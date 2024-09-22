Лемми о разрешении Украине бить Storm Shadow по РФ: Продолжаются деликатные переговоры с Белым домом

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Лемми заявил, что продолжаются деликатные переговоры с Белым домом относительно разрешения Украине использовать ракеты Storm Shadow по России, утверждая, что настало время для "смелости и мужества".

Об этом пишет издание The Guardian, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Лемми сказал, что трудности и вызовы войны в Украине станут "более глубокими и суровыми", особенно в конце 2025 - 2026 годов и далее.

"Поэтому это критическое время для смелости и мужества, терпения и силы духа со стороны союзников, которые поддерживают Украину", - сказал дипломат.

По его словам, Украина и ее западные союзники обсуждают, "что еще может понадобиться", чтобы помочь Киеву на поле боя, кроме предоставления возможностей, чтобы удержать линию фронта.

В то же время Лемми отметил, что не может комментировать "оперативные детали", поскольку это может только помочь диктатору РФ Путину.

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"Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину с приближением зимы", - отметил британский министр.

Заявление британского чиновника прозвучало чуть больше чем через неделю после того, как Лемми и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетили президента США Джо Байдена в Белом доме. Одной из тем разговора Байдена и Стармера была просьба Украины разрешить наносить дальнобойные удары западным оружием по военным целям на территории РФ.

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