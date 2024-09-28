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"План перемоги України" в США прийняли з величезною зацікавленістю, його взяли до роботи, - Никифоров

Никифоров про те, як у США сприйняли План перемоги

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров стверджує, що український "План перемоги" в США прийняли конструктивно і з величезною зацікавленістю.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Західні ЗМІ підбирали різні епітети: типу прийняли з прохолодою, прийняли без ентузіазму, прийняли скептично цей План перемоги. Це все неправда, його прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його взяли до роботи", - сказав Никифоров.

Також прессекретар глави держави додав, що президент США Джо Байден повідомив, що 12 жовтня на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", "він уже повернеться з якимись рішеннями і відповідями".

"Тому початок обнадійливий",- підсумував Никифоров.

Нагадаємо, що під час свого американського турне президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" президенту США Джо Байдену, а також обом кандидатам у президенти - демократці Камалі Гарріс та республіканцю Дональду Трампу.

Читайте також: США ретельно вивчають український План перемоги, - Блінкен

Автор: 

план (170) США (23054) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+41
Замість ішака сьогодні кукурікає хтось інший. Напевно ішак запив після "потужного" представлення "плану".
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28.09.2024 20:50
+35
Мамо, нас люди хвалять! Хто доню? Я вас, а ви мене. Ішак не ризикує особисто озвучити свої "потужні" "здобутки".
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28.09.2024 20:51
+28
Цей тип, з фізіономією та звичками дрібного шахрая, мало чим відрізняється інтелектом від недалекого розумом гундосу. Обидва безсоромно брехливі.
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28.09.2024 20:57
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Замість ішака сьогодні кукурікає хтось інший. Напевно ішак запив після "потужного" представлення "плану".
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28.09.2024 20:50 Відповісти
А може все ж передоз? Ну, повинно ж Україні колись повезти
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28.09.2024 21:06 Відповісти
у жиденя шабат
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29.09.2024 08:54 Відповісти
Ну а що іще можна сказати. Звісно , зеля вже переміг
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28.09.2024 20:50 Відповісти
У своїй голові, як завжди, після другої доріжки
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28.09.2024 21:07 Відповісти
Самопіар - наше всьо!
Чи він мав на увазі, що той план на ха-ха пробиває?
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28.09.2024 20:50 Відповісти
Пообіцяли прочитати !
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28.09.2024 20:50 Відповісти
Ну я б тоже прочитав би з великою зацікавленістю план перемоги. Ліпше вони б не читали з зацікавленість, а з великим задоволенням і завзяттям його реалізовували.
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28.09.2024 20:50 Відповісти
Мамо, нас люди хвалять! Хто доню? Я вас, а ви мене. Ішак не ризикує особисто озвучити свої "потужні" "здобутки".
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28.09.2024 20:51 Відповісти
Бреше і не червоніє....
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28.09.2024 20:52 Відповісти
Справжня формула перемоги має такий вигляд: Рішучість американських політиків має дорівнювати рішучості українського піхотинця-штурмовика. Зло на планеті зникне назавжди. Поки що перша частина формули є заслабкою ланкою.
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28.09.2024 20:52 Відповісти
вас не навчяли пояснювати - у вас бан за і те...
а не оте невнятне "Сталася помилка при додаванні коментаря. Спробуйте ще раз"
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28.09.2024 20:53 Відповісти
помилка та лазня- це геть не те саме, дійсно спробуйте ще раз (цензор часто атакують, колись убив смартфон із-за цього).
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28.09.2024 21:32 Відповісти
та спробував вже - в дії!
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28.09.2024 23:43 Відповісти
Цей тип, з фізіономією та звичками дрібного шахрая, мало чим відрізняється інтелектом від недалекого розумом гундосу. Обидва безсоромно брехливі.
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28.09.2024 20:57 Відповісти
В США збагнули потужність двох найпотужніших лідерів **********...
А чому випустили оцього, а не вечірній гундосик?
Хіба оцей має повідомляти нам гарні новини...?
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28.09.2024 20:59 Відповісти
Хвали мене, моя губонько, бо розірву до вуха!
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28.09.2024 20:59 Відповісти
Ці самовпевнені зрадники досі думають що в коаїні живуть одні зебіли. Сподіваюсь зворотній відлік для тварин вже розпочався.
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28.09.2024 21:00 Відповісти
Все западные СМИ пи@дят. Слушайте Никифорова
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28.09.2024 21:02 Відповісти
Так тупот3,14#діти... Є ще дебіли які вірять зєрмакам?
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28.09.2024 21:04 Відповісти
Достобіса!..
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29.09.2024 00:33 Відповісти
,,,,,,,,без слів!!! Відняло мову!!!
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28.09.2024 21:06 Відповісти
Шо за план?
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28.09.2024 21:07 Відповісти
А от це вже відверта брехня.

Хоча тим, у кого пам'ять, як у гуппі, може зайти.
Бо вже більше доби пройшло після того, як ЗЄ зі своєю ****** в США обісрався.
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28.09.2024 21:07 Відповісти
я навіть не знаю, хто краще бреше - трампісти, чи зебіли; неголений клован, чи рижий клоун Донні.
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28.09.2024 21:11 Відповісти
''Кожний кулик своє болото хвалить''.

А скаже правду яка незручна д'єрмаку-полетить з посади.
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28.09.2024 21:14 Відповісти
Потужно ригнув чел, схожий на п...дорка.
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28.09.2024 21:14 Відповісти
В америке офигеши гт вешичия зе🤣
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28.09.2024 21:15 Відповісти
Хто ж себе сам не похвалить
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28.09.2024 21:15 Відповісти
якщо "зелені" приведутьхоча бодин приклад, коли, і в якому конкретному випадку, починаючи з2019 року вони говорили українському народові,чи то світовій спільноті правду, тоді можна би було починати сумніватися в тому,про що казали західні партнери...
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28.09.2024 21:19 Відповісти
В оборот вас там не взяли?
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28.09.2024 21:25 Відповісти
Щоб ти з'їло і багато не пі*діло.
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28.09.2024 21:41 Відповісти
Це ще вони не бачили план Курської операції , то б тиждень з Капітолія не виходили, вивчали, переписували, фоткались з ним,військові аналітики ломали голови і намагались зрозуміти в чому кінцева мета всього цього , гуглили в вікіпедії ,хто ж той стратегічний геній який це придумав.
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28.09.2024 21:42 Відповісти
Нікіфоров постояв поряд ... і засвоїв навички хуцпи.
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28.09.2024 21:43 Відповісти
"...Простіше - Никифоров звинуватив авторитетні західні ЗМІ у брехні.

Все правильно. Раніше ми знали, що перемогти Росію Зеленському заважають Америка та Порошенко. Тепер ми знаємо, що крім Америки та Порошенка, перемогти Росію заважає ще й західна преса, тобто видання які читає весь світ - отой, що гадки не має про існування серіалів "Свати" та "Слуга народу".

А все чому? Певно тому, що не ходять журналісти "Економіст", "Файнешл Таймс" та "Вашингтон Пост" на шашлички до Зеленського. І їм чхати що там говорить президент України не під запис - чи як там Зеленський заявив журналісту "Української правди"?

От саме тому західні ЗМІ НЕ називають "недорогенькими". Бо епітети підбирають не такі, яких хочуть в ОПУ..." Печера Дракона
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28.09.2024 21:45 Відповісти
ох хорошо - локшина жирна з вух звисає
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28.09.2024 21:46 Відповісти
2020:
"Вторгнення не буде", "СНН гірше за Скабєєву", "заяви про стягування військ Росії до кордону України «свідома дезінформація»", "готуйтесь до шашликів" ....

2024:
"Західні ЗМІ гірше за Скабєєву", "Ми ближче до миру, ніж багато хто думає", "план перемоги потужний та незламний".

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28.09.2024 21:46 Відповісти
Цей точно каже правду.
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28.09.2024 21:52 Відповісти
Лизда с бородой.
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28.09.2024 21:59 Відповісти
Дурнуваті підлабузники та сраколизи. Інших у команді зеленського бути не може. Бо він не терпить нікого поруч з собою з розумних, незалежних з особистою думкою,
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28.09.2024 22:05 Відповісти
Зе-Брехун ти думаєш що люди не розуміють що сталося ви облажалися наволочі
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28.09.2024 22:12 Відповісти
Сам себя не похвалишь никто не похвалит😂🤣
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28.09.2024 22:20 Відповісти
Він теж Їпанутий? Чи профі-марафонщик ( ліцемір)
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28.09.2024 22:32 Відповісти
А що ще можна почути від прес-секретаря громадянина Зеленського?
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28.09.2024 22:35 Відповісти
Тьфу!... І більш ні слова!...
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28.09.2024 22:48 Відповісти
де план вашy зелену мать?
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28.09.2024 23:21 Відповісти
Дивна країна, дивні "державні" діячи,, дивні люди обравші тих діячив і як наслідок дивні заяви і отой суцільний треш
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29.09.2024 04:53 Відповісти
План перемоги України в США прийняли з величезною зацікавленістю, його взяли до роботи, - Никифоров Джерело:

А ще Трамп два дні вмовляв Зеленсьуого про зустріч.
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29.09.2024 08:21 Відповісти
обіцяв оральні стимули чи оракульські?
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29.09.2024 09:35 Відповісти
 
 