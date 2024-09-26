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Байден объявил о пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд дол.
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2.4 млрд.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В пакет помощи войдут:
- Боеприпасы и поддержка украинских систем противовоздушной обороны;
- Боеприпасы класса "воздух-земля";
- БПЛА и компоненты для поддержки украинского производства БПЛА;
- Оборудование для борьбы с БПЛА;
- Морские беспилотники;
- Средства защищенной связи;
- Оборудование и материально-технические средства для поддержки украинского производства боеприпасов;
- Запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.
Вероятнее всего, это часть от объявленного ранее пакета помощи на $7.9 млрд.
Большая часть пакета ($5.5 млрд) поступит по программе PDA - то есть прямо со складов Пентагона.
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+14 Чайка Київ
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+11 Andrey Servetnik
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+10 Инь Янь #217452
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Назва говорить за себе.
Зміст - нестримний потік хтивої підсвідомості. Ліл. Щютка. То просто короткий опис того, що у справжнього трампла у голові. Маск йому як корифану мозковий чіп підігнав, то його трансляція