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Новости Помощь Украине
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Новый пакет помощи США для Украины содержит авиабомбы JSOW для F-16 с дальностью до 110 км, - ABC

Україна отримала від США авіабомби JSOW для F-16

В новом пакете военной помощи Украине на почти 375 миллионов долларов, который Соединенные Штаты объявили 25 сентября, содержатся высокоточные планирующие бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Как заявил представитель Пентагона, ВСУ впервые получат планирующие бомбы JSOW в рамках пакета помощи на 375 млн долларов.

Эти бомбы могут установлены на истребители F-16, которые получила Украина. Бомбы имеют выдвижные крылья, которые помогают им достигать целей на расстоянии до 70 миль (около 110 км). Существует несколько версий JSOW, но те, что отправляют в Украину, по словам чиновника США, оснащены кассетными боеприпасами.

Читайте также: США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $7,9 миллиарда, - Зеленский

Решение о передаче принял Байден

"С целью усиления ударных возможностей Украины на большом расстоянии, я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности JSOW", - заявил президент США Джо Байден.

Кроме того, Байден приказал Пентагону распределить весь остаток средств, выделенных на помощь Украине в сфере безопасности, до конца его срока пребывания в должности.

Министерство обороны США направит остальные средства Инициативы содействия безопасности в Украине до конца этого года.

Читайте также: США работают над "планом Б" для продления военной помощи Украине на $5,9 млрд, - Politico

"С целью дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины я поручил Министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot, а также предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot", - отметил также Байден.

Для того, чтобы развить потенциал ВВС Украины, американский президент поручил расширить обучение украинских пилотов F-16, подготовив еще 18 украинцев в следующем году.

Что известно о бомбах AGM-154 JSOW

JSOW - планирующая тактическая авиационная бомба (иногда ее также называют "крылатой бомбой"), которая предназначена для поражения широкого спектра стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО. Среди носителей бомбы - истребитель F-16. Бомба общим весом около 500 кг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Планируем предоставить Украине всю принятую Конгрессом помощь до конца срока Байдена, - Пентагон

AGM-154 JSOW разработана в нескольких вариантах. Версия AGM-154A оснащена кассетой со 145 суббоеприпасами BLU-97/B, в то время как AGM-154B несет кассету с шестью суббоеприпасами BLU-108/B. Вариант AGM-154C получил тандемный боеприпас BROACH.

Аналитики предполагают, что украинские военные смогут применять JSOW на расстоянии нескольких десятков километров из-за российской ПВО и преимущества в небе.

Напомним, администрация Байдена объявила о дополнительной помощи по безопасности Украине на сумму $375 миллионов.

В четверг, 26 сентября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении новой военной помощи для Украины на сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России.

Автор: 

Байден Джо (2790) бомба (370) помощь (7817) США (26815)


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Топ комментарии
+10
Ну вот вам и ответ почему Зе поехал в США и поддержал демократов. Бидон тянул до последнего с очередной помощью Украине. Херово только что Бидон так и не расчехлился с разрешением бить дальнобойным оружием по рашке. Но ето не только с Украиной. Израиль тоже за руки дежат чтобы быва не уничтожили всех террористов. Видимо большим дядям скучно будет жить без мирового терроризма и диктаторов махающими ядреными бимбами.
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26.09.2024 14:02
+8
Дякуємо за допомогу президенту Байдену і американській адміністрації та всім прихильним до України американцям.
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26.09.2024 14:40
+6
"при пуске с малых высот - 24 км (12 морских миль - некоторые данные 28 км)
при пуске с большой высоты - 130 км (70 миль)/некоторые данные - 110 км/60 миль"
Враховуючи наявність у ворога С-300/400, високо не політаєш, а отже можна буде застосовувати цю вундервафлю лише з малої висоти - отримуємо дальність 28 км...
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26.09.2024 14:08
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Правила форума Совет форумчан
Ну вот вам и ответ почему Зе поехал в США и поддержал демократов. Бидон тянул до последнего с очередной помощью Украине. Херово только что Бидон так и не расчехлился с разрешением бить дальнобойным оружием по рашке. Но ето не только с Украиной. Израиль тоже за руки дежат чтобы быва не уничтожили всех террористов. Видимо большим дядям скучно будет жить без мирового терроризма и диктаторов махающими ядреными бимбами.
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26.09.2024 14:02 Ответить
Хіба не було очевидно що до виборов ніяких таких рішень не буде, бо трамп почне волати про третю світову.
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26.09.2024 15:33 Ответить
Коли нема вибору , треба брати те що прилягають, в любому разі це краще за здачу, чи нічого?
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26.09.2024 16:56 Ответить
Можно было асфальтом бахнуть, зачем в Штаты ехать, когда асфальта море?
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26.09.2024 18:51 Ответить
"вот вам и ответ почему Зе поехал в США"
так воно ж найвеличніше! хоча хам і дурень!
як і автор комента -
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26.09.2024 19:09 Ответить
зепотужний тут ні до чого до поставок. Не фнатазуй. Він взагалі ніяк не впливає на це!!!
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26.09.2024 21:51 Ответить
і з якої висоти F-16 будуть їх скидати за 20 км від ЛБЗ?
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26.09.2024 14:04 Ответить
"при пуске с малых высот - 24 км (12 морских миль - некоторые данные 28 км)
при пуске с большой высоты - 130 км (70 миль)/некоторые данные - 110 км/60 миль"
Враховуючи наявність у ворога С-300/400, високо не політаєш, а отже можна буде застосовувати цю вундервафлю лише з малої висоти - отримуємо дальність 28 км...
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26.09.2024 14:08 Ответить
дякую, але моє питання було риторичне, а не для того, щоб узнати ТТХ, бо ми їх не зможемо використовувати.
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26.09.2024 14:33 Ответить
Та не дякуйте, самі знаєте що то загальнодоступна інформація.
Це я написав те, що повинно було бути у статті.
Використаємо, але далеко не з тою ефективністю...
"Касета" це звісно чудово, але на такій дистанції це буде як написали нижче - "где в основном по пару орков в посадках сидит".
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26.09.2024 16:29 Ответить
Національний тренувальний центр армії США у форті Ірвін (англ. Fort Irwin & the National Training Center (NTC) ще в травні 2024 року закінчив цикл тестових випробувань зразків модифікації плануючої бомби AGM-154 JSOW (виробник Raytheon) під кодовою назвою JSOW-ER, що власне є крилатою ракетою трансформованою в неї шляхом додавання малогабаритного реактивного двигуна Pratt & Whitney TJ-150, який використовується у хибних цілях ADM-160 MALD. Це дозволило розширити дальність використання до 550 км. (перші випробовування JSOW-ER проходив у 2009 році).

JSOW-ER стане доволі дешевим засобом далекобійного ураження ціною $350 тисяч. Існує як мінімум два повідомлення про застосування чогось дуже схожого на це, для ударів по території РФ зі сторони України. Анонсований Україною проект "Паляниця", скоріше всього і є інформаційним прикриттям застосування JSOW-ER по території РФ.
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26.09.2024 16:50 Ответить
Так, це навіть в "вікі" є. Але все ж в статті чітко пишуть "до 70 миль"
Звісно хочеться вірити вам (про "Паляницю")
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26.09.2024 17:06 Ответить
Дальність цих бомб до 130 км в злежності від висоти з якої скидають.
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26.09.2024 14:12 Ответить
Написано же что 110км. И то видно если с 10км их сбрасывать. Если же с малых высот то раза в полтора-2 меньше. В любом случае что так что так самолетам прийдется залетать под удар рашистских С-300/400 или истребителей. Короче максимум что етими бомбами линию фронта можно бомбить где в основном по пару орков в посадках сидит.
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26.09.2024 14:17 Ответить
Я б не сказав, що на лінії фронту по пару орків в посадці.
Кацапи досить часто вдаються до чисельних механізованих штурмів, ось такий відбувся кілька днів тому(в даному випадку було близько 50 одиниць техніки)
Невже тут були б зайві кілька касатних бомб(зверніть увагу скільки м'яса десантувалось)

https://streamable.com/6p7gn1
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26.09.2024 14:36 Ответить
Короче, опять зрада??
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26.09.2024 15:41 Ответить
Тотальна зрада, місцеві експерди знають усе, і на який відстані від ЛБЗ стоять кацапські С 300 і С 400, і куди залітають наші літаки. І головне, що якщо написано 300, то значіть стріляє на 300 км, ну а С 400 на 400 км. Коротше подивишся на це збіговисько язикатих дегенератів, і заходити на цензор нема ніякого бажання...
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26.09.2024 15:50 Ответить
"І головне, що якщо написано 300, то значіть стріляє на 300 км, ну а С 400 на 400 км" - довго думали? Ваші фантазії не оригінальні і не мають ніякого відношення до реальності. Ну розкажіть нам, як високо зараз літають наші літаки? До вашого відому, ті ж JDAM-ER застосовують виключно з режиму кабрування.
"...все це впирається у максимальну висоту використання, що вбачається вкрай загрозливим з точки зору насиченої протиповітряної оборони та активності винищувальної авіації РФ. Тому на перше місце виходить їх ефективне використання з мінімально можливих висот."
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26.09.2024 16:43 Ответить
Ну якщо попадають по понтонам на Сеймі, які за 20 - 30 км. від кордону, бомбою з дальністю 70 км., то мабуть бомбу з дальністю 110 км кинуть далі, не, в тебе так не складається? І хто тобі сказав що виключно з кабрирування кидають, ти бачив F-16 який щось кидає з кабрирування? І я більше про те, що тут сидить зграя запроданців, які добами виють про зраду, вам яку новину не дай, ви все обсерете, це норма вашого життя. Ніхто не встане щоб щось зробить, ви будете поливати все гноєм з ваших пропержених диванів, це ваша суть.
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26.09.2024 17:07 Ответить
Ваша "грая запроданців" мені абсолютно нецікава, самі розважайтеся. Слід іноді й логіку вмикати. Розкажіть нам, раз вже почали, яке озброєння зараз у нас є для F-16? Краще промовчіть, бо всім буде соромно. І не варто порівнювати курщину з переляканими строковиками і лінію зіткнення на Донбасі, де у кацапів вибудована повноцінна ешелонована оборона. Різні речі.
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26.09.2024 17:15 Ответить
Я не знаю яке озброєння зараз є, тому і мовчу, а ви знаєте? І ніхто тут не знає, но це не заважає їм тут все втопити в лайні, цього завжди в Україні вдосталь, і так вже сотні років, це ж не вчора сталось...
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26.09.2024 17:19 Ответить
"ти бачив F-16 який щось кидає з кабрирування" - не дуже схоже на "тому і мовчу".
Та я з самого початку не про те писав. Я писав про те, що наша авіація зараз використовується "низенько-низенько", і цього не приховують. Офіційно. Тому й дальність використання даного ********** вельми обмежена. Це факт.
А про лайно і гнид вже теж достатньо сказано, за кілька сотень років...
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26.09.2024 17:28 Ответить
С-300/400 де, за Ростовом
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26.09.2024 16:00 Ответить
Очевидно, ви - пілот українського Су-24 і принципово ігноруєте кацапські С-300/400 десь за Ростовом? На якій висоті працюєте біля ЛБЗ?
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26.09.2024 16:52 Ответить
зараз вони нам ***** не треба, бо ми їх не можемо використовувати. Вони тільки зжирають вартість пакета допомоги, бо одна кошткє півмільйона.
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26.09.2024 14:25 Ответить
Це вам так військові сказали, чи якийсь черговий експерт?
Відео в моєму коментарі вище - росіяни постійно вдаються до масованих штурмів на легкоброньованій техніці і касетні бомби для їх відбиття зайвими не будуть.
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26.09.2024 14:44 Ответить
вам вище правильно пояснив. Це щонайменше кажучі, дивне рішення. Військові теж так думають. Проблема в тому, що Повітряні сили України не мають можливості застосовувати висотний політ через російські далекобійні ЗРК та перевагу у винищувачах. Тому дальність ураження з граничних висот буде кілометрів двадцять. Хай навіть з кабрирування буде трмдцять. Можно вбити десяток кацапів у лісополосі за триста-чотириста-п'ятсот тисяч доларів.
Є великі сумніви, що ті декілька бортів F-16 які ми маємо, у найближчому осяжному майбутньому без зовнішнього цілевказання взагалі будуть підлітати до ЛБЗ ближче ніж п'ятдесят кілометрів.
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26.09.2024 15:05 Ответить
Французькі AASM «Hammer» з максимальною дальністю 70км здатні успішно використовувати, а от американські бомби не потрібні.
Виходе і шведські літаки дрло нам не потрібні, раз ми не збираємось використовувати їх для наведення на ціль.
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26.09.2024 15:27 Ответить
Не намагайтесь, вас тут не почують, тут живе зрада, зневіра, програш і капітуляція...
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26.09.2024 16:01 Ответить
є реалії війни, і краще їх бачити і знати, а не перебувати у рожевій бульбашці.
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26.09.2024 16:37 Ответить
Деструктивні думки тільки руйнують, з ними нікуди не пройдеш, і нічого не здобудеш. Почитали б хоча б Сунь-цзи, чи Кастанєду, но про що я, хто зараз щось читає, всі й так все знають і повчають інших, тому у нас країною керують випускники трускавецького універу. Ну так вам і треба...
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26.09.2024 17:15 Ответить
Сунь-цзи і Кастанєду я залишаю вам, бо маю тільки час читати військову аналітику і ТТХ зброї.
Як "мені треба" - я вирішую сам, а не так, як вам хочеться.
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26.09.2024 17:23 Ответить
Я їх читав коли був молодим, а ви, мабуть свій буквар зкурили, тому вам зараз приходиться читати ТТХ зброї, і зв'язку з курінням ви в цьому не бачите, а мені він очевидний.
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26.09.2024 17:27 Ответить
маєте повне право і далі вивчати Кастанеду. У нас демократія, і навіть квадроберів ніхто у божевільню не тягне.
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26.09.2024 17:49 Ответить
AASM «Hammer» ми використовуємо теж з граничних висот, тому про 70 км забудьте.
Адаптація JSOW під Міги та СУшки навряд чи можлива, і ніхто цим займатись не буде, як і "підтягувати" наявні декілька F-16 до ЛБЗ, щоб метнути JSOW на 30 км по ЛБЗ за більш ніж 500 тисяч доларів за штуку (і не факт,взагалі, що ми отримаємо касетну версію AGM-154A, яка призначалась лише для США, а скоріше експортну AGM-154A-1 в якій касетна бойова частина замінювалась на унітарну осколково-фугасну бойову частину). Тому F-16 і надалі будуть займатись полюванням на КР над енергетикою і військовими об'єктами, і поки не з'являться на озброєнні АІМ-10С8, і в наступному році не стане на чергування хоча б один ASC 890. Тільки тоді вдасться відігнати Су-34 з КАЬами і "винести" радіолокацію" російської ППО "хармами". Тільки тоді наші борти зможуть підніматись на ешелон 100-130 і використовувати ці бомби на максимальну дистанцію. А поки росіяни будуть руйнувати КАБами і Харків і Запоріжжя, і менші міста. Або як варіант - подовбати бетонобійною балістикою середини ЗПС всіх аеродромів хоча би на відстані 300 км від кордону та ЛБЗ.
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26.09.2024 16:35 Ответить
Большой минус в авиабомбах в том что для их запуска нужно поднимать самолеты и чтобы они были в нужное время в нужном месте. Против стационарных мишеней ето еще куда нишло. А против мобильных хрен угадаешь. Тут больше пользы было бы от ракет к Хаймарсам.
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26.09.2024 16:29 Ответить
350$ тисяч
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26.09.2024 16:22 Ответить
ціна JSOW на рівні 2000-х років оцінювалась у межах від 250 до 500 тисяч доларів в залежності від модифікаії. Скільки вона може коштувати зараз - можете самі пофантазувати.
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26.09.2024 16:45 Ответить
Не скажу конкретно про AGM-154 (з кінця минулого століття по сьогодні виготовлено +/- 24 000 одиниць), але скільки може коштувати *********, призначений на утилізацію, вони ж не вічні? І такого "добра" по світу - вагон і ще візок на додачу...
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26.09.2024 17:02 Ответить
мені важко сказати по якій ціні будуть "списувати" ці ********** у програмі PDA, бо мабуть це закрита інформація, і там теж можуть бути свої маніпуляції. Але можу точно сказати, що на даному етапі для нас була би значно корисніше передача АІМ-120С8, бо це би дало хоч якійсь шанс зненацька вразити хочаб пару Су-34, а то вони літають на бомбування КАБами буденно як на роботу, достеменно будучі впевненими, що ввечері всі зустрінуться у столовці. Не втрачаю надії, що в найближчий час ми їх отримаємо без зайвого розголосу, як і наступні додаткові борти.
Після КАБів у міській забудові нам нізащо "чиплятись", бо все зноситься до фундамента, і через місяць і від Вугледару залишиться купа щебня, і тут нам JSOW аж ніяк не допоможуть.
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26.09.2024 17:45 Ответить
Читав на одному сайті
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26.09.2024 19:22 Ответить
і чому сайт не написав, що це ціна не найдорожчої модифікаціії JSOW, та ще йчасів прчатку двотисячних років, тобто ще до російсько-української війни?
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26.09.2024 20:33 Ответить
Хроніка

ми писали

22.‎09.‎2024 ГЗМ https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

Національний тренувальний центр армії США у форті Ірвін (англ. Fort Irwin & the National Training Center (NTC) ще в травні 2024 року закінчив цикл тестових випробувань зразків модифікації плануючої бомби AGM-154 JSOW (виробник Raytheon) під кодовою назвою JSOW-ER, що власне є крилатою ракетою трансформованою в неї шляхом додавання малогабаритного реактивного двигуна Pratt & Whitney TJ-150, який використовується у хибних цілях ADM-160 MALD. Це дозволило розширити дальність використання до 550 км. (перші випробовування JSOW-ER проходив у 2009 році).

JSOW-ER стане доволі дешевим засобом далекобійного ураження ціною $350 тисяч. Існує як мінімум два повідомлення про застосування чогось дуже схожого на це, для ударів по території РФ зі сторони України. Анонсований Україною проект "Паляниця", скоріше всього і є інформаційним прикриттям застосування JSOW-ER по території РФ.

https://youtu.be/Z83zXB8j5ow (2009 р.)
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26.09.2024 23:14 Ответить
щодо "інформаційного прикриття" виглядає якось притягнутим. А джерело взагалі.... ну, таке собі...
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26.09.2024 23:46 Ответить
Ну , не Цензором же єдиним
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27.09.2024 17:27 Ответить
ну так, можно ще анонімні кацапські тєлєги читати.
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27.09.2024 20:56 Ответить
Тільки з малих висот з інтенсивним кабруванням (тобто 24 км)
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26.09.2024 16:57 Ответить
Тобто пакет реально всього на 375, а 8 мільярдів - то "потужна перемога", яку як завжди будуть розтягувати місяцями-роками.
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26.09.2024 14:12 Ответить
Зрада!!!
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26.09.2024 15:43 Ответить
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26.09.2024 16:06 Ответить
Шо, кацапчек, жареным запахло?
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26.09.2024 16:18 Ответить
Де саме ти тут бачиш хоч щось схоже на жарене, олеженька-довбойопик?
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26.09.2024 16:28 Ответить
Ну так а чего ты завибрировал, козломордый?
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26.09.2024 17:52 Ответить
То може у тебе в дуплі завібрувало, олеженька-довбойобина? Не плутай.
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26.09.2024 21:46 Ответить
хе-хе, всякий кацап, как только открывает пасть, начинает волать за дупу Ты своих здесь ищешь, пивень?
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27.09.2024 00:10 Ответить
А чого на кацапський сереш, не кацап? Дірява куєта-закордонний вояка-пєрємагатєль, *** твою мать.
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27.09.2024 00:19 Ответить
Рішення про передачу ухвалив Байден Джерело:

Тактика ******** виборів є простою. Найкращий спосіб зібрати хоч якийсь урожай голосів, це дати щось Україні чи все для України. А потім можна забути, що було потім.
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26.09.2024 14:12 Ответить
щось це 60 млрд. допомоги
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26.09.2024 14:18 Ответить
І жодного слова вдячності. Українці таки невдячний народ, доказ цьому - історія.
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26.09.2024 14:28 Ответить
Коли повернуть Nuclear Weapon чи приймуть до нато тоді і будемо вдячні. А поки хай страждають от нашої наглості та невдячності
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26.09.2024 14:52 Ответить
Страждаємо якраз ми
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26.09.2024 15:16 Ответить
Ну так. Только шоб им не надоело страдать от наглости, а то могут и нахер послать таких дерзких, в конце концов.
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26.09.2024 15:45 Ответить
якщо могли б послали вже давно, але це обоюдні триманння за яєчки. Назвалися найвеличнійшою країною гегемоном-відповідайте тому статусу. А ні, то тоді вже всі роблять висновки,у тому числі головні доктринальні вороги.
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26.09.2024 16:19 Ответить
Так может то им самим решать, что делать?
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26.09.2024 17:53 Ответить
Дякуємо за допомогу президенту Байдену і американській адміністрації та всім прихильним до України американцям.
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26.09.2024 14:40 Ответить
25 комментариев, из них 20 - зрада! Иногда кажется, что здесь целый отдел лахты працюет.
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26.09.2024 15:47 Ответить
В дві зміни...
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26.09.2024 15:52 Ответить
Життєрадісні зебіли вже просрали четверть країни, якщо не більше
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26.09.2024 19:10 Ответить
Просрали коли підписали Будапештський меморандум, і то інші дебіли, «крєпкіє хозяйствєнікі», під одабрямс мудрого наріда. А ЗЕ, це вже наслідок, вішенка на тортик короткозорим, в яких все завжди погано, але вони ні в чому не винні, бо бідні і дурні одночасно…
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26.09.2024 19:20 Ответить
Що відомо про бомби AGM-154 JSOW Джерело:

ну як сказати:

Національний тренувальний центр армії США у форті Ірвін (англ. Fort Irwin & the National Training Center (NTC) ще в травні 2024 року закінчив цикл тестових випробувань зразків модифікації плануючої бомби AGM-154 JSOW (виробник Raytheon) під кодовою назвою JSOW-ER, що власне є крилатою ракетою трансформованою в неї шляхом додавання малогабаритного реактивного двигуна Pratt & Whitney TJ-150, який використовується у хибних цілях ADM-160 MALD. Це дозволило розширити дальність використання до 550 км. (перші випробовування JSOW-ER проходив у 2009 році).

JSOW-ER стане доволі дешевим засобом далекобійного ураження ціною $350 тисяч. Існує як мінімум два повідомлення про застосування чогось дуже схожого на це, для ударів по території РФ зі сторони України. Анонсований Україною проект "Паляниця", скоріше всього і є інформаційним прикриттям застосування JSOW-ER по території РФ.

https://youtu.be/Z83zXB8j5ow (2009 р.)
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26.09.2024 17:26 Ответить
Ну навіщо так жорстоко, поламали зраду місцевим скигліям, так що вдавились варениками і попадали з пропержених диванів...

А чим все таки вдарили по тому Торопцю? А , експерди?
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26.09.2024 18:28 Ответить
На 110 км - це якщо з великих висот, але літати вичоко не дають кацапські винищувачі і ппо. Так що черговий пердь в калюжу, краще б ракети дав, та дозволив бити по рашкостану
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26.09.2024 19:08 Ответить
знову якесь г* збагрили
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26.09.2024 22:47 Ответить
 
 