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Новости
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Президент Зеленский примет участие в заседании правительства Великобритании

Зеленський у Великій Британії

Утром в пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании правительства Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом объявили в офисе премьер-министра Великобритании.

Зеленский станет первым иностранным лидером, присутствующим на заседании британского правительства, после президента США Билла Клинтона в 1997 году.

"Ожидается, что украинский лидер встретится с членами нового правительства и проинформирует их о ситуации на поле боя в Украине, а также о необходимости усиления европейского военно-промышленного комплекса для опережения российской угрозы", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Также Зеленский проинформирует министров о положении в Украине, необходимости наращивать оборонно-промышленную базу Европы, а также условиях кредитной линии на 3,5 млрд фунтов стерлингов для военного экспорта.

Автор: 

Великобритания (5046) Зеленский Владимир (21085)


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Топ комментарии
+9
Мало этот придурок опозорил Украину, придя на прием к монарху в свитере и кедах, теперь еще парламент зашкварить хочет.
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19.07.2024 06:47 Ответить
+7
З роялем мабуть
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19.07.2024 06:48 Ответить
+5
"Голобородько" піариться у Британії завдяки героізму українського народу і в т.ч. ЗСУ("портноактриса").
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19.07.2024 06:50 Ответить
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Мало этот придурок опозорил Украину, придя на прием к монарху в свитере и кедах, теперь еще парламент зашкварить хочет.
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19.07.2024 06:47 Ответить
З роялем мабуть
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19.07.2024 06:48 Ответить
"Голобородько" піариться у Британії завдяки героізму українського народу і в т.ч. ЗСУ("портноактриса").
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19.07.2024 06:50 Ответить
Буде там гундосити про мільярди гігіватів?
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19.07.2024 06:56 Ответить
А що там буде робити це безтолкове чмо?
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19.07.2024 07:04 Ответить
"лорд" Зе.......
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19.07.2024 07:08 Ответить
Поки його воровський кагал "слуг" приймає закон про індульгенцию для корупціонерів цей зелений лицемір поїхав у чергове "турне", робить вигляд що він тут ні до чого, гнида гундоса яка веде країну у прірву.
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19.07.2024 07:11 Ответить
Чекаємо чергового приниження України. До монарха у спітнілій боневтіковці,вонючих кедах, а в парламент ? То що воно брудне,немите, неголене-пів біди. А от те,що воно там може наробити своєю неадекватною поведінкою... Страшно за Україну!
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19.07.2024 07:44 Ответить
Да, без поводка в руках президента Ермака, этот клоун может натворить немало бед.

Радует, что в отличие от США, Великобритания все таки соблюдает дипломатический протокол, и на таких приемах Ермак тусуется согласно своему статусу - с конюхами в конюшне
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19.07.2024 07:57 Ответить
"Зеленський стане першим іноземним лідером, присутнім на засіданні британського уряду, після президента США Білла Клінтона в 1997 році",-

після балабольства цього лідора, брити взагалі цю опцію років на 100 прикриють. Доки не помре останній свідок цього убожества.
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19.07.2024 07:51 Ответить
А нахиба ?
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19.07.2024 09:45 Ответить
То вже дадуть йому пера чи сера?!
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19.07.2024 10:37 Ответить
Сера??? Засранця!!!
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19.07.2024 20:26 Ответить
 
 