Працюватиму, щоб Україна перемогла, - Гарріс
Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила про непохитну підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
Гарріс наголосила на незмінності курсу нинішньої адміністрації.
"Моя підтримка народу України непохитна. Я пишаюся тим, що стою пліч-о-пліч з Україною. Я продовжуватиму підтримувати Україну і працюватиму над тим, щоб Україна перемогла у цій війні", – сказала віцепрезидентка США.
Гарріс заявила, що вона "забезпечить перемогу України в цій війні",
Вона сказала, що боротьба в Україні "важлива для народу Америки", і назвала російську війну проти України конфліктом, який американський народ має визнати надзвичайно важливим для світового порядку.
"Агресія Путіна - це не лише напад на народ України, це також атака на фундаментальні принципи, такі як суверенітет і територіальна цілісність. Міжнародні правила та норми не є якимось абстрактним поняттям. Вони забезпечують порядок і стабільність у нашому світі. Вони підтримують американську безпеку та американське процвітання, і коли їм загрожують десь — їм загрожують скрізь", - сказала Гарріс.
Віцепрезидентка США наголосила, що найважливіші моменти американської історії наставали тоді, "коли ми протистояли таким агресорам, як Путін".
"Історія настільки чітко нагадує нам, що Сполучені Штати не можуть і не повинні ізолювати себе від решти світу. Ізоляція не убезпечує. Тож Сполучені Штати підтримують Україну не з благодійних цілей, а тому, що це в наших стратегічних інтересах, ми продовжуватимемо надавати Україні допомогу у сфері безпеки, необхідну для успіху на полі бою", – сказала Гарріс.
Віцепрезидентка зазначила, що в США є такі політики, які хочуть змусити Україну відмовитися від частини суверенних територій і від співпраці у сфері безпеки з іншими державами.
Вона також наголосила, що це не пропозиції миру, а пропозиції капітуляції України.
"Це небезпечно і неприпустимо, тому я з нетерпінням чекаю на нашу сьогоднішню дискусію", – резюмувала вона.
Нагадаємо, Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти Плану перемоги.
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Апокаліптична картина війни в України, яку Трамп намалював своїм прихильникам, гротескна, але за суттю, те, що в Україні страшна біда, є правдою. Виборці мусять не забувати про це.
Інша справа - досить каламутні плани "зупинки війни"... Трампу ще треба виграти вибори, а республіканці залишатимуться впливовою політичною силою, хто б не був їх лідером і хто б не переміг на виборах США. Тому стосунки з республіканцями треба вибудовати і не давати псувати.
https://apnews.com/article/donald-trump-ukraine-putin-zelenskyy-0f4d539aa73a943474d779716e5fe42a Звідси