Если Зеленский реализует свой план, есть надежда на завершение войны в 2025, - сенатор Грэм

После встречи с президентом Украины в Сенате республиканец Линдси Грэм призвал Джо Байдена разрешить Украине стрелять вглубь России западным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Президент Зеленский заявляет, что он хочет закончить эту войну через переговоры. Единственный способ посадить Россию за стол, это ударить их сильнее, чем мы ударяем по ним сегодня", – сказал сенатор Грэм журналистам после встречи с Зеленским.

Он добавил, что главным запросом Украины и Зеленского является получение разрешения на использование ракет большой дальности.

"Зеленский верит, что если разбить эти российские базы (ракетные и военно-воздушные силы), с которых происходят атаки на его страну, это даст ему рычаг влияния, чтобы заставить Путина сесть за стол. Я тоже в это верю", – говорит Грем.

По словам законодателя, никакие деньги не помогут, если не усилить способность Украины более эффективно бороться с Россией.

"Поэтому, президент Байден, если вы не позволите этого сейчас, Россия со временем обессилит Украину, производство оружия в России растет, так что в долгосрочной перспективе отсутствие изменений в военной стратегии пойдет на пользу России", - подчеркнул Грэм.

Он подчеркнул, что кем бы ни был следующий президент США, "это будет он или она", если Байден позволит Украине начать поражать законные военные цели, чтобы оказывать давление на Путина, он окажет следующему президенту "большую услугу".

"Это Трамп или Гаррис, они будут иметь определенные рычаги для прекращения этой войны", - подчеркнул сенатор-республиканец.

Если Украина начнет реализацию своего плана и сможет стрелять вглубь России, то война в следующем году может завершиться победой Украины, убежден сенатор.

"Итак, господин президент Байден, я знаю, вы хотите, чтобы Украина победила. Вы должны позволить президенту Зеленскому реализовать этот план. У него есть план. У него есть конкретные военные цели. Если он сможет начать выполнять этот план, это дает нам лучшую надежду на завершение этой войны в 2025 году", – отметил законодатель.

На вопрос журналистов, может ли Путин прибегнуть к эскалации в этой войне в случае обстрелов вглубь России западным оружием, сенатор ответил, что не стоит позволять президенту России влиять на политику этой войны.

"Каждый раз, когда мы даем им [украинцам] больше оборудования, Путин угрожает. Если вы позволите Путину формировать политику, мы проигрываем. Не позволяйте ему делать политику. Изменение политики, которой я хочу, заключается в том, чтобы поразить законные военные цели, которые использует Россия, чтобы убивать невинных гражданских лиц и терроризировать украинский народ", – ответил он.

Он подчеркнул, что речь идет только обстрелы исключительно военных объектов в России, "мы не говорим о вторжении в Москву".

"Если вы будете продолжать политику сдерживания Украины, потому что вы обеспокоены эскалацией, вы обречете их на проигрыш", - сказал Грэм.

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"Я надеюсь, что Украина продемонстрирует способность нанести удар по России таким образом, чтобы положить конец этой войне путем дипломатического урегулирования, и следующий президент [США] будет иметь определенные рычаги влияния, когда придет время положить конец этой войне", - подытожил сенатор-республиканец.

Грэм выразил надежду, что визит Зеленського в США завершится созданием новой стратегии, как завершить войну в Украине.

"Я надеюсь, что на этой неделе или в начале следующей недели он поедет не только, имея двухпартийную поддержку, чтобы продолжать бороться за Украину, но и поедет с новой стратегией, которая сделает завершение войны на выгодных условиях более вероятным. Если же он поедет и не будет никаких изменений в военной стратегии давления на Путина, я думаю, что это будет самая большая ошибка президента Байдена", – отметил сенатор-республиканец.

Напомним, накануне Министр иностранных дел Великобритании Девид Лемми заявил, что ВСУ могут получить разрешение на использование западного оружия по военным объектам на территории РФ уже в начале зимы 2024 года.