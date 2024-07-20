Никифоров о разговоре Зеленского и Трампа: Есть принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждалась возможность визита в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсуждали возможность визита Трампа в Украину, но о конкретике пока говорить рано.

Об этом рассказал в эфире телемарафона пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

Скажем так: было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна состояться. Но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды будут работать и согласовывать графики, детали, когда это может быть возможно", - сказал Никифоров.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность визита Трампа в Украину, он ответил, что "это действительно обсуждали. Это важно подчеркнуть. (Обсуждали. - Ред.), когда это должно произойти и где. Но конкретика еще очень преждевременна - и формат, и время, и место".

Пресс-секретарь Зеленского также рассказал, что стороны обсудили вчерашний удар российской армии по Николаеву и удар 8 июля по детской больнице "Охматдет". В то же время Зеленский призвал Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются оправдать действия Путина.

"Никаких оправданий здесь, конечно, нет. Он обычный убийца, президент так и сказал в телефонном разговоре", - рассказал Никифоров.

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Со своей стороны, по словам Никифорова, "Трамп сказал тоже очень интересную вещь: он сказал не верить фейк-ньюсу, что его победа на выборах может быть выгодна России".

Напомним, Зеленский после разговора с Трампом заявил, что они договорились обсудить во время личной встречи, "какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным". Трамп после разговора с Зеленским пообещал положить конец войне в Украине.