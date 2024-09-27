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Новости Война
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Зеленский поделился с Харрис деталями Плана победы: "Мы должны закончить эту войну". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями Плана победы с вице-президентом США Камалой Харрис во время встречи в США 26 сентября.

Об этом глава государства сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас это очень важно – быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединенными Штатами", - отметил он.

Мы должны закончить эту войну, нам нужен справедливый мир. Мы должны защитить наших людей – украинские семьи, украинских детей – и всех от путинского зла", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буду работать, чтобы Украина победила, - Харрис

Как сообщили в Офисе президента Украины, Зеленский поблагодарил Харрис за участие в первом Саммите мира и за неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов на протяжении всего этого времени.

Президент рассказал о последних событиях на поле боя, операции в Курской области, а также о российских атаках на украинскую энергетику.

Зеленський поділився деталями Плану перемоги з Гарріс

Глава украинского государства призвал укрепить противовоздушную оборону Украины и усилить давление на РФ.

Камала Харрис отметила, что это уже ее седьмая встреча с Владимиром Зеленским и заверила в непреклонной поддержке Украины. По ее словам, США продолжат оказывать помощь, необходимую для победы Украины.

"Мы должны защищать наши демократические ценности и противостоять агрессорам. И мы должны отстаивать международный порядок, правила и нормы. Каждый из этих принципов поставлен на карту в Украине, и именно поэтому борьба Украины имеет значение для американского народа", - отметила вице-президент США.

Также читайте: Зеленский представил Байдену План победы. Следующий шаг – команды проведут консультации

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) план (189) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+18
Ми повинні не закінчити війну, а ПЕРЕМОГТИ! Дебіла шматок !
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27.09.2024 08:38
+12
73 вже зробили всіх разом в 19
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27.09.2024 08:47
+9
За кілька днів про цей "план" вже ніхто й не згадає. Особливо, упороті зебіли
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27.09.2024 08:43
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Ми повинні не закінчити війну, а ПЕРЕМОГТИ! Дебіла шматок !
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27.09.2024 08:38 Ответить
73 вже зробили всіх разом в 19
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27.09.2024 08:47 Ответить
..війна..як результат першої перемоги 2019 зеленського! Результат другого плану перемоги. 2022.. здача України .. Не вдалося! Третій план перемоги... 2024. Намагання звинуватити союзників у недостатній допомозі... і як слідство продовження війни на невідомий час. Буде і четвертий план перемоги... Куди і як тікати... Але він сумнівний..бо і сьогодні мудрий нарід може повернутися до результатів 2019 року. Кількість дурноголових не зменшилась.. а навіть збільшується... З*явилися вже поціновувачи Єрмака..як наступного лідера ...
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27.09.2024 10:26 Ответить
А що , за шнир з права від Зеленого, і що воно там робить ?
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27.09.2024 13:20 Ответить
..нянька.... щоб дитина не ляпнула більш..ніж треба. І хто підкаже ж дитині..де насрати... де промовчати...де щось прочитати. Він же ж сам колись прогундосив... ..з нянькою я прийшов... з нянькою і піду..
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27.09.2024 14:07 Ответить
рос.свиням слова не давали, рило забрало і пнх
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27.09.2024 13:19 Ответить
А що там робить завгосп ОП? Олівці стругає?
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27.09.2024 08:40 Ответить
за колінку тримає.
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27.09.2024 08:41 Ответить
Так званий "міністр оборони" сидись десь у кутку, а феесбешна гнида -- в центрі уваги.
Цікаво, до нього хтось з американської сторони, хоч словом звернувся?
"Трись, Матюшо! Трись!"
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27.09.2024 10:23 Ответить
Холодно сприйняв ЕрЗе і власне Держдеп, який не погодився з тим, щоб д'Ермак був в складі офіційної делегації України. Тому д'Ермак там перебував як приватна особа. Про це свідчить оця інфа:
https://glavcom.ua/world/world-politics/u-ssha-poruch-iz-zelenskim-zjavivsja-chinovnik-jakoho-ne-bulo-zajavleno-u-skladi-delehatsiji-foto-1022287.html У США поруч із Зеленським був впливовий чиновник, якого не заявляли у складі делегації
24 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з багатьма політиками світу та США, зокрема, з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. У цих зустрічах брав участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак, хоча його не було заявлено у списку офіційної делегації.
Нагадаємо, 17 вересня Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді, згідно з інформацією Офісу президента, до списку увійшли:
-міністр закордонних справ Андрій Сибіга,
-постійний представник при ООН Сергій Кислиця,
-заступник голови Офісу президента Ігор Жовква,
-генеральний прокурор Андрій Костін,
-заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра,
-віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
-голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров,
-посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич,
-уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,
-директор департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський.
Про Андрія Єрмака у затведженому списку делегації не було згадано. Проте на фото, які оприлюднює під час візиту глави держави до США, видно, як глава Офісу президента сидить поруч із лідером України на 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Також, як повідомив Офіс президента, Андрій Єрмак виступив під час Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Він там закликав союзників України збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги.
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27.09.2024 13:27 Ответить
камала дивиться на це непорозуміння і ледь стримується, що б не зареготати.
лисий чувак, позаду, ось ось накрутить вухо, та випхає звідти підсрачником, зе!лідора.
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27.09.2024 08:40 Ответить
Деталі плану перемоги:
"Хачу всего і пабольше, пабольше, пабольше!"
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27.09.2024 08:42 Ответить
За кілька днів про цей "план" вже ніхто й не згадає. Особливо, упороті зебіли
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27.09.2024 08:43 Ответить
...так як і про всі попередні "ЗЕплани"!
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27.09.2024 10:46 Ответить
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27.09.2024 08:48 Ответить
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27.09.2024 08:52 Ответить
Зеля авантюрист і клоун.
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27.09.2024 13:21 Ответить
Американцям потім буде соромно, що сиділи за одним столом з мародерами і корупціонерами бідного українського народу. А наріду 73% вже сорому не позичати, їх більшість дриснула в ЄС і до тієї ж США спасати свої дупи, не побігли захищати сваій вибір на передок. Україна переможе тільки з іншим президентом, час показав, що цей крім піару нічого не дасть для перемоги, навпаки, розкрадуть те, що ще залишилося.
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27.09.2024 08:54 Ответить
..а то американці не знають... хто перед ними?!! Та ще перед 2019 роком аналітичний відділок Президента США поклав йому на стіл всю картину обличчя хрипатого та його оточення! Невже Ви думаєте, що західні союзники не знають про все..що стосується клоуна?
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27.09.2024 10:33 Ответить
Потужні деталі(насправді жодних деталей) незламного плану сидіння в кріслі ще 4 роки.
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27.09.2024 08:54 Ответить
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27.09.2024 09:09 Ответить
Якщо на цій зустрічі найперше стирчала харя Єрмачка - до дупи усі ці перемовини.
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27.09.2024 09:24 Ответить
Ой навряд чи ти, цього, Володю, хочеш, ой навряд...
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27.09.2024 09:30 Ответить
Зеля, ти війну вже більше п'яти років зупиняєш! Іди геть розбійник!
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27.09.2024 09:31 Ответить
Що характерно, про цей план постійно гундосить твльки ЗЄ.
Американці одразу сказали, що це *****, а не план. Але ЗЄ продовжує типу його "показувати".
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27.09.2024 10:00 Ответить
Закинчити вийну = Провести Выборы, поставить нового президента (например Залужного) и готовиться ко Третьему раунду... (2014, 2022, 20...? )
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27.09.2024 10:02 Ответить
А коли українці його побачать?
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27.09.2024 10:05 Ответить
.. так з весни 2019 план у вільному доступі...!!! )))
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27.09.2024 10:35 Ответить
про 28 попереджень про напажд, які ти поц похерив, тобі згадували? хоча люди цивілізовані зустрілися з гп-компанією, тому навряд чи...
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27.09.2024 10:31 Ответить
"Зеленський поділився деталями Плану перемоги з Гарріс: "Ми повинні закінчити цю війну".

То чого ж ти її не закінчив ще в Стамбулі в березні 2022 року , коли Путло зрозуміло , що з Україною швидко покінчити не вийде і треба швидко відповзати в свою барлогу?

Ще був українським Маріуполь , була майже цілою промисловість та енергетика , живими та не покаліченими лишились би сотні тисяч українців , мільйони біженців одразу повернулись би с закордону ... але - тобі, Вова , не хотілось йти на стадіон та звітувати за свою потужну діяльність з 2019 року , бо ти не такий сміливий, як Папєрєднік , і НІКОЛИ ні за що не відповідав та не вибачався !
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27.09.2024 10:33 Ответить
... судячи по Вашому допису... у Стамбулі був план Перемоги?
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27.09.2024 10:37 Ответить
В Стамбулі був план здачі, сьогодні б Украіна повзала перед росіею ,після Бучі перервав Зе переговори.Стояти на колінах некраща поза?
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27.09.2024 13:26 Ответить
За столом справа "xарошиє украінскіє"
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27.09.2024 10:39 Ответить
Ти ЗЕблазень для початку українцям показати цей "план" не маєш бажання? Сцикотно що багато хто з них зрозуміє де і ким він "писаний" цей твій "план"?
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27.09.2024 10:50 Ответить
Такое ощущение что сам план Перемоги не знает только сам Зеленский. Весь мир его уже знает, даже прелагает корректировки, а этот обкуренный клоун предлагает всем рассказать про его детали.
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27.09.2024 10:58 Ответить
а можна "планом перемоги" поділитись з українцями? Бо нам з цим планом потім жити.
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27.09.2024 11:31 Ответить
хрипате чмо все робить по радянським фільмам, на яких його взростили!
наче має бути лідером ДЕМОКРАТИЧНОЇ держави, на ВИБОРАХ якої його призначили на вищу посаду і воно МАЄ звітувати, в першу чергу, перед СВОЇМИ громадянами!
обговорювати якісь плани та стратегії З НАРОДОМ ЯКИЙ ТЕБЕ ОБРАВ, паскуда!
натомість, воно пхається в іншу країну з якимось планом, на який НАРОД його НЕ УПОВНОВАЖУВАВ!

повне враження що Україна - то якась тоталітарна країна, де незламний лідор денно-і-нощно ****** на обороноздатністю территорії, а люди, які випадково опинилися на тій территорії - військовий ресурс
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27.09.2024 13:00 Ответить
Як показово, демократичний кандидат на виборах у США К.Харріс говорить про перемогу України у путлєрівській війні проти України, а рашистський агент, самопроголошений узурпатор, який захопив всю державну владу в Україні, державний зрадник фало-піаніст єрзе торочить про незрозуміле "закінчення війни", маючи на меті здачу української території і капітуляцію перед своїм господарем кремльовським агресором.

Заявити про перемогу України у відбитті московської агресії його узкоізична челюсть не повертається вимовити щоб не отримати по чердаку від свого кремльовського куратора.
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27.09.2024 13:16 Ответить
Де ти замітив здачу?для чого фантазувати? Достатньо фантазій від трампа.
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27.09.2024 13:20 Ответить
Зданий південь-це не здача???
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27.09.2024 13:46 Ответить
Замітати будеш в себе вдома.
Тобі повилазило, зданих Сіверодонецька, Бахмута, Маріуполя, Соледара, Авдіївки та інших міст не помітив, зараз здаваних Вугледара, Торецька, Покровська не помічаєш?
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27.09.2024 14:27 Ответить
План у нього один.*Я нікому нічого не должен*.Коли буде невдача,повинні будуть усі,крім мене.А при успіху,це моя особиста заслуга,все інше,то це таке.
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27.09.2024 13:35 Ответить
"Ми повинні закінчити цю війну" - геніальний план!!!

Всім, хто був залучений до роботи над ним, надати премію 300% від з/п і путівками за кордон!
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27.09.2024 13:45 Ответить
 
 