Никифоров о разговоре Зеленского и Трампа: Есть принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждалась возможность визита в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсуждали возможность визита Трампа в Украину, но о конкретике пока говорить рано.
Об этом рассказал в эфире телемарафона пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
Скажем так: было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна состояться. Но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды будут работать и согласовывать графики, детали, когда это может быть возможно", - сказал Никифоров.
Отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность визита Трампа в Украину, он ответил, что "это действительно обсуждали. Это важно подчеркнуть. (Обсуждали. - Ред.), когда это должно произойти и где. Но конкретика еще очень преждевременна - и формат, и время, и место".
Пресс-секретарь Зеленского также рассказал, что стороны обсудили вчерашний удар российской армии по Николаеву и удар 8 июля по детской больнице "Охматдет". В то же время Зеленский призвал Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются оправдать действия Путина.
"Никаких оправданий здесь, конечно, нет. Он обычный убийца, президент так и сказал в телефонном разговоре", - рассказал Никифоров.
Со своей стороны, по словам Никифорова, "Трамп сказал тоже очень интересную вещь: он сказал не верить фейк-ньюсу, что его победа на выборах может быть выгодна России".
Напомним, Зеленский после разговора с Трампом заявил, что они договорились обсудить во время личной встречи, "какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным". Трамп после разговора с Зеленским пообещал положить конец войне в Украине.
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Трамп? Якій уже усе сказав про Україну, та підкріпив свою позицію вибором віце Презідента ?
З якого рожна йому мінятися?!
Чи Зеленський? Якій хоче зазирнути у очі Трампа? Що він там шукае?
яких нових ідей?
якіх підґрунть для захисту України?
може новий шлях до перемоги? Так це смішно.
Тому обидва грають свою гру. І це небезпечно для України.
І говорити з тими, хто наразі проти нас, можливо навіть важливіше, ніж говорити з друзями!
Приїзд у Бучу та Ірпінь багатьох політиків змінив, а що буде, якщо показати їм Вовчанськ?
А все ж навіть з такими клованами, що з одного боку, що з іншого, треба розмовляти!
по перше-
Щось не памьятаю коли Черчель говорив з гітлером?
по друге-
не говорити, а діпломатіею намагаються щось змінити…
яка діпломатія від зеленськоно? Він думае про що можно говорить, а про що ні? Його кожне слово виважено як криштал? Ні.
по третье-
коли йде війна говорять генерали на полі бою. Коли паступае Перемога, тоді виходять діпломати, за плечима якіх стоять Генерали.
А ми воюємо з Америкою, чи з Англією?
І діпломати повинні мовчати. А не метушитися в незрозумілому порядку…
Зараз? Так Трамп ще ніхто…
Потім? Так це дуже зарано.
Не треба мішати демократам проводити їхню компанію. Не треба бути у гущі внутрішній амеріканський политики.
Може годі дурню писати?
https://youtu.be/hp6swLOAeM4?si=M_Gv-o9tpH6p47zg
Все правильно. Трамп вже майже Президент США. Але щоби не виглядати ганебно, привітавши колись не того кандидата, зв'язки з майбутнім Президентом як сани, треба готувати влітку.
Оце буде Шоу...
на передову Трампа...на передову...в окопи..
Дай Боже, щоб в твоїй голові був раціональний менталітет!
https://t.me/Chornovil_official/20990 Тарас Чорновіл :
"У кандидата від демократів у США з'явився примарний, але шанс на наступних виборах. Ні, поки соціологія нічго хорошого не віщує, букмекери ставлять на Трампа, Байден ще не зробив своєї заяви й партійний з'їзд відкладається - усе в мінус. А для Трампа всі вітри в його вітрила. Але...
Але не забуваймо про дивовижний ірраціональний фактор. Наш віслюк апокаліпсису вже раз довів Дональда до імпічменту своїм патяканням. А погано засвоєна історія має здатність повертатися. Трамп розслабився й погодився на телефонну розмову з цим бідоносцем. Ви ж пригадуєте оті колишні дві розмови - суцільне приниження й відверто злочинні обіцянки. Зло, яке йде від нього, приносить невдачу всім, з ким би він не спілкувався. Його дрібні й гидотні провокації завдали невиправної шкоди Байдену. Зараз підставився Трамп..."
Якщо не помиляюся,на попередніх виборах зе вже поздоровив Трампа з перемогою,а вибрали діда.Чому він біжить попереду паровоза?