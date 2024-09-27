Дозвіл на удари по території Росії Україна може отримати вже у цьому році, - глава МЗС Британії Леммі

ЗСУ можуть отримати дозвіл на використання західної зброї по військових об’єктах на території РФ вже на початку зими 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Голос Америки" заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

"Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025-го року", – сказав Леммі.

Він зазначив, що і Великій Британії, і США дуже важливо зрозуміти деталі плану перемоги президента Зеленського

"Я справді чітко розумію, що настав час для західних союзників проявити сміливість і мужність, тому що Володимир Путін вважає, що може перемикнути нашу увагу. Він вважає, що нам не вистачить терпіння, щоб бути з нашими українськими друзями", - наголосив Леммі.

Та додав, що Велика Британія виділила 3 млрд фунтів стерлінгів для придбання Україною необхідної техніки.

Нагадаємо, у Білому домі припускали, що однією з тем на переговорах президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, ймовірно, буде дозвіл Україні на далекобійні удари углиб території РФ західною зброєю. Однак наразі політика Вашингтона з цього питання не змінилася.

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