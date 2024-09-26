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Зеленський зустрівся із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій, щоб обговорити пункти Плану перемоги. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Сенату США від Республіканської та Демократичної партій для обговорення Плану перемоги.

Про це український лідер написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США, щоб обговорити ключові пункти Плану перемоги. Це має бути нашим спільним досягненням – перемога заради свободи, без жодних компромісів ціною свободи", - розповів Зеленський.

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Очільник держави зазначив, що у Вашингтоні "ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність".

"Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку", - додав Зеленський.

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Як пише CNN, під час візиту на Капітолійський пагорб Зеленський таки не зустрівся зі спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном.

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Під час зустрічі із сенаторами, яка тривала понад годину, Зеленський висловився за посилення підтримки США для України, а також виклав план, який він згодом представить президенту Джо Байдену.

"Зеленський наголосив, що йому потрібен дозвіл завдати удари вглиб Росії, що підтримали багато сенаторів на Капітолійському пагорбі, і що залишається головним пріоритетом для України", - йдеться в матеріалі.

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Зеленський на зустрічі із сенаторами

Зеленський на зустрічі із сенаторами

CNN додає, що деякі сенатори на зустрічі також дали українському президенту кілька порад, як зробити його спілкування з Байденом більш переконливим.

Читайте також: Зеленський прибув до Капітолію

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) США (23032) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+7
о, навіть Ліндсі Грем був на зустрічі. Хоч тут приємно. бо це далеко не останній сенатор від республіканців.
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26.09.2024 21:20
+4
Чак з Чорткова навіть в синьо - жовті барви одягнувся!
Наш бандерівський єврейчик!
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26.09.2024 21:22
+2
Ось і основна мета поїздки ішака. Поїздка, звісно ж, "вдала".
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26.09.2024 21:20
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о, навіть Ліндсі Грем був на зустрічі. Хоч тут приємно. бо це далеко не останній сенатор від республіканців.
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26.09.2024 21:20 Відповісти
Ось і основна мета поїздки ішака. Поїздка, звісно ж, "вдала".
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26.09.2024 21:20 Відповісти
Вибери іншого ішака. Дєлов то.
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26.09.2024 21:42 Відповісти
Чак з Чорткова навіть в синьо - жовті барви одягнувся!
Наш бандерівський єврейчик!
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26.09.2024 21:22 Відповісти
Трамп сказав шо Зеля дуже гарнии торгаш - приізжає і за тиждень іде з 60 - ма млд
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26.09.2024 21:30 Відповісти
Шапітолій приїхав в Капітолій. Мені от цікаво, для американців вони теж виглядають як дурачки в своїх "дипломатичних" прикидах?
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26.09.2024 21:30 Відповісти
Ні. Вони виглядають так, як нам треба. Це ми тут усе знаємо про зе кодло. Американці ж просто підтримують Україну, крім того, якщо дивиться з їхньої сторони, він їм здається нормальним чуваком. Не дарма ж трамп так всирається від нього. Що б не робив зеля в США, там подадуть все як треба. Був би Порох, получилося б ще краще, без дибільних проколів.
Американці жмуть руку не лоху, який бачив мір в глазах *****, вони підтримують президента воюючої країни за свою і їхню свободу.
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26.09.2024 22:09 Відповісти
І тому Bloomberg пише: їм представили ні не план, ні не прорив, ні не зміну парадигми війни, а роздачу завдань направо-наліво і список мрій з космоса. Укотре...
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26.09.2024 21:33 Відповісти
Дивляться як на мавпу, їй право.
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26.09.2024 21:39 Відповісти
Вроде столько умных людей во власти США но презиками постоянно выбирают трусливых старых дебилов.
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26.09.2024 21:39 Відповісти
Президенти одноосібно не керують штатами, там керуються лідери партій а він щось говорящої голови, такий собі захисний механізм.

Навіть Трамп звітував за кожен свій треш виступ. Є в мережі злите відео де він розповідає керівництву респів як він останнім виступом набрав балів і радився як йому діяти в подальшому.
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26.09.2024 21:57 Відповісти
До чого я це написав, до того що такі старі маразматики подобаються американським виборцям, тому їх і висувають в прези.
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26.09.2024 21:58 Відповісти
А де єрмак?- неподобство.)
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26.09.2024 21:47 Відповісти
його конгресмени послали, і не за пивом.
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26.09.2024 21:50 Відповісти
Список сенаторів?

Або хто знає їх в обличчя - відпишіться; тільки вкажіть зразу партію респи чи деми; можна скорочено С і О.
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26.09.2024 21:49 Відповісти
Их всех под ЗЕгивару подбирали - шоб не затмевали)))
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26.09.2024 21:52 Відповісти
Говорящі фото … демократів непересічному можна розпізнати по прапорцям на одежі…. розуміючі оцінять міміку….
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26.09.2024 21:53 Відповісти
Прийшла солідна компанія на мавпочку подивитись.
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27.09.2024 00:02 Відповісти
 
 