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Великобритания (4725) оружие (10031) ракеты (3471)

Позиция Британии относительно ударов Storm Shadow по РФ не изменилась, - правительство

ракета,storm,shadow

Позиция правительства Британии относительно предоставления разрешения Украине на удары по территории РФ ракетами Storm Shadow остается неизменной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила пресс-секретарь британского премьер-министра.

"Мы остаемся в постоянном контакте с украинцами и всегда будем прислушиваться к их позиции. Как вы можете ожидать на Генеральной Ассамблее ООН, мы будем сосредоточены на ряде вопросов. Это включает постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, а также прекращение огня в Газе и деэскалацию напряженности в Ливане, среди прочего", - отметила она.

Относительно разрешения на удары ракетами Storm Shadow по российской территории пресс-секретарь заявила, что позиция Великобритании "остается неизменной".

"Я думаю, как сказал премьер-министр после своей поездки в Вашингтон на прошлой неделе, наши текущие дискуссии по Украине не касаются одной конкретной единицы военной техники. Это более широкие дискуссии о стратегии и о том, как мы поддерживаем Украину в этот решающий период в течение следующих нескольких месяцев с приближением зимы", - добавила она.

Читайте также: Лемми о разрешении Украине бить Storm Shadow по РФ: Продолжаются деликатные переговоры с Белым домом

Ранее The Times сообщило, что Британия не позволит ВСУ бить Storm Shadow вглубь РФ без согласия США.

Впоследствии СМИ сообщили, что США и Британия могут негласно разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ.

Глава МИД Великобритании Лемми заявил, что с Белым домом продолжаются деликатные переговоры относительно разрешения на удары по РФ ракетами Storm Shadow.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не отменял ограничения для Украины на удары вглубь территории России, - СМИ
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Топ комментарии
+11
Дозвіл вражати цілі всередині росії буде надано, коли США і Великобританія виростять пару великих відважних яєць. Поки що, коли вони дивляться в штани, вони бачать лише дві маленькі горошини.
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23.09.2024 16:58
+8
, теперь ты понял что я имею в виду под "витаминками" вместо "операции на сердце"?

Эх, жаль уже поздно, Украине надо было в союзники не бриттов выбирать, а полотенцеголовых. В перерасчете сколько их металла упало к нам на голову, и сколько британского на головы оркам - союзники с бриттов так себе.
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23.09.2024 17:02
+7
ну, *****, союзнички. Связали руки и ждут победы. Гребанные ссыкуны
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23.09.2024 17:03
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Злякались, що болотяни запустять свої аналоговнєтні сармати і рознесуть свої міста к ібіням.
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23.09.2024 16:54 Ответить
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23.09.2024 16:57 Ответить
Дозвіл вражати цілі всередині росії буде надано, коли США і Великобританія виростять пару великих відважних яєць. Поки що, коли вони дивляться в штани, вони бачать лише дві маленькі горошини.
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23.09.2024 16:58 Ответить
Навіщо комусь вирощувати великі відважні яйця, якщо у нас є Найвєлічайший, який на думку наріду 73% давно виростив такі яйця на медведчуківсько-бенінському телеканалі "1+1", ображаючи українців. Наскільки я розумію ракети, про які йде мова можуть бити на відстаньдо 300 км,, то що заважає шостий рік відважному з яйцями виготовляти свою ракету "Нептун", яку йому залишив "барига" і яка також б'є на відстань 300 км. і ні в кого не питатися дозволу?
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23.09.2024 21:06 Ответить
Згоден 👍
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23.09.2024 21:30 Ответить
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23.09.2024 17:00 Ответить
, теперь ты понял что я имею в виду под "витаминками" вместо "операции на сердце"?

Эх, жаль уже поздно, Украине надо было в союзники не бриттов выбирать, а полотенцеголовых. В перерасчете сколько их металла упало к нам на голову, и сколько британского на головы оркам - союзники с бриттов так себе.
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23.09.2024 17:02 Ответить
Швець сказав,що дозвіл є , але публічно про це не будуть говорить
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23.09.2024 17:02 Ответить
- Лікарю, моєму сусіду вже 85 років, а він каже, що досі у нього з дівчатами "огого".
- То й ви кажіть...
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23.09.2024 17:14 Ответить
а 2 склади чим ввалили?
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23.09.2024 17:20 Ответить
Паляниця, Нептун
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23.09.2024 17:23 Ответить
Ні. Шторм Шедоу
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23.09.2024 17:31 Ответить
Що "ні", може якісь докази покажеш, перш ніж так впевненно стверджувати?! Ванга ти наша!
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24.09.2024 07:26 Ответить
То може ти докази кинеш,що це Паляниця ?
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24.09.2024 12:00 Ответить
А я нічого і не стверджував, а припустив, що це саме те, що ми можемо виробляти самі, а саме Паляниця, або Нептун. Це ти в нас диванна Ванга, яка звісно ж точно знає, що це саме Шторми прилетіли, а не щось інше, накшталт Паляниця, або Нептун.
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24.09.2024 15:13 Ответить
Не знаю, і гадати не буду. Лише сподіваюсь, що все ж таки щось наше.
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23.09.2024 18:06 Ответить
ну, *****, союзнички. Связали руки и ждут победы. Гребанные ссыкуны
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23.09.2024 17:03 Ответить
Но но! Вони чекають непоразки.
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23.09.2024 17:12 Ответить
Їх там Шольц всіх покусав?
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23.09.2024 17:10 Ответить
меркельша
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23.09.2024 17:13 Ответить
Своєю ліверкою за*бав всіх, *ука!
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23.09.2024 17:18 Ответить
не будьте політичними ухилянтами - бити ворога-агресора на його території не те що можна, але і - потрібно!

тоді і гітлера навіщо гнали аж до берліну?
чи путлєр - ето другоє?
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23.09.2024 17:11 Ответить
Якби не загнали, і він би встиг створити ЯЗ, наша ********** могла б мати трохи інший вигляд...
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23.09.2024 17:17 Ответить
Тобто ви так сором'язливо визнали (вкотре), що ви як чоловіки нічого собою не являєте.
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23.09.2024 17:16 Ответить
Та досить цієї вакханалії. Є своя зброя, так будьте господарями цієї зброї і атакуйте,що хочете. А то зациклилися на зарубіжних аналогах. Це Нептун потопив, Паляниця склад накрила,а вони усе шукають негатив,замість виробництво зброї розширити
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23.09.2024 17:18 Ответить
When your decision making depends on the next election, you start thinking like Joe the plumber who is no Pascal Blaise to put in mildly.
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23.09.2024 17:19 Ответить
И я их понимаю
Они нам оружие от сердца своего отрывают
А у нас ЦВЕТЕТ КОРРУПЦИЯ
Смотрят на это британцы ,немцы ,американцы
И у них кончается ТЕРПЕЛКА
Она ж не резиновая
Терпелка союзников уже не натягивается на украинскую коррупцию
Покажите мне британцев во власти
Которые ТАК ПРИБАРАХЛИЛИСЬ - как украинцы во власти?
Так на фига британские ,немецкие и американские налогоплательщики
Будут оплачивать СЛАДКУЮ ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Друганам Зеленского
И разрешать ему бить, куда он хочет
Если он на всех х.....положил
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23.09.2024 17:43 Ответить
Демократия, однако - когда один старый импотент-демократ не позволяет вроде бы независимым государствам защищаться, распоряжаться своим имуществом, оружием и пр.
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23.09.2024 17:46 Ответить
Україні вже давно треба повертатися до виготовлення своєї ядерної зброї. Час показав, що найкращий союзник для України, це ядерна зброя.
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23.09.2024 19:09 Ответить
думав Бріти ********
А ні, вони КУКОЛДИ
нікчеміні КУКОЛДИ
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23.09.2024 20:24 Ответить
писаки, ви мабудь забули, як влітку 2019 році зегнида заморозив ракетну програму, а зара бритів звинувачуєте. чи ви з тих 73% зеідіотів?
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23.09.2024 20:38 Ответить
100 %!
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23.09.2024 21:11 Ответить
а ви забуваєте що саме брити нас роззброїли?
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24.09.2024 01:10 Ответить
про закриття ракетної програми зеленой гниди у 19 році я знаю.https://espreso.tv/poglyad-koli-proklinaemo-russkikh-zgadaymo-y-tikh-khto-zirvav-nashu-raketnu-programu але що брити розброювали українське військо. то мені не відомо. як що є такі дані. то кинь силку.
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24.09.2024 08:58 Ответить
тебе гугл забанив? співчуваю
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24.09.2024 23:04 Ответить
де твої докази? де посилання на ресурси? ти бот подляцьки. 30 сребників вже розтринькав.
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25.09.2024 09:38 Ответить
 
 