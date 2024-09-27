Зеленский о встрече с Трампом: Общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с кандидатом в президентом США Дональдом Трампом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему План победы. Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа. Обсудили много деталей. Спасибо за эту встречу! Справедливый мир нужен.

Мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы", - отметил Зеленский.

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