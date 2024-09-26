Байден и Зеленский начали переговоры в Белом доме. ФОТО
В Белом доме началась встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Байден заявил, что планирует обсудить с Зеленским План победы, который тот предложил.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таке не кожен день бобачиш…
Мабуть, Байден дєрьмака відправив перевіряти, чи достатньо стільців для журналістів і чи є в туалетах папір та мило?