Зеленский представил Байдену План победы. Следующий шаг – команды проведут консультации
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представил План победы нашей страны американскому коллеге Джо Байдену во время встречи в Вашингтоне в четверг, 26 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в телеграм-канале.
"Во время встречи с президентом Байденом представил ему План победы. Обсудили детали для усиления Плана, скоординировали наши позиции, взгляды и подходы. Поручили нашим командам провести консультации по поводу следующих шагов", - написал он.
Президент отметил, что наша страна глубоко ценит то, что "Украина и Америка стояли бок о бок с первых мгновений российского вторжения".
"Ваша решительность невероятно важна для нашей победы", - подчеркнул Зеленский.
Встреча лидеров Украины и США 12 октября
Как сообщает пресс-служба президента Украины, "лидеры обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты Плана и поручили своим командам провести консультации относительно следующих шагов".
Отмечается, что 12 октября президент США проведет встречу Контактной группы по обороне Украины в Германии на уровне лидеров, где Зеленский и Байден встретятся на двустороннем уровне, чтобы проанализировать прогресс консультаций.
Кроме того, лидеры встретятся с международными партнерами, чтобы скоординировать дополнительную помощь для Украины.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.
26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.
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Ага, іще у НАТО має Байден Україну запросити, доки ще перебуває на своїй посаді.
Все, начебто, правильно. Але є нюанс: цей "План перемоги"- лише віртуальний, як один із піар-проєктів передвиборчої кампанії США для демпів і їхньої кандидатки Гарріс.
цікаво, умеров, вдома з американською сім'єю, чи йому теж апартаменти оплачують, за наш рахунок?