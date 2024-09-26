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Байден і Зеленський розпочали переговори у Білому домі. ФОТО

У Білому домі розпочалася зустріч президента США Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

переговори Байдена і Зеленського у Білому домі

Байден заявив, що планує обговорити із Зеленським План перемоги, який той запропонував.

Зеленський у Білому домі

президент США Байден

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Байдена вважають план Зеленського недостатньо деталізованим: немає чіткої стратегії перемоги над Росією, - Wall Street Journal

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій План перемоги у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" План перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що План перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23954) США (23032)


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Топ коментарі
+5
Квіти гарні...
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26.09.2024 22:09
+5
Яке дивне фото: без дєрьмака!
Таке не кожен день бобачиш…
Мабуть, Байден дєрьмака відправив перевіряти, чи достатньо стільців для журналістів і чи є в туалетах папір та мило?
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26.09.2024 22:36
+4
Один из них по уму- по вчёности старый пердун. Второй Байден.
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26.09.2024 22:25
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26.09.2024 22:09 Відповісти
Якщо будуть важкі удари по москві я все пробачу все
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26.09.2024 22:13 Відповісти
Один из них по уму- по вчёности старый пердун. Второй Байден.
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26.09.2024 22:25 Відповісти
Воно не встигло дорости до старого пердуна: абсолютно незріла істота, не сформована як особистість, зате з цілим набором дитячих комплексів.
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26.09.2024 22:37 Відповісти
А если в буквальном смысле?
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26.09.2024 22:50 Відповісти
Байдену це потрібно. На фоні зеленського деменція Байдена буде не такою помітною. А потужний там для чого?
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26.09.2024 22:36 Відповісти
Яке дивне фото: без дєрьмака!
Таке не кожен день бобачиш…
Мабуть, Байден дєрьмака відправив перевіряти, чи достатньо стільців для журналістів і чи є в туалетах папір та мило?
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26.09.2024 22:36 Відповісти
Та ще олівці підстругати ...
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26.09.2024 22:43 Відповісти
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26.09.2024 22:53 Відповісти
Зеленський взагалі вкурсі, що він президент України (як мінімум, він себе таким вважає), а не Софія Ратару чи Квартал 95, яких катають\запрошують відгуляти концерти на Передвиборчих заходах кандидатів?
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27.09.2024 01:06 Відповісти
Судячи з **...ка ішака на фото, преговори почались надто "потужно".
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27.09.2024 07:33 Відповісти
 
 