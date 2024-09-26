Новый пакет помощи США для Украины содержит авиабомбы JSOW для F-16 с дальностью до 110 км, - ABC
В новом пакете военной помощи Украине на почти 375 миллионов долларов, который Соединенные Штаты объявили 25 сентября, содержатся высокоточные планирующие бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.
Как заявил представитель Пентагона, ВСУ впервые получат планирующие бомбы JSOW в рамках пакета помощи на 375 млн долларов.
Эти бомбы могут установлены на истребители F-16, которые получила Украина. Бомбы имеют выдвижные крылья, которые помогают им достигать целей на расстоянии до 70 миль (около 110 км). Существует несколько версий JSOW, но те, что отправляют в Украину, по словам чиновника США, оснащены кассетными боеприпасами.
Решение о передаче принял Байден
"С целью усиления ударных возможностей Украины на большом расстоянии, я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности JSOW", - заявил президент США Джо Байден.
Кроме того, Байден приказал Пентагону распределить весь остаток средств, выделенных на помощь Украине в сфере безопасности, до конца его срока пребывания в должности.
Министерство обороны США направит остальные средства Инициативы содействия безопасности в Украине до конца этого года.
"С целью дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины я поручил Министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot, а также предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot", - отметил также Байден.
Для того, чтобы развить потенциал ВВС Украины, американский президент поручил расширить обучение украинских пилотов F-16, подготовив еще 18 украинцев в следующем году.
Что известно о бомбах AGM-154 JSOW
JSOW - планирующая тактическая авиационная бомба (иногда ее также называют "крылатой бомбой"), которая предназначена для поражения широкого спектра стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО. Среди носителей бомбы - истребитель F-16. Бомба общим весом около 500 кг.
AGM-154 JSOW разработана в нескольких вариантах. Версия AGM-154A оснащена кассетой со 145 суббоеприпасами BLU-97/B, в то время как AGM-154B несет кассету с шестью суббоеприпасами BLU-108/B. Вариант AGM-154C получил тандемный боеприпас BROACH.
Аналитики предполагают, что украинские военные смогут применять JSOW на расстоянии нескольких десятков километров из-за российской ПВО и преимущества в небе.
Напомним, администрация Байдена объявила о дополнительной помощи по безопасности Украине на сумму $375 миллионов.
В четверг, 26 сентября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении новой военной помощи для Украины на сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России.
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так воно ж найвеличніше! хоча хам і дурень!
як і автор комента -
при пуске с большой высоты - 130 км (70 миль)/некоторые данные - 110 км/60 миль"
Враховуючи наявність у ворога С-300/400, високо не політаєш, а отже можна буде застосовувати цю вундервафлю лише з малої висоти - отримуємо дальність 28 км...
Це я написав те, що повинно було бути у статті.
Використаємо, але далеко не з тою ефективністю...
"Касета" це звісно чудово, але на такій дистанції це буде як написали нижче - "где в основном по пару орков в посадках сидит".
JSOW-ER стане доволі дешевим засобом далекобійного ураження ціною $350 тисяч. Існує як мінімум два повідомлення про застосування чогось дуже схожого на це, для ударів по території РФ зі сторони України. Анонсований Україною проект "Паляниця", скоріше всього і є інформаційним прикриттям застосування JSOW-ER по території РФ.
Звісно хочеться вірити вам (про "Паляницю")
Кацапи досить часто вдаються до чисельних механізованих штурмів, ось такий відбувся кілька днів тому(в даному випадку було близько 50 одиниць техніки)
Невже тут були б зайві кілька касатних бомб(зверніть увагу скільки м'яса десантувалось)
https://streamable.com/6p7gn1
"...все це впирається у максимальну висоту використання, що вбачається вкрай загрозливим з точки зору насиченої протиповітряної оборони та активності винищувальної авіації РФ. Тому на перше місце виходить їх ефективне використання з мінімально можливих висот."
Та я з самого початку не про те писав. Я писав про те, що наша авіація зараз використовується "низенько-низенько", і цього не приховують. Офіційно. Тому й дальність використання даного ********** вельми обмежена. Це факт.
А про лайно і гнид вже теж достатньо сказано, за кілька сотень років...
Відео в моєму коментарі вище - росіяни постійно вдаються до масованих штурмів на легкоброньованій техніці і касетні бомби для їх відбиття зайвими не будуть.
Є великі сумніви, що ті декілька бортів F-16 які ми маємо, у найближчому осяжному майбутньому без зовнішнього цілевказання взагалі будуть підлітати до ЛБЗ ближче ніж п'ятдесят кілометрів.
Виходе і шведські літаки дрло нам не потрібні, раз ми не збираємось використовувати їх для наведення на ціль.
Як "мені треба" - я вирішую сам, а не так, як вам хочеться.
Адаптація JSOW під Міги та СУшки навряд чи можлива, і ніхто цим займатись не буде, як і "підтягувати" наявні декілька F-16 до ЛБЗ, щоб метнути JSOW на 30 км по ЛБЗ за більш ніж 500 тисяч доларів за штуку (і не факт,взагалі, що ми отримаємо касетну версію AGM-154A, яка призначалась лише для США, а скоріше експортну AGM-154A-1 в якій касетна бойова частина замінювалась на унітарну осколково-фугасну бойову частину). Тому F-16 і надалі будуть займатись полюванням на КР над енергетикою і військовими об'єктами, і поки не з'являться на озброєнні АІМ-10С8, і в наступному році не стане на чергування хоча б один ASC 890. Тільки тоді вдасться відігнати Су-34 з КАЬами і "винести" радіолокацію" російської ППО "хармами". Тільки тоді наші борти зможуть підніматись на ешелон 100-130 і використовувати ці бомби на максимальну дистанцію. А поки росіяни будуть руйнувати КАБами і Харків і Запоріжжя, і менші міста. Або як варіант - подовбати бетонобійною балістикою середини ЗПС всіх аеродромів хоча би на відстані 300 км від кордону та ЛБЗ.
Після КАБів у міській забудові нам нізащо "чиплятись", бо все зноситься до фундамента, і через місяць і від Вугледару залишиться купа щебня, і тут нам JSOW аж ніяк не допоможуть.
ми писали
22.09.2024 ГЗМ https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Національний тренувальний центр армії США у форті Ірвін (англ. Fort Irwin & the National Training Center (NTC) ще в травні 2024 року закінчив цикл тестових випробувань зразків модифікації плануючої бомби AGM-154 JSOW (виробник Raytheon) під кодовою назвою JSOW-ER, що власне є крилатою ракетою трансформованою в неї шляхом додавання малогабаритного реактивного двигуна Pratt & Whitney TJ-150, який використовується у хибних цілях ADM-160 MALD. Це дозволило розширити дальність використання до 550 км. (перші випробовування JSOW-ER проходив у 2009 році).
JSOW-ER стане доволі дешевим засобом далекобійного ураження ціною $350 тисяч. Існує як мінімум два повідомлення про застосування чогось дуже схожого на це, для ударів по території РФ зі сторони України. Анонсований Україною проект "Паляниця", скоріше всього і є інформаційним прикриттям застосування JSOW-ER по території РФ.
https://youtu.be/Z83zXB8j5ow (2009 р.)
Тактика ******** виборів є простою. Найкращий спосіб зібрати хоч якийсь урожай голосів, це дати щось Україні чи все для України. А потім можна забути, що було потім.
ну як сказати:
Національний тренувальний центр армії США у форті Ірвін (англ. Fort Irwin & the National Training Center (NTC) ще в травні 2024 року закінчив цикл тестових випробувань зразків модифікації плануючої бомби AGM-154 JSOW (виробник Raytheon) під кодовою назвою JSOW-ER, що власне є крилатою ракетою трансформованою в неї шляхом додавання малогабаритного реактивного двигуна Pratt & Whitney TJ-150, який використовується у хибних цілях ADM-160 MALD. Це дозволило розширити дальність використання до 550 км. (перші випробовування JSOW-ER проходив у 2009 році).
JSOW-ER стане доволі дешевим засобом далекобійного ураження ціною $350 тисяч. Існує як мінімум два повідомлення про застосування чогось дуже схожого на це, для ударів по території РФ зі сторони України. Анонсований Україною проект "Паляниця", скоріше всього і є інформаційним прикриттям застосування JSOW-ER по території РФ.
https://youtu.be/Z83zXB8j5ow (2009 р.)
А чим все таки вдарили по тому Торопцю? А , експерди?