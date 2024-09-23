Позиція Британії щодо ударів Storm Shadow по РФ не змінилася, - уряд

Позиція уряду Британії щодо надання дозволу Україні на удари по території РФ ракетами Storm Shadow залишається незмінною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила прессекретарка британського прем'єр-міністра.

"Ми залишаємося в постійному контакті з українцями і завжди будемо прислухатися до їхньої позиції. Як ви можете очікувати на Генеральній Асамблеї ООН, ми будемо зосереджені на низці питань. Це включає постійну підтримку України в її захисті від російської агресії, а також припинення вогню в Газі і деескалацію напруженості в Лівані, серед іншого", - зазначила вона.

Щодо дозволу на удари ракетами Storm Shadow по російській території речниця заявила, що позиція Великої Британії "залишається незмінною".

"Я думаю, як сказав прем'єр-міністр після своєї поїздки до Вашингтона минулого тижня, наші поточні дискусії щодо України не стосуються однієї конкретної одиниці військової техніки. Це ширші дискусії про стратегію і про те, як ми підтримуємо Україну в цей вирішальний період протягом наступних кількох місяців із наближенням зими", - додала вона.

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Раніше The Times повідомило, що Британія не дозволить ЗСУ бити Storm Shadow вглиб РФ без згоди США.

Згодом ЗМІ повідомили, що США і Британія можуть негласно дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ.

Глава МЗС Великої Британії Леммі заявив, що із Білим домом тривають делікатні переговори щодо дозволу на удари по РФ ракетами Storm Shadow.

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