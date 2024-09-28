План победы Украины в США приняли с огромным интересом, его приняли к работе, - Никифоров

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что украинский План победы в США приняли конструктивно и с огромной заинтересованностью.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Западные СМИ подбирали разные эпитеты: типа приняли с прохладой, приняли без энтузиазма, приняли скептически этот План победы. Это все неправда, его приняли с огромной заинтересованностью, его приняли конструктивно, его приняли к работе", - сказал Никифоров.

Также пресс-секретарь главы государства добавил, что президент США Джо Байден сообщил, что 12 октября на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", "он уже вернется с какими-то решениями и ответами".

"Поэтому начало обнадеживающее",- подытожил Никифоров.

Напомним, что во время своего американского турне президент Владимир Зеленский представил План победы президенту США Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

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