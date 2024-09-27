Если Зеленский реализует свой план, есть надежда на завершение войны в 2025, - сенатор Грэм
После встречи с президентом Украины в Сенате республиканец Линдси Грэм призвал Джо Байдена разрешить Украине стрелять вглубь России западным оружием.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Президент Зеленский заявляет, что он хочет закончить эту войну через переговоры. Единственный способ посадить Россию за стол, это ударить их сильнее, чем мы ударяем по ним сегодня", – сказал сенатор Грэм журналистам после встречи с Зеленским.
Он добавил, что главным запросом Украины и Зеленского является получение разрешения на использование ракет большой дальности.
"Зеленский верит, что если разбить эти российские базы (ракетные и военно-воздушные силы), с которых происходят атаки на его страну, это даст ему рычаг влияния, чтобы заставить Путина сесть за стол. Я тоже в это верю", – говорит Грем.
По словам законодателя, никакие деньги не помогут, если не усилить способность Украины более эффективно бороться с Россией.
"Поэтому, президент Байден, если вы не позволите этого сейчас, Россия со временем обессилит Украину, производство оружия в России растет, так что в долгосрочной перспективе отсутствие изменений в военной стратегии пойдет на пользу России", - подчеркнул Грэм.
Он подчеркнул, что кем бы ни был следующий президент США, "это будет он или она", если Байден позволит Украине начать поражать законные военные цели, чтобы оказывать давление на Путина, он окажет следующему президенту "большую услугу".
"Это Трамп или Гаррис, они будут иметь определенные рычаги для прекращения этой войны", - подчеркнул сенатор-республиканец.
Если Украина начнет реализацию своего плана и сможет стрелять вглубь России, то война в следующем году может завершиться победой Украины, убежден сенатор.
"Итак, господин президент Байден, я знаю, вы хотите, чтобы Украина победила. Вы должны позволить президенту Зеленскому реализовать этот план. У него есть план. У него есть конкретные военные цели. Если он сможет начать выполнять этот план, это дает нам лучшую надежду на завершение этой войны в 2025 году", – отметил законодатель.
На вопрос журналистов, может ли Путин прибегнуть к эскалации в этой войне в случае обстрелов вглубь России западным оружием, сенатор ответил, что не стоит позволять президенту России влиять на политику этой войны.
"Каждый раз, когда мы даем им [украинцам] больше оборудования, Путин угрожает. Если вы позволите Путину формировать политику, мы проигрываем. Не позволяйте ему делать политику. Изменение политики, которой я хочу, заключается в том, чтобы поразить законные военные цели, которые использует Россия, чтобы убивать невинных гражданских лиц и терроризировать украинский народ", – ответил он.
Он подчеркнул, что речь идет только обстрелы исключительно военных объектов в России, "мы не говорим о вторжении в Москву".
"Если вы будете продолжать политику сдерживания Украины, потому что вы обеспокоены эскалацией, вы обречете их на проигрыш", - сказал Грэм.
"Я надеюсь, что Украина продемонстрирует способность нанести удар по России таким образом, чтобы положить конец этой войне путем дипломатического урегулирования, и следующий президент [США] будет иметь определенные рычаги влияния, когда придет время положить конец этой войне", - подытожил сенатор-республиканец.
Грэм выразил надежду, что визит Зеленського в США завершится созданием новой стратегии, как завершить войну в Украине.
"Я надеюсь, что на этой неделе или в начале следующей недели он поедет не только, имея двухпартийную поддержку, чтобы продолжать бороться за Украину, но и поедет с новой стратегией, которая сделает завершение войны на выгодных условиях более вероятным. Если же он поедет и не будет никаких изменений в военной стратегии давления на Путина, я думаю, что это будет самая большая ошибка президента Байдена", – отметил сенатор-республиканец.
Напомним, накануне Министр иностранных дел Великобритании Девид Лемми заявил, что ВСУ могут получить разрешение на использование западного оружия по военным объектам на территории РФ уже в начале зимы 2024 года.
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Будь-яка кількість наших ракет була б дуже корисною.
Дороги "ремонтувались" при кожному президентові, але "Великим крадівництвом" це назвали лише при останньому.
а те що і як називають - не звиртайте уваги
недавно тут Пороха називали мародером, баригою і бізнесом на крові - і що?
а важливість доріг для єкономіки в свій час показав чорт алойзович
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прошу з калькуляцією - скільки було потрачено і скільки ракет могло бути зроблено
окремим пунктом - збитки для економіки через розбиті дороги
бо асфальтники уже достали
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Да, и на выборы больше не ходите. Это не для вас мероприятие.
закінчу тим що калькуляції так і не побачив (план це не калькуляція)
а підтерли - ідіоти, які поняття не мають наскільки це різні порядки чисел і наскільки дороги важливі для економіки
про стан розробк ракети Грім, я Вам давав уже посилання
Чекаємо калькуляуію з детальним аналізом
а ще тестування і розгортання виробництва, а вже потім виготовлення ракет по 1.5 за штуку (насправді думаю що цифра занижена)
ну ось вклали скажені гроші і маємо виробництво (минуло років пять, не менше), сховати в клуні його не можливо - тобто ціль для кацапів номер один.
ну і доріг не маємо - нагадаю що зараз майже все доставляється в Україну дорогами.
після цього чортові асфальтчики уже в печінках сидять
(доречі - відсутність доріг суттєво би вплинула на ВВП (з прийнятною точністтю оцінити не можу, але факт))
може ще щось і суті додасте?
На штат Флорида у США насувається один з найбільших ураганів у Мексиканській затоці за останнє століття.
Це найсильніший шторм за всю історію спостережень у регіоні Біг-Бенд, який обрушується на узбережжя.
США підтримують Україну тому, що це в їхніх стратегічних інтересах, заявила Камала Гарріс.
"Як я чітко говорила під час наших шести попередніх зустрічей, і протягом усієї жорстокої путінської агресії та війни проти України, моя підтримка народу України залишається непохитною. Я горда тим, що стояла пліч-о-пліч з Україною, і робитиму це й надалі. І я робитиму все, щоб Україна перемогла в цій війні", - цитує її https://www.bbc.com/russian/live/cp9rm3velevt ВВС .
За її словами, США мають підтримувати своїх союзників і партнерів, захищати демократичні цінності та протистояти агресорам.
Нічого, що стосується кінця цієї війни, не може вирішуватися без України. Однак відверто хочу вам сказати, пане президенте, у моїй країні є ті, хто натомість готовий змусити Україну до відмови від великої частини її суверенної території. Ті, хто вимагає, щоб Україна погодилася на нейтральність і щоб вона відмовилася від свого безпекового співробітництва з іншими державами. Це те саме, що пропонує Путін. І давайте чітко скажемо - це не пропозиції про мир. Це пропозиції про капітуляцію. Це небезпечно і неприпустимо", - додала Гарріс.
то що до Украiнb Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что посетит президента Украины Владимира Зеленского в пятницу для их первой встречи с 2019 года.
А пан Гремм каже лише, щоб "посадити путіна за стіл переговорів"... Ну, посадите ви путіна (чи якогось його двійника) за стіл переговорів, а далі що? Кацапська рать не вигнана, анексовані території не повернені, колосальні збитки не компенсовані. Та й "переговори" закінчаться нічим: кацапи на вищезазначене не пристануть, затягнуть "сидіння за столом" на роки, доукомплектують армію і знову підуть далі на Україну.
Америка, поки в силах має унікальну можливість розгромити головного свого ворога, поки той зв"язаний війною і знекровлений. Та, видно "не судьба"...
сенатор грем, комік стендапер?
Якщо «план» розроблявся за принципом «якщо хтось, щось от тоді ми…», то це не план а белетристика з серії альтернативної історії
самий безпечний і точно дієвий план він проспав з 2019, треба було готуватись до війни, а не плавати в красних труселях і бігати по фантанах
Що там "хоче" чи "не хоче" цей дурник - немає значення.
Тількі круглий ідіот може сподіватися "закінчити" війну з рашистами шляхом переговорів.
Це схоже на намагання втихомирити лагідними словами скаженого пса.
Чи можна сподватися, що рашисти заберуться з України втираючи сльозки розкаяння?
Захід, як дурень з писаною торбою, носиться із "ненульовими сценаріями".
Але той, хто знає рашистів має чітко розуміти - доки їх не розгатити в хлам, як німців свого часу - війна не закінчиться. Але Україна самотужки цього не зробить навіть при максимальній підтримці заходу. Війну з рашистами може закінчити тільки НАТО. Якщо не всереться по дорозі.
Весь план:
"... головним запитом України та Зеленського є отримання дозволу на використання ракет великої дальності"
"Зеленський вірить, що якщо розбити ці російські бази (ракетні та військово-повітряних сил), з яких відбуваються атаки на його країну, це дасть йому важіль впливу, щоб змусити Путіна сісти за стіл. Я також в це вірю", - каже . Джерело:
"Тому, президенте Байден, якщо ви не дозволите цього зараз, Росія з часом знесилить Україну, виробництво зброї в Росії зростає, то ж в довгостроковій перспективі відсутність змін у військовій стратегії піде на користь Росії", - наголосив великий республиканец Грем.
Він наголосив, що ким би не був наступний президент США, "чи це буде він, чи вона", якщо дозволить Україні почати вражати законні військові цілі, щоб чинити тиск на Путіна, він зробить цим наступному президенту "велику послугу"."
Таким чином великий республіканець Грем похвалив план перемоги Зеленського.
План перемоги Зеленського - примусити Байдена до ескалації з хуьлом.