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Буду работать, чтобы Украина победила, - Харрис

Віцепрезидентка США Гарріс і президент України Зеленський

Вице-президент США Камала Харрис во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о непоколебимой поддержке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Харрис отметила неизменность курса нынешней администрации.

"Моя поддержка народа Украины непоколебима. Я горжусь тем, что стою бок о бок с Украиной. Я буду продолжать поддерживать Украину и буду работать над тем, чтобы Украина победила в этой войне", – сказала вице-президент США.

Харрис заявила, что она "обеспечит победу Украины в этой войне",

Она сказала, что борьба в Украине "важна для народа Америки" и назвала российскую войну против Украины конфликтом, который американский народ должен признать чрезвычайно важным для мирового порядка.

"Агрессия Путина это не только нападение на народ Украины, это также атака на фундаментальные принципы, такие как суверенитет и территориальная целостность. Международные правила и нормы не являются каким-либо абстрактным понятием. Они обеспечивают порядок и стабильность в мире. Они поддерживают американскую безопасность и американское процветание, и когда им угрожают где-то - им угрожают везде", - сказала Харрис.

Вице-президент США подчеркнула, что важнейшие моменты американской истории наступали тогда, "когда мы противостояли таким агрессорам, как Путин".

"История настолько четко напоминает нам, что Соединенные Штаты не могут и не должны изолировать себя от остального мира.

Изоляция не ограждает. Поэтому Соединенные Штаты поддерживают Украину не по благотворительным целям, а потому, что это в наших стратегических интересах, мы будем продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности, необходимую для успеха на поле боя", – сказала Гаррис.

Вице-президент отметила, что в США есть такие политики, которые хотят заставить Украину отказаться от части суверенных территорий и сотрудничества в сфере безопасности с другими государствами.

Она также подчеркнула, что это не предложение мира, а предложение капитуляции Украины.

"Это опасно и недопустимо, поэтому я с нетерпением жду нашей сегодняшней дискуссии", – резюмировала она.

Напомним, Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден объявил о пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд дол.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) путин владимир (31318) США (26835) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+5
якщо будете забороняти бити вглиб росії, то перемоги ще довго не буде.
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27.09.2024 06:47
+2
Браво! Втерла шмарклі нашому клоуну, і не тільки нашому. Вона все вірно розуміє суть цієї війни, і чому США зобов'язані втркчатися в неї
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27.09.2024 10:45
+1
"А що я зробив для України" , так повинен думати президент США
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27.09.2024 06:54
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Наша людина
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27.09.2024 06:43 Ответить
якщо будете забороняти бити вглиб росії, то перемоги ще довго не буде.
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27.09.2024 06:47 Ответить
перемога над рашизмом настане лише тоді, коли солдати США з союзниками по НАТО повторять в Україні нормандську десантну операцію і вступлять в бій з касапами
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27.09.2024 10:50 Ответить
"А що я зробив для України" , так повинен думати президент США
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27.09.2024 06:54 Ответить
Буде ще більше стурбованості, ще більше занепокоєння, ще більше мотивуючих промов
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27.09.2024 08:25 Ответить
Ні, краще одразу визнати, що України вже немає, тому і навіть трусити повітря заявами - даремна витрата зусиль.
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27.09.2024 08:39 Ответить
Якби Трамп говорив, що в Україні ок, Україна впевнено перемагає у війні, а отже допомагати більше не потрібно, хіба це була б краща для нас риторика?
Апокаліптична картина війни в України, яку Трамп намалював своїм прихильникам, гротескна, але за суттю, те, що в Україні страшна біда, є правдою. Виборці мусять не забувати про це.
Інша справа - досить каламутні плани "зупинки війни"... Трампу ще треба виграти вибори, а республіканці залишатимуться впливовою політичною силою, хто б не був їх лідером і хто б не переміг на виборах США. Тому стосунки з республіканцями треба вибудовати і не давати псувати.
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27.09.2024 15:42 Ответить
"What deal can we make? It's demolished," he added. "The people are dead. The country is in rubble."
https://apnews.com/article/donald-trump-ukraine-putin-zelenskyy-0f4d539aa73a943474d779716e5fe42a Звідси
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27.09.2024 15:59 Ответить
Удачі тобі перемоги!
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27.09.2024 08:55 Ответить
Трампу нокаут від цієї зустрічі
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27.09.2024 09:00 Ответить
Яка перемога? В зеленого в голові переговори з *уйлом.(чергова спроба заглянути в очко і пошукати там миру).
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27.09.2024 09:44 Ответить
О, молодець Зеленський! Змусив уже обох, і Байдена, і Гарріс сказати, що Україна має перемогти! План перемоги працює!
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27.09.2024 10:19 Ответить
Браво! Втерла шмарклі нашому клоуну, і не тільки нашому. Вона все вірно розуміє суть цієї війни, і чому США зобов'язані втркчатися в неї
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27.09.2024 10:45 Ответить
Дивно, що самопроголошений кацапський узурпатор державної влади в Україні не заявив у відповідь кандидату в президенти США, що у його планах немає перемоги України у цій війні, лише цілі сво: здача територій і капітуляція перед агресором під прикриттям 'закінчення війни'. Представлений ним недолугий й бутафорний план перемоги, який ніхто не захотів навіть згадувати, викликав лише посмішку на обличчях західних союзників України.
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27.09.2024 14:23 Ответить
 
 