Зеленський про зустріч з Трампом: Маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із кандидатом в президентом США Дональдом Трампом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Дуже змістовна зустріч із Дональдом Трампом. Представив йому План перемоги. Детально обговорили ситуацію в Україні та наслідки війни для нашого народу. Обговорили багато деталей. Дякую за цю зустріч! Справедливий мир потрібен.

Ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти. Перемогти мають українці", - зазначив Зеленський.

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