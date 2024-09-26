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Байден и Зеленский начали переговоры в Белом доме. ФОТО

В Белом доме началась встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

переговори Байдена і Зеленського у Білому домі

Байден заявил, что планирует обсудить с Зеленским План победы, который тот предложил.

Зеленський у Білому домі

президент США Байден

Читайте также: У Байдена считают план Зеленского недостаточно детализированным: нет четкой стратегии победы над Россией, - Wall Street Journal

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20493) США (26844)


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Топ комментарии
+5
Квіти гарні...
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26.09.2024 22:09
+5
Яке дивне фото: без дєрьмака!
Таке не кожен день бобачиш…
Мабуть, Байден дєрьмака відправив перевіряти, чи достатньо стільців для журналістів і чи є в туалетах папір та мило?
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26.09.2024 22:36
+4
Один из них по уму- по вчёности старый пердун. Второй Байден.
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26.09.2024 22:25
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Квіти гарні...
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26.09.2024 22:09 Ответить
Якщо будуть важкі удари по москві я все пробачу все
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26.09.2024 22:13 Ответить
Один из них по уму- по вчёности старый пердун. Второй Байден.
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26.09.2024 22:25 Ответить
Воно не встигло дорости до старого пердуна: абсолютно незріла істота, не сформована як особистість, зате з цілим набором дитячих комплексів.
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26.09.2024 22:37 Ответить
А если в буквальном смысле?
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26.09.2024 22:50 Ответить
Байдену це потрібно. На фоні зеленського деменція Байдена буде не такою помітною. А потужний там для чого?
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26.09.2024 22:36 Ответить
Яке дивне фото: без дєрьмака!
Таке не кожен день бобачиш…
Мабуть, Байден дєрьмака відправив перевіряти, чи достатньо стільців для журналістів і чи є в туалетах папір та мило?
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26.09.2024 22:36 Ответить
Та ще олівці підстругати ...
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26.09.2024 22:43 Ответить
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26.09.2024 22:53 Ответить
Зеленський взагалі вкурсі, що він президент України (як мінімум, він себе таким вважає), а не Софія Ратару чи Квартал 95, яких катають\запрошують відгуляти концерти на Передвиборчих заходах кандидатів?
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27.09.2024 01:06 Ответить
Судячи з **...ка ішака на фото, преговори почались надто "потужно".
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27.09.2024 07:33 Ответить
 
 