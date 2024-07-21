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Новини Війна
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Ексрадник Трампа Болтон: Його поступки Росії виявляться руйнівними для України

Ексрадник Трампа Болтон: Його поступки Росії виявляться руйнівними для України

Ексрадник 45-го президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що колишній очільник Білого дому не має жодного реального плану закінчення війни в Україні, крім поступок Росії.

Про це він сказав у коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Болтон прокоментував  заяву Трампа, зроблену ним під час нещодавньої розмови із президентом Володимиром Зеленським про те, що він принесе мир і покладе край російсько-українській війні. На думку політика-республіканця, його колишній шеф насправді не має гадки, як завершити війну в Україні.

"Це божевілля. Він (Трамп, - ред.) гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну", - вважає Болтон.

Читайте також: Ексрадник Трампа Болтон про його заяву щодо виходу з НАТО: Це потрібно сприймати серйозно

Ексрадник 45-го американського президента вважає, що наближеність Трампа до диктатора РФ Володимира Путіна призведе до поступок на користь Росії, які будуть руйнівними для України.

Політик також наголосив, що США допомагають Україні протистояти російській агресії "не з милосердя".

"Ми допомагали Україні тому, що це в основі американської національної безпеки. Йдеться про жорсткі американські інтереси, яких ані Дональд Трамп, ані Джей Ді Венс (кандидат у віцепрезиденти від республіканців, - ред), вочевидь, не розуміють", - заявив Болтон.

Читайте також: Зеленський щодо плану Трампа про завершення війни "за добу": Це означає просто зупинитися і віддати. Україна ніколи на це не піде

Автор: 

росія (64846) США (22395) Трамп (5414) Болтон Джон (111)


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Топ коментарі
+10
Трамп звичайний популіст і балабол..Слава Богу що США це не диктатура і президент все сам не вирішує,так що будем дивитися думаю ми занадто сильно посипаєм собі голову попелом
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21.07.2024 18:24
+8
Ну так,,, вовка з Козирем в очікуванні!!!
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21.07.2024 18:16
+8
єдиний варіант як зможе Трамп швидко закінчити війну - це перекрити постачання зброї Україні.
Інших варіантів немає.
імхо)
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21.07.2024 18:23
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Ну так,,, вовка з Козирем в очікуванні!!!
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21.07.2024 18:16 Відповісти
СЕРПЕНЬ 2019 рік
Вирішення ситуації на Донбасі і в Криму - це питання, важливе не лише для України та Європи, але й для США. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Болтон - колишній посол США в ООН, американський урядовець і дипломат із великим стажем. Деякі оглядачі називають його чи не головним «яструбом» у команді президента США Дональда Трампа. Джона Болтона можна помітити на фото з усіх ключових зустрічей президента США із чільними іноземними політиками. 27 та 28 серпня Джон Болтон перебуває з візитом у Києві, куди прибув уперше з моменту обрання в Україні нового президента Володимира Зеленського.

вереснь 2019 рік РАДІО СВОБОДА

Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности

10 сентября 2019
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21.07.2024 18:23 Відповісти
Бідоносний зе вже тоді був нефартовим для оточуючих
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21.07.2024 18:30 Відповісти
у когось є відповідь на питання - якщо найулюбленіші зараз олігархи для зеЄрмака -Ахмєтов та Пінчук , то як ви гадаєте, вони даремно можуть вклади гроші?
Величезні гроші?

Ахметов-батько війни, батько партії ПР перетворень на партію Януковича з 2006 р. Манафортом за гроші Ахметова та Пінчука (у США це було доведено судом у справі озадекларованих доходів Манафорту в Україні). Манафорт працював за рекомендацією Кремля Ахметову, він же зробив Януковича президентом у 2010 році. Пінчук у минулі вибори в США був спонсором членів команди Трампа.(У Пінчука пояснили, на що давали гроші Трампу
Вівторок, 22 ЛИСТОПАДА 2016, Українська Правда) + DW-ПОЛІТИКА
У США розслідують здобуття Трампом гонорару від Пінчука
Олена Губар
10.04.201810 квітня 2018 р.
У 2015 році Дональд Трамп на запрошення українського миллиардера Віктора Пінчука виступив за відеозв'язку з 20-хвилинною промовою. І отримав за це 150 тисяч доларів.
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21.07.2024 18:34 Відповісти
ПОПРАВОЧКА >>

поступки Трампа Кремлю виявляться руйнівними не стільки для України, скільки для США !!
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21.07.2024 18:49 Відповісти
"Прокуратура у перший день слухань заявила, що Манафорт отримав з України принаймні 60 мільйонів доларів, які він приховав від оподаткування."
.....
"Манафорт співпрацював з Партією регіонів з 2006 до 2015 року, а згодом 2016 року працював у виборчому штабі Дональда Трампа, очолюючи його упродовж трьох місяців."
....
"У червні 2016 Манафорт був одним з учасників зустрічі у Нью-Йорку з російською юристкою, яка обіцяла представникам штабу Трампа компрометуючу інформацію про його суперницю на виборах, Гілларі Клінтон."

Усі роки співпраці ПР з Манафортом , політтехнологом Трампа у бувшій виборчій компаніі , Росія тримала біля ПР КОЗИРА-Єрмака, не заплямовуючфи його партійністю але зараз ОПЗЖ йому служить у ВР вірою та правдою.
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21.07.2024 18:44 Відповісти
Шо ж це за безвихідь - куди не кинь - всюди клин
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21.07.2024 18:22 Відповісти
єдиний варіант як зможе Трамп швидко закінчити війну - це перекрити постачання зброї Україні.
Інших варіантів немає.
імхо)
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21.07.2024 18:23 Відповісти
Ну и в етом варианте быстро закончить войну у Трампона не получится. Украина и без американской помощи еще год-два продержится. Уже ж было.
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21.07.2024 19:49 Відповісти
Спочатку почитав як Ексзрадник Трампа Болтон: Може друкарська помилка, одна буква не додрукована.)
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21.07.2024 18:24 Відповісти
Трамп звичайний популіст і балабол..Слава Богу що США це не диктатура і президент все сам не вирішує,так що будем дивитися думаю ми занадто сильно посипаєм собі голову попелом
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21.07.2024 18:24 Відповісти
ми просто сильно і скрізь залежні від усіх відразу і від кожного окремо і тому сподіваємося на якісь збіги обставин. Інакше за телемарафонами це називається - Незалежність і незламність
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21.07.2024 18:29 Відповісти
проблема в тому, чи буде в президента США противага у вигляді опозиційного Конгресу...
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21.07.2024 18:40 Відповісти
тут головне питання в тому, що якщо виграє вибори Рудий, то хто буде мати більшість у Сенаті, бо разом з президентськими виборами паралельно будуть обирати Сенат і частину Конгресу. зараз у Сеніті більшість у демів 51 х 49. Один демократ може відколотися і тоді там буде рівність. якщо рівність, то вирішальний буде голос Венса, віце Рудого. а це хірово, бо ключові посади у Білому домі затверджує Сенат. якщо більшість у Сенаті буде у респів, то Рудий з Венсом на ключові посади поставити можуть кого захочуть, навіть Такера Карлсона можуть кудись призначити.
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21.07.2024 19:41 Відповісти
Не стріляйте у "піаніста": поляризація західних суспільств, хто за кулісами?
https://www.youtube.com/watch?v=Gow7ZV64vOc
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21.07.2024 18:26 Відповісти
Беріть вище)Для всього світу((((
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21.07.2024 18:27 Відповісти
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21.07.2024 18:27 Відповісти
Добре, що мене немає в цьому списку.) Одне питання, Вам що зайнятися нічим, щоб ось такий список вести, стежити хто що пише і потім це тут друкувати?
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21.07.2024 18:35 Відповісти
значить, будеш
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21.07.2024 18:36 Відповісти
Ви видалили свій список, щоб мене в нього додрукувати? Ну Вам точно зайнятися нема чим.
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21.07.2024 18:43 Відповісти
бійся, бійся відповідальності за агітацію за ворога України, все вам нагадаємо; як нині нагадуємо тим зебілам, які в 2019-му агітували за зелю та його шоблу, в результаті чого в Україну прийшло ***** вже не чуть-чуть на Донбасі з Кримом, а повномасштабним вторгненням з метою знищення держави Україна як такої.
БІЙСЯ!
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21.07.2024 18:58 Відповісти
Він ще "доноси" пише,
читає російське іпсо "Трамп: Україна не виграє", замість українського "Трамп: Україна зараз не виграє", а потім вимагає щоб Трамп ще раз повторив, щоб йому дійшло,
а тепер ще список веде
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21.07.2024 21:10 Відповісти
Скидаю перед Вами шляпу! - за пророблену працю - це ж треба так відслідкувати
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21.07.2024 18:38 Відповісти
пока старый Бидон завис между мирами и не может определиться жив он ещё или уже мертв, шансы старого Трампа на победу увеличиваются каждый день.
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21.07.2024 18:38 Відповісти
Трампісти-магашисти, боти , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , https://censor.net/user/179977, , , , , , , , , , , - фас!
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21.07.2024 18:38 Відповісти
Пишу оперу - опер велел про всех писать
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21.07.2024 19:23 Відповісти
повторюватись не буду - вже раз сказав:
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21.07.2024 19:41 Відповісти
ну трампісти вони, припустимо... то й що? це заборонено чи якось негативно впливає на твою ауру? а ти байденіст тупоголовий, то й що? ну примітивно ти віриш в цього лівацького покидька (а почав він свою кар'єру зі зливу союзників у В'єтнамі, але ти по своїй тупоголовості/відсутності знань такого факту навіть не знаєш), який спеціально затягнув війну, а на початку просто дозволив її, а пізніш в принципі злив Україну і якби не українці і ЗСУ... чи у тебе пам'ять як у рибки гуппі і ти не пам'ятаєш слова цього бідона про "трішки захоплення території України" і про перенесення амбасади до Львову а потів і плани у Польщу евакуація.... що, пам'ять відшибло?
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21.07.2024 20:10 Відповісти
Trump is not Ukraine's best friend willing to spend tens of billions of dollars indefinitely. But neither is he Ukraine's enemy - he has no reason to be one. He needs to be viewed as an investor who is choosing among many possible projects. It is up to Ukraine to convince him that its project has a high payback potential.
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21.07.2024 19:20 Відповісти
trump is an authoritarian. and there are neither authoritarians in the world who are friends of Ukraine. why trump should be?
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21.07.2024 21:52 Відповісти
На мою думку, Трамп звичайний популіст, з яким можна домовитися, якщо переконати в його ж вигоді бути на певній стороні, але, на жаль, наша влада в тому не зацікавлена, бо їм легше тупнути ніжкою, сказавши, що всі проти нас, ніж хоч спробувати щось зробити
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21.07.2024 19:39 Відповісти
саме так, наша криворука нездала влада нездатна ні на що, і ні в чому незацікавлена, окрім як красти
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21.07.2024 19:43 Відповісти
Ну лучше присядь и поешь говна. Потому что Болтон сказал что помогать Украине в интересах США а не война в Украине выгодна США. Война выгодна *****. потому что он ее начал. И да, бучанский мясник ***** обвиняет США в том что ему не дают убить Украину и украинцев быстро. Так что не нужно перекручивать понятия
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21.07.2024 19:54 Відповісти
...популіст .
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21.07.2024 19:52 Відповісти
Приход Трумпа до керма США буде руйнівним для СВІТУ. Це буде швидкий початок світовій бойні. Я вражений шо верхівка республіканців цього не розуміє.
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21.07.2024 20:28 Відповісти
Та хай оті українськи мудрили подивляться спочатку на свй вибір у 19 році, а вже потім починають обгажувать іншіх - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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21.07.2024 20:42 Відповісти
Хай Болтон для початку подивиться до чого і до яких руйнувань призвела нинішня політика США і України.
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21.07.2024 21:38 Відповісти
Болтон сказав правду, трампон разом із зеішаком збираються здати Україну своєму господарю пуйлу, якщо той виграє вибори.
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22.07.2024 09:16 Відповісти
 
 