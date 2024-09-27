Разрешение на удары по территории России Украина может получить уже в этом году, - глава МИД Британии Лемми

ВСУ могут получить разрешение на использование западного оружия по военным объектам на территории РФ уже в начале зимы 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голос Америки" заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года", - сказал Лемми.

Он отметил, что и Великобритании, и США очень важно понять детали плана победы президента Зеленского

"Я действительно четко понимаю, что пора для западных союзников проявить смелость и мужество, потому что Владимир Путин считает, что может переключить наше внимание. Он считает, что нам не хватит терпения, чтобы быть с нашими украинскими друзьями", - подчеркнул Лемми.

Но добавил, что Великобритания выделила 3 ​​млрд фунтов стерлингов для приобретения Украиной необходимой техники.

Напомним, в Белом доме предполагали, что одной из тем на переговорах президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, будет разрешение Украине на дальнобойные удары вглубь территории РФ западным оружием. Однако политика Вашингтона по этому вопросу не изменилась.

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