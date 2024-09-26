Зеленський зустрівся із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій, щоб обговорити пункти Плану перемоги. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Сенату США від Республіканської та Демократичної партій для обговорення Плану перемоги.

Про це український лідер написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США, щоб обговорити ключові пункти Плану перемоги. Це має бути нашим спільним досягненням – перемога заради свободи, без жодних компромісів ціною свободи", - розповів Зеленський.

Очільник держави зазначив, що у Вашингтоні "ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність".

"Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку", - додав Зеленський.

Як пише CNN, під час візиту на Капітолійський пагорб Зеленський таки не зустрівся зі спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном.

Під час зустрічі із сенаторами, яка тривала понад годину, Зеленський висловився за посилення підтримки США для України, а також виклав план, який він згодом представить президенту Джо Байдену.

"Зеленський наголосив, що йому потрібен дозвіл завдати удари вглиб Росії, що підтримали багато сенаторів на Капітолійському пагорбі, і що залишається головним пріоритетом для України", - йдеться в матеріалі.

CNN додає, що деякі сенатори на зустрічі також дали українському президенту кілька порад, як зробити його спілкування з Байденом більш переконливим.

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