Байден у жовтні скликає "Рамштайн" на рівні лідерів

Президент США Джо Байден у жовтні 2024 року ініціює зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Наступного місяця я проведу в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, щоб скоординувати зусилля понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", - сказав він.

"Цими діями я ясно даю зрозуміти: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги в цій війні", - додав Байден.

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