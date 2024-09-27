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Працюватиму, щоб Україна перемогла, - Гарріс

Віцепрезидентка США Гарріс і президент України Зеленський

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила про непохитну підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Гарріс наголосила на незмінності курсу нинішньої адміністрації.

"Моя підтримка народу України непохитна. Я пишаюся тим, що стою пліч-о-пліч з Україною. Я продовжуватиму підтримувати Україну і працюватиму над тим, щоб Україна перемогла у цій війні", – сказала віцепрезидентка США.

Гарріс заявила, що вона "забезпечить перемогу України в цій війні",

Вона сказала, що боротьба в Україні "важлива для народу Америки", і назвала російську війну проти України конфліктом, який американський народ має визнати надзвичайно важливим для світового порядку.

"Агресія Путіна - це не лише напад на народ України, це також атака на фундаментальні принципи, такі як суверенітет і територіальна цілісність. Міжнародні правила та норми не є якимось абстрактним поняттям. Вони забезпечують порядок і стабільність у нашому світі. Вони підтримують американську безпеку та американське процвітання, і коли їм загрожують десь — їм загрожують скрізь", - сказала Гарріс.

Віцепрезидентка США наголосила, що найважливіші моменти американської історії наставали тоді, "коли ми протистояли таким агресорам, як Путін".

"Історія настільки чітко нагадує нам, що Сполучені Штати не можуть і не повинні ізолювати себе від решти світу. Ізоляція не убезпечує. Тож Сполучені Штати підтримують Україну не з благодійних цілей, а тому, що це в наших стратегічних інтересах, ми продовжуватимемо надавати Україні допомогу у сфері безпеки, необхідну для успіху на полі бою", – сказала Гарріс.

Віцепрезидентка зазначила, що в США є такі політики, які хочуть змусити Україну відмовитися від частини суверенних територій і від співпраці у сфері безпеки з іншими державами.

Вона також наголосила, що це не пропозиції миру, а пропозиції капітуляції України.

"Це небезпечно і неприпустимо, тому я з нетерпінням чекаю на нашу сьогоднішню дискусію", – резюмувала вона.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти Плану перемоги.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23954) путін володимир (23869) США (23032) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+5
якщо будете забороняти бити вглиб росії, то перемоги ще довго не буде.
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27.09.2024 06:47
+2
Браво! Втерла шмарклі нашому клоуну, і не тільки нашому. Вона все вірно розуміє суть цієї війни, і чому США зобов'язані втркчатися в неї
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27.09.2024 10:45
+1
"А що я зробив для України" , так повинен думати президент США
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27.09.2024 06:54
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Наша людина
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27.09.2024 06:43 Відповісти
якщо будете забороняти бити вглиб росії, то перемоги ще довго не буде.
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27.09.2024 06:47 Відповісти
перемога над рашизмом настане лише тоді, коли солдати США з союзниками по НАТО повторять в Україні нормандську десантну операцію і вступлять в бій з касапами
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27.09.2024 10:50 Відповісти
"А що я зробив для України" , так повинен думати президент США
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27.09.2024 06:54 Відповісти
Буде ще більше стурбованості, ще більше занепокоєння, ще більше мотивуючих промов
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27.09.2024 08:25 Відповісти
Ні, краще одразу визнати, що України вже немає, тому і навіть трусити повітря заявами - даремна витрата зусиль.
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27.09.2024 08:39 Відповісти
Якби Трамп говорив, що в Україні ок, Україна впевнено перемагає у війні, а отже допомагати більше не потрібно, хіба це була б краща для нас риторика?
Апокаліптична картина війни в України, яку Трамп намалював своїм прихильникам, гротескна, але за суттю, те, що в Україні страшна біда, є правдою. Виборці мусять не забувати про це.
Інша справа - досить каламутні плани "зупинки війни"... Трампу ще треба виграти вибори, а республіканці залишатимуться впливовою політичною силою, хто б не був їх лідером і хто б не переміг на виборах США. Тому стосунки з республіканцями треба вибудовати і не давати псувати.
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27.09.2024 15:42 Відповісти
"What deal can we make? It's demolished," he added. "The people are dead. The country is in rubble."
https://apnews.com/article/donald-trump-ukraine-putin-zelenskyy-0f4d539aa73a943474d779716e5fe42a Звідси
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27.09.2024 15:59 Відповісти
Удачі тобі перемоги!
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27.09.2024 08:55 Відповісти
Трампу нокаут від цієї зустрічі
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27.09.2024 09:00 Відповісти
Яка перемога? В зеленого в голові переговори з *уйлом.(чергова спроба заглянути в очко і пошукати там миру).
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27.09.2024 09:44 Відповісти
О, молодець Зеленський! Змусив уже обох, і Байдена, і Гарріс сказати, що Україна має перемогти! План перемоги працює!
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27.09.2024 10:19 Відповісти
Браво! Втерла шмарклі нашому клоуну, і не тільки нашому. Вона все вірно розуміє суть цієї війни, і чому США зобов'язані втркчатися в неї
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27.09.2024 10:45 Відповісти
Дивно, що самопроголошений кацапський узурпатор державної влади в Україні не заявив у відповідь кандидату в президенти США, що у його планах немає перемоги України у цій війні, лише цілі сво: здача територій і капітуляція перед агресором під прикриттям 'закінчення війни'. Представлений ним недолугий й бутафорний план перемоги, який ніхто не захотів навіть згадувати, викликав лише посмішку на обличчях західних союзників України.
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27.09.2024 14:23 Відповісти
 
 