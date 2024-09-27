Зеленский о встрече с Трампом: Общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с кандидатом в президентом США Дональдом Трампом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему План победы. Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа. Обсудили много деталей. Спасибо за эту встречу! Справедливый мир нужен.
Мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы", - отметил Зеленский.
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+11 zakvova
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+9 Hrysha Hlyba #582024
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Своя кєтайська формула миру: ми за все хороше і проти всього поганого, бо хороше воно хороше, а погане воно погане. Потужно, міцно!
Ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена.
"Если человек очень хочет сдохнуть - не надо ему мешать".
Украина дала достаточно времени, чтобы "мировой элите" примкнуть к здравому смыслу. К сожалению, большинство политиков продались со всеми потрохами кремлевским деньгам. Т.е. они очень хотят сдохнуть.
Ваше желание "сдохнуть" - я сочту за честь его удовлетворить.
Начнем?
4th
як ви навіть зовні схожі?
і в тебе дятла "треба просто перестати стріляти" і "яка різниця"
і в того - "України вже нема"...
2019р - Я закінчу цю війну (сдам Україну)
Краще б втік як янукович. Але домовився і не виконав. До рф не беруть. А знайдуть будь де, і там також.
Нас и здесь не плохо кормлят".
Трамп сказав:
- Вова, їbаш!
- Правда, я не понял, какога Вову он имел ввиду???
на кшталт:
1. з момента висувуння діючого Президента на наступний термін ніхто з його родини, членів і членкінь його партії не має права перетинати кордон України в напрямку з України.
2. після виборів пунк номер раз остається в діі до повного закінчення провадження всіма органами безпеки України, і їхнім висновком, шо попередник не був зрадником.
Яка стратегія і плани у Байдена, Гарріс і демократів стосовно подальшого перебігу і результату війни?
[Зеленский]: Нам нужен справедливый мир. Это так важно иметь справедливый мир для людей, особенно для семей, которые потеряли своих детей, это большая трагедия.
- Президент Трамп, поменяли ли вы ваше мнение насчёт того, как эта война должна закончится, что нужно сделать?
[Трамп]: Что ж, я многое узнал, но я не менял мнение с той точки зрения, что мы оба хотим, чтобы это закончилось, и мы оба хотим честную сделку. Это должно быть честно, и я думаю, это случится в нужный момент. Президент (Зеленский) хочет, чтобы это закончилось, и он хочет закончить это как можно быстрее. Он хочет, чтобы произошла честная транзакция. Прямо сейчас я баллотируюсь, так что сейчас у меня много работы, и мы очень хорошо идём в плане кампании, и я говорил, что я верю, что если я выиграю, у нас будет очень честный конец, фактически достаточно быстрая сделка. Это должно прекратиться и президент (Зеленский) хочет, чтобы это прекратилось. И я уверен, президент Путин хочет, чтобы это остановилось, и это хорошая комбинация, так что мы хотим честную сделку для всех.
- Что вы считаете честной сделкой?
[Трамп]: Слишком рано об этом говорить. У меня есть свои идеи, и я думаю, что у президента (Зеленского) однозначно есть свои идеи, но это должно быть честным.
[Зеленский]: Эта война не должна была начинаться. Проблема в том, что Путин убил так много людей. И конечно, нам нужно делать всё, чтобы надавить на него, чтобы остановить эту войну. Он на нашей территории. Это самое важное. Он на нашей территории. Нужно давить на него так, как мы можем. Мы должны это делать.
- Думаете ли вы, что США - лучший... (не слышно)
[Зеленский]: США - лидер поддержки. США - лидер в мире. И конечно, мы очень ценим поддержку США, мы благодарны людям Америки. И конечно, мы понимаем, что США может быть лидером любых переговоров. Вы знаете, что у нас был Саммит мира, и мы хотим организовать ещё один. И мы рассчитываем на эту поддержку.
- Будет ли ещё одна встреча между вами в ближайшем будущем?
[Трамп]: Это вполне может случиться. Но как правильно сказал президент (Зеленский), это война, которая не должна была никогда случиться, и она бы не случилась. Это стыд, но эта война никогда не должна была случиться. И мы решим это. Это сложная задача, очень сложная задача. Но мы решим это. Слишком много погибло, слишком много красивых городов - я видел эти города, они такие красивые - я не знаю, как вы сможете их восстановить, это невозможно.
[Зеленский]: Вы должны приехать, к слову, чтобы увидеть наши города, они красивые.
[Трамп]: Я - да. Это красивая страна, красивая погода, красивое всё (красивая погода? чё???), но это война, и как говорит президент, это война, которая никогда не должна была случиться.
Зокрема, написали "Президент України Володимир Зеленський переконаний, що до листопада Путіна зупинити можливо". І далі - "Передусім дуже важливо підлитися планом, усіма нашими кроками, як ми можемо зміцнити Україну, і звичайно, ми маємо це вирішити це зараз. Тому що ми не знаємо, хто буде президентом (США - ред.) після листопада, лише Америка вирішує, хто буде президентом. Але ми знаємо, що до листопада ми можемо зупинити https://www.ukrinform.ua/tag-putin Путніа . Ми повинні це зробити, ми спробуємо на полі бою з нашими героїчними воїнами", - сказав Зеленський.
Але, як ми бачимо з цієї стенограми, та й з https://t.me/V_Zelenskiy_official/11846 ссилі на офіційну телегу Зеленського - такого він не говорив.
Итак, это был выход к прессе после встречи.
Трамп говорит, что Путин и Зеленский оба хотят справедливого мира и хотят остановить войну. И Трамп уверен, когда выиграет выборы, поможет очень быстро им обеим заключить сделку.
Трамп поимел Зеленского второй раз и это видно по лицу Зеленского.
Трамп заявил: "Слишком много погибших, слишком много красивых городов. Я видел эти города, они такие красивые, и я не знаю, как можно когда-либо восстановить их такими, какими они были. Это невозможно.."
Зеленский возразил: "Это невозможно? Ну что ж, я приглашаю вас. Вы увидите всё своими глазами, как мы это делаем. Украина восстанавливается и будет восстановлена!"
Трамп ответил: «Я обязательно приеду. Это прекрасная страна с прекрасной погодой и прекрасным всем остальным».
Как я расцениваю это событие?
Я расцениваю это как много раз повторяющийся бред Трампа о его способности закончить войну за 24 часа (на условиях Путина). Но в этот раз Трамп повторил это не на своих ралли, а, - используя декорацию в виде Зеленского. Используя повод этой встречи, Трамп провел очередное мини-мероприятие в рамках своей предвыборной кампании. Зеленский там был статистом.
Данное событие НИКАК не повлияет и НЕ изменит ни ход предвыборной кампании, не повысит шансы Трампа, не повлияет на ход войны абсолютно никаким образом. Всё остается точно таким же, как и сегодня утром.
Я абсолютно уверен, что Трамп не получил и не получит никакой помощи от Украины в дальнейшей его кампании; а также уверен в том, что Трамп не получил никакой полезной информации о ходе войны, которую он мог передать бы Путину. Я уверен, что Зеленского в Белом Доме вчера предупредили.
"як не крути, а дантіста, гінеколога і парикмахтера треба вчясно міняти,
а то будеш лиса, беззуба і ..." - коротше жінкі в курсі....
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