Буду работать, чтобы Украина победила, - Харрис

Вице-президент США Камала Харрис во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о непоколебимой поддержке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Харрис отметила неизменность курса нынешней администрации.

"Моя поддержка народа Украины непоколебима. Я горжусь тем, что стою бок о бок с Украиной. Я буду продолжать поддерживать Украину и буду работать над тем, чтобы Украина победила в этой войне", – сказала вице-президент США.

Харрис заявила, что она "обеспечит победу Украины в этой войне",

Она сказала, что борьба в Украине "важна для народа Америки" и назвала российскую войну против Украины конфликтом, который американский народ должен признать чрезвычайно важным для мирового порядка.

"Агрессия Путина - это не только нападение на народ Украины, это также атака на фундаментальные принципы, такие как суверенитет и территориальная целостность. Международные правила и нормы не являются каким-либо абстрактным понятием. Они обеспечивают порядок и стабильность в мире. Они поддерживают американскую безопасность и американское процветание, и когда им угрожают где-то - им угрожают везде", - сказала Харрис.

Вице-президент США подчеркнула, что важнейшие моменты американской истории наступали тогда, "когда мы противостояли таким агрессорам, как Путин".

"История настолько четко напоминает нам, что Соединенные Штаты не могут и не должны изолировать себя от остального мира.

Изоляция не ограждает. Поэтому Соединенные Штаты поддерживают Украину не по благотворительным целям, а потому, что это в наших стратегических интересах, мы будем продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности, необходимую для успеха на поле боя", – сказала Гаррис.

Вице-президент отметила, что в США есть такие политики, которые хотят заставить Украину отказаться от части суверенных территорий и сотрудничества в сфере безопасности с другими государствами.

Она также подчеркнула, что это не предложение мира, а предложение капитуляции Украины.

"Это опасно и недопустимо, поэтому я с нетерпением жду нашей сегодняшней дискуссии", – резюмировала она.

Напомним, Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.

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