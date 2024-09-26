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Новости Помощь Украине
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Правительство Британии увеличило план поставок Украине САУ AS90 до 16 единиц

сау,британська,as-90

Правительство Великобритании намерено перевыполнить свое обязательство по поставке 12 самоходных артиллерийских установок AS90 в течение 100 дней с момента вступления в должность. Сейчас планируется поставка в Украину 16 единиц: 10 САУ уже переданы, а еще шесть будут поставлены в ближайшие недели

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что Великобритания обязалась выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов в год на военную поддержку Украины до 2030/31 года и до тех пор, пока это будет нужно.

Британское правительство также объявило о создании нового совместного отдела Минобороны и FCDO Ukraine, который возглавляет министр иностранных дел Дэвид Лемми и министр обороны Джон Хили, который будет интегрировать экспертные знания и поможет выработать новый общегосударственный подход к Украине.

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Автор: 

Великобритания (4983) оружие (10223) артиллерия (636)


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Дякуємо і за це , але згадайте скільки арти вибивається, за один день , треба в десятки разів більше і БК
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26.09.2024 17:22 Ответить
Не зрозумів, ці САУ підуть до вас в Канаду, що ви дякуєте за них?
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26.09.2024 17:36 Ответить
Ну якщо вам Ваня з Донецька подобається більше як громадянин я вас вітаю 🤦
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27.09.2024 07:01 Ответить
це настільки мізерна кількість для Великобританії, що виглядає як видимість допомоги
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26.09.2024 17:43 Ответить
А не мають вони більше, не виготовляють вони більше десятка на рік, це вам не КНДР чи КНР
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26.09.2024 17:46 Ответить
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26.09.2024 18:46 Ответить
 
 