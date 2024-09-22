Леммі про дозвіл Україні бити Storm Shadow по РФ: Тривають делікатні переговори з Білим домом
Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Девід Леммі заявив, що тривають делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow по Росії, стверджуючи, що настав час для "сміливості та мужності".
Про це пише видання The Guardian, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
Виступаючи на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, Леммі сказав, що труднощі та виклики війни в Україні стануть "глибшими та суворішими", особливо наприкінці 2025 - 2026 років і далі.
"Тож це критичний час для сміливості та мужності, терпіння та сили духу з боку союзників, які підтримують Україну", - сказав дипломат.
За його словами, Україна та її західні союзники обговорюють, "що ще може знадобитися", щоб допомогти Києву на полі бою, окрім надання можливостей, щоб утримати лінію фронту.
Водночас Леммі зауважив, що не може коментувати "оперативні деталі", оскільки це може лише допомогти диктатору РФ Путіну.
"Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну з наближенням зими", - зазначив британський міністр.
Заява британського посадовця прозвучала трохи більше ніж через тиждень після того, як Леммі та прем'єр-міністр великої Британії Кір Стармер відвідали президента США Джо Байдена в Білому домі. Однією з тем розмови Байдена та Стармера було прохання України дозволити завдавати далекобійні удари західною зброєю по військових цілях на території РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Тривають
Будуть тривати
а як занаперлися шашликів і свої закопали - то сидіть і чекайте...
З прибором покладенні в ціль...
Нам кажуть тепер...
Нема жовтих ліній...
Звичних-
А тільки корчневі! Сер!
Про оружие и его использование говорят всегда тихо
Громко будет - когда ОРУЖИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
А наш президент на всех углах ****..Т про оружие
Ну какой идиот ему после этого будет давать оружие?
Евреи почти всю Хезболлу отымели
И помалкивают
А наш еврей - такой балакучий - сил нет слушать его словесный понос
дядя Сем: "гуйня лежить на поверхні - маєте чим? - бийте!"
щє я кись аргументи є?
і покажіть мені ту війну де люди не гибнуть?
все шукаєте шо хтось за вас кацапню перемогне?
Украинцы в 2019 сами себе ПОДНАСРАЛИ
А теперь виноватых ищут
А нет бы репу почесать!
И сказать самим себе - БОЖЕЧКИ, ШО Ж МЫ НАДЕЛАЛИ!
И бегом это менять
Неужто неясно - пока зеленский ПРЕЗИДЕНТ- война не закончится
Вот так просто
ну і за шо ми дедушку Джо обіжаєм?
Чого ви такі дивні?
Віза (дозвіл) вже давно є,але підбирають гарну обгортку..
Ну ******* тут упаковки - як запакують щось,поки розпакуєш то вже не хочеш )
підтягуємося...
і да, слюнявий, кришку за собою потужно закривай коли мозги по броні тоді можи....