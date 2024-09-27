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Новини
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Зеленський про результати візиту до США: "План перемоги" представлений Америці. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 947-го дня війни з РФ - щодо результатів візиту до США.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми щодо всіх тем устигли попрацювати. Готуємося до зустрічі в Німеччині у межах "Рамштайну" – це формат, де разом із партнерами ми будемо йти за змістом пунктів Плану перемоги. Дякую Президенту Байдену за запрошення.

Вчора у Вашингтоні ми з Президентом пройшли всі ключові речі, всі ключові рішення. Дякую за прагнення реалізувати саме такий шлях, щоб Україна виграла. Дякую за безпрецедентний військовий пакет та відповідні рішення – великий пакет, обсяг майже 8 мільярдів. Це підтримає наших воїнів та весь наш народ, зокрема є хороші речі для ППО перед зимою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський поділився деталями Плану перемоги з Гарріс: "Ми повинні закінчити цю війну". ФОТО

Були зустрічі в Конгресі США – повна підтримка. Обидві партії, обидві палати. Вдячний усім сенаторам, усім членам Палати представників за розмови, за дружні поради та за питання, які справді дають змогу досягти важливих результатів, нашої спільної сили та миру завдяки силі.

Як ми від початку й прагнули, "План перемоги" був представлений обом кандидатам у президенти. Зустріч із віцепрезиденткою Камалою Гарріс учора, довга розмова. І сьогодні – Дональд Трамп, розмова майже годину. Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати, і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як Росія", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський про зустріч з Трампом: Маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. ВIДЕО

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23973) США (23054) Трамп Дональд (5815) Гарріс Камала (127) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+34
"...Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення..."

Ще раз, повільно: будемо працювати, щоб наповнити кожен крок.
Це означає тільки одне - план це пустишка.
Прокукарекали - тепер намагаємось хоч щось доліпити.

Дурник - він і в Африці дурник. А в Україні - цілий президент....
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27.09.2024 22:25
+23
А тебе, ЗЕбіла, правда не торкає аж ніяк! але тебе аж ковбасить тільки від того, що людина каже правду з-за кордону. Тобі ж не хочеться, ну геть не хочеться(!!) визнати, що ВИ - ЗЕлохторат - привели оцю обіЗЗяну до влади! А з нею і всю оту шоблу, що зараз просто знущається з вас же, убогих! Вас попереджали перед виборами 19-го, але вже тоді ви реагували точно так, як і зараз...бо сказати вам нічого - ні тоді, ні зараз, бо...вам же ж "хоч поржом". Поржали вже? Встигли?
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27.09.2024 22:42
+22
"Потужно" или "незламно"? Что-то я не понял по видео.
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27.09.2024 22:20
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По перше ораторські здібності не говорять про дії людини . За послідній рік його українська набагато виросла і англійська . Слідкуючи за його діями , я його підтримую , Це у вас маячня в думках , ви на нього звалюете свої біди і біди всіх президентів які були до нього і яких ви на ура виберали . А факт один , що незважаючи на такий шалений тиск варварів він тримаетьсЯ і це визивае повагу. Порошенко без тиску такого підписав Мінськ. А інші президенти взагалі все продали , включаючи Ющенка патріота який Росії відав літаки , щоб українцям дешевий був газ. Загрілися
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28.09.2024 11:26 Відповісти
..я відчуваю...що спілкуюся з відвертим невігласом!? Слідкуючи за Вашою відвертою маячнею... рахую це за реальність! Ну і для Невігласа. Коли людина не вміє довести до аудіторії свої думки... то тільки дурень не зрозуміє... що які думки..такі і дії. Це коли ліс рубати..чи яму копати... то достатньо і такого рівня. Але коли розмовляти зі всім світом.. і нести маячню..(накшталт Вас) тут все і говорить про здібності. І невже підтягування української та англійської дали Володі можливість ясніше викладати свої погляди та наміри!? Якщо він на російській це не може робити..то давайте вже не смішити люд його промаовами на англійській. От читати він майстер. Але крок вправо від папірця... і Вова мичить...))) Порошенко підписав Мінськ...і врятував Україну... зупинивши активні бойові дії! Чи може Ви не знаєте... що у 2014 році нікому біло стояти проти регулярної російської армії... Не було армії в Україні. Ситуацію врятували добровольці...і залишки армії... Покотись русня далі... України би не було б у 2014... І тільки дурноголові не знають..чому Порох підписав Мінськ. Питання до Вас ..як стверджувача досягнень Зеленського!!?? Нащо у 2020 році почали скорочувати військово-повітряні сили ЗСУ? Чому масово звільняли військових льотчиків... про яких Ви згадували? Чому у 2021 розформовували танкові бригади ..зокрема у Овручі...і чому відводили війска з півдня України? Чому знаючи... і маючи всі дані про готуючийчя напад.. не об*явили загальну мобілізацію.. не привели війська у бойовий стан ? Чому на вимогу огидного Вам Пороха... виділити терміново 50 млрд. грн. ЗСУ за кілька днів до нападу отримали відмову? І Вам ..як невігласу ..інформауія!! Літаки русні передали у 2000 році...коли Ющенко не був президентом України!!! А яйця по 17... а наміри підписати Стамбул... а відверта політика здачі держави...це те..що Ви називаєте...ТРИМАТИСЯ?
Нажаль вибрали зеленого такі ж невігласи ..як і Ви!! Нічим Ви не відлічаєтеся від них... Не диво... що люди ..які не здатні аналізувати події пишуть тут. Ви яскравий приклад невміння думати і аналізувати. Як кажуть.. звичайна жертва Єдиного марафону..))))
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28.09.2024 12:06 Відповісти
.. моє пояснення просте!! Популізм... який і шкодить і допомагає. Допомагає... бо додає відсотки ... шкодить... бо забирає відсотки... А між цим однаковим поняттям дії...які хтось розуміє, а хтось навіть не збирається розуміти. І Порох закінчував АТО ..і Зелений закінчував ООС... Але Порох піднімав армію...щоб закінчити АТО... а Хрипатий знищував армію...!!! А Порох програв..бо банально був ******* лайном!! А нашим дурноголовим достатньо раз показати і розказати маячню про Свинарчуків.. збагачення у 80 раз...цукерки Рошен у рашці... перекрутити Мінські домовленності... і навіть Обіймаю..Жму руку...щоб зробити хибний вибір! І Трамп зараз верещить...що закінчить війну в Україні. Я Вам скажу відверто. Спираючись на свію професію авіатора військового... а зараз цівільного. Я знаю..якою була авіація військова при януковичу... знаю... якою вона стала за роки президенства Пороха... і своїми очима бачив..як зелена паскуда.. ( по іншому не можу) нищила набуте з реактивною швидкістью. І цього достатньо... щоб не згадувати слова Пороха стосовно закінчення АТО. І кожний з нас коваль свого щастя.. Будь то Ви..я..чи Порох...
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28.09.2024 13:45 Відповісти
Гаразд ви знаєте про стан авіації. Чому б Порошенкові було не пояснити це? Я вперше чую від вас за авіацію. Не топіть за Порошенка - він не вартий жодного виборця. Я це зрозумів коли після програшу він так і не зробив роботу над помилками і не пояснив конкретно де він схибив і чому програв. Люди не знали Зеоенського але знали що Порошенко пообіцяв і не зробив і для чоловіка це найбільш ганебна справа.
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28.09.2024 17:46 Відповісти
Що пояснити? Мінські домовленності? Так всі з головою розуміють, чому їх підписали. Чи Пороху потрібно було волати на весь світ...що зелений руйнує ЗСУ? Ви кажете..що про це не знали? Кому поясняти про свої помилки? Тим ..хто нічого не розуміє і фактично нічого не знає? Ви вперше чуєте про авіацію? То може Ви вперше чуєте і за розвал ЗСУ при зеленому? Може Ви вперше чуєте... що знаючи про напад... бачачи..як евакуюються посольства з Києва... і НІЧОГО НЕ РОБИТИ...Ви теж про це не знаєте? І не знаєте..чому з Гостомеля за пару днів до початку війни виведена бригада національної гвардії..яка контролювала аеродром Гостомель? Про скорочення танкових підрозділів... відведення військ Ви теж не знали? Ви не знали...що в перші дні війни у кабіни літаків сіли 50-60 річні пілоти...які не літали на цих типах по 15-20 років? Ви не знали...що поверталися ті..хто звільнився у 20-21 роках..тому що про авіацію військову зелений забув? Може Ви не знаєте... що пілот розбившогося Ф-16 теж повернувся в армію з початком війни! А скільки загинуло екіпажів ..завдяки тому..що гнида поклала на армію... Не топити за Пороха? А може порівняєте..що зробив Порох за свою каденцію..і що Зелений? Я Вам скажу! Порох відродив армію. Порох підняв на крило військову авіацію. До Пороха у частині Су-24м було 5 справних літаків і три підготовлених екіпажа. Після Пороха 28 справних і 1.2 екіпажа на літак. І літали ..тренуючись два рази на неділю вдень і вночі. А при зеленому за три місяці... одна льотна зміна... бо керосину нема! Про катастрофу у Купянську Ан-26 з курсантами чули? Стовідсоткова провина зеленої влади. Не знали зеленого ..а знали Пороха? Все ..що зробив Порох поганого... давно перекрито його добрими справами. То нащо мені пояснювати Вам... хто такий Порох насправді...коли Ви нічого не знаєте. Чи не бачите!!! ?? Скоріш всього НЕ ХОЧЕТЕ бачити!
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28.09.2024 18:50 Відповісти
Ви пишете "Кому поясняти про свої помилки? Тим ..хто нічого не розуміє і фактично нічого не знає?" - своїм виборцям. Він (Порошенко) відбувся загальними фразами про недоліки у роботі з комунікаціями а у чому ці недоліки були він не сказав. Звиняйте - у нас демократія навіть якщо народ не такий він має право голосу. Я не спеціаліст по військовій авіації але припускаю що і Порошенко і Зеленський теж не є такими спеціалістами і тому якось опустити командуючих авіацією главкомів і начальників генштабу теж неправильно - а зразу чіпляти всі зради і перемоги не Президента. Ви натякаєте що Зеленський особисто готував Гостомель до здачі? А де був Залужний Олещук і так далі? Чого мовчали? Може це не Зеленський а Залужний ступив? Я точно не знаю і думаю що Ви теж. По Вашій логіці у всіх провалах в ЗСУ винен особисто Зеленський. А я в 2023 році виходив на бойові завдання без плану медичної евакуації бо командиру роти було ліньки той план писати Зеленський певно не знав що він за те теж був особисто винний згідно Вашої логіки.
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28.09.2024 21:48 Відповісти
... а Ви знаєте, що таке керувати державою? Судячи по написаному Вами...Ви дуже далекі від цього поняття! Країною керує КОМАНДА ..яку очолює ПРЕЗИДЕНТ!!! І знищення ЗСУ... це плановане дійство..одобрене ПРЕЗИДЕНТОМ і його КОМАНДОЮ!!! І далі..Ви і близько не знаєте ..хто і за що відповідає! Залужний Головнокомандуючий ЗСУ набуває повноважень тільки після введення військового стану у країні! Він командував силами ООС напряму..а взагалом ЗСУ керує Міністр Оборони. І тільки після введення военного стану влада надається головкому! Я не натякаю на здачу Гостомеля. Я натякаю на програму знищення самостійної держави діями президента Зеленського! Я хочу задати Вам одне єдине питання! Чому Зеленський ..маючі всі дані про готуючийся напад не видав наказ на приведення всіх частин у стан бойової готовності..і не ввів у державі війскового стану і не об*явив мобілізацію???
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28.09.2024 22:20 Відповісти
.. Ви самі видалили свою маячню..чи хтось допоміг? Ви так гарненько спригуєте з питань і навіть не намагаєтеся на них відповісти!! То повторюю...якщо не змогли прочитати!!

Чому Зеленський ..маючі всі дані про готуючийся напад не видав наказ на приведення всіх частин у стан бойової готовності..і не ввів у державі війскового стану і не об*явив мобілізацію???

А стосовно СТО... то машину-державу Порох за п*ять років відремонтував достатньо добре!! Тільки ті....кого посадили у цю машину їхати.. почали її розгойдувати, верещати...що її не так відремонтували... не поставили шкіряних крисел..і не відремонтували кондіціонер!!! І ті хто їхав у цій машині поїхали на іншу СТО..Зеленську... То новий майстер відкрутив і колеса..і запоров двигун.... І тягнуть зараз цю машину 51 країна....Щоб хоч зберегти те, що може колись поїде!!! А майстер кожен день розповідає...що він все робить ...щоб машина їхала без колес і двигуна...

А про Гостомель..Чонгар... Овруч та інші діяння зелених Ви дізнаєтеся, коли зелений не буде президентом..а буде сидіти на Лук*янівці і винуватити у всьому всіх.... То..що Ви не вмієте аналізувати і бачити факти... це Ваше горе. Але чекаю відповіді на питання!! ЧОМУ????
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29.09.2024 10:48 Відповісти
Ваша відповідь... відверта дурість!! Залужний повинен був за СПИНОЮ..щось робити!!! Для відвертого невігласа..яким Ви себе виставляєте... словосполучення державна зрада нічого не варте. Більш дитячої та дурноголової відповіді і не знайти!! Для ВАС!!! ВДРУГЕ!!! Залужний прийняв командування 24.02.2022. За дії МО та шайки зеленого його потрібно було вигнати? Ви маєте здогадки? А я маю факти...які проаналізовані. Для недалеких ...накшталт Вас ..їх не потягнути розумово. Але попробую. Зелений мав інформацію від розвідок.. і знав план захоплення Києва! Це безперечно... Основним місцем заходу в Україну і на Київ була північ України через Чернобиль Овруч.. і висадки десанту був аеродром Гостомель... То питання! Нащо розформували овручську танкову бригаюу (війна з 2014) ..і нащо вивели з Гостомеля бригаду Національної гвардії..яка охороняла аеродром? Нащо вивели війська з під Чонгара?? Нащо вивели 20.02.2022 року бригаду з Нової Каховки!? Чому до кримінальної відповідальності притягнуто генерала Кривоноса..який чвоїм рішенням і діями заблокував аеропорт Жуляни... яки банально кинули. І це завадило кацапам посадити можливий десант у Жулянах.... Кривонос ворог? За що кримінальне провадження?
А наостанок скажу... Зелений не втік...бо чекав. І Данілов дуже добре це підтвердив у своїх згадках.... ..я зайшов у кабінет Володимира Олександровича... Він стояв у вікна у білій !!!! ??? сорочці.... Такий маленький штрих...біла сорочка... а питань багато!! Але це не для Вас питання. Вам цього не осилити... Як і слова Арестовича...про відбиття атаки російських десантників на офіс президента. Відповіді Ві ніякої ..обгрунтованої видати нездатні!
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29.09.2024 11:07 Відповісти
..на додаток!! Не чули про авіацію? А в Мелітополі військово транспортні літаки злітали під ракетним обстрілом. Ракета попала в запускаючийся Іл-76...де загинув екіпаж і пасажири військові. Другий не зміг вирулити і теж згорів. А чому не вивели їх звідти...??? Чому дочекалися ракетної атаки!!?? Чи в Україні так багато було таких дорогих літаків? Ви знаєте те...що Вам впарює Єдиний марафон!
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28.09.2024 18:58 Відповісти
Підсумки одним словом - обісрався
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28.09.2024 00:37 Відповісти
шось бубсель коли закопував українські ракетні програми в велике асфальтивництво і розміновував все, що можна на півдні України, по штатам і европам він не шатався, а тупо ****** любий грошик, який на каре око впаде....
а тут якось запатріотіло казла на вояж!
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28.09.2024 00:42 Відповісти
не викидуй партбілет!
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28.09.2024 02:06 Відповісти
Я щось не розумію, єдиний план це переведення країни на військові рейки, будівництво трьох ліній оборони, своя ядерна зброя, як гарантія безпеки!!
Нічого крім сили кацапи не розуміють і домовленості і договори не вартують навіть паперу на якому підписані!!!
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28.09.2024 01:45 Відповісти
та ні - це просто ви надайте, а ми ******** залишки...
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28.09.2024 02:34 Відповісти
Та ні, то вже хера, залишки нехай вам, мерзенні хахли, а ми ******** основну частину!
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28.09.2024 06:34 Відповісти
кацап на прояві...
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28.09.2024 06:36 Відповісти
довбень ніколи не відрізнить крітіку від ненависті....
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28.09.2024 06:39 Відповісти
Дурне поїхало в турне.
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28.09.2024 07:48 Відповісти
Чмо тупориле! А яка твоя роль в цих планах, відосіки клепати? Безтолковий ішак роздає завдання усім, окрім себе.
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28.09.2024 07:54 Відповісти
Клоун снова обосрался на весь мир, но он этого не видит,не хочет видеть и не понимает. Уже весь мир понял что он идиот , и он сейчас это лишний раз подтвердил. А по бенямарафону ему все поют оды, как кимерсену. Хорошо иметь свои отжатые телеканалы для идиотов. Все точно так же как на московии. Почерк и стиль один и тот же. Слава богу что в G7 уже все понимают что с этим нужно что то делать.Сикорский не просто так приезжал в Киев каштанами полюбоваться. Все будет Украина, а за это недоразумение в лице клоуна скоро забудут.
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28.09.2024 08:30 Відповісти
Зеленський все зробив , щоб саме ти не обісрався, і не тільки ти
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28.09.2024 11:39 Відповісти
Тебе бы с клоуном хоть бы немного мозгов на двоих. А то писать тебя научили, а думать забыли научить. Бывает и гораздо хуже.
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28.09.2024 14:24 Відповісти
Ключовий момент - наповнити. Малося на увазі кишені. А з рештою, гівнячий стендап вийшов. Розсміши коміка. Тільки зараз в жюрі був трамп. Було несмішно
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28.09.2024 10:39 Відповісти
Так званий президент брехав, бреше та буде брехати!

Наші захисники на фронті всіх рашистів, які воюють проти України, називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та владу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому, одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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28.09.2024 10:41 Відповісти
Тут не тільки Зеленський нічого б не добився, бо захід не піде до кінця і, напевно, буде зливати воду. У них є свої країни і громадяни, і на великий ризик для них вони не готові.
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28.09.2024 11:09 Відповісти
Скільки американских бригад пришлють воювати проти росіян?
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28.09.2024 11:31 Відповісти
Як все примітивно !!!
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28.09.2024 11:31 Відповісти
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28.09.2024 11:33 Відповісти
Вірити в перемогу України , це країна мрій по твоєму,
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28.09.2024 11:40 Відповісти
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28.09.2024 11:42 Відповісти
чий Крим, мериканець?
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28.09.2024 11:44 Відповісти
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28.09.2024 11:45 Відповісти
https://www.facebook.com/georg.inforesist.7/videos/1691327354949117
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28.09.2024 11:35 Відповісти
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28.09.2024 11:40 Відповісти
"Швидкий мир" на яких умовах, падлюко? Про перемогу вже мова не йде, про повернення територій - немає ні слова, про компенсації за руйнацію України - щось нічого не чути... Мерзотнику, ти маєш ще лице малюватися на екрані перед народом і світом? Удавийся, падло, десь у параші !
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28.09.2024 13:20 Відповісти
Мне ЕГО уже начинает быть жаль...
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28.09.2024 13:31 Відповісти
Все потужно і красиво. Нарешті в США вийняли найвеличнішого з теплої ванни і занурили у неменш тепле лайно. Конкретики ніякої немає. Гундосики за океаном не проходять.
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28.09.2024 13:45 Відповісти
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