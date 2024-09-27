Зеленский представил Байдену План победы. Следующий шаг – команды проведут консультации

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представил План победы нашей страны американскому коллеге Джо Байдену во время встречи в Вашингтоне в четверг, 26 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в телеграм-канале.

"Во время встречи с президентом Байденом представил ему План победы. Обсудили детали для усиления Плана, скоординировали наши позиции, взгляды и подходы. Поручили нашим командам провести консультации по поводу следующих шагов", - написал он.

Президент отметил, что наша страна глубоко ценит то, что "Украина и Америка стояли бок о бок с первых мгновений российского вторжения".

"Ваша решительность невероятно важна для нашей победы", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Если Зеленский реализует свой план, есть надежда на завершение войны в 2025, - сенатор Грэм

Встреча лидеров Украины и США 12 октября

Как сообщает пресс-служба президента Украины, "лидеры обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты Плана и поручили своим командам провести консультации относительно следующих шагов".

Отмечается, что 12 октября президент США проведет встречу Контактной группы по обороне Украины в Германии на уровне лидеров, где Зеленский и Байден встретятся на двустороннем уровне, чтобы проанализировать прогресс консультаций.

Кроме того, лидеры встретятся с международными партнерами, чтобы скоординировать дополнительную помощь для Украины.

Читайте также: У Байдена считают план Зеленского недостаточно детализированным: нет четкой стратегии победы над Россией, - Wall Street Journal

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден объявил о пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд дол.