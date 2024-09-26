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Новости
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Дальнобойные удары по РФ, вероятно, будут одной из тем на переговорах Байдена и Зеленского. Но политика США по этому поводу не изменилась, - Белый дом

У Білому домі розповіли, про що говоритимуть Байден і Зеленський

Одной из тем на переговорах президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, будет разрешение Украине на дальнобойные удары вглубь территории РФ западным оружием. Однако пока политика Вашингтона по этому вопросу не изменилась.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы можем ожидать, что одна из бесед, которую проведут два лидера, будет посвящена этой теме. Также будет более широкое обсуждение значительного объема военной помощи, которую мы предоставляем Украине. Вы видели наши заявления сегодня утром. Хотя я не ожидаю, что по итогам этой встречи будут сделаны какие-то новые заявления о конкретных действиях или решениях", - сказала представитель Белого дома.

Однако Жан-Пьер отметила, что политика США в отношении дальнобойности пока не изменилась.

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"Я могу ожидать, что эта тема (дальнобойности. - Ред.) будет подниматься, но не ожидала бы никаких новых заявлений", - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, Байден и Зеленский будут говорить по целому ряду вопросов. В частности, лидеры государств обсудят вооружение, о котором американский лидер объявил утром.

Напоследок она заверила в поддержке Украины со стороны США.

"Что мы можем сказать, и что мы можем подтвердить, так это то, что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии Путина на территории Украины. И это наше обязательство. Именно на этом сосредоточен президент", - подчеркнула Жан-Пьер.

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Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20493) оружие (10223)


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Топ комментарии
+1
Щось схоже було у Другу Свiтову поки японцi не вдарили по Пёрл Харбору....
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26.09.2024 22:08
+1
У Украины был шанс стать важной для США
Достаточно было просто СЛЫШАТЬ ПРОСЬБЫ АМЕРИКАНЦЕВ
Американцы просили НЕ ТЫРИТЬ
ОТДАТЬ КОЛОМОЙСКОГО
НЕ ТРОГАТЬ ЗАЛУЖНОГО
Им в ответ : FUCK !
Американцы подумали - ну и оборзели эти украинцы!
А ведь действительно - мы сильно оборзели
А борзеть - когда ты от всех зависишь - нельзя
Надо БОРЗЕЛКУ засунуть подальше
И выполнить культурные американские просьбы
Отдать хотя бы Беню в обмен
На удары американскими ракетами вглубь россии
Или вам Беня дороже?
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26.09.2024 22:22
+1
Далекобійні удари по РФ, ймовірно, будуть однією з тем на переговорах Байдена і Зеленського. Але політика США щодо цього не змінилася

Тобто, "гуй вам, але чом би і не попиззіти".
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26.09.2024 22:23
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Селяві… такі от ми…
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26.09.2024 22:02 Ответить
Щось схоже було у Другу Свiтову поки японцi не вдарили по Пёрл Харбору....
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26.09.2024 22:08 Ответить
Тобто китайці повинні вдарити по Тайваню ? Можливо
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26.09.2024 22:10 Ответить
Тут скріше ЯКЩО щось й БУДЕ, то після 6 листопада та до аж 20 січня( якщо навіть переможе Трамп) . Демократи добряче пюзали Вову - тепер повинні не залишити Україну наодинці впритик навіть до можливої зміни партій у БІЛОМУ ДОМІ .
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26.09.2024 22:31 Ответить
Я ще два роки тому багато раз писав на Цензорі, що не існує альтернативи створенню далекобійних ракет великої дальнооті. Пройшло два роки. ЗЕЛЕНА СОПЛЯ , як жувала свої зелені соплі, так і продовжує жувати. Його з протягнутою рукою західні держави футболять, як футбольний м'яч. А на сьогоднішній день Україна вже могла мати ракети дальньої дії, необхідну умову перемоги. Ракет немає, зате є нелегітимна ЗЕЛЕНА СОПЛЯ. Пора щось міняти.
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26.09.2024 23:34 Ответить
Може не "щось" а "когось"?
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26.09.2024 23:50 Ответить
Білий дім вже не білий дім
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26.09.2024 22:09 Ответить
досі не маємо відповіді на просте питання - Чому?
Ну а потім дивуємось розквіту конспірології
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26.09.2024 22:09 Ответить
У Украины был шанс стать важной для США
Достаточно было просто СЛЫШАТЬ ПРОСЬБЫ АМЕРИКАНЦЕВ
Американцы просили НЕ ТЫРИТЬ
ОТДАТЬ КОЛОМОЙСКОГО
НЕ ТРОГАТЬ ЗАЛУЖНОГО
Им в ответ : FUCK !
Американцы подумали - ну и оборзели эти украинцы!
А ведь действительно - мы сильно оборзели
А борзеть - когда ты от всех зависишь - нельзя
Надо БОРЗЕЛКУ засунуть подальше
И выполнить культурные американские просьбы
Отдать хотя бы Беню в обмен
На удары американскими ракетами вглубь россии
Или вам Беня дороже?
показать весь комментарий
26.09.2024 22:22 Ответить
Далекобійні удари по РФ, ймовірно, будуть однією з тем на переговорах Байдена і Зеленського. Але політика США щодо цього не змінилася

Тобто, "гуй вам, але чом би і не попиззіти".
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26.09.2024 22:23 Ответить
Ну безпілотники вже пару раз якісь там вікна в центрі москви побили і нічого ж
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26.09.2024 23:45 Ответить
При леваках у власти в США,для Украины помощь будет из пипетки.Леваки это банда лгунов,воров и жуликов.
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27.09.2024 07:39 Ответить
 
 