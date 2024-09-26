Байден в октябре созывает "Рамштайн" на уровне лидеров
Президент США Джо Байден в октябре 2024 года инициирует встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"В следующем месяце я проведу в Германии встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины, чтобы скоординировать усилия более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии", - сказал он.
"Этими действиями я ясно даю понять: Соединенные Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне", - добавил Байден.
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+2 Andriy Dem
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+1 Анатолий Шейко
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І в штатах не буває колишніх Президентів. Він тепер на все життя Президент.
Воно видалено, бо вата намагалася образити президента Порошенка.
1) Ото було написано не про президента США.
2) В Україні також не буває колишніх президентів.
3) З великої літери пишуть в офіційних документах, та при зверненнях, в інших випадках - не обов'язково.