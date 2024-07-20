Трамп после разговора с Зеленским пообещал положить конец войне в Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп "как следующий президент США" пообещал положить конец войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Он отметил, что Зеленский поздравил его с официальным выдвижением кандидатом в президенты от политсилы и осудил покушение на жизнь Трампа в Пенсильвании.

"У нас с Президентом Украины Зеленским сегодня был очень хороший телефонный разговор. Он поздравил меня с очень успешным проведением Национального съезда Республиканской партии и с тем, что я стал республиканским кандидатом в президенты Соединенных Штатов", - говорится в заметке.

Трамп после разговора с Зеленским взамен в очередной раз пообещал положить конец войне РФ против Украины.

"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он связался со мной, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая унесла столько жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей", - написал Трамп.

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По его словам, Украина и РФ "смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию".

Напомним, Зеленский после разговора с Трампом заявил, что они договорились обсудить во время личной встречи, "какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным".