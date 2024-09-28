"План перемоги України" в США прийняли з величезною зацікавленістю, його взяли до роботи, - Никифоров
Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров стверджує, що український "План перемоги" в США прийняли конструктивно і з величезною зацікавленістю.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Західні ЗМІ підбирали різні епітети: типу прийняли з прохолодою, прийняли без ентузіазму, прийняли скептично цей План перемоги. Це все неправда, його прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його взяли до роботи", - сказав Никифоров.
Також прессекретар глави держави додав, що президент США Джо Байден повідомив, що 12 жовтня на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", "він уже повернеться з якимись рішеннями і відповідями".
"Тому початок обнадійливий",- підсумував Никифоров.
Нагадаємо, що під час свого американського турне президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" президенту США Джо Байдену, а також обом кандидатам у президенти - демократці Камалі Гарріс та республіканцю Дональду Трампу.
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Чи він мав на увазі, що той план на ха-ха пробиває?
а не оте невнятне "Сталася помилка при додаванні коментаря. Спробуйте ще раз"
А чому випустили оцього, а не вечірній гундосик?
Хіба оцей має повідомляти нам гарні новини...?
Хоча тим, у кого пам'ять, як у гуппі, може зайти.
Бо вже більше доби пройшло після того, як ЗЄ зі своєю ****** в США обісрався.
А скаже правду яка незручна д'єрмаку-полетить з посади.
Все правильно. Раніше ми знали, що перемогти Росію Зеленському заважають Америка та Порошенко. Тепер ми знаємо, що крім Америки та Порошенка, перемогти Росію заважає ще й західна преса, тобто видання які читає весь світ - отой, що гадки не має про існування серіалів "Свати" та "Слуга народу".
А все чому? Певно тому, що не ходять журналісти "Економіст", "Файнешл Таймс" та "Вашингтон Пост" на шашлички до Зеленського. І їм чхати що там говорить президент України не під запис - чи як там Зеленський заявив журналісту "Української правди"?
От саме тому західні ЗМІ НЕ називають "недорогенькими". Бо епітети підбирають не такі, яких хочуть в ОПУ..." Печера Дракона
"Вторгнення не буде", "СНН гірше за Скабєєву", "заяви про стягування військ Росії до кордону України «свідома дезінформація»", "готуйтесь до шашликів" ....
2024:
"Західні ЗМІ гірше за Скабєєву", "Ми ближче до миру, ніж багато хто думає", "план перемоги потужний та незламний".
А ще Трамп два дні вмовляв Зеленсьуого про зустріч.