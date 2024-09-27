Зеленський про результати візиту до США: "План перемоги" представлений Америці. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 947-го дня війни з РФ - щодо результатів візиту до США.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми щодо всіх тем устигли попрацювати. Готуємося до зустрічі в Німеччині у межах "Рамштайну" – це формат, де разом із партнерами ми будемо йти за змістом пунктів Плану перемоги. Дякую Президенту Байдену за запрошення.
Вчора у Вашингтоні ми з Президентом пройшли всі ключові речі, всі ключові рішення. Дякую за прагнення реалізувати саме такий шлях, щоб Україна виграла. Дякую за безпрецедентний військовий пакет та відповідні рішення – великий пакет, обсяг майже 8 мільярдів. Це підтримає наших воїнів та весь наш народ, зокрема є хороші речі для ППО перед зимою.
Були зустрічі в Конгресі США – повна підтримка. Обидві партії, обидві палати. Вдячний усім сенаторам, усім членам Палати представників за розмови, за дружні поради та за питання, які справді дають змогу досягти важливих результатів, нашої спільної сили та миру завдяки силі.
Як ми від початку й прагнули, "План перемоги" був представлений обом кандидатам у президенти. Зустріч із віцепрезиденткою Камалою Гарріс учора, довга розмова. І сьогодні – Дональд Трамп, розмова майже годину. Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати, і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як Росія", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Нажаль вибрали зеленого такі ж невігласи ..як і Ви!! Нічим Ви не відлічаєтеся від них... Не диво... що люди ..які не здатні аналізувати події пишуть тут. Ви яскравий приклад невміння думати і аналізувати. Як кажуть.. звичайна жертва Єдиного марафону..))))
Чому Зеленський ..маючі всі дані про готуючийся напад не видав наказ на приведення всіх частин у стан бойової готовності..і не ввів у державі війскового стану і не об*явив мобілізацію???
А стосовно СТО... то машину-державу Порох за п*ять років відремонтував достатньо добре!! Тільки ті....кого посадили у цю машину їхати.. почали її розгойдувати, верещати...що її не так відремонтували... не поставили шкіряних крисел..і не відремонтували кондіціонер!!! І ті хто їхав у цій машині поїхали на іншу СТО..Зеленську... То новий майстер відкрутив і колеса..і запоров двигун.... І тягнуть зараз цю машину 51 країна....Щоб хоч зберегти те, що може колись поїде!!! А майстер кожен день розповідає...що він все робить ...щоб машина їхала без колес і двигуна...
А про Гостомель..Чонгар... Овруч та інші діяння зелених Ви дізнаєтеся, коли зелений не буде президентом..а буде сидіти на Лук*янівці і винуватити у всьому всіх.... То..що Ви не вмієте аналізувати і бачити факти... це Ваше горе. Але чекаю відповіді на питання!! ЧОМУ????
А наостанок скажу... Зелений не втік...бо чекав. І Данілов дуже добре це підтвердив у своїх згадках.... ..я зайшов у кабінет Володимира Олександровича... Він стояв у вікна у білій !!!! ??? сорочці.... Такий маленький штрих...біла сорочка... а питань багато!! Але це не для Вас питання. Вам цього не осилити... Як і слова Арестовича...про відбиття атаки російських десантників на офіс президента. Відповіді Ві ніякої ..обгрунтованої видати нездатні!
а тут якось запатріотіло казла на вояж!
Нічого крім сили кацапи не розуміють і домовленості і договори не вартують навіть паперу на якому підписані!!!
Наші захисники на фронті всіх рашистів, які воюють проти України, називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та владу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому, одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!