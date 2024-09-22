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Лемми о разрешении Украине бить Storm Shadow по РФ: Продолжаются деликатные переговоры с Белым домом

Леммі про дозвіл Україні бити Storm Shadow по РФ

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Лемми заявил, что продолжаются деликатные переговоры с Белым домом относительно разрешения Украине использовать ракеты Storm Shadow по России, утверждая, что настало время для "смелости и мужества".

Об этом пишет издание The Guardian, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Лемми сказал, что трудности и вызовы войны в Украине станут "более глубокими и суровыми", особенно в конце 2025 - 2026 годов и далее.

"Поэтому это критическое время для смелости и мужества, терпения и силы духа со стороны союзников, которые поддерживают Украину", - сказал дипломат.

По его словам, Украина и ее западные союзники обсуждают, "что еще может понадобиться", чтобы помочь Киеву на поле боя, кроме предоставления возможностей, чтобы удержать линию фронта.

В то же время Лемми отметил, что не может комментировать "оперативные детали", поскольку это может только помочь диктатору РФ Путину.

Читайте также: США обсуждают с партнерами возможность применения западного оружия по РФ, - Госдепартамент США

"Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину с приближением зимы", - отметил британский министр.

Заявление британского чиновника прозвучало чуть больше чем через неделю после того, как Лемми и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетили президента США Джо Байдена в Белом доме. Одной из тем разговора Байдена и Стармера была просьба Украины разрешить наносить дальнобойные удары западным оружием по военным целям на территории РФ.

Читайте также: США и Британия могут негласно разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ, - The Times
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Топ комментарии
+5
Клуб переляканих говорунів.
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22.09.2024 18:47
+5
Никто им не запрещает самим разрешить. Но очевидно большой дядя должен первым кинуть камень. Они же маленькие.
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22.09.2024 18:48
+4
Ну вот кто нам доктор?
Про оружие и его использование говорят всегда тихо
Громко будет - когда ОРУЖИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
А наш президент на всех углах ****..Т про оружие
Ну какой идиот ему после этого будет давать оружие?
Евреи почти всю Хезболлу отымели
И помалкивают
А наш еврей - такой балакучий - сил нет слушать его словесный понос
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22.09.2024 19:03
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22.09.2024 18:43 Ответить
Клуб переляканих говорунів.
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22.09.2024 18:47 Ответить
Никто им не запрещает самим разрешить. Но очевидно большой дядя должен первым кинуть камень. Они же маленькие.
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22.09.2024 18:48 Ответить
Вбалтують?
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22.09.2024 18:49 Ответить
пацани, а може ракети в землю два?
а як занаперлися шашликів і свої закопали - то сидіть і чекайте...
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22.09.2024 18:53 Ответить
не розумію претензіви...
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22.09.2024 18:54 Ответить
Прильоти по базам РФ...
З прибором покладенні в ціль...

Нам кажуть тепер...

Нема жовтих ліній...
Звичних-

А тільки корчневі! Сер!
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22.09.2024 18:58 Ответить
Ну вот кто нам доктор?
Про оружие и его использование говорят всегда тихо
Громко будет - когда ОРУЖИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
А наш президент на всех углах ****..Т про оружие
Ну какой идиот ему после этого будет давать оружие?
Евреи почти всю Хезболлу отымели
И помалкивают
А наш еврей - такой балакучий - сил нет слушать его словесный понос
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22.09.2024 19:03 Ответить
то нє єврей. Моше Даян був єврей, Голда Меїр. а в нас жид, крихітка Цахес
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23.09.2024 08:35 Ответить
тут не треба бути клованом що б зрозуміти
дядя Сем: "гуйня лежить на поверхні - маєте чим? - бийте!"
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22.09.2024 19:08 Ответить
і якось воно по трохи пішло на вибухалово...
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22.09.2024 19:10 Ответить
Це вже вирішуватиме Трамп і вирішить це питання на нашу користь. Надії на Байдена і його протеже вже немає ніякої.
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22.09.2024 19:15 Ответить
не всі таки ********* як ти, ой не всі..
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22.09.2024 19:22 Ответить
Що знову набухався бояришника? Іди проспись.
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22.09.2024 19:30 Ответить
так набухався, з тобю ж бухав!
щє я кись аргументи є?
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22.09.2024 19:34 Ответить
зима на носі - іди поплюй на танки і газетами замаскуй ....
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22.09.2024 19:38 Ответить
а в цей час українці гинуть
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22.09.2024 19:16 Ответить
ви не помітили що це війна?
і покажіть мені ту війну де люди не гибнуть?
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22.09.2024 19:23 Ответить
Питання - ***** це все, якщо ніхто Україні все одно не дозволить перемогти
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22.09.2024 19:24 Ответить
питання - чому ви самі собі не дозволили перемогти вибором 2019му?
все шукаєте шо хтось за вас кацапню перемогне?
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22.09.2024 19:28 Ответить
Согласна на 1000 %
Украинцы в 2019 сами себе ПОДНАСРАЛИ
А теперь виноватых ищут
А нет бы репу почесать!
И сказать самим себе - БОЖЕЧКИ, ШО Ж МЫ НАДЕЛАЛИ!
И бегом это менять
Неужто неясно - пока зеленский ПРЕЗИДЕНТ- война не закончится
Вот так просто
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22.09.2024 19:54 Ответить
Ти тупий? Я не голосував за Зелю. Мова про ситуацію що склалася сьогодні - Україна ніколи не буде здатна перемогти не дивлячись на те яких зусиль докладають українці.
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22.09.2024 20:22 Ответить
по скрепному то праву гусинянку треба обпльовувати під ліву можна срати...
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22.09.2024 19:46 Ответить
і тут внезапно виявилося шо є чим бити ма 500+ км...,
ну і за шо ми дедушку Джо обіжаєм?
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22.09.2024 19:18 Ответить
Да-а-а... Леммі вже не той. Той би накатив віскаря, і дав прокакатись своєму рікенбакеру
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22.09.2024 19:22 Ответить
Країнці!
Чого ви такі дивні?
Віза (дозвіл) вже давно є,але підбирають гарну обгортку..
Ну ******* тут упаковки - як запакують щось,поки розпакуєш то вже не хочеш )
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22.09.2024 19:29 Ответить
монголи курносі - ну і де ваш Київ за три дні?
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22.09.2024 19:48 Ответить
Сли,каца, ти баяри передазіравал))
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22.09.2024 19:53 Ответить
перший монгол пішов...
підтягуємося...
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22.09.2024 20:04 Ответить
робяти булгоряти - і вас покладемо..
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22.09.2024 20:16 Ответить
в кацапський танк би тебе запхати, а там вже український дрон вирішуть всі питання...
і да, слюнявий, кришку за собою потужно закривай коли мозги по броні тоді можи....
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22.09.2024 20:13 Ответить
Ти запхай своє бухе рило,бидляк!
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22.09.2024 20:27 Ответить
а ніяк не можна наших ізраельтян повернути з Украіну?
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22.09.2024 20:21 Ответить
а ніяк не можна наших ізраельтян повернути в Украіну?
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22.09.2024 20:23 Ответить
Судячи з того, як наші виносять склади БК лаптєстану - такий дозвіл вже отримали.
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22.09.2024 20:41 Ответить
 
 