Зеленський поділився деталями "Плану перемоги" з Гарріс: "Ми повинні закінчити цю війну". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями "Плану перемоги" з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс під зустрічі у США 26 вересня.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в повній координації зі Сполученими Штатами", - зазначив він.

Ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир. Ми повинні захистити наших людей - українські родини, українських дітей - і всіх від путінського зла", - наголосив Зеленський.

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Як повідомили в Офісі президента України, Зеленський подякував Гарріс за участь у першому Саміті миру й за незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів протягом усього цього часу.

Президент розповів про останні події на полі бою, операцію в Курській області, а також про російські атаки на українську енергетику.

Глава української держави закликав зміцнити протиповітряну оборону України й посилити тиск на РФ.

Камала Гарріс зазначила, що це вже її сьома зустріч із Володимиром Зеленським, і запевнила в непохитній підтримці України. За її словами, США продовжать надавати безпекову допомогу, необхідну для перемоги України.

"Ми повинні захищати наші демократичні цінності та протистояти агресорам. І ми повинні відстоювати міжнародний порядок, правила й норми. Кожен із цих принципів поставлений на карту в Україні, і саме тому боротьба України має значення для американського народу", - наголосила віцепрезидентка США.

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