет участие в заседании правительства Великобритании
Утром в пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании правительства Великобритании.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом объявили в офисе премьер-министра Великобритании.
Зеленский станет первым иностранным лидером, присутствующим на заседании британского правительства, после президента США Билла Клинтона в 1997 году.
"Ожидается, что украинский лидер встретится с членами нового правительства и проинформирует их о ситуации на поле боя в Украине, а также о необходимости усиления европейского военно-промышленного комплекса для опережения российской угрозы", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Также Зеленский проинформирует министров о положении в Украине, необходимости наращивать оборонно-промышленную базу Европы, а также условиях кредитной линии на 3,5 млрд фунтов стерлингов для военного экспорта.
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Радует, что в отличие от США, Великобритания все таки соблюдает дипломатический протокол, и на таких приемах Ермак тусуется согласно своему статусу - с конюхами в конюшне
після балабольства цього лідора, брити взагалі цю опцію років на 100 прикриють. Доки не помре останній свідок цього убожества.