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Новини Війна
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Зеленський поділився деталями "Плану перемоги" з Гарріс: "Ми повинні закінчити цю війну". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями "Плану перемоги" з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс під зустрічі у США 26 вересня. 

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в повній координації зі Сполученими Штатами", - зазначив він.

Ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир. Ми повинні захистити наших людей - українські родини, українських дітей - і всіх від путінського зла", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працюватиму, щоб Україна перемогла, - Гарріс 

Як повідомили в Офісі президента України, Зеленський подякував Гарріс за участь у першому Саміті миру й за незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів протягом усього цього часу.

Президент розповів про останні події на полі бою, операцію в Курській області, а також про російські атаки на українську енергетику.

Зеленський поділився деталями Плану перемоги з Гарріс

Глава української держави закликав зміцнити протиповітряну оборону України й посилити тиск на РФ.

Камала Гарріс зазначила, що це вже її сьома зустріч із Володимиром Зеленським, і запевнила в непохитній підтримці України. За її словами, США продовжать надавати безпекову допомогу, необхідну для перемоги України.

"Ми повинні захищати наші демократичні цінності та протистояти агресорам. І ми повинні відстоювати міжнародний порядок, правила й норми. Кожен із цих принципів поставлений на карту в Україні, і саме тому боротьба України має значення для американського народу", - наголосила віцепрезидентка США.

Читайте також: Зеленський представив Байдену План перемоги. Наступний крок - команди проведуть консультації

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) план (170) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+18
Ми повинні не закінчити війну, а ПЕРЕМОГТИ! Дебіла шматок !
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27.09.2024 08:38
+12
73 вже зробили всіх разом в 19
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27.09.2024 08:47
+9
За кілька днів про цей "план" вже ніхто й не згадає. Особливо, упороті зебіли
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27.09.2024 08:43
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Ми повинні не закінчити війну, а ПЕРЕМОГТИ! Дебіла шматок !
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27.09.2024 08:38 Відповісти
73 вже зробили всіх разом в 19
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27.09.2024 08:47 Відповісти
..війна..як результат першої перемоги 2019 зеленського! Результат другого плану перемоги. 2022.. здача України .. Не вдалося! Третій план перемоги... 2024. Намагання звинуватити союзників у недостатній допомозі... і як слідство продовження війни на невідомий час. Буде і четвертий план перемоги... Куди і як тікати... Але він сумнівний..бо і сьогодні мудрий нарід може повернутися до результатів 2019 року. Кількість дурноголових не зменшилась.. а навіть збільшується... З*явилися вже поціновувачи Єрмака..як наступного лідера ...
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27.09.2024 10:26 Відповісти
А що , за шнир з права від Зеленого, і що воно там робить ?
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27.09.2024 13:20 Відповісти
..нянька.... щоб дитина не ляпнула більш..ніж треба. І хто підкаже ж дитині..де насрати... де промовчати...де щось прочитати. Він же ж сам колись прогундосив... ..з нянькою я прийшов... з нянькою і піду..
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27.09.2024 14:07 Відповісти
рос.свиням слова не давали, рило забрало і пнх
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27.09.2024 13:19 Відповісти
А що там робить завгосп ОП? Олівці стругає?
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27.09.2024 08:40 Відповісти
за колінку тримає.
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27.09.2024 08:41 Відповісти
Так званий "міністр оборони" сидись десь у кутку, а феесбешна гнида -- в центрі уваги.
Цікаво, до нього хтось з американської сторони, хоч словом звернувся?
"Трись, Матюшо! Трись!"
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27.09.2024 10:23 Відповісти
Холодно сприйняв ЕрЗе і власне Держдеп, який не погодився з тим, щоб д'Ермак був в складі офіційної делегації України. Тому д'Ермак там перебував як приватна особа. Про це свідчить оця інфа:
https://glavcom.ua/world/world-politics/u-ssha-poruch-iz-zelenskim-zjavivsja-chinovnik-jakoho-ne-bulo-zajavleno-u-skladi-delehatsiji-foto-1022287.html У США поруч із Зеленським був впливовий чиновник, якого не заявляли у складі делегації
24 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з багатьма політиками світу та США, зокрема, з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. У цих зустрічах брав участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак, хоча його не було заявлено у списку офіційної делегації.
Нагадаємо, 17 вересня Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді, згідно з інформацією Офісу президента, до списку увійшли:
-міністр закордонних справ Андрій Сибіга,
-постійний представник при ООН Сергій Кислиця,
-заступник голови Офісу президента Ігор Жовква,
-генеральний прокурор Андрій Костін,
-заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра,
-віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
-голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров,
-посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич,
-уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,
-директор департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський.
Про Андрія Єрмака у затведженому списку делегації не було згадано. Проте на фото, які оприлюднює під час візиту глави держави до США, видно, як глава Офісу президента сидить поруч із лідером України на 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Також, як повідомив Офіс президента, Андрій Єрмак виступив під час Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Він там закликав союзників України збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги.
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27.09.2024 13:27 Відповісти
камала дивиться на це непорозуміння і ледь стримується, що б не зареготати.
лисий чувак, позаду, ось ось накрутить вухо, та випхає звідти підсрачником, зе!лідора.
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27.09.2024 08:40 Відповісти
Деталі плану перемоги:
"Хачу всего і пабольше, пабольше, пабольше!"
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27.09.2024 08:42 Відповісти
За кілька днів про цей "план" вже ніхто й не згадає. Особливо, упороті зебіли
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27.09.2024 08:43 Відповісти
...так як і про всі попередні "ЗЕплани"!
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27.09.2024 10:46 Відповісти
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27.09.2024 08:48 Відповісти
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27.09.2024 08:52 Відповісти
Зеля авантюрист і клоун.
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27.09.2024 13:21 Відповісти
Американцям потім буде соромно, що сиділи за одним столом з мародерами і корупціонерами бідного українського народу. А наріду 73% вже сорому не позичати, їх більшість дриснула в ЄС і до тієї ж США спасати свої дупи, не побігли захищати сваій вибір на передок. Україна переможе тільки з іншим президентом, час показав, що цей крім піару нічого не дасть для перемоги, навпаки, розкрадуть те, що ще залишилося.
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27.09.2024 08:54 Відповісти
..а то американці не знають... хто перед ними?!! Та ще перед 2019 роком аналітичний відділок Президента США поклав йому на стіл всю картину обличчя хрипатого та його оточення! Невже Ви думаєте, що західні союзники не знають про все..що стосується клоуна?
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27.09.2024 10:33 Відповісти
Потужні деталі(насправді жодних деталей) незламного плану сидіння в кріслі ще 4 роки.
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27.09.2024 08:54 Відповісти
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27.09.2024 09:09 Відповісти
Якщо на цій зустрічі найперше стирчала харя Єрмачка - до дупи усі ці перемовини.
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27.09.2024 09:24 Відповісти
Ой навряд чи ти, цього, Володю, хочеш, ой навряд...
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27.09.2024 09:30 Відповісти
Зеля, ти війну вже більше п'яти років зупиняєш! Іди геть розбійник!
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27.09.2024 09:31 Відповісти
Що характерно, про цей план постійно гундосить твльки ЗЄ.
Американці одразу сказали, що це *****, а не план. Але ЗЄ продовжує типу його "показувати".
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27.09.2024 10:00 Відповісти
Закинчити вийну = Провести Выборы, поставить нового президента (например Залужного) и готовиться ко Третьему раунду... (2014, 2022, 20...? )
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27.09.2024 10:02 Відповісти
А коли українці його побачать?
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27.09.2024 10:05 Відповісти
.. так з весни 2019 план у вільному доступі...!!! )))
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27.09.2024 10:35 Відповісти
про 28 попереджень про напажд, які ти поц похерив, тобі згадували? хоча люди цивілізовані зустрілися з гп-компанією, тому навряд чи...
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27.09.2024 10:31 Відповісти
"Зеленський поділився деталями Плану перемоги з Гарріс: "Ми повинні закінчити цю війну".

То чого ж ти її не закінчив ще в Стамбулі в березні 2022 року , коли Путло зрозуміло , що з Україною швидко покінчити не вийде і треба швидко відповзати в свою барлогу?

Ще був українським Маріуполь , була майже цілою промисловість та енергетика , живими та не покаліченими лишились би сотні тисяч українців , мільйони біженців одразу повернулись би с закордону ... але - тобі, Вова , не хотілось йти на стадіон та звітувати за свою потужну діяльність з 2019 року , бо ти не такий сміливий, як Папєрєднік , і НІКОЛИ ні за що не відповідав та не вибачався !
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27.09.2024 10:33 Відповісти
... судячи по Вашому допису... у Стамбулі був план Перемоги?
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27.09.2024 10:37 Відповісти
В Стамбулі був план здачі, сьогодні б Украіна повзала перед росіею ,після Бучі перервав Зе переговори.Стояти на колінах некраща поза?
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27.09.2024 13:26 Відповісти
За столом справа "xарошиє украінскіє"
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27.09.2024 10:39 Відповісти
Ти ЗЕблазень для початку українцям показати цей "план" не маєш бажання? Сцикотно що багато хто з них зрозуміє де і ким він "писаний" цей твій "план"?
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27.09.2024 10:50 Відповісти
Такое ощущение что сам план Перемоги не знает только сам Зеленский. Весь мир его уже знает, даже прелагает корректировки, а этот обкуренный клоун предлагает всем рассказать про его детали.
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27.09.2024 10:58 Відповісти
а можна "планом перемоги" поділитись з українцями? Бо нам з цим планом потім жити.
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27.09.2024 11:31 Відповісти
хрипате чмо все робить по радянським фільмам, на яких його взростили!
наче має бути лідером ДЕМОКРАТИЧНОЇ держави, на ВИБОРАХ якої його призначили на вищу посаду і воно МАЄ звітувати, в першу чергу, перед СВОЇМИ громадянами!
обговорювати якісь плани та стратегії З НАРОДОМ ЯКИЙ ТЕБЕ ОБРАВ, паскуда!
натомість, воно пхається в іншу країну з якимось планом, на який НАРОД його НЕ УПОВНОВАЖУВАВ!

повне враження що Україна - то якась тоталітарна країна, де незламний лідор денно-і-нощно ****** на обороноздатністю территорії, а люди, які випадково опинилися на тій территорії - військовий ресурс
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27.09.2024 13:00 Відповісти
Як показово, демократичний кандидат на виборах у США К.Харріс говорить про перемогу України у путлєрівській війні проти України, а рашистський агент, самопроголошений узурпатор, який захопив всю державну владу в Україні, державний зрадник фало-піаніст єрзе торочить про незрозуміле "закінчення війни", маючи на меті здачу української території і капітуляцію перед своїм господарем кремльовським агресором.

Заявити про перемогу України у відбитті московської агресії його узкоізична челюсть не повертається вимовити щоб не отримати по чердаку від свого кремльовського куратора.
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27.09.2024 13:16 Відповісти
Де ти замітив здачу?для чого фантазувати? Достатньо фантазій від трампа.
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27.09.2024 13:20 Відповісти
Зданий південь-це не здача???
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27.09.2024 13:46 Відповісти
Замітати будеш в себе вдома.
Тобі повилазило, зданих Сіверодонецька, Бахмута, Маріуполя, Соледара, Авдіївки та інших міст не помітив, зараз здаваних Вугледара, Торецька, Покровська не помічаєш?
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27.09.2024 14:27 Відповісти
План у нього один.*Я нікому нічого не должен*.Коли буде невдача,повинні будуть усі,крім мене.А при успіху,це моя особиста заслуга,все інше,то це таке.
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27.09.2024 13:35 Відповісти
"Ми повинні закінчити цю війну" - геніальний план!!!

Всім, хто був залучений до роботи над ним, надати премію 300% від з/п і путівками за кордон!
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27.09.2024 13:45 Відповісти
 
 