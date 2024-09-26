Новый пакет помощи США для Украины содержит авиабомбы JSOW для F-16 с дальностью до 110 км, - ABC

В новом пакете военной помощи Украине на почти 375 миллионов долларов, который Соединенные Штаты объявили 25 сентября, содержатся высокоточные планирующие бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Как заявил представитель Пентагона, ВСУ впервые получат планирующие бомбы JSOW в рамках пакета помощи на 375 млн долларов.

Эти бомбы могут установлены на истребители F-16, которые получила Украина. Бомбы имеют выдвижные крылья, которые помогают им достигать целей на расстоянии до 70 миль (около 110 км). Существует несколько версий JSOW, но те, что отправляют в Украину, по словам чиновника США, оснащены кассетными боеприпасами.

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Решение о передаче принял Байден

"С целью усиления ударных возможностей Украины на большом расстоянии, я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности JSOW", - заявил президент США Джо Байден.

Кроме того, Байден приказал Пентагону распределить весь остаток средств, выделенных на помощь Украине в сфере безопасности, до конца его срока пребывания в должности.

Министерство обороны США направит остальные средства Инициативы содействия безопасности в Украине до конца этого года.

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"С целью дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины я поручил Министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot, а также предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot", - отметил также Байден.

Для того, чтобы развить потенциал ВВС Украины, американский президент поручил расширить обучение украинских пилотов F-16, подготовив еще 18 украинцев в следующем году.

Что известно о бомбах AGM-154 JSOW

JSOW - планирующая тактическая авиационная бомба (иногда ее также называют "крылатой бомбой"), которая предназначена для поражения широкого спектра стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО. Среди носителей бомбы - истребитель F-16. Бомба общим весом около 500 кг.

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AGM-154 JSOW разработана в нескольких вариантах. Версия AGM-154A оснащена кассетой со 145 суббоеприпасами BLU-97/B, в то время как AGM-154B несет кассету с шестью суббоеприпасами BLU-108/B. Вариант AGM-154C получил тандемный боеприпас BROACH.

Аналитики предполагают, что украинские военные смогут применять JSOW на расстоянии нескольких десятков километров из-за российской ПВО и преимущества в небе.

Напомним, администрация Байдена объявила о дополнительной помощи по безопасности Украине на сумму $375 миллионов.

В четверг, 26 сентября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении новой военной помощи для Украины на сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России.