Новий пакет допомоги США для України містить авіабомби JSOW для F-16 з дальністю до 110 км, - ABC

У новому пакеті військової допомоги Україні на майже 375 мільйонів доларів, який Сполучені Штати оголосили 25 вересня, містяться високоточні плануючі бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Як заявив представник Пентагону, це ЗСУ вперше отримають плануючі бомби JSOW у рамках пакета допомоги на 375 млн доларів.

Ці бомби можуть встановлені на винищувачі F-16, які отримала Україна. Бомби мають висувні крила, які допомагають їм досягати цілей на відстані до 70 миль (близько 110 км). Існує кілька версій JSOW, але ті, що відправляють в Україну, за словами чиновника США, оснащені касетними боєприпасами.

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Рішення про передачу ухвалив Байден

"З метою посилення ударних можливостей України на великій відстані, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності JSOW", - заявив президент США Джо Байден.

Окрім того, Байден наказав Пентагону розподілити весь залишок коштів, виділених на безпекову допомогу Україні, до кінця його терміну перебування на посаді.

Міністерство оборони США направить решту коштів Ініціативи сприяння безпеці в Україні до кінця цього року.

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"З метою подальшого посилення протиповітряної оборони України я доручив Міністерству оборони відремонтувати й надати Україні додаткову батарею ЗРК Patriot, а також надати Україні додаткові ракети Patriot", - зазначив також Байден.

Для того, щоб розвинути потенціал ВПС України, американський президент доручив розширити навчання українських пілотів F-16, підготувавши ще 18 українців наступного року.

Що відомо про бомби AGM-154 JSOW

JSOW - плануюча тактична авіаційна бомба (іноді її також називають "крилатою бомбою"), яка призначена для ураження широкого спектру стаціонарних і рухомих цілей за межами зон ППО. Серед носіїв бомби – винищувач F-16. Бомба загальною вагою близько 500 кг.

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AGM-154 JSOW розроблена в кількох варіантах. Версія AGM-154A оснащена касетою із 145 суббоєприпасами BLU-97/B, у той час, як AGM-154B несе касету із шістьма суббоєприпасами BLU-108/B. Варіант AGM-154C отримав тандемний боєприпас BROACH.

Аналітики припускають, що українські військові зможуть застосовувати JSOW на відстані кількох десятків кілометрів через російську ППО та перевагу у небі.

Нагадаємо, адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на суму $375 мільйонів.

У четвер, 26 вересня, Сполучені Штати оголосили про надання нової військової допомоги для України на суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії.