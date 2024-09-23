Позиция Британии относительно ударов Storm Shadow по РФ не изменилась, - правительство
Позиция правительства Британии относительно предоставления разрешения Украине на удары по территории РФ ракетами Storm Shadow остается неизменной.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила пресс-секретарь британского премьер-министра.
"Мы остаемся в постоянном контакте с украинцами и всегда будем прислушиваться к их позиции. Как вы можете ожидать на Генеральной Ассамблее ООН, мы будем сосредоточены на ряде вопросов. Это включает постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, а также прекращение огня в Газе и деэскалацию напряженности в Ливане, среди прочего", - отметила она.
Относительно разрешения на удары ракетами Storm Shadow по российской территории пресс-секретарь заявила, что позиция Великобритании "остается неизменной".
"Я думаю, как сказал премьер-министр после своей поездки в Вашингтон на прошлой неделе, наши текущие дискуссии по Украине не касаются одной конкретной единицы военной техники. Это более широкие дискуссии о стратегии и о том, как мы поддерживаем Украину в этот решающий период в течение следующих нескольких месяцев с приближением зимы", - добавила она.
Ранее The Times сообщило, что Британия не позволит ВСУ бить Storm Shadow вглубь РФ без согласия США.
Впоследствии СМИ сообщили, что США и Британия могут негласно разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ.
Глава МИД Великобритании Лемми заявил, что с Белым домом продолжаются деликатные переговоры относительно разрешения на удары по РФ ракетами Storm Shadow.
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Эх, жаль уже поздно, Украине надо было в союзники не бриттов выбирать, а полотенцеголовых. В перерасчете сколько их металла упало к нам на голову, и сколько британского на головы оркам - союзники с бриттов так себе.
- То й ви кажіть...
тоді і гітлера навіщо гнали аж до берліну?
чи путлєр - ето другоє?
Они нам оружие от сердца своего отрывают
А у нас ЦВЕТЕТ КОРРУПЦИЯ
Смотрят на это британцы ,немцы ,американцы
И у них кончается ТЕРПЕЛКА
Она ж не резиновая
Терпелка союзников уже не натягивается на украинскую коррупцию
Покажите мне британцев во власти
Которые ТАК ПРИБАРАХЛИЛИСЬ - как украинцы во власти?
Так на фига британские ,немецкие и американские налогоплательщики
Будут оплачивать СЛАДКУЮ ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Друганам Зеленского
И разрешать ему бить, куда он хочет
Если он на всех х.....положил
А ні, вони КУКОЛДИ
нікчеміні КУКОЛДИ