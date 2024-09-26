Уряд Британії збільшив план постачання Україні САУ AS90 до 16 одиниць

Уряд Великої Британії має намір перевиконати своє зобов'язання із постачання 12 самохідних артилерійських установок AS90 протягом 100 днів із моменту вступу на посаду. Зараз планується постачання до України 16 одиниць: 10 САУ вже передані, а ще шість буде поставлено найближчими тижнями

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей", - йдеться у повідомленні.

В уряді нагадали, що Велика Британія зобов'язалася виділяти 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік на військову підтримку України до 2030/31 року і доти, доки це буде потрібно.

Британський уряд також оголосив про створення нового спільного відділу Міноборони та FCDO Ukraine, який очолює міністр закордонних справ Девід Леммі та міністр оборони Джон Хілі, який інтегруватиме експертні знання і допоможе напрацювати новий загальнодержавний підхід щодо України.

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