Ексрадник Трампа Болтон: Його поступки Росії виявляться руйнівними для України
Ексрадник 45-го президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що колишній очільник Білого дому не має жодного реального плану закінчення війни в Україні, крім поступок Росії.
Про це він сказав у коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, Болтон прокоментував заяву Трампа, зроблену ним під час нещодавньої розмови із президентом Володимиром Зеленським про те, що він принесе мир і покладе край російсько-українській війні. На думку політика-республіканця, його колишній шеф насправді не має гадки, як завершити війну в Україні.
"Це божевілля. Він (Трамп, - ред.) гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну", - вважає Болтон.
Ексрадник 45-го американського президента вважає, що наближеність Трампа до диктатора РФ Володимира Путіна призведе до поступок на користь Росії, які будуть руйнівними для України.
Політик також наголосив, що США допомагають Україні протистояти російській агресії "не з милосердя".
"Ми допомагали Україні тому, що це в основі американської національної безпеки. Йдеться про жорсткі американські інтереси, яких ані Дональд Трамп, ані Джей Ді Венс (кандидат у віцепрезиденти від республіканців, - ред), вочевидь, не розуміють", - заявив Болтон.
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Вирішення ситуації на Донбасі і в Криму - це питання, важливе не лише для України та Європи, але й для США. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Болтон - колишній посол США в ООН, американський урядовець і дипломат із великим стажем. Деякі оглядачі називають його чи не головним «яструбом» у команді президента США Дональда Трампа. Джона Болтона можна помітити на фото з усіх ключових зустрічей президента США із чільними іноземними політиками. 27 та 28 серпня Джон Болтон перебуває з візитом у Києві, куди прибув уперше з моменту обрання в Україні нового президента Володимира Зеленського.
вереснь 2019 рік РАДІО СВОБОДА
Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности
10 сентября 2019
Величезні гроші?
Ахметов-батько війни, батько партії ПР перетворень на партію Януковича з 2006 р. Манафортом за гроші Ахметова та Пінчука (у США це було доведено судом у справі озадекларованих доходів Манафорту в Україні). Манафорт працював за рекомендацією Кремля Ахметову, він же зробив Януковича президентом у 2010 році. Пінчук у минулі вибори в США був спонсором членів команди Трампа.(У Пінчука пояснили, на що давали гроші Трампу
Вівторок, 22 ЛИСТОПАДА 2016, Українська Правда) + DW-ПОЛІТИКА
У США розслідують здобуття Трампом гонорару від Пінчука
Олена Губар
10.04.201810 квітня 2018 р.
У 2015 році Дональд Трамп на запрошення українського миллиардера Віктора Пінчука виступив за відеозв'язку з 20-хвилинною промовою. І отримав за це 150 тисяч доларів.
поступки Трампа Кремлю виявляться руйнівними не стільки для України, скільки для США !!
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"Манафорт співпрацював з Партією регіонів з 2006 до 2015 року, а згодом 2016 року працював у виборчому штабі Дональда Трампа, очолюючи його упродовж трьох місяців."
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"У червні 2016 Манафорт був одним з учасників зустрічі у Нью-Йорку з російською юристкою, яка обіцяла представникам штабу Трампа компрометуючу інформацію про його суперницю на виборах, Гілларі Клінтон."
Усі роки співпраці ПР з Манафортом , політтехнологом Трампа у бувшій виборчій компаніі , Росія тримала біля ПР КОЗИРА-Єрмака, не заплямовуючфи його партійністю але зараз ОПЗЖ йому служить у ВР вірою та правдою.
Інших варіантів немає.
імхо)
https://www.youtube.com/watch?v=Gow7ZV64vOc
БІЙСЯ!
читає російське іпсо "Трамп: Україна не виграє", замість українського "Трамп: Україна зараз не виграє", а потім вимагає щоб Трамп ще раз повторив, щоб йому дійшло,
а тепер ще список веде