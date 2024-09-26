Байден у жовтні скликає "Рамштайн" на рівні лідерів
Президент США Джо Байден у жовтні 2024 року ініціює зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
"Наступного місяця я проведу в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, щоб скоординувати зусилля понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", - сказав він.
"Цими діями я ясно даю зрозуміти: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги в цій війні", - додав Байден.
Топ коментарі
+2 Andriy Dem
показати весь коментар26.09.2024 14:20
+2 Qq Qqq #455433
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+1 Анатолий Шейко
показати весь коментар26.09.2024 14:47
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І в штатах не буває колишніх Президентів. Він тепер на все життя Президент.
Воно видалено, бо вата намагалася образити президента Порошенка.
1) Ото було написано не про президента США.
2) В Україні також не буває колишніх президентів.
3) З великої літери пишуть в офіційних документах, та при зверненнях, в інших випадках - не обов'язково.