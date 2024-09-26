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Уряд Британії збільшив план постачання Україні САУ AS90 до 16 одиниць

сау,британська,as-90

Уряд Великої Британії має намір перевиконати своє зобов'язання із постачання 12 самохідних артилерійських установок AS90 протягом 100 днів із моменту вступу на посаду. Зараз планується постачання до України 16 одиниць: 10 САУ вже передані, а ще шість буде поставлено найближчими тижнями

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей", - йдеться у повідомленні.

В уряді нагадали, що Велика Британія зобов'язалася виділяти 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік на військову підтримку України до 2030/31 року і доти, доки це буде потрібно.

Британський уряд також оголосив про створення нового спільного відділу Міноборони та FCDO Ukraine, який очолює міністр закордонних справ Девід Леммі та міністр оборони Джон Хілі, який інтегруватиме експертні знання і допоможе напрацювати новий загальнодержавний підхід щодо України.

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Автор: 

Велика Британія (5608) зброя (7472) артилерія (789)


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Дякуємо і за це , але згадайте скільки арти вибивається, за один день , треба в десятки разів більше і БК
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26.09.2024 17:22 Відповісти
Не зрозумів, ці САУ підуть до вас в Канаду, що ви дякуєте за них?
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26.09.2024 17:36 Відповісти
Ну якщо вам Ваня з Донецька подобається більше як громадянин я вас вітаю 🤦
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27.09.2024 07:01 Відповісти
це настільки мізерна кількість для Великобританії, що виглядає як видимість допомоги
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26.09.2024 17:43 Відповісти
А не мають вони більше, не виготовляють вони більше десятка на рік, це вам не КНДР чи КНР
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26.09.2024 17:46 Відповісти
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26.09.2024 18:46 Відповісти
 
 