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Новости Помощь Украине
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Байден объявил о пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд дол.

Зустріч Байдена і Зеленського у Білому домі

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2.4 млрд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В пакет помощи войдут:

  • Боеприпасы и поддержка украинских систем противовоздушной обороны;
  • Боеприпасы класса "воздух-земля";
  • БПЛА и компоненты для поддержки украинского производства БПЛА;
  • Оборудование для борьбы с БПЛА;
  • Морские беспилотники;
  • Средства защищенной связи;
  • Оборудование и материально-технические средства для поддержки украинского производства боеприпасов;
  • Запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.

Вероятнее всего, это часть от объявленного ранее пакета помощи на $7.9 млрд.

Большая часть пакета ($5.5 млрд) поступит по программе PDA - то есть прямо со складов Пентагона.

Читайте также: Дальнобойные удары по РФ, вероятно, будут одной из тем на переговорах Байдена и Зеленского. Но политика США по этому поводу не изменилась, - Белый дом

Автор: 

Байден Джо (2790) США (26844)


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Топ комментарии
+14
Дякуємо, Америко.
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26.09.2024 22:50
+11
Дякуємо! По підори лізуть ,м'яса в них досиаль
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26.09.2024 22:51
+10
Мабуть НЛО але скоріш за все москалі штучний інтелект освоюють
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26.09.2024 22:51
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Правила форума Совет форумчан
Що це було?
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26.09.2024 22:49 Ответить
Мабуть НЛО але скоріш за все москалі штучний інтелект освоюють
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26.09.2024 22:51 Ответить
Ти хто? 😳
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26.09.2024 23:29 Ответить
Хто б він не був, головне, що не рашист
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26.09.2024 23:53 Ответить
Ипанутый отзовись
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26.09.2024 23:32 Ответить
На це заходити не можно
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26.09.2024 23:18 Ответить
Штучний інтелект "трампакс".
Назва говорить за себе.
Зміст - нестримний потік хтивої підсвідомості. Ліл. Щютка. То просто короткий опис того, що у справжнього трампла у голові. Маск йому як корифану мозковий чіп підігнав, то його трансляція
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26.09.2024 23:23 Ответить
Ти що, з минулого пишеш? Агов, цензор, як тут опинилася людина з 2019 року?
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26.09.2024 23:55 Ответить
Логичное, четкое и научно-точное объяснение. Большое спасибо!
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27.09.2024 00:10 Ответить
Я ж і кажу "штучний інтелект" може копіювати будь що окрім тонкого гуцульского гумора
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27.09.2024 02:33 Ответить
Дякуємо, Америко.
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26.09.2024 22:50 Ответить
Щедрий пацан це я так розумію з тих 6.5 що вже було виділено?
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26.09.2024 22:50 Ответить
Дякуємо! По підори лізуть ,м'яса в них досиаль
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26.09.2024 22:51 Ответить
"Ось вам.." (с)
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26.09.2024 23:09 Ответить
Бидона понесло)))
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26.09.2024 23:33 Ответить
це замість того куска що згорів?? щедро і потужно!
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26.09.2024 23:37 Ответить
БПЛА та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА Джерело: Чудово!!! Йой, не одна тисяча орків поповнить гумусний шар українських чорноземів.
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27.09.2024 00:40 Ответить
шо опять ,ніколи такого не було і ось знову
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27.09.2024 06:37 Ответить
Ми б вже давно закінчили цю війну, якби не злодії-корупціонери-зрадники такі як єрмак. татаров, подляк, шурма, арахамія, стефанчук, гетьманцев та інша мерзота, яких кришує так званий президент...
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27.09.2024 10:04 Ответить
.. скоріш і війни б не було... коли б хоч трошечки розуму було у мудрого наріду ... Чого ж тепер бідкаємося на те, що самі наробили!?
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27.09.2024 10:11 Ответить
вчора було 7,9, тепер після зустрічі 2,4 млрд ???
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27.09.2024 10:13 Ответить
Все хорошо, спасибо. Только надо по 10 миллиардов в месяц. Плюс пару сотен самолетов. Тыщи 3 ракет типа Штормов. Снарядов и ракет для Хаймерсов и старых систем. Сау как говна. Дронов миллионами. И спецов, умеющих всем этим воевать. И можно вашу озабоченность спрятать в задницы.
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27.09.2024 13:21 Ответить
пару сотен летчико и 'спецов' на миллион дронов тоже должен Байден дать?
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27.09.2024 14:48 Ответить
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27.09.2024 13:23 Ответить
 
 