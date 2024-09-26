Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні на 2.4 млрд дол.

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $2.4 млрд.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

До пакета допомоги увійдуть:

Боєприпаси та підтримка українських систем протиповітряної оборони;

Боєприпаси класу "повітря-земля";

БПЛА та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА;

Обладнання для боротьби з БПЛА;

Морські безпілотники;

Засоби захищеного зв'язку;

Обладнання та матеріально-технічні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

Запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Імовірніше за все, це частина від оголошеного раніше пакету допомоги на $7.9 млрд.

Більша частина пакету ($5.5 млрд) надійде за програмою PDA - тобто прямо зі складів Пентагону.

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