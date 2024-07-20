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Новини
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Трамп після розмови з Зеленським пообіцяв покласти край війні в Україні

трамп

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп "як наступний президент США" пообіцяв покласти край війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп повідомив у  соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що Зеленський привітав його з офіційним висуненням кандидатом у президенти від політсили та засудив замах на життя Трампа у Пенсильванії.

"У нас із Президентом України Зеленським сьогодні була дуже хороша телефонна розмова. Він привітав мене з дуже успішним проведенням Національного з'їзду Республіканської партії і з тим, що я став республіканським кандидатом у президенти Сполучених Штатів", - йдеться в дописі.

Трамп після розмови із Зеленським натомість вкотре пообіцяв покласти край війні РФ проти України.

"Я вдячний президенту Зеленському за те, що він зв'язався зі мною, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала стільки життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей", - написав Трамп.

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За його словами, Україна та РФ "зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання".

Нагадаємо, Зеленський після розмови з Трампом заявив, що вони домовились  обговорити під час особистої зустрічі, "які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим".

Автор: 

Зеленський (23642) США (22395) Трамп (5414)


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Топ коментарі
+32
Звіснож - здати Україну.
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20.07.2024 09:02
+25
Яким чином закінчить вас не особливо хвилює.
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20.07.2024 09:17
+22
Балачки популіста і бариги. Звісно покладе край...знаходженню окупованих територій в складі України.
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20.07.2024 09:03
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Не стріляйте у "піаніста": поляризація західних суспільств, хто за кулісами?
https://www.youtube.com/watch?v=Gow7ZV64vOc
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21.07.2024 18:23 Відповісти
СЦЫКУНЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!! ОБЪЯВЛЯЙТЕ ВОЙНУ !!!
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21.07.2024 19:12 Відповісти
Это тупо обман избирателей .Трамп не сможет заставить путлера убраться с оккупированных территорий и ему этого и не нужно,Скорее прекратит поддержку Украины и потребует перемирия с путлером.А путлеру этого и нужно.Будет прикрываясь перемирием как во время минских соглашений атаковать и обстреливать Украину а потом все равно нападет потому что огрызки ему не нужны а нужно возрождения расейской империи.
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21.07.2024 19:38 Відповісти
А трампушка что, уже президент? Развод лохов, согласен
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21.07.2024 20:01 Відповісти
Рудому фрікові кетчуп з мармизи уже змили?
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21.07.2024 22:36 Відповісти
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