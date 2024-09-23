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Велика Британія (5341) зброя (7283) ракети (3928)

Позиція Британії щодо ударів Storm Shadow по РФ не змінилася, - уряд

ракета,storm,shadow

Позиція уряду Британії щодо надання дозволу Україні на удари по території РФ ракетами Storm Shadow залишається незмінною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила прессекретарка британського прем'єр-міністра.

"Ми залишаємося в постійному контакті з українцями і завжди будемо прислухатися до їхньої позиції. Як ви можете очікувати на Генеральній Асамблеї ООН, ми будемо зосереджені на низці питань. Це включає постійну підтримку України в її захисті від російської агресії, а також припинення вогню в Газі і деескалацію напруженості в Лівані, серед іншого", - зазначила вона.

Щодо дозволу на удари ракетами Storm Shadow по російській території речниця заявила, що позиція Великої Британії "залишається незмінною".

"Я думаю, як сказав прем'єр-міністр після своєї поїздки до Вашингтона минулого тижня, наші поточні дискусії щодо України не стосуються однієї конкретної одиниці військової техніки. Це ширші дискусії про стратегію і про те, як ми підтримуємо Україну в цей вирішальний період протягом наступних кількох місяців із наближенням зими", - додала вона.

Також читайте: Леммі про дозвіл Україні бити Storm Shadow по РФ: Тривають делікатні переговори з Білим домом

Раніше The Times повідомило, що Британія не дозволить ЗСУ бити Storm Shadow вглиб РФ без згоди США.

Згодом ЗМІ повідомили, що США і Британія можуть негласно дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ.

Глава МЗС Великої Британії Леммі заявив, що із Білим домом тривають делікатні переговори щодо дозволу на удари по РФ ракетами Storm Shadow.

Також читайте: Прагнення Путіна збільшити чисельність своєї армії є "обґрунтованим", але ці наміри зіткнуться з перешкодами, - британська розвідка

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Дозвіл вражати цілі всередині росії буде надано, коли США і Великобританія виростять пару великих відважних яєць. Поки що, коли вони дивляться в штани, вони бачать лише дві маленькі горошини.
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23.09.2024 16:58
+8
, теперь ты понял что я имею в виду под "витаминками" вместо "операции на сердце"?

Эх, жаль уже поздно, Украине надо было в союзники не бриттов выбирать, а полотенцеголовых. В перерасчете сколько их металла упало к нам на голову, и сколько британского на головы оркам - союзники с бриттов так себе.
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23.09.2024 17:02
+7
ну, *****, союзнички. Связали руки и ждут победы. Гребанные ссыкуны
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23.09.2024 17:03
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Злякались, що болотяни запустять свої аналоговнєтні сармати і рознесуть свої міста к ібіням.
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23.09.2024 16:54 Відповісти
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23.09.2024 16:57 Відповісти
Дозвіл вражати цілі всередині росії буде надано, коли США і Великобританія виростять пару великих відважних яєць. Поки що, коли вони дивляться в штани, вони бачать лише дві маленькі горошини.
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23.09.2024 16:58 Відповісти
Навіщо комусь вирощувати великі відважні яйця, якщо у нас є Найвєлічайший, який на думку наріду 73% давно виростив такі яйця на медведчуківсько-бенінському телеканалі "1+1", ображаючи українців. Наскільки я розумію ракети, про які йде мова можуть бити на відстаньдо 300 км,, то що заважає шостий рік відважному з яйцями виготовляти свою ракету "Нептун", яку йому залишив "барига" і яка також б'є на відстань 300 км. і ні в кого не питатися дозволу?
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23.09.2024 21:06 Відповісти
Згоден 👍
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23.09.2024 21:30 Відповісти
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23.09.2024 17:00 Відповісти
, теперь ты понял что я имею в виду под "витаминками" вместо "операции на сердце"?

Эх, жаль уже поздно, Украине надо было в союзники не бриттов выбирать, а полотенцеголовых. В перерасчете сколько их металла упало к нам на голову, и сколько британского на головы оркам - союзники с бриттов так себе.
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23.09.2024 17:02 Відповісти
Швець сказав,що дозвіл є , але публічно про це не будуть говорить
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23.09.2024 17:02 Відповісти
- Лікарю, моєму сусіду вже 85 років, а він каже, що досі у нього з дівчатами "огого".
- То й ви кажіть...
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23.09.2024 17:14 Відповісти
а 2 склади чим ввалили?
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23.09.2024 17:20 Відповісти
Паляниця, Нептун
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23.09.2024 17:23 Відповісти
Ні. Шторм Шедоу
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23.09.2024 17:31 Відповісти
Що "ні", може якісь докази покажеш, перш ніж так впевненно стверджувати?! Ванга ти наша!
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24.09.2024 07:26 Відповісти
То може ти докази кинеш,що це Паляниця ?
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24.09.2024 12:00 Відповісти
А я нічого і не стверджував, а припустив, що це саме те, що ми можемо виробляти самі, а саме Паляниця, або Нептун. Це ти в нас диванна Ванга, яка звісно ж точно знає, що це саме Шторми прилетіли, а не щось інше, накшталт Паляниця, або Нептун.
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24.09.2024 15:13 Відповісти
Не знаю, і гадати не буду. Лише сподіваюсь, що все ж таки щось наше.
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23.09.2024 18:06 Відповісти
ну, *****, союзнички. Связали руки и ждут победы. Гребанные ссыкуны
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23.09.2024 17:03 Відповісти
Но но! Вони чекають непоразки.
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23.09.2024 17:12 Відповісти
Їх там Шольц всіх покусав?
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23.09.2024 17:10 Відповісти
меркельша
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23.09.2024 17:13 Відповісти
Своєю ліверкою за*бав всіх, *ука!
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23.09.2024 17:18 Відповісти
не будьте політичними ухилянтами - бити ворога-агресора на його території не те що можна, але і - потрібно!

тоді і гітлера навіщо гнали аж до берліну?
чи путлєр - ето другоє?
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23.09.2024 17:11 Відповісти
Якби не загнали, і він би встиг створити ЯЗ, наша ********** могла б мати трохи інший вигляд...
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23.09.2024 17:17 Відповісти
Тобто ви так сором'язливо визнали (вкотре), що ви як чоловіки нічого собою не являєте.
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23.09.2024 17:16 Відповісти
Та досить цієї вакханалії. Є своя зброя, так будьте господарями цієї зброї і атакуйте,що хочете. А то зациклилися на зарубіжних аналогах. Це Нептун потопив, Паляниця склад накрила,а вони усе шукають негатив,замість виробництво зброї розширити
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23.09.2024 17:18 Відповісти
When your decision making depends on the next election, you start thinking like Joe the plumber who is no Pascal Blaise to put in mildly.
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23.09.2024 17:19 Відповісти
И я их понимаю
Они нам оружие от сердца своего отрывают
А у нас ЦВЕТЕТ КОРРУПЦИЯ
Смотрят на это британцы ,немцы ,американцы
И у них кончается ТЕРПЕЛКА
Она ж не резиновая
Терпелка союзников уже не натягивается на украинскую коррупцию
Покажите мне британцев во власти
Которые ТАК ПРИБАРАХЛИЛИСЬ - как украинцы во власти?
Так на фига британские ,немецкие и американские налогоплательщики
Будут оплачивать СЛАДКУЮ ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Друганам Зеленского
И разрешать ему бить, куда он хочет
Если он на всех х.....положил
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23.09.2024 17:43 Відповісти
Демократия, однако - когда один старый импотент-демократ не позволяет вроде бы независимым государствам защищаться, распоряжаться своим имуществом, оружием и пр.
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23.09.2024 17:46 Відповісти
Україні вже давно треба повертатися до виготовлення своєї ядерної зброї. Час показав, що найкращий союзник для України, це ядерна зброя.
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23.09.2024 19:09 Відповісти
думав Бріти ********
А ні, вони КУКОЛДИ
нікчеміні КУКОЛДИ
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23.09.2024 20:24 Відповісти
писаки, ви мабудь забули, як влітку 2019 році зегнида заморозив ракетну програму, а зара бритів звинувачуєте. чи ви з тих 73% зеідіотів?
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23.09.2024 20:38 Відповісти
100 %!
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23.09.2024 21:11 Відповісти
а ви забуваєте що саме брити нас роззброїли?
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24.09.2024 01:10 Відповісти
про закриття ракетної програми зеленой гниди у 19 році я знаю.https://espreso.tv/poglyad-koli-proklinaemo-russkikh-zgadaymo-y-tikh-khto-zirvav-nashu-raketnu-programu але що брити розброювали українське військо. то мені не відомо. як що є такі дані. то кинь силку.
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24.09.2024 08:58 Відповісти
тебе гугл забанив? співчуваю
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24.09.2024 23:04 Відповісти
де твої докази? де посилання на ресурси? ти бот подляцьки. 30 сребників вже розтринькав.
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25.09.2024 09:38 Відповісти
 
 