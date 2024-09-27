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Новини Війна
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Дозвіл на удари по території Росії Україна може отримати вже у цьому році, - глава МЗС Британії Леммі

Леммі розповів, що Британія інвестує у виробництво українських дронів

ЗСУ можуть отримати дозвіл на використання західної зброї по військових об’єктах на території РФ вже на початку зими 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Голос Америки" заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

"Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025-го року", – сказав Леммі.

Він зазначив, що і Великій Британії, і США  дуже важливо зрозуміти деталі плану перемоги президента Зеленського

"Я справді чітко розумію, що настав час для західних союзників проявити сміливість і мужність, тому що Володимир Путін вважає, що може перемикнути нашу увагу. Він вважає, що нам не вистачить терпіння, щоб бути з нашими українськими друзями", - наголосив Леммі.

Та додав, що Велика Британія виділила 3 млрд фунтів стерлінгів для придбання Україною необхідної техніки. 

Нагадаємо, у Білому домі припускали, що однією з тем на переговорах президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, ймовірно, буде дозвіл Україні на далекобійні удари углиб території РФ західною зброєю. Однак наразі політика Вашингтона з цього питання не змінилася.

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Автор: 

зброя (7472) Леммі Девід (52)


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Топ коментарі
+3
Ждете как выборы в США закончатся? Если рыжий вдруг выстрелит то скажете про не готовность? Оххх плять, как же я хочу что бы Харис этого рыжего на выборах не то что, опередила, а размазала по електорату, может у бабы президента наконец яйца будут, как в свое время у Маргарет Тетчер, и один защекан в кремле наложит в чемодан!
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27.09.2024 07:38
+2
Ох ты смотри, нет прости трампушка помог, ну прямо сам не знаю как же сильно, а да вот прикинь, абама помогал, байден сильно даже помогал и пока что еще помогает, а вот рыжий дед смотрел и хотел быть как кремлевский пахан, этак стать рыжим паханом в штатах!
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27.09.2024 07:51
+1
Треба було не закривати в 2020му свої ракетні програми по проханню кураторів за рашки.
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27.09.2024 07:19
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Треба було не закривати в 2020му свої ракетні програми по проханню кураторів за рашки.
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27.09.2024 07:19 Відповісти
31.12.24. 23:55
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27.09.2024 07:35 Відповісти
Може
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27.09.2024 07:36 Відповісти
Ждете как выборы в США закончатся? Если рыжий вдруг выстрелит то скажете про не готовность? Оххх плять, как же я хочу что бы Харис этого рыжего на выборах не то что, опередила, а размазала по електорату, может у бабы президента наконец яйца будут, как в свое время у Маргарет Тетчер, и один защекан в кремле наложит в чемодан!
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27.09.2024 07:38 Відповісти
Ох ты смотри, нет прости трампушка помог, ну прямо сам не знаю как же сильно, а да вот прикинь, абама помогал, байден сильно даже помогал и пока что еще помогает, а вот рыжий дед смотрел и хотел быть как кремлевский пахан, этак стать рыжим паханом в штатах!
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27.09.2024 07:51 Відповісти
Чемодан, вокзал, рассея
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27.09.2024 07:57 Відповісти
В прошлом году шумели про Леопарды. Леопарды то , Лепарды сё. Вот как приедут... Ну приехали. И шо? И где?
Потом Ф-16. Вот сейчас. Вот как полетим. И шо? И не видно, и не слышно. То ли есть, то ли нет.
Теперь очередно шухер - вокруг дальнобойных ракет.
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27.09.2024 08:58 Відповісти
Не кажи гоп...
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27.09.2024 09:33 Відповісти
Я его на Вуличе встречу - он ответит за базар если что пойдет не так!!
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27.09.2024 12:52 Відповісти
 
 