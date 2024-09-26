УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9437 відвідувачів онлайн
Новини
1 133 13

Далекобійні удари по РФ, ймовірно, будуть однією з тем на переговорах Байдена і Зеленського. Але політика США щодо цього не змінилася, - Білий дім

У Білому домі розповіли, про що говоритимуть Байден і Зеленський

Однією з тем на переговорах президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, ймовірно, буде дозвіл Україні на далекобійні удари углиб території РФ західною зброєю. Однак наразі політика Вашингтона з цього питання не змінилася.

Про це сказала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ми можемо очікувати, що одна з бесід, яку проведуть два лідери, буде присвячена цій темі. Також буде більш широке обговорення значного обсягу військової допомоги, яку ми надаємо Україні. Ви бачили наші заяви сьогодні вранці. Хоча я не очікую, що за підсумками цієї зустрічі будуть зроблені якісь нові заяви про конкретні дії або рішення", - сказала представниця Білого дому.

Однак Жан-П'єр зазначила, що політика США щодо далекобійності наразі не змінилася.

Читайте також: Новий пакет допомоги США для України містить авіабомби JSOW для F-16 з дальністю до 110 км, - ABC

"Я можу очікувати, що ця тема (далекобійності, - ред.) порушуватиметься, але б не очікувала жодних нових заяв", - сказала Жан-П'єр.

За її словами, Байден і Зеленський говоритимуть із цілої низки питань. Зокрема, лідери держав обговорять озброєння, про яке американський лідер оголосив уранці.

Наостанок вона запевнила у підтримці України з боку США.

"Що ми можемо сказати, і що ми можемо підтвердити, так це те, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти агресії Путіна на території України. І це наше зобов'язання. Саме на цьому зосереджений президент", - наголосила Жан-П'єр.

Читайте також: Байден у жовтні скликає "Рамштайн" на рівні лідерів

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23954) зброя (7472)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Щось схоже було у Другу Свiтову поки японцi не вдарили по Пёрл Харбору....
показати весь коментар
26.09.2024 22:08
+1
У Украины был шанс стать важной для США
Достаточно было просто СЛЫШАТЬ ПРОСЬБЫ АМЕРИКАНЦЕВ
Американцы просили НЕ ТЫРИТЬ
ОТДАТЬ КОЛОМОЙСКОГО
НЕ ТРОГАТЬ ЗАЛУЖНОГО
Им в ответ : FUCK !
Американцы подумали - ну и оборзели эти украинцы!
А ведь действительно - мы сильно оборзели
А борзеть - когда ты от всех зависишь - нельзя
Надо БОРЗЕЛКУ засунуть подальше
И выполнить культурные американские просьбы
Отдать хотя бы Беню в обмен
На удары американскими ракетами вглубь россии
Или вам Беня дороже?
показати весь коментар
26.09.2024 22:22
+1
Далекобійні удари по РФ, ймовірно, будуть однією з тем на переговорах Байдена і Зеленського. Але політика США щодо цього не змінилася

Тобто, "гуй вам, але чом би і не попиззіти".
показати весь коментар
26.09.2024 22:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Селяві… такі от ми…
показати весь коментар
26.09.2024 22:02 Відповісти
Щось схоже було у Другу Свiтову поки японцi не вдарили по Пёрл Харбору....
показати весь коментар
26.09.2024 22:08 Відповісти
Тобто китайці повинні вдарити по Тайваню ? Можливо
показати весь коментар
26.09.2024 22:10 Відповісти
Тут скріше ЯКЩО щось й БУДЕ, то після 6 листопада та до аж 20 січня( якщо навіть переможе Трамп) . Демократи добряче пюзали Вову - тепер повинні не залишити Україну наодинці впритик навіть до можливої зміни партій у БІЛОМУ ДОМІ .
показати весь коментар
26.09.2024 22:31 Відповісти
Я ще два роки тому багато раз писав на Цензорі, що не існує альтернативи створенню далекобійних ракет великої дальнооті. Пройшло два роки. ЗЕЛЕНА СОПЛЯ , як жувала свої зелені соплі, так і продовжує жувати. Його з протягнутою рукою західні держави футболять, як футбольний м'яч. А на сьогоднішній день Україна вже могла мати ракети дальньої дії, необхідну умову перемоги. Ракет немає, зате є нелегітимна ЗЕЛЕНА СОПЛЯ. Пора щось міняти.
показати весь коментар
26.09.2024 23:34 Відповісти
Може не "щось" а "когось"?
показати весь коментар
26.09.2024 23:50 Відповісти
Білий дім вже не білий дім
показати весь коментар
26.09.2024 22:09 Відповісти
досі не маємо відповіді на просте питання - Чому?
Ну а потім дивуємось розквіту конспірології
показати весь коментар
26.09.2024 22:09 Відповісти
У Украины был шанс стать важной для США
Достаточно было просто СЛЫШАТЬ ПРОСЬБЫ АМЕРИКАНЦЕВ
Американцы просили НЕ ТЫРИТЬ
ОТДАТЬ КОЛОМОЙСКОГО
НЕ ТРОГАТЬ ЗАЛУЖНОГО
Им в ответ : FUCK !
Американцы подумали - ну и оборзели эти украинцы!
А ведь действительно - мы сильно оборзели
А борзеть - когда ты от всех зависишь - нельзя
Надо БОРЗЕЛКУ засунуть подальше
И выполнить культурные американские просьбы
Отдать хотя бы Беню в обмен
На удары американскими ракетами вглубь россии
Или вам Беня дороже?
показати весь коментар
26.09.2024 22:22 Відповісти
Далекобійні удари по РФ, ймовірно, будуть однією з тем на переговорах Байдена і Зеленського. Але політика США щодо цього не змінилася

Тобто, "гуй вам, але чом би і не попиззіти".
показати весь коментар
26.09.2024 22:23 Відповісти
Ну безпілотники вже пару раз якісь там вікна в центрі москви побили і нічого ж
показати весь коментар
26.09.2024 23:45 Відповісти
При леваках у власти в США,для Украины помощь будет из пипетки.Леваки это банда лгунов,воров и жуликов.
показати весь коментар
27.09.2024 07:39 Відповісти
 
 