Якщо Зеленський реалізує свій план, є надія на завершення війни у 2025, - сенатор Грем
Після зустрічі з президентом України у Сенаті, республіканець Ліндсі Грем закликав Джо Байдена дозволити Україні стріляти вглиб Росії західною зброєю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Президент Зеленський заявляє, що він хоче закінчити цю війну через переговори. Єдиний спосіб посадити Росію за стіл, це вдарити їх сильніше, ніж ми вдаряємо по них сьогодні", – сказав сенатор Грем журналістам після зустрічі з Зеленським.
Він додав, що головним запитом України та Зеленського є отримання дозволу на використання ракет великої дальності
"Зеленський вірить, що якщо розбити ці російські бази (ракетні та військово-повітряних сил), з яких відбуваються атаки на його країну, це дасть йому важіль впливу, щоб змусити Путіна сісти за стіл. Я також в це вірю", – каже Грем.
За словами законодавця, жодні гроші не допоможуть, якщо не посилити здатність України більш ефективно вести боротьбу з Росією.
"Тому, президенте Байден, якщо ви не дозволите цього зараз, Росія з часом знесилить Україну, виробництво зброї в Росії зростає, то ж в довгостроковій перспективі відсутність змін у військовій стратегії піде на користь Росії", – наголосив Грем.
Він наголосив, що ким би не був наступний президент США, "чи це буде він, чи вона", якщо Байден дозволить Україні почати вражати законні військові цілі, щоб чинити тиск на Путіна, він зробить цим наступному президенту "велику послугу".
"Чи це Трамп, чи Гарріс, вони матимуть певні важелі для припинення цієї війни", – наголосив сенатор-республіканець.
Якщо Україна почне реалізацію свого плану і зможе стріляти вглиб Росії, війна наступного року може завершитись перемогою України, переконаний сенатор.
"Отже, пане президенте Байден, я знаю, ви хочете, щоб Україна перемогла. Ви маєте дозволити президенту Зеленському реалізувати цей план. У нього є план. У нього є конкретні військові цілі. Якщо він зможе почати виконувати цей план, це дає нам найкращу надію на завершення цієї війни у 2025 році", – зазначив законодавець.
На питання журналістів, чи може Путін вдатися до ескалації в цій війні у випадку обстрілів вглиб Росії західною зброєю, сенатор відповів, що не варто дозволять президенту Росії впливати на політику щодо цієї війни.
"Щоразу, коли ми даємо їм [українцям] більше обладнання, Путін погрожує. Якщо ви дозволите Путіну формувати політику, ми програємо. Не дозволяйте йому робити політику. Зміна політики, якої я хочу, полягає в тому, щоб вразити законні військові цілі, які використовує Росія, щоб вбивати невинних цивільних осіб і тероризувати український народ", – відповів він.
Він наголосив, що мова йде лише обстріли виключно військових об’єктів в Росії, "ми не говоримо про вторгнення в Москву".
"Якщо ви продовжуватимете політику стримування України, тому що ви стурбовані ескалацією, ви приречете їх на програш", - сказав Грем.
"Я сподіваюся, що Україна продемонструє здатність завдати удару по Росії таким чином, щоб покласти край цій війні шляхом дипломатичного врегулювання, і наступний президент [США] матиме певні важелі впливу, коли прийде час покласти край цій війні", - підсумував сенатор-республіканець.
Грем висловив сподівання, що візит Зеленського до США завершиться створенням нової стратегії, як завершити війну в Україні.
"Я сподіваюся, що цього тижня чи на початку наступного тижня, він поїде не лише, маючи двопартійну підтримку, щоб продовжувати боротися за Україну, але й поїде з новою стратегією, яка зробить завершення війни на вигідних умовах більш імовірним. Якщо ж він поїде і не буде жодних змін у військовій стратегії щодо тиску на Путіна, я думаю, що це буде найбільша помилка президента Байдена", – зазначив сенатор-республіканець.
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що ЗСУ можуть отримати дозвіл на використання західної зброї по військових об’єктах на території РФ вже на початку зими 2024 року.
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Будь-яка кількість наших ракет була б дуже корисною.
Дороги "ремонтувались" при кожному президентові, але "Великим крадівництвом" це назвали лише при останньому.
а те що і як називають - не звиртайте уваги
недавно тут Пороха називали мародером, баригою і бізнесом на крові - і що?
а важливість доріг для єкономіки в свій час показав чорт алойзович
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прошу з калькуляцією - скільки було потрачено і скільки ракет могло бути зроблено
окремим пунктом - збитки для економіки через розбиті дороги
бо асфальтники уже достали
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Да, и на выборы больше не ходите. Это не для вас мероприятие.
закінчу тим що калькуляції так і не побачив (план це не калькуляція)
а підтерли - ідіоти, які поняття не мають наскільки це різні порядки чисел і наскільки дороги важливі для економіки
про стан розробк ракети Грім, я Вам давав уже посилання
Чекаємо калькуляуію з детальним аналізом
а ще тестування і розгортання виробництва, а вже потім виготовлення ракет по 1.5 за штуку (насправді думаю що цифра занижена)
ну ось вклали скажені гроші і маємо виробництво (минуло років пять, не менше), сховати в клуні його не можливо - тобто ціль для кацапів номер один.
ну і доріг не маємо - нагадаю що зараз майже все доставляється в Україну дорогами.
після цього чортові асфальтчики уже в печінках сидять
(доречі - відсутність доріг суттєво би вплинула на ВВП (з прийнятною точністтю оцінити не можу, але факт))
може ще щось і суті додасте?
На штат Флорида у США насувається один з найбільших ураганів у Мексиканській затоці за останнє століття.
Це найсильніший шторм за всю історію спостережень у регіоні Біг-Бенд, який обрушується на узбережжя.
США підтримують Україну тому, що це в їхніх стратегічних інтересах, заявила Камала Гарріс.
"Як я чітко говорила під час наших шести попередніх зустрічей, і протягом усієї жорстокої путінської агресії та війни проти України, моя підтримка народу України залишається непохитною. Я горда тим, що стояла пліч-о-пліч з Україною, і робитиму це й надалі. І я робитиму все, щоб Україна перемогла в цій війні", - цитує її https://www.bbc.com/russian/live/cp9rm3velevt ВВС .
За її словами, США мають підтримувати своїх союзників і партнерів, захищати демократичні цінності та протистояти агресорам.
Нічого, що стосується кінця цієї війни, не може вирішуватися без України. Однак відверто хочу вам сказати, пане президенте, у моїй країні є ті, хто натомість готовий змусити Україну до відмови від великої частини її суверенної території. Ті, хто вимагає, щоб Україна погодилася на нейтральність і щоб вона відмовилася від свого безпекового співробітництва з іншими державами. Це те саме, що пропонує Путін. І давайте чітко скажемо - це не пропозиції про мир. Це пропозиції про капітуляцію. Це небезпечно і неприпустимо", - додала Гарріс.
то що до Украiнb Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что посетит президента Украины Владимира Зеленского в пятницу для их первой встречи с 2019 года.
А пан Гремм каже лише, щоб "посадити путіна за стіл переговорів"... Ну, посадите ви путіна (чи якогось його двійника) за стіл переговорів, а далі що? Кацапська рать не вигнана, анексовані території не повернені, колосальні збитки не компенсовані. Та й "переговори" закінчаться нічим: кацапи на вищезазначене не пристануть, затягнуть "сидіння за столом" на роки, доукомплектують армію і знову підуть далі на Україну.
Америка, поки в силах має унікальну можливість розгромити головного свого ворога, поки той зв"язаний війною і знекровлений. Та, видно "не судьба"...
сенатор грем, комік стендапер?
Якщо «план» розроблявся за принципом «якщо хтось, щось от тоді ми…», то це не план а белетристика з серії альтернативної історії
самий безпечний і точно дієвий план він проспав з 2019, треба було готуватись до війни, а не плавати в красних труселях і бігати по фантанах
Що там "хоче" чи "не хоче" цей дурник - немає значення.
Тількі круглий ідіот може сподіватися "закінчити" війну з рашистами шляхом переговорів.
Це схоже на намагання втихомирити лагідними словами скаженого пса.
Чи можна сподватися, що рашисти заберуться з України втираючи сльозки розкаяння?
Захід, як дурень з писаною торбою, носиться із "ненульовими сценаріями".
Але той, хто знає рашистів має чітко розуміти - доки їх не розгатити в хлам, як німців свого часу - війна не закінчиться. Але Україна самотужки цього не зробить навіть при максимальній підтримці заходу. Війну з рашистами може закінчити тільки НАТО. Якщо не всереться по дорозі.
Весь план:
"... головним запитом України та Зеленського є отримання дозволу на використання ракет великої дальності"
"Зеленський вірить, що якщо розбити ці російські бази (ракетні та військово-повітряних сил), з яких відбуваються атаки на його країну, це дасть йому важіль впливу, щоб змусити Путіна сісти за стіл. Я також в це вірю", - каже . Джерело:
"Тому, президенте Байден, якщо ви не дозволите цього зараз, Росія з часом знесилить Україну, виробництво зброї в Росії зростає, то ж в довгостроковій перспективі відсутність змін у військовій стратегії піде на користь Росії", - наголосив великий республиканец Грем.
Він наголосив, що ким би не був наступний президент США, "чи це буде він, чи вона", якщо дозволить Україні почати вражати законні військові цілі, щоб чинити тиск на Путіна, він зробить цим наступному президенту "велику послугу"."
Таким чином великий республіканець Грем похвалив план перемоги Зеленського.
План перемоги Зеленського - примусити Байдена до ескалації з хуьлом.