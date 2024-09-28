"План перемоги України" в США прийняли з величезною зацікавленістю, його взяли до роботи, - Никифоров

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров стверджує, що український "План перемоги" в США прийняли конструктивно і з величезною зацікавленістю.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Західні ЗМІ підбирали різні епітети: типу прийняли з прохолодою, прийняли без ентузіазму, прийняли скептично цей План перемоги. Це все неправда, його прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його взяли до роботи", - сказав Никифоров.

Також прессекретар глави держави додав, що президент США Джо Байден повідомив, що 12 жовтня на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", "він уже повернеться з якимись рішеннями і відповідями".

"Тому початок обнадійливий",- підсумував Никифоров.

Нагадаємо, що під час свого американського турне президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" президенту США Джо Байдену, а також обом кандидатам у президенти - демократці Камалі Гарріс та республіканцю Дональду Трампу.

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