Далекобійні удари по РФ, ймовірно, будуть однією з тем на переговорах Байдена і Зеленського. Але політика США щодо цього не змінилася, - Білий дім

Однією з тем на переговорах президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, ймовірно, буде дозвіл Україні на далекобійні удари углиб території РФ західною зброєю. Однак наразі політика Вашингтона з цього питання не змінилася.

Про це сказала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ми можемо очікувати, що одна з бесід, яку проведуть два лідери, буде присвячена цій темі. Також буде більш широке обговорення значного обсягу військової допомоги, яку ми надаємо Україні. Ви бачили наші заяви сьогодні вранці. Хоча я не очікую, що за підсумками цієї зустрічі будуть зроблені якісь нові заяви про конкретні дії або рішення", - сказала представниця Білого дому.

Однак Жан-П'єр зазначила, що політика США щодо далекобійності наразі не змінилася.

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"Я можу очікувати, що ця тема (далекобійності, - ред.) порушуватиметься, але б не очікувала жодних нових заяв", - сказала Жан-П'єр.

За її словами, Байден і Зеленський говоритимуть із цілої низки питань. Зокрема, лідери держав обговорять озброєння, про яке американський лідер оголосив уранці.

Наостанок вона запевнила у підтримці України з боку США.

"Що ми можемо сказати, і що ми можемо підтвердити, так це те, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти агресії Путіна на території України. І це наше зобов'язання. Саме на цьому зосереджений президент", - наголосила Жан-П'єр.

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