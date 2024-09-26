Дальнобойные удары по РФ, вероятно, будут одной из тем на переговорах Байдена и Зеленского. Но политика США по этому поводу не изменилась, - Белый дом

Одной из тем на переговорах президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, будет разрешение Украине на дальнобойные удары вглубь территории РФ западным оружием. Однако пока политика Вашингтона по этому вопросу не изменилась.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы можем ожидать, что одна из бесед, которую проведут два лидера, будет посвящена этой теме. Также будет более широкое обсуждение значительного объема военной помощи, которую мы предоставляем Украине. Вы видели наши заявления сегодня утром. Хотя я не ожидаю, что по итогам этой встречи будут сделаны какие-то новые заявления о конкретных действиях или решениях", - сказала представитель Белого дома.

Однако Жан-Пьер отметила, что политика США в отношении дальнобойности пока не изменилась.

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"Я могу ожидать, что эта тема (дальнобойности. - Ред.) будет подниматься, но не ожидала бы никаких новых заявлений", - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, Байден и Зеленский будут говорить по целому ряду вопросов. В частности, лидеры государств обсудят вооружение, о котором американский лидер объявил утром.

Напоследок она заверила в поддержке Украины со стороны США.

"Что мы можем сказать, и что мы можем подтвердить, так это то, что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии Путина на территории Украины. И это наше обязательство. Именно на этом сосредоточен президент", - подчеркнула Жан-Пьер.

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