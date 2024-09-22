Лемми о разрешении Украине бить Storm Shadow по РФ: Продолжаются деликатные переговоры с Белым домом
Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Лемми заявил, что продолжаются деликатные переговоры с Белым домом относительно разрешения Украине использовать ракеты Storm Shadow по России, утверждая, что настало время для "смелости и мужества".
Об этом пишет издание The Guardian, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Лемми сказал, что трудности и вызовы войны в Украине станут "более глубокими и суровыми", особенно в конце 2025 - 2026 годов и далее.
"Поэтому это критическое время для смелости и мужества, терпения и силы духа со стороны союзников, которые поддерживают Украину", - сказал дипломат.
По его словам, Украина и ее западные союзники обсуждают, "что еще может понадобиться", чтобы помочь Киеву на поле боя, кроме предоставления возможностей, чтобы удержать линию фронта.
В то же время Лемми отметил, что не может комментировать "оперативные детали", поскольку это может только помочь диктатору РФ Путину.
"Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину с приближением зимы", - отметил британский министр.
Заявление британского чиновника прозвучало чуть больше чем через неделю после того, как Лемми и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетили президента США Джо Байдена в Белом доме. Одной из тем разговора Байдена и Стармера была просьба Украины разрешить наносить дальнобойные удары западным оружием по военным целям на территории РФ.
Пожалуйста, подождите...
Тривають
Будуть тривати
а як занаперлися шашликів і свої закопали - то сидіть і чекайте...
З прибором покладенні в ціль...
Нам кажуть тепер...
Нема жовтих ліній...
Звичних-
А тільки корчневі! Сер!
Про оружие и его использование говорят всегда тихо
Громко будет - когда ОРУЖИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
А наш президент на всех углах ****..Т про оружие
Ну какой идиот ему после этого будет давать оружие?
Евреи почти всю Хезболлу отымели
И помалкивают
А наш еврей - такой балакучий - сил нет слушать его словесный понос
дядя Сем: "гуйня лежить на поверхні - маєте чим? - бийте!"
щє я кись аргументи є?
і покажіть мені ту війну де люди не гибнуть?
все шукаєте шо хтось за вас кацапню перемогне?
Украинцы в 2019 сами себе ПОДНАСРАЛИ
А теперь виноватых ищут
А нет бы репу почесать!
И сказать самим себе - БОЖЕЧКИ, ШО Ж МЫ НАДЕЛАЛИ!
И бегом это менять
Неужто неясно - пока зеленский ПРЕЗИДЕНТ- война не закончится
Вот так просто
ну і за шо ми дедушку Джо обіжаєм?
Чого ви такі дивні?
Віза (дозвіл) вже давно є,але підбирають гарну обгортку..
Ну ******* тут упаковки - як запакують щось,поки розпакуєш то вже не хочеш )
підтягуємося...
і да, слюнявий, кришку за собою потужно закривай коли мозги по броні тоді можи....