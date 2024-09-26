Далекобійні удари по РФ, ймовірно, будуть однією з тем на переговорах Байдена і Зеленського. Але політика США щодо цього не змінилася, - Білий дім
Однією з тем на переговорах президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, ймовірно, буде дозвіл Україні на далекобійні удари углиб території РФ західною зброєю. Однак наразі політика Вашингтона з цього питання не змінилася.
Про це сказала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що ми можемо очікувати, що одна з бесід, яку проведуть два лідери, буде присвячена цій темі. Також буде більш широке обговорення значного обсягу військової допомоги, яку ми надаємо Україні. Ви бачили наші заяви сьогодні вранці. Хоча я не очікую, що за підсумками цієї зустрічі будуть зроблені якісь нові заяви про конкретні дії або рішення", - сказала представниця Білого дому.
Однак Жан-П'єр зазначила, що політика США щодо далекобійності наразі не змінилася.
"Я можу очікувати, що ця тема (далекобійності, - ред.) порушуватиметься, але б не очікувала жодних нових заяв", - сказала Жан-П'єр.
За її словами, Байден і Зеленський говоритимуть із цілої низки питань. Зокрема, лідери держав обговорять озброєння, про яке американський лідер оголосив уранці.
Наостанок вона запевнила у підтримці України з боку США.
"Що ми можемо сказати, і що ми можемо підтвердити, так це те, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти агресії Путіна на території України. І це наше зобов'язання. Саме на цьому зосереджений президент", - наголосила Жан-П'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну а потім дивуємось розквіту конспірології
Достаточно было просто СЛЫШАТЬ ПРОСЬБЫ АМЕРИКАНЦЕВ
Американцы просили НЕ ТЫРИТЬ
ОТДАТЬ КОЛОМОЙСКОГО
НЕ ТРОГАТЬ ЗАЛУЖНОГО
Им в ответ : FUCK !
Американцы подумали - ну и оборзели эти украинцы!
А ведь действительно - мы сильно оборзели
А борзеть - когда ты от всех зависишь - нельзя
Надо БОРЗЕЛКУ засунуть подальше
И выполнить культурные американские просьбы
Отдать хотя бы Беню в обмен
На удары американскими ракетами вглубь россии
Или вам Беня дороже?
Тобто, "гуй вам, але чом би і не попиззіти".