Зеленский встретился с сенаторами от Республиканской и Демократической партии, чтобы обсудить пункты Плана победы. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями Сената США от Республиканской и Демократической партий для обсуждения Плана победы.
Об этом украинский лидер написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Встретился с двухпартийной делегацией Сената США, чтобы обсудить ключевые пункты Плана победы. Это должно быть нашим общим достижением - победа ради свободы, без всяких компромиссов ценой свободы", - рассказал Зеленский.
Глава государства отметил, что в Вашингтоне "мы имеем много друзей, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость".
"Спасибо каждому члену Сената за такую поддержку", - добавил Зеленский.
Как пишет CNN, во время визита на Капитолийский холм Зеленский таки не встретился со спикером Палаты представителей от Республиканской партии Майком Джонсоном.
Во время встречи с сенаторами, которая длилась более часа, Зеленский высказался за усиление поддержки США для Украины, а также изложил план, который он впоследствии представит президенту Джо Байдену.
"Зеленский подчеркнул, что ему нужно разрешение нанести удары вглубь России, что поддержали многие сенаторы на Капитолийском холме, и что остается главным приоритетом для Украины", - говорится в материале.
CNN добавляет, что некоторые сенаторы на встрече также дали украинскому президенту несколько советов, как сделать его общение с Байденом более убедительным.
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Наш бандерівський єврейчик!
Американці жмуть руку не лоху, який бачив мір в глазах *****, вони підтримують президента воюючої країни за свою і їхню свободу.
Навіть Трамп звітував за кожен свій треш виступ. Є в мережі злите відео де він розповідає керівництву респів як він останнім виступом набрав балів і радився як йому діяти в подальшому.
Або хто знає їх в обличчя - відпишіться; тільки вкажіть зразу партію респи чи деми; можна скорочено С і О.