Разрешение на удары по территории России Украина может получить уже в этом году, - глава МИД Британии Лемми
ВСУ могут получить разрешение на использование западного оружия по военным объектам на территории РФ уже в начале зимы 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голос Америки" заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
"Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года", - сказал Лемми.
Он отметил, что и Великобритании, и США очень важно понять детали плана победы президента Зеленского
"Я действительно четко понимаю, что пора для западных союзников проявить смелость и мужество, потому что Владимир Путин считает, что может переключить наше внимание. Он считает, что нам не хватит терпения, чтобы быть с нашими украинскими друзьями", - подчеркнул Лемми.
Но добавил, что Великобритания выделила 3 млрд фунтов стерлингов для приобретения Украиной необходимой техники.
Напомним, в Белом доме предполагали, что одной из тем на переговорах президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, будет разрешение Украине на дальнобойные удары вглубь территории РФ западным оружием. Однако политика Вашингтона по этому вопросу не изменилась.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потом Ф-16. Вот сейчас. Вот как полетим. И шо? И не видно, и не слышно. То ли есть, то ли нет.
Теперь очередно шухер - вокруг дальнобойных ракет.