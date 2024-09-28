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США тщательно изучают украинский План победы, - Блинкен

Блінкен про український План перемоги

Соединенные Штаты Америки сейчас изучают План победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский. А также рассматривают дополнительные опции, чтобы помочь Украине победить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он напомнил о предоставлении новой военной помощи для Украины на сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России.

"Мы сделали важные шаги, чтобы поддержать народ Украины, который продолжает защищаться от продолжающейся российской агрессии и продолжает отстаивать свой суверенитет и независимость, свое право решать свое собственное будущее", - сказал Блинкен, добавив, что этих денег должно хватить до завершения каденции нынешней администрации.

Блинкен сказал, что администрация теперь изучает План победы, который президент Украины Зеленский представил президенту США Джо Байдену во время их встречи в Белом доме в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву разрешения на удары вглубь РФ дальнобойным западным оружием, Блинкен отметил, что администрация и союзники Украины детально изучают этот план и, при необходимости, готовы рассмотреть "дополнительные действия" для поддержки украинцев в достижении победы.

"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, - если нужно, - дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха", - сказал Блинкен.

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.

Автор: 

план (189) США (26844) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
Ретельно вивчають, алепоки що не знайшли ні плана, не перемоги
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28.09.2024 10:29
+6
Зермаки що там нову "Війну і мир" два тома написали?..
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28.09.2024 10:33
+5
Оманський модернізований
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28.09.2024 10:38
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План Зеленського в ХХVIII томах вивчають.А на це потрiбно декiлька рокiв.
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28.09.2024 10:28 Ответить
Ретельно вивчають, алепоки що не знайшли ні плана, не перемоги
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28.09.2024 10:29 Ответить
Не поспішайте. Часу ж купа.
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28.09.2024 10:30 Ответить
Зермаки що там нову "Війну і мир" два тома написали?..
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28.09.2024 10:33 Ответить
Оманський модернізований
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28.09.2024 10:38 Ответить
Який на×ер план, коли все все залежить від поставок і асортименту зброї та б/п, а ще від дурних дозволів атакувати агресора. Такий план можуть надати лише США, проте, коли про це заходить мова, Штати починають гундосити ще гундосіше за Гундосика.
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28.09.2024 10:41 Ответить
План складається власне з фраз - чи хочете ви в США перемоги України? Якщо так, то дайте зброю і дозвіл їм бити по рашистам!
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28.09.2024 14:36 Ответить
план миру написаний у вигляді ребуса.
треба багато часу, що б розгадати. всі ж чули, як зе!лідор розмовляє, без бумажкі.
а, один пункт, взагалі написаний молоком. що б прочитати, треба свічкою розігріті зі зворотної сторони.
америкоси цього не знають.
так що, до виборів не встигнуть вивчити.
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28.09.2024 10:46 Ответить
Перший пункт "плану перемоги" мав би бути - Усунення всіх від влади хто може бути у зв'язках з Рашистами. Арешт та в'язниця для всіх мородерів які розкладають країну!!!
Й США це усвідомлюючи казали не одноразово Зеленскому але він їх "непочув" а повторювати їм схоже набридло. Всі ці "плани" це , як казала моя бабця "переливання з пустого у порожнє".....
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28.09.2024 10:54 Ответить
зе!поц, все почув, обідився, але сказав, шо 5-6 менеджерів, дуже ефективні.
єрмак, потужний виконавець. і вони підуть разом.
татаров, вбив всіх чеченців. поки нас не було в києві.
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28.09.2024 11:54 Ответить
Головне крiсло позручнiше та окуляри потужнi....
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28.09.2024 10:46 Ответить
Просто тягнуть час, такі заяви означають що план вони не підтримали, принаймні поки, але казати відкрито про це не бажають щоб не шкодити Україні то будуть "вивчати" декілька місяців а то й років.
Та й люди ДОСИТЬ СЕБЕ ДУРИТИ - ніякого "плану перемоги" Зеленський розробити НЕ ЗДАТЕН. Якісь популістичні заяви й звинувачення всіх навколо він може а робити щось корисне нажаль НІ.
План перемоги знають тільки ЗСУ.
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28.09.2024 10:49 Ответить
Тому що заходом Україні визначена роль стримувати, виснажувати, щоб окурок не пішов далі. Якщо б цінність України була хоча б рівня нафтоносного Кувейту, вже б давно була "буря в степу", вистачило б її повітряної фази з 1200 літаками, з щоденними авіаударами з 300-700 машин.
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28.09.2024 10:53 Ответить
Шо там вивчати? - зброя і гроші
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28.09.2024 10:56 Ответить
Найкращий план перемоги, це своя ядерна зброя та кожен день обстріли москви.
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28.09.2024 10:56 Ответить
А кто нибудь мне скажет, в чем заключается этот план. Может быть я что-то пропустил?
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28.09.2024 11:06 Ответить
Величезний підрозділ аналітиків шукає хоч якийсь СЕНС серед тупого переліку ЗАБАЖАНОК.
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28.09.2024 11:17 Ответить
Слухав радіо НВ..якийсь військовий каже..Що в України немає людських ресурсів, так що,або домовленності або поразка. І "захід " тут не допоможе.
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28.09.2024 11:17 Ответить
Изучатели блин... кины...

1. Объявите РФ террористическим государством.
2. Введите ЭМБАРГО на закупку у РФ нефти, газа, металлов, удобрений, урана, плутония и пр. сырья.
3. Отзовите всех дипломатов, членов их семей, граждан США, эвакуируйте и закройте все посольства и представительства вв РФ.
4. Задержите и направьте в изоляторы всех граждан c паспортами РФ на территории США - по примеру японцев в WW2
5. Закройте все порты для судов РФ и аэродромы для самолётов РФ, запрет на пребывание судов и самолетов в территориальных водах и воздушном пространстве США.

Вот вам - реальный мирный план баз всякой эскалации.
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28.09.2024 11:18 Ответить
да ніхто ні..я не вивчає. просто з перекладу за дипломатичної - ми США нічого не можемо зробити з режимом ...уйла, і не знаємо що робити, але за великим рахунком події що розвиваються, нас влаштовують, то нехай воно і буде так як є
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28.09.2024 11:24 Ответить
Рік хватить вивчити?
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28.09.2024 11:29 Ответить
План приблизительно такой - Дайте все и до*уя и главное деньги не забудьте.
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28.09.2024 12:45 Ответить
Ішов 2050 рік.Війна 15 років ,як закінчилась, а Сполучені Штати Америки все продовжували вивчати "зелений" План перемоги,
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28.09.2024 15:50 Ответить
 
 