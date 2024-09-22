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Леммі про дозвіл Україні бити Storm Shadow по РФ: Тривають делікатні переговори з Білим домом

Леммі про дозвіл Україні бити Storm Shadow по РФ

Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Девід Леммі заявив, що тривають делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow по Росії, стверджуючи, що настав час для "сміливості та мужності".

Про це пише видання The Guardian, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Виступаючи на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, Леммі сказав, що труднощі та виклики війни в Україні стануть "глибшими та суворішими", особливо наприкінці 2025 - 2026 років і далі.

"Тож це критичний час для сміливості та мужності, терпіння та сили духу з боку союзників, які підтримують Україну", - сказав дипломат.

За його словами, Україна та її західні союзники обговорюють, "що ще може знадобитися", щоб допомогти Києву на полі бою, окрім надання можливостей, щоб утримати лінію фронту.

Водночас Леммі зауважив, що не може коментувати "оперативні деталі", оскільки це може лише допомогти диктатору РФ Путіну. 

Читайте також: США обговорюють із партнерами можливість застосування західної зброї по РФ, - Держдепартамент США

"Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну з наближенням зими", - зазначив британський міністр.

Заява британського посадовця прозвучала трохи більше ніж через тиждень після того, як Леммі та прем'єр-міністр великої Британії Кір Стармер відвідали президента США Джо Байдена в Білому домі. Однією з тем розмови Байдена та Стармера було прохання України дозволити завдавати далекобійні удари західною зброєю по військових цілях на території РФ.

Читайте також: США і Британія можуть негласно дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ, - The Times
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Топ коментарі
+5
Клуб переляканих говорунів.
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22.09.2024 18:47
+5
Никто им не запрещает самим разрешить. Но очевидно большой дядя должен первым кинуть камень. Они же маленькие.
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22.09.2024 18:48
+4
Ну вот кто нам доктор?
Про оружие и его использование говорят всегда тихо
Громко будет - когда ОРУЖИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
А наш президент на всех углах ****..Т про оружие
Ну какой идиот ему после этого будет давать оружие?
Евреи почти всю Хезболлу отымели
И помалкивают
А наш еврей - такой балакучий - сил нет слушать его словесный понос
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22.09.2024 19:03
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22.09.2024 18:43 Відповісти
Клуб переляканих говорунів.
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22.09.2024 18:47 Відповісти
Никто им не запрещает самим разрешить. Но очевидно большой дядя должен первым кинуть камень. Они же маленькие.
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22.09.2024 18:48 Відповісти
Вбалтують?
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22.09.2024 18:49 Відповісти
пацани, а може ракети в землю два?
а як занаперлися шашликів і свої закопали - то сидіть і чекайте...
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22.09.2024 18:53 Відповісти
не розумію претензіви...
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22.09.2024 18:54 Відповісти
Прильоти по базам РФ...
З прибором покладенні в ціль...

Нам кажуть тепер...

Нема жовтих ліній...
Звичних-

А тільки корчневі! Сер!
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22.09.2024 18:58 Відповісти
Ну вот кто нам доктор?
Про оружие и его использование говорят всегда тихо
Громко будет - когда ОРУЖИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
А наш президент на всех углах ****..Т про оружие
Ну какой идиот ему после этого будет давать оружие?
Евреи почти всю Хезболлу отымели
И помалкивают
А наш еврей - такой балакучий - сил нет слушать его словесный понос
показати весь коментар
22.09.2024 19:03 Відповісти
то нє єврей. Моше Даян був єврей, Голда Меїр. а в нас жид, крихітка Цахес
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23.09.2024 08:35 Відповісти
тут не треба бути клованом що б зрозуміти
дядя Сем: "гуйня лежить на поверхні - маєте чим? - бийте!"
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22.09.2024 19:08 Відповісти
і якось воно по трохи пішло на вибухалово...
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22.09.2024 19:10 Відповісти
Це вже вирішуватиме Трамп і вирішить це питання на нашу користь. Надії на Байдена і його протеже вже немає ніякої.
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22.09.2024 19:15 Відповісти
не всі таки ********* як ти, ой не всі..
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22.09.2024 19:22 Відповісти
Що знову набухався бояришника? Іди проспись.
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22.09.2024 19:30 Відповісти
так набухався, з тобю ж бухав!
щє я кись аргументи є?
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22.09.2024 19:34 Відповісти
зима на носі - іди поплюй на танки і газетами замаскуй ....
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22.09.2024 19:38 Відповісти
а в цей час українці гинуть
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22.09.2024 19:16 Відповісти
ви не помітили що це війна?
і покажіть мені ту війну де люди не гибнуть?
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22.09.2024 19:23 Відповісти
Питання - ***** це все, якщо ніхто Україні все одно не дозволить перемогти
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22.09.2024 19:24 Відповісти
питання - чому ви самі собі не дозволили перемогти вибором 2019му?
все шукаєте шо хтось за вас кацапню перемогне?
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22.09.2024 19:28 Відповісти
Согласна на 1000 %
Украинцы в 2019 сами себе ПОДНАСРАЛИ
А теперь виноватых ищут
А нет бы репу почесать!
И сказать самим себе - БОЖЕЧКИ, ШО Ж МЫ НАДЕЛАЛИ!
И бегом это менять
Неужто неясно - пока зеленский ПРЕЗИДЕНТ- война не закончится
Вот так просто
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22.09.2024 19:54 Відповісти
Ти тупий? Я не голосував за Зелю. Мова про ситуацію що склалася сьогодні - Україна ніколи не буде здатна перемогти не дивлячись на те яких зусиль докладають українці.
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22.09.2024 20:22 Відповісти
по скрепному то праву гусинянку треба обпльовувати під ліву можна срати...
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22.09.2024 19:46 Відповісти
і тут внезапно виявилося шо є чим бити ма 500+ км...,
ну і за шо ми дедушку Джо обіжаєм?
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22.09.2024 19:18 Відповісти
Да-а-а... Леммі вже не той. Той би накатив віскаря, і дав прокакатись своєму рікенбакеру
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22.09.2024 19:22 Відповісти
Країнці!
Чого ви такі дивні?
Віза (дозвіл) вже давно є,але підбирають гарну обгортку..
Ну ******* тут упаковки - як запакують щось,поки розпакуєш то вже не хочеш )
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22.09.2024 19:29 Відповісти
монголи курносі - ну і де ваш Київ за три дні?
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22.09.2024 19:48 Відповісти
Сли,каца, ти баяри передазіравал))
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22.09.2024 19:53 Відповісти
перший монгол пішов...
підтягуємося...
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22.09.2024 20:04 Відповісти
робяти булгоряти - і вас покладемо..
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22.09.2024 20:16 Відповісти
в кацапський танк би тебе запхати, а там вже український дрон вирішуть всі питання...
і да, слюнявий, кришку за собою потужно закривай коли мозги по броні тоді можи....
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22.09.2024 20:13 Відповісти
Ти запхай своє бухе рило,бидляк!
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22.09.2024 20:27 Відповісти
а ніяк не можна наших ізраельтян повернути з Украіну?
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22.09.2024 20:21 Відповісти
а ніяк не можна наших ізраельтян повернути в Украіну?
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22.09.2024 20:23 Відповісти
Судячи з того, як наші виносять склади БК лаптєстану - такий дозвіл вже отримали.
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22.09.2024 20:41 Відповісти
 
 