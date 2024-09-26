Байден і Зеленський розпочали переговори у Білому домі. ФОТО
У Білому домі розпочалася зустріч президента США Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Байден заявив, що планує обговорити із Зеленським План перемоги, який той запропонував.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій План перемоги у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" План перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.
Згодом президент заявив, що План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що План перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.
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