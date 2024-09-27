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Если Зеленский реализует свой план, есть надежда на завершение войны в 2025, - сенатор Грэм

сенатор-республіканець Ліндсі Грем

После встречи с президентом Украины в Сенате республиканец Линдси Грэм призвал Джо Байдена разрешить Украине стрелять вглубь России западным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Президент Зеленский заявляет, что он хочет закончить эту войну через переговоры. Единственный способ посадить Россию за стол, это ударить их сильнее, чем мы ударяем по ним сегодня", – сказал сенатор Грэм журналистам после встречи с Зеленским.

Он добавил, что главным запросом Украины и Зеленского является получение разрешения на использование ракет большой дальности.

"Зеленский верит, что если разбить эти российские базы (ракетные и военно-воздушные силы), с которых происходят атаки на его страну, это даст ему рычаг влияния, чтобы заставить Путина сесть за стол. Я тоже в это верю", – говорит Грем.

По словам законодателя, никакие деньги не помогут, если не усилить способность Украины более эффективно бороться с Россией.

"Поэтому, президент Байден, если вы не позволите этого сейчас, Россия со временем обессилит Украину, производство оружия в России растет, так что в долгосрочной перспективе отсутствие изменений в военной стратегии пойдет на пользу России", - подчеркнул Грэм.

Он подчеркнул, что кем бы ни был следующий президент США, "это будет он или она", если Байден позволит Украине начать поражать законные военные цели, чтобы оказывать давление на Путина, он окажет следующему президенту "большую услугу".

"Это Трамп или Гаррис, они будут иметь определенные рычаги для прекращения этой войны", - подчеркнул сенатор-республиканец.

Если Украина начнет реализацию своего плана и сможет стрелять вглубь России, то война в следующем году может завершиться победой Украины, убежден сенатор.

"Итак, господин президент Байден, я знаю, вы хотите, чтобы Украина победила. Вы должны позволить президенту Зеленскому реализовать этот план. У него есть план. У него есть конкретные военные цели. Если он сможет начать выполнять этот план, это дает нам лучшую надежду на завершение этой войны в 2025 году", – отметил законодатель.

На вопрос журналистов, может ли Путин прибегнуть к эскалации в этой войне в случае обстрелов вглубь России западным оружием, сенатор ответил, что не стоит позволять президенту России влиять на политику этой войны.

"Каждый раз, когда мы даем им [украинцам] больше оборудования, Путин угрожает. Если вы позволите Путину формировать политику, мы проигрываем. Не позволяйте ему делать политику. Изменение политики, которой я хочу, заключается в том, чтобы поразить законные военные цели, которые использует Россия, чтобы убивать невинных гражданских лиц и терроризировать украинский народ", – ответил он.

Он подчеркнул, что речь идет только обстрелы исключительно военных объектов в России, "мы не говорим о вторжении в Москву".

"Если вы будете продолжать политику сдерживания Украины, потому что вы обеспокоены эскалацией, вы обречете их на проигрыш", - сказал Грэм.

Также читайте: Зеленский встретился с сенаторами от Республиканской и Демократической партии, чтобы обсудить пункты Плана победы. ФОТОрепортаж

"Я надеюсь, что Украина продемонстрирует способность нанести удар по России таким образом, чтобы положить конец этой войне путем дипломатического урегулирования, и следующий президент [США] будет иметь определенные рычаги влияния, когда придет время положить конец этой войне", - подытожил сенатор-республиканец.

Грэм выразил надежду, что визит Зеленського в США завершится созданием новой стратегии, как завершить войну в Украине.

"Я надеюсь, что на этой неделе или в начале следующей недели он поедет не только, имея двухпартийную поддержку, чтобы продолжать бороться за Украину, но и поедет с новой стратегией, которая сделает завершение войны на выгодных условиях более вероятным. Если же он поедет и не будет никаких изменений в военной стратегии давления на Путина, я думаю, что это будет самая большая ошибка президента Байдена", – отметил сенатор-республиканец.

Напомним, накануне Министр иностранных дел Великобритании Девид Лемми заявил, что ВСУ могут получить разрешение на использование западного оружия по военным объектам на территории РФ уже в начале зимы 2024 года.

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20493) путин владимир (31321) Линдси Грэм (64)


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Топ комментарии
+10
Конец войны зависит только от поражения Сосии. А поражение рашки зависит только от поставляемого нам оружия и разрешения бить по Сосии.
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27.09.2024 07:56
+8
"...головним запитом України та Зеленського є отримання дозволу на використання ракет великої дальності". И поэтому эти ракеты начиная с 2019 года были закатаны в асфальт.

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27.09.2024 07:51
+8
Кнець війни може настати тільки нанесення поразки росії. Це може зробити інший президент, але не Зеленськитй, який витратив весь наш потенціал, час і гроші на асфальт. Він і сьогодні витрачає бюджет не на перемогу, а на комфоритне життя свого оточення і себе єдиного, а нанріду і іноземним політикам розповідає казочки. Про це каже бюджет на 2025 рік. Ще крім себе він посилює репресивні органи, щоб своєчасно захистили його дупу. А далекобійні ракети має Україна, тільки він їх чомусь не робить, а це закнриття марафону і відкриття закритого виробництва.
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27.09.2024 08:14
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Та в нас одне чіпляється за інше - буде дозвіл - не буде чим
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27.09.2024 07:49 Ответить
Ага, як з Ф-16. Літаки ніби як є, а р1д@ри як засипали КАБами так і засипають. Очевидно літаки двали, а дальнобійні ракети до них "не на часі"
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27.09.2024 08:44 Ответить
"...головним запитом України та Зеленського є отримання дозволу на використання ракет великої дальності". И поэтому эти ракеты начиная с 2019 года были закатаны в асфальт.

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27.09.2024 07:51 Ответить
https://wz.lviv.ua/blogs/428334-velyke-budivnytstvo-vlada-zelenskoho-zbuduvala-utrychi-menshe-i-udvichi-dorozhche-anizh-za-poroshenka Тут є деякі цифри. Беріть калькулятор і рахуйте.
Будь-яка кількість наших ракет була б дуже корисною.
Дороги "ремонтувались" при кожному президентові, але "Великим крадівництвом" це назвали лише при останньому.
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27.09.2024 08:35 Ответить
ну виготовили би 10-12 ракет (це з дорозробкою, дотестуванням, розгортанням виробництва) - ціною повної відсутності доріг і що?

а те що і як називають - не звиртайте уваги

недавно тут Пороха називали мародером, баригою і бізнесом на крові - і що?
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27.09.2024 22:11 Ответить
За 5-6 років це було б вже не 10-12 ракет. І щодо "відсутності доріг" ви перебільшуєте. "Баризі" ж якось вистачало і на ракети і на дороги, при тому що прийняв країну з пустою казною.
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28.09.2024 09:03 Ответить
ні ні - ту пан стверджує певні речі - хай покаже калькуляцію

а важливість доріг для єкономіки в свій час показав чорт алойзович
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28.09.2024 10:24 Ответить
о, підтерли мій пост - то я його наново напишу
--
прошу з калькуляцією - скільки було потрачено і скільки ракет могло бути зроблено

окремим пунктом - збитки для економіки через розбиті дороги

бо асфальтники уже достали
--
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27.09.2024 22:06 Ответить
Правильно сделали, что подтёрли. Выше уже был вам ответ, но вы его не читали. Отвечу и я, но кратко. Программа ракетостроения предусматривала выпуск до 200 ракет Гром-2 (Сапсан) в период 2019-2022 гг. (не считая Нептунов и других). В реальности НОЛЬ ракет (по заданию Ху#ла) и до хрена асфальта с откатами от 40 до 80%. Хотите делить миллионы тонн асфальта на НОЛЬ ракет- делите, но без меня. Поэтому моё пожелание всем зебилам- засуньте этот асфальт себе в дупу и навсегда заткнитесь.
Да, и на выборы больше не ходите. Это не для вас мероприятие.
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27.09.2024 22:53 Ответить
почну з того що голосував за Пороха

закінчу тим що калькуляції так і не побачив (план це не калькуляція)

а підтерли - ідіоти, які поняття не мають наскільки це різні порядки чисел і наскільки дороги важливі для економіки

про стан розробк ракети Грім, я Вам давав уже посилання
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28.09.2024 08:18 Ответить
То може ви нам дасте калькуляцію? Ви ж не на порожньому місці мабуть це пишете?
Чекаємо калькуляуію з детальним аналізом
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28.09.2024 09:07 Ответить
1 ракета Гром-2 (Сапсан) может стОить в серии от 1,5 млн. долларов. Плюс пусковые установки, разумеется. 1 км зебильных дорог стОит больше, и они в 2-3 раза дороже, чем были при Порохе. Какая ещё калькуляция нужна???
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28.09.2024 12:43 Ответить
Ви якось скромно забули що тільки щоб закінчити розробку вимагалось пів лярда доларів

а ще тестування і розгортання виробництва, а вже потім виготовлення ракет по 1.5 за штуку (насправді думаю що цифра занижена)

ну ось вклали скажені гроші і маємо виробництво (минуло років пять, не менше), сховати в клуні його не можливо - тобто ціль для кацапів номер один.

ну і доріг не маємо - нагадаю що зараз майже все доставляється в Україну дорогами.

після цього чортові асфальтчики уже в печінках сидять

(доречі - відсутність доріг суттєво би вплинула на ВВП (з прийнятною точністтю оцінити не можу, але факт))
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28.09.2024 20:17 Ответить
За кого вы на самом деле голосовали- мне уже понятно. Не продолжайте.
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28.09.2024 21:57 Ответить
О! то Ви із "понятливых" - так відразу і не скажеш

може ще щось і суті додасте?
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29.09.2024 06:52 Ответить
Ссуть вам ваш Янелох додаст. Он уже давно вам в уши нассал.
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29.09.2024 09:38 Ответить
Та що ж там за план такий? Судово-медицинська експертиза проводилась??
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27.09.2024 07:52 Ответить
угу - принаймні у Сенаті США
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27.09.2024 07:54 Ответить
Американцям зараз не до України.

На штат Флорида у США насувається один з найбільших ураганів у Мексиканській затоці за останнє століття.

Це найсильніший шторм за всю історію спостережень у регіоні Біг-Бенд, який обрушується на узбережжя.
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27.09.2024 07:55 Ответить
Як не вибори ,то ураган.
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27.09.2024 08:00 Ответить
27 09 2024
США підтримують Україну тому, що це в їхніх стратегічних інтересах, заявила Камала Гарріс.

"Як я чітко говорила під час наших шести попередніх зустрічей, і протягом усієї жорстокої путінської агресії та війни проти України, моя підтримка народу України залишається непохитною. Я горда тим, що стояла пліч-о-пліч з Україною, і робитиму це й надалі. І я робитиму все, щоб Україна перемогла в цій війні", - цитує її https://www.bbc.com/russian/live/cp9rm3velevt ВВС .

За її словами, США мають підтримувати своїх союзників і партнерів, захищати демократичні цінності та протистояти агресорам.
Нічого, що стосується кінця цієї війни, не може вирішуватися без України. Однак відверто хочу вам сказати, пане президенте, у моїй країні є ті, хто натомість готовий змусити Україну до відмови від великої частини її суверенної території. Ті, хто вимагає, щоб Україна погодилася на нейтральність і щоб вона відмовилася від свого безпекового співробітництва з іншими державами. Це те саме, що пропонує Путін. І давайте чітко скажемо - це не пропозиції про мир. Це пропозиції про капітуляцію. Це небезпечно і неприпустимо", - додала Гарріс.
то що до Украiнb Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что посетит президента Украины Владимира Зеленского в пятницу для их первой встречи с 2019 года.
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27.09.2024 08:08 Ответить
Конец войны зависит только от поражения Сосии. А поражение рашки зависит только от поставляемого нам оружия и разрешения бить по Сосии.
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27.09.2024 07:56 Ответить
Підорафія повинна бути стерта з лиця землі і крапка, а переговори тільки про трильони баксів що все їх населення і мільярдери віддадуть на відновлення і компенсації кожному громадянину України!
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27.09.2024 07:56 Ответить
Щось підсказує,що той паперовий план розтягнеться на роки.Адже війну ,)(уйло не зупинить.
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27.09.2024 07:58 Ответить
А ти йому в дупу заглядував, що знаєш про те, твоє ***** зробить чи не зробить?
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27.09.2024 08:01 Ответить
хибна думка. у каців вже на майже на дні запаси бронетехніки. тож там тих запасів ще на рік-два, а то й менше. Натомість Захід ще навіть не напрягався по суті з поставками бронетехніки в Україну. Якщо зараз говорять вже про поставки автралійських абрамсів в Україну, то невдовзі дійде черга і до масових поставок абрамсів з США. І це не говорячи про тисячі леопардів у Європі, яка на сьогодні поставляє в Україну лише старі леопард 1 А5. тобто запас міцності у Заходу колосальний. у каців через рік-два він буде майже на нулі. тож якщо війна затягнеться ще, то це не роки і роки, а найімовірніше ще на рік-два..
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27.09.2024 08:24 Ответить
Так але китай все більше і більше налагоджує співпрацю з цапами і якщо захід буде тянути то вони ще більше х*й ложитимуть і тоді в повну почнуть їм допомагати строїти і заводи по бронетехніки, дронів і ракет це вже очевидно
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27.09.2024 08:38 Ответить
Китай не такий тупий, як кацапи. тож заради кацапів йти вони до кінця точно не будуть. не будуть вони ставити у жертву свою торгівлю із Штатами і з Європою. Бразильська, кацапська, африканська сировина китайцям потрібна тільки для того, щоб виробляти товари, які вони потім продають у багату Європу, Америку, щоб на цьому заробляти гроші і кормити своє населення. Це стратегічно. А йти на конфронтацію із Заходом тільки заради того, щоб допомогти своєму історичному ворогу кацапії, то для Китаю це дуже і дуже тупо. і вони на це ніколи не підуть. так, вони будуть допомагати ще кацапам, бо провал рашки їх теж не влаштовує, оскільки їм потрібна ручна рашка, яка контролюється із ручного центру мацкви. бо так простіше, ніж там отримати хаос громадянської війни і похєрити усі свої бізнес ланцюги. тож китайці будуть балансувати.
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27.09.2024 09:26 Ответить
Ще один. Два з половиной роки тому запасів було на двє трі нєдєлі. А тепер і КАБами засипають, які вже на 100+ км літають, і ракет побільшало, і шахеди і т.д. Так що щось демілітаризація підарашки йде в зворотньому напрямку.
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27.09.2024 08:53 Ответить
То тільки в Арестовича так було. Реалісти бачили цю війну довгою. не 2-3 неділі і не 2-3 місяці як потім змінили вже пластинку. Та й навіть у 2-3 роки навряд чи ця війна вкладеться. а на кожен каб (арсенал, аеродром), шахед (завод) знайдеться і свій томагавк. не сьогодні знайдеться. проте це все до цього йде. так, не так швидко як нам цього природно хочеться, проте до цього йде. тож і дозвіл буде бити далі в глибину по московії, і томагавки будуть.
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27.09.2024 09:32 Ответить
Мир через силу .
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27.09.2024 07:59 Ответить
Якщо реалізує... А якщо ні? Останнє більш вірогідно
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27.09.2024 08:03 Ответить
Одни говорят дайте, другие просят подождать и подумать, третьи категорически нет, и только тот кто может отдать приказ молчит в тряпочку! А еще есть те кто говорит мы с вами до конца, но стрелять не дают, как и не уточняют до какого конца?
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27.09.2024 08:10 Ответить
Кнець війни може настати тільки нанесення поразки росії. Це може зробити інший президент, але не Зеленськитй, який витратив весь наш потенціал, час і гроші на асфальт. Він і сьогодні витрачає бюджет не на перемогу, а на комфоритне життя свого оточення і себе єдиного, а нанріду і іноземним політикам розповідає казочки. Про це каже бюджет на 2025 рік. Ще крім себе він посилює репресивні органи, щоб своєчасно захистили його дупу. А далекобійні ракети має Україна, тільки він їх чомусь не робить, а це закнриття марафону і відкриття закритого виробництва.
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27.09.2024 08:14 Ответить
а починав потужний Паяц з виходу на кордони 91 року, потім був великий контрнаступ, потім курський піар, тепер хоче переговори, хєр знати про що. А закінчиться тим, що давно підписано в Стамбулі - капітуляцією.
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27.09.2024 08:15 Ответить
"Щоб пошвидше закінчити війну потрібно пошвидше розгромити ворога. І закінчити війну." (А.Гітлер, "Моя Боротьба").
А пан Гремм каже лише, щоб "посадити путіна за стіл переговорів"... Ну, посадите ви путіна (чи якогось його двійника) за стіл переговорів, а далі що? Кацапська рать не вигнана, анексовані території не повернені, колосальні збитки не компенсовані. Та й "переговори" закінчаться нічим: кацапи на вищезазначене не пристануть, затягнуть "сидіння за столом" на роки, доукомплектують армію і знову підуть далі на Україну.
Америка, поки в силах має унікальну можливість розгромити головного свого ворога, поки той зв"язаний війною і знекровлений. Та, видно "не судьба"...
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27.09.2024 08:18 Ответить
Америка не вважає ********* своїм "головним ворогом". І має для цього всі підстави! 100 мільйонів кацапських алкодегенератів є меншою загрозою ніж мільярд китайців.
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27.09.2024 08:43 Ответить
Річ іде не прокількість населення, а про кількість ядерної зброї і її носіїв. А також про площу території ураження противника.
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27.09.2024 09:04 Ответить
Щодо площі ураження то знищення чотирьох головних міст в ********** припиняє існування самого **********. Також штати мають набагато кращі засоби протидії.
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27.09.2024 09:26 Ответить
Якщо довіряти прогнозам економістів, то економіка ********** почне обвалюватись по повній програмі з другої половини 2025 року. Якщо активно сприяти, то цей момент можна суттєво наблизити. Головне не зупинятись...
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27.09.2024 08:34 Ответить
Якщо Зеленський реалізує свій план

сенатор грем, комік стендапер?
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27.09.2024 08:35 Ответить
Якщо
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27.09.2024 08:41 Ответить
Шось у республіканців "разброд і шатаніє". Один каже треба припиняти поставки зброї взагалі, інший навпаки, вимагає дозволити їпашити вглиб.
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27.09.2024 08:42 Ответить
Якщо в нас буде Зірка смерті, можна розраховувати на перемогу вже на наступному тижні.
Якщо «план» розроблявся за принципом «якщо хтось, щось от тоді ми…», то це не план а белетристика з серії альтернативної історії
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27.09.2024 08:57 Ответить
не знаю наскільки той план реалістичний
самий безпечний і точно дієвий план він проспав з 2019, треба було готуватись до війни, а не плавати в красних труселях і бігати по фантанах
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27.09.2024 09:10 Ответить
"...Президент Зеленський заявляє, що він хоче закінчити цю війну через переговори..."

Що там "хоче" чи "не хоче" цей дурник - немає значення.
Тількі круглий ідіот може сподіватися "закінчити" війну з рашистами шляхом переговорів.
Це схоже на намагання втихомирити лагідними словами скаженого пса.
Чи можна сподватися, що рашисти заберуться з України втираючи сльозки розкаяння?
Захід, як дурень з писаною торбою, носиться із "ненульовими сценаріями".
Але той, хто знає рашистів має чітко розуміти - доки їх не розгатити в хлам, як німців свого часу - війна не закінчиться. Але Україна самотужки цього не зробить навіть при максимальній підтримці заходу. Війну з рашистами може закінчити тільки НАТО. Якщо не всереться по дорозі.
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27.09.2024 09:15 Ответить
Поки Америка не вступить в війну з парашею ніяких перспектив на перемогу України не світить.
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27.09.2024 09:21 Ответить
Весь план хрінпіду впирається в переговори з *уйлом. А *уйлу переговори не потрібні-він помалу захоплює території України. А влупити по кацапії у нас нічим. (Все в асфальті) А ''союзнички'' своїм не дозволяють, бо *уйло нападе! Зеля, ти зробив вже що міг, в тебе лишився п****ж і д'єрмак. Припиняй перше, забирай друге і вали з України (може ще тебе відпустять), бо потім -не втечеш!
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27.09.2024 09:41 Ответить
Брехня!
Весь план:

"... головним запитом України та Зеленського є отримання дозволу на використання ракет великої дальності"
"Зеленський вірить, що якщо розбити ці російські бази (ракетні та військово-повітряних сил), з яких відбуваються атаки на його країну, це дасть йому важіль впливу, щоб змусити Путіна сісти за стіл. Я також в це вірю", - каже . Джерело:
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27.09.2024 10:05 Ответить
"Єдиний спосіб посадити Росію за стіл, це вдарити їх сильніше, ніж ми вдаряємо по них сьогодні", - сказав сенатор Грем журналістам після зустрічі з Зеленським.

"Тому, президенте Байден, якщо ви не дозволите цього зараз, Росія з часом знесилить Україну, виробництво зброї в Росії зростає, то ж в довгостроковій перспективі відсутність змін у військовій стратегії піде на користь Росії", - наголосив великий республиканец Грем.

Він наголосив, що ким би не був наступний президент США, "чи це буде він, чи вона", якщо дозволить Україні почати вражати законні військові цілі, щоб чинити тиск на Путіна, він зробить цим наступному президенту "велику послугу"."

Таким чином великий республіканець Грем похвалив план перемоги Зеленського.

План перемоги Зеленського - примусити Байдена до ескалації з хуьлом.
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27.09.2024 10:02 Ответить
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27.09.2024 10:34 Ответить
Це що за діарея, Грем такого ніколи не скаже!
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27.09.2024 16:31 Ответить
 
 