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Новини Війна
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Байден у жовтні скликає "Рамштайн" на рівні лідерів

Байден скликає засідання Рамштайну

Президент США Джо Байден у жовтні 2024 року ініціює зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Наступного місяця я проведу в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, щоб скоординувати зусилля понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", - сказав він.

"Цими діями я ясно даю зрозуміти: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги в цій війні", - додав Байден.

Читайте: З лютого 2022 року коаліція виділила понад $106 млрд на військову допомогу Україні, - Остін

Автор: 

Байден Джо (2888) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+2
Наш дєд. Дякуємо!
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26.09.2024 14:20
+2
Рухайся діду, роби щось швидше ...
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26.09.2024 14:40
+1
З великої літери Президент, тому що Президент.
І в штатах не буває колишніх Президентів. Він тепер на все життя Президент.
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26.09.2024 14:47
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Наш дєд. Дякуємо!
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26.09.2024 14:20 Відповісти
З великої літери Президент, тому що Президент.
І в штатах не буває колишніх Президентів. Він тепер на все життя Президент.
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26.09.2024 14:47 Відповісти

Воно видалено, бо вата намагалася образити президента Порошенка.
1) Ото було написано не про президента США.
2) В Україні також не буває колишніх президентів.
3) З великої літери пишуть в офіційних документах, та при зверненнях, в інших випадках - не обов'язково.
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26.09.2024 14:55 Відповісти
Буде потужно звіздіти , але ні ракети, ні ф 16 не дасть. Мріє по Нобелівську премію миротворця.
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26.09.2024 14:25 Відповісти
Питатиме чому зброю не довезли, чи просто попрощатися?
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26.09.2024 14:34 Відповісти
Ні, таким як Марта Шепель
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26.09.2024 14:41 Відповісти
Рухайся діду, роби щось швидше ...
показати весь коментар
26.09.2024 14:40 Відповісти
 
 