План победы Украины в США приняли с огромным интересом, его приняли к работе, - Никифоров
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что украинский План победы в США приняли конструктивно и с огромной заинтересованностью.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Западные СМИ подбирали разные эпитеты: типа приняли с прохладой, приняли без энтузиазма, приняли скептически этот План победы. Это все неправда, его приняли с огромной заинтересованностью, его приняли конструктивно, его приняли к работе", - сказал Никифоров.
Также пресс-секретарь главы государства добавил, что президент США Джо Байден сообщил, что 12 октября на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", "он уже вернется с какими-то решениями и ответами".
"Поэтому начало обнадеживающее",- подытожил Никифоров.
Напомним, что во время своего американского турне президент Владимир Зеленский представил План победы президенту США Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.
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Чи він мав на увазі, що той план на ха-ха пробиває?
а не оте невнятне "Сталася помилка при додаванні коментаря. Спробуйте ще раз"
А чому випустили оцього, а не вечірній гундосик?
Хіба оцей має повідомляти нам гарні новини...?
Хоча тим, у кого пам'ять, як у гуппі, може зайти.
Бо вже більше доби пройшло після того, як ЗЄ зі своєю ****** в США обісрався.
А скаже правду яка незручна д'єрмаку-полетить з посади.
Все правильно. Раніше ми знали, що перемогти Росію Зеленському заважають Америка та Порошенко. Тепер ми знаємо, що крім Америки та Порошенка, перемогти Росію заважає ще й західна преса, тобто видання які читає весь світ - отой, що гадки не має про існування серіалів "Свати" та "Слуга народу".
А все чому? Певно тому, що не ходять журналісти "Економіст", "Файнешл Таймс" та "Вашингтон Пост" на шашлички до Зеленського. І їм чхати що там говорить президент України не під запис - чи як там Зеленський заявив журналісту "Української правди"?
От саме тому західні ЗМІ НЕ називають "недорогенькими". Бо епітети підбирають не такі, яких хочуть в ОПУ..." Печера Дракона
"Вторгнення не буде", "СНН гірше за Скабєєву", "заяви про стягування військ Росії до кордону України «свідома дезінформація»", "готуйтесь до шашликів" ....
2024:
"Західні ЗМІ гірше за Скабєєву", "Ми ближче до миру, ніж багато хто думає", "план перемоги потужний та незламний".
А ще Трамп два дні вмовляв Зеленсьуого про зустріч.