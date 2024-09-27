Зеленський поділився деталями "Плану перемоги" з Гарріс: "Ми повинні закінчити цю війну". ФОТО
Президент України Володимир Зеленський поділився деталями "Плану перемоги" з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс під зустрічі у США 26 вересня.
Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в повній координації зі Сполученими Штатами", - зазначив він.
Ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир. Ми повинні захистити наших людей - українські родини, українських дітей - і всіх від путінського зла", - наголосив Зеленський.
Як повідомили в Офісі президента України, Зеленський подякував Гарріс за участь у першому Саміті миру й за незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів протягом усього цього часу.
Президент розповів про останні події на полі бою, операцію в Курській області, а також про російські атаки на українську енергетику.
Глава української держави закликав зміцнити протиповітряну оборону України й посилити тиск на РФ.
Камала Гарріс зазначила, що це вже її сьома зустріч із Володимиром Зеленським, і запевнила в непохитній підтримці України. За її словами, США продовжать надавати безпекову допомогу, необхідну для перемоги України.
"Ми повинні захищати наші демократичні цінності та протистояти агресорам. І ми повинні відстоювати міжнародний порядок, правила й норми. Кожен із цих принципів поставлений на карту в Україні, і саме тому боротьба України має значення для американського народу", - наголосила віцепрезидентка США.
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Цікаво, до нього хтось з американської сторони, хоч словом звернувся?
"Трись, Матюшо! Трись!"
https://glavcom.ua/world/world-politics/u-ssha-poruch-iz-zelenskim-zjavivsja-chinovnik-jakoho-ne-bulo-zajavleno-u-skladi-delehatsiji-foto-1022287.html У США поруч із Зеленським був впливовий чиновник, якого не заявляли у складі делегації
24 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з багатьма політиками світу та США, зокрема, з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. У цих зустрічах брав участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак, хоча його не було заявлено у списку офіційної делегації.
Нагадаємо, 17 вересня Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді, згідно з інформацією Офісу президента, до списку увійшли:
-міністр закордонних справ Андрій Сибіга,
-постійний представник при ООН Сергій Кислиця,
-заступник голови Офісу президента Ігор Жовква,
-генеральний прокурор Андрій Костін,
-заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра,
-віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
-голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров,
-посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич,
-уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,
-директор департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський.
Про Андрія Єрмака у затведженому списку делегації не було згадано. Проте на фото, які оприлюднює під час візиту глави держави до США, видно, як глава Офісу президента сидить поруч із лідером України на 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Також, як повідомив Офіс президента, Андрій Єрмак виступив під час Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Він там закликав союзників України збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги.
лисий чувак, позаду, ось ось накрутить вухо, та випхає звідти підсрачником, зе!лідора.
"Хачу всего і пабольше, пабольше, пабольше!"
Американці одразу сказали, що це *****, а не план. Але ЗЄ продовжує типу його "показувати".
То чого ж ти її не закінчив ще в Стамбулі в березні 2022 року , коли Путло зрозуміло , що з Україною швидко покінчити не вийде і треба швидко відповзати в свою барлогу?
Ще був українським Маріуполь , була майже цілою промисловість та енергетика , живими та не покаліченими лишились би сотні тисяч українців , мільйони біженців одразу повернулись би с закордону ... але - тобі, Вова , не хотілось йти на стадіон та звітувати за свою потужну діяльність з 2019 року , бо ти не такий сміливий, як Папєрєднік , і НІКОЛИ ні за що не відповідав та не вибачався !
наче має бути лідером ДЕМОКРАТИЧНОЇ держави, на ВИБОРАХ якої його призначили на вищу посаду і воно МАЄ звітувати, в першу чергу, перед СВОЇМИ громадянами!
обговорювати якісь плани та стратегії З НАРОДОМ ЯКИЙ ТЕБЕ ОБРАВ, паскуда!
натомість, воно пхається в іншу країну з якимось планом, на який НАРОД його НЕ УПОВНОВАЖУВАВ!
повне враження що Україна - то якась тоталітарна країна, де незламний лідор денно-і-нощно ****** на обороноздатністю территорії, а люди, які випадково опинилися на тій территорії - військовий ресурс
Заявити про перемогу України у відбитті московської агресії його узкоізична челюсть не повертається вимовити щоб не отримати по чердаку від свого кремльовського куратора.
Тобі повилазило, зданих Сіверодонецька, Бахмута, Маріуполя, Соледара, Авдіївки та інших міст не помітив, зараз здаваних Вугледара, Торецька, Покровська не помічаєш?
Всім, хто був залучений до роботи над ним, надати премію 300% від з/п і путівками за кордон!