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Трамп после разговора с Зеленским пообещал положить конец войне в Украине

трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп "как следующий президент США" пообещал положить конец войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Он отметил, что Зеленский поздравил его с официальным выдвижением кандидатом в президенты от политсилы и осудил покушение на жизнь Трампа в Пенсильвании.

"У нас с Президентом Украины Зеленским сегодня был очень хороший телефонный разговор. Он поздравил меня с очень успешным проведением Национального съезда Республиканской партии и с тем, что я стал республиканским кандидатом в президенты Соединенных Штатов", - говорится в заметке.

Трамп после разговора с Зеленским взамен в очередной раз пообещал положить конец войне РФ против Украины.

"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он связался со мной, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая унесла столько жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей", - написал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, - СМИ

По его словам, Украина и РФ "смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию".

Напомним, Зеленский после разговора с Трампом заявил, что они договорились обсудить во время личной встречи, "какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным".

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) США (27334) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+32
Звіснож - здати Україну.
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20.07.2024 09:02 Ответить
+25
Яким чином закінчить вас не особливо хвилює.
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20.07.2024 09:17 Ответить
+22
Балачки популіста і бариги. Звісно покладе край...знаходженню окупованих територій в складі України.
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20.07.2024 09:03 Ответить
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Не стріляйте у "піаніста": поляризація західних суспільств, хто за кулісами?
https://www.youtube.com/watch?v=Gow7ZV64vOc
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21.07.2024 18:23 Ответить
СЦЫКУНЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!! ОБЪЯВЛЯЙТЕ ВОЙНУ !!!
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21.07.2024 19:12 Ответить
Это тупо обман избирателей .Трамп не сможет заставить путлера убраться с оккупированных территорий и ему этого и не нужно,Скорее прекратит поддержку Украины и потребует перемирия с путлером.А путлеру этого и нужно.Будет прикрываясь перемирием как во время минских соглашений атаковать и обстреливать Украину а потом все равно нападет потому что огрызки ему не нужны а нужно возрождения расейской империи.
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21.07.2024 19:38 Ответить
А трампушка что, уже президент? Развод лохов, согласен
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21.07.2024 20:01 Ответить
Рудому фрікові кетчуп з мармизи уже змили?
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21.07.2024 22:36 Ответить
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