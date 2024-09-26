Байден в октябре созывает "Рамштайн" на уровне лидеров

Президент США Джо Байден в октябре 2024 года инициирует встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"В следующем месяце я проведу в Германии встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины, чтобы скоординировать усилия более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии", - сказал он.

"Этими действиями я ясно даю понять: Соединенные Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне", - добавил Байден.

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