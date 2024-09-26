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Новини Допомога Україні
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Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні на 2.4 млрд дол.

Зустріч Байдена і Зеленського у Білому домі

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $2.4 млрд.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

До пакета допомоги увійдуть:

  • Боєприпаси та підтримка українських систем протиповітряної оборони;
  • Боєприпаси класу "повітря-земля";
  • БПЛА та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА;
  • Обладнання для боротьби з БПЛА;
  • Морські безпілотники;
  • Засоби захищеного зв'язку;
  • Обладнання та матеріально-технічні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
  • Запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Імовірніше за все, це частина від оголошеного раніше пакету допомоги на $7.9 млрд.

Більша частина пакету ($5.5 млрд) надійде за програмою PDA - тобто прямо зі складів Пентагону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден анонсував збільшення допомоги Україні. Reuters пише про зброю на $8 мільярдів

Автор: 

Байден Джо (2888) США (23032)


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Топ коментарі
+14
Дякуємо, Америко.
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26.09.2024 22:50
+11
Дякуємо! По підори лізуть ,м'яса в них досиаль
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26.09.2024 22:51
+10
Мабуть НЛО але скоріш за все москалі штучний інтелект освоюють
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26.09.2024 22:51
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Що це було?
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26.09.2024 22:49 Відповісти
Мабуть НЛО але скоріш за все москалі штучний інтелект освоюють
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26.09.2024 22:51 Відповісти
Ти хто? 😳
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26.09.2024 23:29 Відповісти
Хто б він не був, головне, що не рашист
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26.09.2024 23:53 Відповісти
Ипанутый отзовись
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26.09.2024 23:32 Відповісти
На це заходити не можно
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26.09.2024 23:18 Відповісти
Штучний інтелект "трампакс".
Назва говорить за себе.
Зміст - нестримний потік хтивої підсвідомості. Ліл. Щютка. То просто короткий опис того, що у справжнього трампла у голові. Маск йому як корифану мозковий чіп підігнав, то його трансляція
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26.09.2024 23:23 Відповісти
Ти що, з минулого пишеш? Агов, цензор, як тут опинилася людина з 2019 року?
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26.09.2024 23:55 Відповісти
Логичное, четкое и научно-точное объяснение. Большое спасибо!
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27.09.2024 00:10 Відповісти
Я ж і кажу "штучний інтелект" може копіювати будь що окрім тонкого гуцульского гумора
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27.09.2024 02:33 Відповісти
Дякуємо, Америко.
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26.09.2024 22:50 Відповісти
Щедрий пацан це я так розумію з тих 6.5 що вже було виділено?
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26.09.2024 22:50 Відповісти
Дякуємо! По підори лізуть ,м'яса в них досиаль
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26.09.2024 22:51 Відповісти
"Ось вам.." (с)
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26.09.2024 23:09 Відповісти
Бидона понесло)))
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26.09.2024 23:33 Відповісти
це замість того куска що згорів?? щедро і потужно!
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26.09.2024 23:37 Відповісти
БПЛА та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА Джерело: Чудово!!! Йой, не одна тисяча орків поповнить гумусний шар українських чорноземів.
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27.09.2024 00:40 Відповісти
шо опять ,ніколи такого не було і ось знову
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27.09.2024 06:37 Відповісти
Ми б вже давно закінчили цю війну, якби не злодії-корупціонери-зрадники такі як єрмак. татаров, подляк, шурма, арахамія, стефанчук, гетьманцев та інша мерзота, яких кришує так званий президент...
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27.09.2024 10:04 Відповісти
.. скоріш і війни б не було... коли б хоч трошечки розуму було у мудрого наріду ... Чого ж тепер бідкаємося на те, що самі наробили!?
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27.09.2024 10:11 Відповісти
вчора було 7,9, тепер після зустрічі 2,4 млрд ???
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27.09.2024 10:13 Відповісти
Все хорошо, спасибо. Только надо по 10 миллиардов в месяц. Плюс пару сотен самолетов. Тыщи 3 ракет типа Штормов. Снарядов и ракет для Хаймерсов и старых систем. Сау как говна. Дронов миллионами. И спецов, умеющих всем этим воевать. И можно вашу озабоченность спрятать в задницы.
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27.09.2024 13:21 Відповісти
пару сотен летчико и 'спецов' на миллион дронов тоже должен Байден дать?
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27.09.2024 14:48 Відповісти
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27.09.2024 13:23 Відповісти
 
 