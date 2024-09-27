Зеленский поделился с Харрис деталями Плана победы: "Мы должны закончить эту войну". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями Плана победы с вице-президентом США Камалой Харрис во время встречи в США 26 сентября.

Об этом глава государства сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас это очень важно – быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединенными Штатами", - отметил он.

Мы должны закончить эту войну, нам нужен справедливый мир. Мы должны защитить наших людей – украинские семьи, украинских детей – и всех от путинского зла", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщили в Офисе президента Украины, Зеленский поблагодарил Харрис за участие в первом Саммите мира и за неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов на протяжении всего этого времени.

Президент рассказал о последних событиях на поле боя, операции в Курской области, а также о российских атаках на украинскую энергетику.

Глава украинского государства призвал укрепить противовоздушную оборону Украины и усилить давление на РФ.

Камала Харрис отметила, что это уже ее седьмая встреча с Владимиром Зеленским и заверила в непреклонной поддержке Украины. По ее словам, США продолжат оказывать помощь, необходимую для победы Украины.

"Мы должны защищать наши демократические ценности и противостоять агрессорам. И мы должны отстаивать международный порядок, правила и нормы. Каждый из этих принципов поставлен на карту в Украине, и именно поэтому борьба Украины имеет значение для американского народа", - отметила вице-президент США.

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