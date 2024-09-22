Леммі про дозвіл Україні бити Storm Shadow по РФ: Тривають делікатні переговори з Білим домом

Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Девід Леммі заявив, що тривають делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow по Росії, стверджуючи, що настав час для "сміливості та мужності".

Про це пише видання The Guardian, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Виступаючи на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, Леммі сказав, що труднощі та виклики війни в Україні стануть "глибшими та суворішими", особливо наприкінці 2025 - 2026 років і далі.

"Тож це критичний час для сміливості та мужності, терпіння та сили духу з боку союзників, які підтримують Україну", - сказав дипломат.

За його словами, Україна та її західні союзники обговорюють, "що ще може знадобитися", щоб допомогти Києву на полі бою, окрім надання можливостей, щоб утримати лінію фронту.

Водночас Леммі зауважив, що не може коментувати "оперативні деталі", оскільки це може лише допомогти диктатору РФ Путіну.

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"Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну з наближенням зими", - зазначив британський міністр.

Заява британського посадовця прозвучала трохи більше ніж через тиждень після того, як Леммі та прем'єр-міністр великої Британії Кір Стармер відвідали президента США Джо Байдена в Білому домі. Однією з тем розмови Байдена та Стармера було прохання України дозволити завдавати далекобійні удари західною зброєю по військових цілях на території РФ.

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