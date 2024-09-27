Зеленский поделился с Харрис деталями Плана победы: "Мы должны закончить эту войну". ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями Плана победы с вице-президентом США Камалой Харрис во время встречи в США 26 сентября.
Об этом глава государства сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Для нас это очень важно – быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединенными Штатами", - отметил он.
Мы должны закончить эту войну, нам нужен справедливый мир. Мы должны защитить наших людей – украинские семьи, украинских детей – и всех от путинского зла", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщили в Офисе президента Украины, Зеленский поблагодарил Харрис за участие в первом Саммите мира и за неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов на протяжении всего этого времени.
Президент рассказал о последних событиях на поле боя, операции в Курской области, а также о российских атаках на украинскую энергетику.
Глава украинского государства призвал укрепить противовоздушную оборону Украины и усилить давление на РФ.
Камала Харрис отметила, что это уже ее седьмая встреча с Владимиром Зеленским и заверила в непреклонной поддержке Украины. По ее словам, США продолжат оказывать помощь, необходимую для победы Украины.
"Мы должны защищать наши демократические ценности и противостоять агрессорам. И мы должны отстаивать международный порядок, правила и нормы. Каждый из этих принципов поставлен на карту в Украине, и именно поэтому борьба Украины имеет значение для американского народа", - отметила вице-президент США.
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Цікаво, до нього хтось з американської сторони, хоч словом звернувся?
"Трись, Матюшо! Трись!"
https://glavcom.ua/world/world-politics/u-ssha-poruch-iz-zelenskim-zjavivsja-chinovnik-jakoho-ne-bulo-zajavleno-u-skladi-delehatsiji-foto-1022287.html У США поруч із Зеленським був впливовий чиновник, якого не заявляли у складі делегації
24 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з багатьма політиками світу та США, зокрема, з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. У цих зустрічах брав участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак, хоча його не було заявлено у списку офіційної делегації.
Нагадаємо, 17 вересня Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді, згідно з інформацією Офісу президента, до списку увійшли:
-міністр закордонних справ Андрій Сибіга,
-постійний представник при ООН Сергій Кислиця,
-заступник голови Офісу президента Ігор Жовква,
-генеральний прокурор Андрій Костін,
-заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра,
-віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
-голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров,
-посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич,
-уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,
-директор департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський.
Про Андрія Єрмака у затведженому списку делегації не було згадано. Проте на фото, які оприлюднює під час візиту глави держави до США, видно, як глава Офісу президента сидить поруч із лідером України на 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Також, як повідомив Офіс президента, Андрій Єрмак виступив під час Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Він там закликав союзників України збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги.
лисий чувак, позаду, ось ось накрутить вухо, та випхає звідти підсрачником, зе!лідора.
"Хачу всего і пабольше, пабольше, пабольше!"
Американці одразу сказали, що це *****, а не план. Але ЗЄ продовжує типу його "показувати".
То чого ж ти її не закінчив ще в Стамбулі в березні 2022 року , коли Путло зрозуміло , що з Україною швидко покінчити не вийде і треба швидко відповзати в свою барлогу?
Ще був українським Маріуполь , була майже цілою промисловість та енергетика , живими та не покаліченими лишились би сотні тисяч українців , мільйони біженців одразу повернулись би с закордону ... але - тобі, Вова , не хотілось йти на стадіон та звітувати за свою потужну діяльність з 2019 року , бо ти не такий сміливий, як Папєрєднік , і НІКОЛИ ні за що не відповідав та не вибачався !
наче має бути лідером ДЕМОКРАТИЧНОЇ держави, на ВИБОРАХ якої його призначили на вищу посаду і воно МАЄ звітувати, в першу чергу, перед СВОЇМИ громадянами!
обговорювати якісь плани та стратегії З НАРОДОМ ЯКИЙ ТЕБЕ ОБРАВ, паскуда!
натомість, воно пхається в іншу країну з якимось планом, на який НАРОД його НЕ УПОВНОВАЖУВАВ!
повне враження що Україна - то якась тоталітарна країна, де незламний лідор денно-і-нощно ****** на обороноздатністю территорії, а люди, які випадково опинилися на тій территорії - військовий ресурс
Заявити про перемогу України у відбитті московської агресії його узкоізична челюсть не повертається вимовити щоб не отримати по чердаку від свого кремльовського куратора.
Тобі повилазило, зданих Сіверодонецька, Бахмута, Маріуполя, Соледара, Авдіївки та інших міст не помітив, зараз здаваних Вугледара, Торецька, Покровська не помічаєш?
Всім, хто був залучений до роботи над ним, надати премію 300% від з/п і путівками за кордон!