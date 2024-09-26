Байден объявил о пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд дол.

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2.4 млрд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В пакет помощи войдут:

Боеприпасы и поддержка украинских систем противовоздушной обороны;

Боеприпасы класса "воздух-земля";

БПЛА и компоненты для поддержки украинского производства БПЛА;

Оборудование для борьбы с БПЛА;

Морские беспилотники;

Средства защищенной связи;

Оборудование и материально-технические средства для поддержки украинского производства боеприпасов;

Запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.

Вероятнее всего, это часть от объявленного ранее пакета помощи на $7.9 млрд.

Большая часть пакета ($5.5 млрд) поступит по программе PDA - то есть прямо со складов Пентагона.

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