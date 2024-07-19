Президент Зеленский примет участие в заседании правительства Великобритании

Утром в пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании правительства Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом объявили в офисе премьер-министра Великобритании.

Зеленский станет первым иностранным лидером, присутствующим на заседании британского правительства, после президента США Билла Клинтона в 1997 году.

"Ожидается, что украинский лидер встретится с членами нового правительства и проинформирует их о ситуации на поле боя в Украине, а также о необходимости усиления европейского военно-промышленного комплекса для опережения российской угрозы", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также читайте: Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ

Также Зеленский проинформирует министров о положении в Украине, необходимости наращивать оборонно-промышленную базу Европы, а также условиях кредитной линии на 3,5 млрд фунтов стерлингов для военного экспорта.