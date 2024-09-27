РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11079 посетителей онлайн
Новости Война
1 709 16

Разрешение на удары по территории России Украина может получить уже в этом году, - глава МИД Британии Лемми

Леммі розповів, що Британія інвестує у виробництво українських дронів

ВСУ могут получить разрешение на использование западного оружия по военным объектам на территории РФ уже в начале зимы 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голос Америки" заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года", - сказал Лемми.

Он отметил, что и Великобритании, и США очень важно понять детали плана победы президента Зеленского

"Я действительно четко понимаю, что пора для западных союзников проявить смелость и мужество, потому что Владимир Путин считает, что может переключить наше внимание. Он считает, что нам не хватит терпения, чтобы быть с нашими украинскими друзьями", - подчеркнул Лемми.

Но добавил, что Великобритания выделила 3 ​​млрд фунтов стерлингов для приобретения Украиной необходимой техники.

Напомним, в Белом доме предполагали, что одной из тем на переговорах президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, будет разрешение Украине на дальнобойные удары вглубь территории РФ западным оружием. Однако политика Вашингтона по этому вопросу не изменилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Британии увеличило план поставок Украине САУ AS90 до 16 единиц

Автор: 

оружие (10222) Лемми Дэвид (52)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Ждете как выборы в США закончатся? Если рыжий вдруг выстрелит то скажете про не готовность? Оххх плять, как же я хочу что бы Харис этого рыжего на выборах не то что, опередила, а размазала по електорату, может у бабы президента наконец яйца будут, как в свое время у Маргарет Тетчер, и один защекан в кремле наложит в чемодан!
показать весь комментарий
27.09.2024 07:38
+2
Ох ты смотри, нет прости трампушка помог, ну прямо сам не знаю как же сильно, а да вот прикинь, абама помогал, байден сильно даже помогал и пока что еще помогает, а вот рыжий дед смотрел и хотел быть как кремлевский пахан, этак стать рыжим паханом в штатах!
показать весь комментарий
27.09.2024 07:51
+1
Треба було не закривати в 2020му свої ракетні програми по проханню кураторів за рашки.
показать весь комментарий
27.09.2024 07:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба було не закривати в 2020му свої ракетні програми по проханню кураторів за рашки.
показать весь комментарий
27.09.2024 07:19 Ответить
31.12.24. 23:55
показать весь комментарий
27.09.2024 07:35 Ответить
Може
показать весь комментарий
27.09.2024 07:36 Ответить
Ждете как выборы в США закончатся? Если рыжий вдруг выстрелит то скажете про не готовность? Оххх плять, как же я хочу что бы Харис этого рыжего на выборах не то что, опередила, а размазала по електорату, может у бабы президента наконец яйца будут, как в свое время у Маргарет Тетчер, и один защекан в кремле наложит в чемодан!
показать весь комментарий
27.09.2024 07:38 Ответить
Ох ты смотри, нет прости трампушка помог, ну прямо сам не знаю как же сильно, а да вот прикинь, абама помогал, байден сильно даже помогал и пока что еще помогает, а вот рыжий дед смотрел и хотел быть как кремлевский пахан, этак стать рыжим паханом в штатах!
показать весь комментарий
27.09.2024 07:51 Ответить
Чемодан, вокзал, рассея
показать весь комментарий
27.09.2024 07:57 Ответить
В прошлом году шумели про Леопарды. Леопарды то , Лепарды сё. Вот как приедут... Ну приехали. И шо? И где?
Потом Ф-16. Вот сейчас. Вот как полетим. И шо? И не видно, и не слышно. То ли есть, то ли нет.
Теперь очередно шухер - вокруг дальнобойных ракет.
показать весь комментарий
27.09.2024 08:58 Ответить
Не кажи гоп...
показать весь комментарий
27.09.2024 09:33 Ответить
Я его на Вуличе встречу - он ответит за базар если что пойдет не так!!
показать весь комментарий
27.09.2024 12:52 Ответить
 
 