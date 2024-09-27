Зеленський представив Байдену План перемоги. Наступний крок - команди проведуть консультації

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що представив План перемоги нашої країни американському колезі Джо Байдену під час зустрічі у Вашингтоні у четвер, 26 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський у телеграм-каналі.

"Під час зустрічі з Президентом Байденом представив йому План перемоги. Обговорили деталі для посилення Плану, скоординували наші позиції, погляди й підходи. Доручили нашим командам провести консультації щодо наступних кроків", - написав він.

Президент зазначив, що наша країна глибоко цінує те, що "Україна й Америка стояли пліч-о-пліч із перших митей російського вторгнення".

"Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Зеленський реалізує свій план, є надія на завершення війни у 2025, - сенатор Грем

Зустріч лідерів України та США 12 жовтня

Як повідомляє пресслужба президента України, "лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти Плану і доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків".

Зазначається, що 12 жовтня президент США проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України в Німеччині на рівні лідерів, де Зеленський і Байден зустрінуться на двосторонньому рівні, щоб проаналізувати прогрес консультацій.

Крім цього, лідери зустрінуться з міжнародними партнерами, щоб скоординувати додаткову допомогу для України.

Читайте також: Зеленський представив пункти Плану перемоги двопартійній делегації Палати представників. ФОТОрепортаж

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій План перемоги у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" План перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що План перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти Плану перемоги.

Також читайте: Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні на 2.4 млрд дол.