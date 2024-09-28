США тщательно изучают украинский План победы, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки сейчас изучают План победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский. А также рассматривают дополнительные опции, чтобы помочь Украине победить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он напомнил о предоставлении новой военной помощи для Украины на сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России.

"Мы сделали важные шаги, чтобы поддержать народ Украины, который продолжает защищаться от продолжающейся российской агрессии и продолжает отстаивать свой суверенитет и независимость, свое право решать свое собственное будущее", - сказал Блинкен, добавив, что этих денег должно хватить до завершения каденции нынешней администрации.

Блинкен сказал, что администрация теперь изучает План победы, который президент Украины Зеленский представил президенту США Джо Байдену во время их встречи в Белом доме в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву разрешения на удары вглубь РФ дальнобойным западным оружием, Блинкен отметил, что администрация и союзники Украины детально изучают этот план и, при необходимости, готовы рассмотреть "дополнительные действия" для поддержки украинцев в достижении победы.

"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, - если нужно, - дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха", - сказал Блинкен.

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.