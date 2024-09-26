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Новости Война
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Байден в октябре созывает "Рамштайн" на уровне лидеров

Байден скликає засідання Рамштайну

Президент США Джо Байден в октябре 2024 года инициирует встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"В следующем месяце я проведу в Германии встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины, чтобы скоординировать усилия более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии", - сказал он.

"Этими действиями я ясно даю понять: Соединенные Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне", - добавил Байден.

Также читайте: С февраля 2022 года коалиция выделила более $106 млрд на военную помощь Украине, - Остин

Автор: 

Байден Джо (2790) Рамштайн (147)


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Топ комментарии
+2
Наш дєд. Дякуємо!
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26.09.2024 14:20
+2
Рухайся діду, роби щось швидше ...
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26.09.2024 14:40
+1
З великої літери Президент, тому що Президент.
І в штатах не буває колишніх Президентів. Він тепер на все життя Президент.
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26.09.2024 14:47
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Наш дєд. Дякуємо!
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26.09.2024 14:20 Ответить
З великої літери Президент, тому що Президент.
І в штатах не буває колишніх Президентів. Він тепер на все життя Президент.
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26.09.2024 14:47 Ответить

Воно видалено, бо вата намагалася образити президента Порошенка.
1) Ото було написано не про президента США.
2) В Україні також не буває колишніх президентів.
3) З великої літери пишуть в офіційних документах, та при зверненнях, в інших випадках - не обов'язково.
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26.09.2024 14:55 Ответить
Буде потужно звіздіти , але ні ракети, ні ф 16 не дасть. Мріє по Нобелівську премію миротворця.
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26.09.2024 14:25 Ответить
Питатиме чому зброю не довезли, чи просто попрощатися?
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26.09.2024 14:34 Ответить
Ні, таким як Марта Шепель
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26.09.2024 14:41 Ответить
Рухайся діду, роби щось швидше ...
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26.09.2024 14:40 Ответить
 
 