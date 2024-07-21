Ексрадник Трампа Болтон: Його поступки Росії виявляться руйнівними для України

Ексрадник 45-го президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що колишній очільник Білого дому не має жодного реального плану закінчення війни в Україні, крім поступок Росії.

Про це він сказав у коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Болтон прокоментував заяву Трампа, зроблену ним під час нещодавньої розмови із президентом Володимиром Зеленським про те, що він принесе мир і покладе край російсько-українській війні. На думку політика-республіканця, його колишній шеф насправді не має гадки, як завершити війну в Україні.

"Це божевілля. Він (Трамп, - ред.) гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну", - вважає Болтон.

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Ексрадник 45-го американського президента вважає, що наближеність Трампа до диктатора РФ Володимира Путіна призведе до поступок на користь Росії, які будуть руйнівними для України.

Політик також наголосив, що США допомагають Україні протистояти російській агресії "не з милосердя".

"Ми допомагали Україні тому, що це в основі американської національної безпеки. Йдеться про жорсткі американські інтереси, яких ані Дональд Трамп, ані Джей Ді Венс (кандидат у віцепрезиденти від республіканців, - ред), вочевидь, не розуміють", - заявив Болтон.

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