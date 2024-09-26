Правительство Британии увеличило план поставок Украине САУ AS90 до 16 единиц

Правительство Великобритании намерено перевыполнить свое обязательство по поставке 12 самоходных артиллерийских установок AS90 в течение 100 дней с момента вступления в должность. Сейчас планируется поставка в Украину 16 единиц: 10 САУ уже переданы, а еще шесть будут поставлены в ближайшие недели

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что Великобритания обязалась выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов в год на военную поддержку Украины до 2030/31 года и до тех пор, пока это будет нужно.

Британское правительство также объявило о создании нового совместного отдела Минобороны и FCDO Ukraine, который возглавляет министр иностранных дел Дэвид Лемми и министр обороны Джон Хили, который будет интегрировать экспертные знания и поможет выработать новый общегосударственный подход к Украине.

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