Дозвіл на удари по території Росії Україна може отримати вже у цьому році, - глава МЗС Британії Леммі
ЗСУ можуть отримати дозвіл на використання західної зброї по військових об’єктах на території РФ вже на початку зими 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Голос Америки" заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.
"Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025-го року", – сказав Леммі.
Він зазначив, що і Великій Британії, і США дуже важливо зрозуміти деталі плану перемоги президента Зеленського
"Я справді чітко розумію, що настав час для західних союзників проявити сміливість і мужність, тому що Володимир Путін вважає, що може перемикнути нашу увагу. Він вважає, що нам не вистачить терпіння, щоб бути з нашими українськими друзями", - наголосив Леммі.
Та додав, що Велика Британія виділила 3 млрд фунтів стерлінгів для придбання Україною необхідної техніки.
Нагадаємо, у Білому домі припускали, що однією з тем на переговорах президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, ймовірно, буде дозвіл Україні на далекобійні удари углиб території РФ західною зброєю. Однак наразі політика Вашингтона з цього питання не змінилася.
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Потом Ф-16. Вот сейчас. Вот как полетим. И шо? И не видно, и не слышно. То ли есть, то ли нет.
Теперь очередно шухер - вокруг дальнобойных ракет.