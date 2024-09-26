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Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні на 2.4 млрд дол.
Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $2.4 млрд.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
До пакета допомоги увійдуть:
- Боєприпаси та підтримка українських систем протиповітряної оборони;
- Боєприпаси класу "повітря-земля";
- БПЛА та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА;
- Обладнання для боротьби з БПЛА;
- Морські безпілотники;
- Засоби захищеного зв'язку;
- Обладнання та матеріально-технічні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
- Запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.
Імовірніше за все, це частина від оголошеного раніше пакету допомоги на $7.9 млрд.
Більша частина пакету ($5.5 млрд) надійде за програмою PDA - тобто прямо зі складів Пентагону.
Топ коментарі
+14 Чайка Київ
показати весь коментар26.09.2024 22:50
+11 Andrey Servetnik
показати весь коментар26.09.2024 22:51
+10 Инь Янь #217452
показати весь коментар26.09.2024 22:51
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Назва говорить за себе.
Зміст - нестримний потік хтивої підсвідомості. Ліл. Щютка. То просто короткий опис того, що у справжнього трампла у голові. Маск йому як корифану мозковий чіп підігнав, то його трансляція