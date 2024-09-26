РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4658 посетителей онлайн
Новости Фото
3 165 26

Зеленский встретился с сенаторами от Республиканской и Демократической партии, чтобы обсудить пункты Плана победы. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями Сената США от Республиканской и Демократической партий для обсуждения Плана победы.

Об этом украинский лидер написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился с двухпартийной делегацией Сената США, чтобы обсудить ключевые пункты Плана победы. Это должно быть нашим общим достижением - победа ради свободы, без всяких компромиссов ценой свободы", - рассказал Зеленский.

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Глава государства отметил, что в Вашингтоне "мы имеем много друзей, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость".

"Спасибо каждому члену Сената за такую поддержку", - добавил Зеленский.

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Как пишет CNN, во время визита на Капитолийский холм Зеленский таки не встретился со спикером Палаты представителей от Республиканской партии Майком Джонсоном.

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Во время встречи с сенаторами, которая длилась более часа, Зеленский высказался за усиление поддержки США для Украины, а также изложил план, который он впоследствии представит президенту Джо Байдену.

"Зеленский подчеркнул, что ему нужно разрешение нанести удары вглубь России, что поддержали многие сенаторы на Капитолийском холме, и что остается главным приоритетом для Украины", - говорится в материале.

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Зеленський на зустрічі із сенаторами

CNN добавляет, что некоторые сенаторы на встрече также дали украинскому президенту несколько советов, как сделать его общение с Байденом более убедительным.

Читайте также: Зеленский прибыл в Капитолий

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) США (26844) Сенат США (501)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
о, навіть Ліндсі Грем був на зустрічі. Хоч тут приємно. бо це далеко не останній сенатор від республіканців.
показать весь комментарий
26.09.2024 21:20
+4
Чак з Чорткова навіть в синьо - жовті барви одягнувся!
Наш бандерівський єврейчик!
показать весь комментарий
26.09.2024 21:22
+2
Ось і основна мета поїздки ішака. Поїздка, звісно ж, "вдала".
показать весь комментарий
26.09.2024 21:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
о, навіть Ліндсі Грем був на зустрічі. Хоч тут приємно. бо це далеко не останній сенатор від республіканців.
показать весь комментарий
26.09.2024 21:20 Ответить
Ось і основна мета поїздки ішака. Поїздка, звісно ж, "вдала".
показать весь комментарий
26.09.2024 21:20 Ответить
Вибери іншого ішака. Дєлов то.
показать весь комментарий
26.09.2024 21:42 Ответить
Чак з Чорткова навіть в синьо - жовті барви одягнувся!
Наш бандерівський єврейчик!
показать весь комментарий
26.09.2024 21:22 Ответить
Трамп сказав шо Зеля дуже гарнии торгаш - приізжає і за тиждень іде з 60 - ма млд
показать весь комментарий
26.09.2024 21:30 Ответить
Шапітолій приїхав в Капітолій. Мені от цікаво, для американців вони теж виглядають як дурачки в своїх "дипломатичних" прикидах?
показать весь комментарий
26.09.2024 21:30 Ответить
Ні. Вони виглядають так, як нам треба. Це ми тут усе знаємо про зе кодло. Американці ж просто підтримують Україну, крім того, якщо дивиться з їхньої сторони, він їм здається нормальним чуваком. Не дарма ж трамп так всирається від нього. Що б не робив зеля в США, там подадуть все як треба. Був би Порох, получилося б ще краще, без дибільних проколів.
Американці жмуть руку не лоху, який бачив мір в глазах *****, вони підтримують президента воюючої країни за свою і їхню свободу.
показать весь комментарий
26.09.2024 22:09 Ответить
І тому Bloomberg пише: їм представили ні не план, ні не прорив, ні не зміну парадигми війни, а роздачу завдань направо-наліво і список мрій з космоса. Укотре...
показать весь комментарий
26.09.2024 21:33 Ответить
Дивляться як на мавпу, їй право.
показать весь комментарий
26.09.2024 21:39 Ответить
Вроде столько умных людей во власти США но презиками постоянно выбирают трусливых старых дебилов.
показать весь комментарий
26.09.2024 21:39 Ответить
Президенти одноосібно не керують штатами, там керуються лідери партій а він щось говорящої голови, такий собі захисний механізм.

Навіть Трамп звітував за кожен свій треш виступ. Є в мережі злите відео де він розповідає керівництву респів як він останнім виступом набрав балів і радився як йому діяти в подальшому.
показать весь комментарий
26.09.2024 21:57 Ответить
До чого я це написав, до того що такі старі маразматики подобаються американським виборцям, тому їх і висувають в прези.
показать весь комментарий
26.09.2024 21:58 Ответить
А де єрмак?- неподобство.)
показать весь комментарий
26.09.2024 21:47 Ответить
його конгресмени послали, і не за пивом.
показать весь комментарий
26.09.2024 21:50 Ответить
Список сенаторів?

Або хто знає їх в обличчя - відпишіться; тільки вкажіть зразу партію респи чи деми; можна скорочено С і О.
показать весь комментарий
26.09.2024 21:49 Ответить
Их всех под ЗЕгивару подбирали - шоб не затмевали)))
показать весь комментарий
26.09.2024 21:52 Ответить
Говорящі фото … демократів непересічному можна розпізнати по прапорцям на одежі…. розуміючі оцінять міміку….
показать весь комментарий
26.09.2024 21:53 Ответить
Прийшла солідна компанія на мавпочку подивитись.
показать весь комментарий
27.09.2024 00:02 Ответить
 
 