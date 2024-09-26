Новий пакет допомоги США для України містить авіабомби JSOW для F-16 з дальністю до 110 км, - ABC
У новому пакеті військової допомоги Україні на майже 375 мільйонів доларів, який Сполучені Штати оголосили 25 вересня, містяться високоточні плануючі бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.
Як заявив представник Пентагону, це ЗСУ вперше отримають плануючі бомби JSOW у рамках пакета допомоги на 375 млн доларів.
Ці бомби можуть встановлені на винищувачі F-16, які отримала Україна. Бомби мають висувні крила, які допомагають їм досягати цілей на відстані до 70 миль (близько 110 км). Існує кілька версій JSOW, але ті, що відправляють в Україну, за словами чиновника США, оснащені касетними боєприпасами.
Рішення про передачу ухвалив Байден
"З метою посилення ударних можливостей України на великій відстані, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності JSOW", - заявив президент США Джо Байден.
Окрім того, Байден наказав Пентагону розподілити весь залишок коштів, виділених на безпекову допомогу Україні, до кінця його терміну перебування на посаді.
Міністерство оборони США направить решту коштів Ініціативи сприяння безпеці в Україні до кінця цього року.
"З метою подальшого посилення протиповітряної оборони України я доручив Міністерству оборони відремонтувати й надати Україні додаткову батарею ЗРК Patriot, а також надати Україні додаткові ракети Patriot", - зазначив також Байден.
Для того, щоб розвинути потенціал ВПС України, американський президент доручив розширити навчання українських пілотів F-16, підготувавши ще 18 українців наступного року.
Що відомо про бомби AGM-154 JSOW
JSOW - плануюча тактична авіаційна бомба (іноді її також називають "крилатою бомбою"), яка призначена для ураження широкого спектру стаціонарних і рухомих цілей за межами зон ППО. Серед носіїв бомби – винищувач F-16. Бомба загальною вагою близько 500 кг.
AGM-154 JSOW розроблена в кількох варіантах. Версія AGM-154A оснащена касетою із 145 суббоєприпасами BLU-97/B, у той час, як AGM-154B несе касету із шістьма суббоєприпасами BLU-108/B. Варіант AGM-154C отримав тандемний боєприпас BROACH.
Аналітики припускають, що українські військові зможуть застосовувати JSOW на відстані кількох десятків кілометрів через російську ППО та перевагу у небі.
Нагадаємо, адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на суму $375 мільйонів.
У четвер, 26 вересня, Сполучені Штати оголосили про надання нової військової допомоги для України на суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії.
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так воно ж найвеличніше! хоча хам і дурень!
як і автор комента -
при пуске с большой высоты - 130 км (70 миль)/некоторые данные - 110 км/60 миль"
Враховуючи наявність у ворога С-300/400, високо не політаєш, а отже можна буде застосовувати цю вундервафлю лише з малої висоти - отримуємо дальність 28 км...
Це я написав те, що повинно було бути у статті.
Використаємо, але далеко не з тою ефективністю...
"Касета" це звісно чудово, але на такій дистанції це буде як написали нижче - "где в основном по пару орков в посадках сидит".
JSOW-ER стане доволі дешевим засобом далекобійного ураження ціною $350 тисяч. Існує як мінімум два повідомлення про застосування чогось дуже схожого на це, для ударів по території РФ зі сторони України. Анонсований Україною проект "Паляниця", скоріше всього і є інформаційним прикриттям застосування JSOW-ER по території РФ.
Звісно хочеться вірити вам (про "Паляницю")
Кацапи досить часто вдаються до чисельних механізованих штурмів, ось такий відбувся кілька днів тому(в даному випадку було близько 50 одиниць техніки)
Невже тут були б зайві кілька касатних бомб(зверніть увагу скільки м'яса десантувалось)
https://streamable.com/6p7gn1
"...все це впирається у максимальну висоту використання, що вбачається вкрай загрозливим з точки зору насиченої протиповітряної оборони та активності винищувальної авіації РФ. Тому на перше місце виходить їх ефективне використання з мінімально можливих висот."
Та я з самого початку не про те писав. Я писав про те, що наша авіація зараз використовується "низенько-низенько", і цього не приховують. Офіційно. Тому й дальність використання даного ********** вельми обмежена. Це факт.
А про лайно і гнид вже теж достатньо сказано, за кілька сотень років...
Відео в моєму коментарі вище - росіяни постійно вдаються до масованих штурмів на легкоброньованій техніці і касетні бомби для їх відбиття зайвими не будуть.
Є великі сумніви, що ті декілька бортів F-16 які ми маємо, у найближчому осяжному майбутньому без зовнішнього цілевказання взагалі будуть підлітати до ЛБЗ ближче ніж п'ятдесят кілометрів.
Виходе і шведські літаки дрло нам не потрібні, раз ми не збираємось використовувати їх для наведення на ціль.
Як "мені треба" - я вирішую сам, а не так, як вам хочеться.
Адаптація JSOW під Міги та СУшки навряд чи можлива, і ніхто цим займатись не буде, як і "підтягувати" наявні декілька F-16 до ЛБЗ, щоб метнути JSOW на 30 км по ЛБЗ за більш ніж 500 тисяч доларів за штуку (і не факт,взагалі, що ми отримаємо касетну версію AGM-154A, яка призначалась лише для США, а скоріше експортну AGM-154A-1 в якій касетна бойова частина замінювалась на унітарну осколково-фугасну бойову частину). Тому F-16 і надалі будуть займатись полюванням на КР над енергетикою і військовими об'єктами, і поки не з'являться на озброєнні АІМ-10С8, і в наступному році не стане на чергування хоча б один ASC 890. Тільки тоді вдасться відігнати Су-34 з КАЬами і "винести" радіолокацію" російської ППО "хармами". Тільки тоді наші борти зможуть підніматись на ешелон 100-130 і використовувати ці бомби на максимальну дистанцію. А поки росіяни будуть руйнувати КАБами і Харків і Запоріжжя, і менші міста. Або як варіант - подовбати бетонобійною балістикою середини ЗПС всіх аеродромів хоча би на відстані 300 км від кордону та ЛБЗ.
Після КАБів у міській забудові нам нізащо "чиплятись", бо все зноситься до фундамента, і через місяць і від Вугледару залишиться купа щебня, і тут нам JSOW аж ніяк не допоможуть.
ми писали
22.09.2024 ГЗМ https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Національний тренувальний центр армії США у форті Ірвін (англ. Fort Irwin & the National Training Center (NTC) ще в травні 2024 року закінчив цикл тестових випробувань зразків модифікації плануючої бомби AGM-154 JSOW (виробник Raytheon) під кодовою назвою JSOW-ER, що власне є крилатою ракетою трансформованою в неї шляхом додавання малогабаритного реактивного двигуна Pratt & Whitney TJ-150, який використовується у хибних цілях ADM-160 MALD. Це дозволило розширити дальність використання до 550 км. (перші випробовування JSOW-ER проходив у 2009 році).
JSOW-ER стане доволі дешевим засобом далекобійного ураження ціною $350 тисяч. Існує як мінімум два повідомлення про застосування чогось дуже схожого на це, для ударів по території РФ зі сторони України. Анонсований Україною проект "Паляниця", скоріше всього і є інформаційним прикриттям застосування JSOW-ER по території РФ.
https://youtu.be/Z83zXB8j5ow (2009 р.)
Тактика ******** виборів є простою. Найкращий спосіб зібрати хоч якийсь урожай голосів, це дати щось Україні чи все для України. А потім можна забути, що було потім.
ну як сказати:
Національний тренувальний центр армії США у форті Ірвін (англ. Fort Irwin & the National Training Center (NTC) ще в травні 2024 року закінчив цикл тестових випробувань зразків модифікації плануючої бомби AGM-154 JSOW (виробник Raytheon) під кодовою назвою JSOW-ER, що власне є крилатою ракетою трансформованою в неї шляхом додавання малогабаритного реактивного двигуна Pratt & Whitney TJ-150, який використовується у хибних цілях ADM-160 MALD. Це дозволило розширити дальність використання до 550 км. (перші випробовування JSOW-ER проходив у 2009 році).
JSOW-ER стане доволі дешевим засобом далекобійного ураження ціною $350 тисяч. Існує як мінімум два повідомлення про застосування чогось дуже схожого на це, для ударів по території РФ зі сторони України. Анонсований Україною проект "Паляниця", скоріше всього і є інформаційним прикриттям застосування JSOW-ER по території РФ.
https://youtu.be/Z83zXB8j5ow (2009 р.)
А чим все таки вдарили по тому Торопцю? А , експерди?